Premium|Delhi Ganeshotsav : छोले कुलचांचा प्रसाद आणि चरणांशी वह्या पुस्तकं! दिल्लीतील गणेशोत्सवाची रंगत न्यारी!

Ganesh Chaturthi in Delhi: Old Mandals, Marathi Roots and a Unique Cultural Mixरोहन नामजोशी, दिल्लीस्थित मुक्त पत्रकार rohannamjoshi86@gmail.com.गणेशोत्सवातल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी चक्क लाहोरवरून वादक आणले गेले होते, हे वाचून आश्चर्य वाटेल पण हे खरं होतं. ही गोष्ट आहे सुमारे १९४४ सालची आणि गणपती मंडळ होतं, दिल्लीतलं. होय दिल्लीच. लोकमान्य टिळकांनी सुरू केलेल्या गणेशोत्सवाची बीजं फक्त महाराष्ट्रातच रुजली नव्हती. ती आणखीही अनेक ठिकाणी पसरली होती. त्यातलंच एक महत्त्वाचं ठिकाण म्हणजे दिल्ली. कॅनॉट प्लेसच्या बाबा खडक सिंह मार्गावरच्या उत्सवात तर म्हणे पूर्वी देशाचे अनेक माजी राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्रीसुद्धा येऊन हजेरी लावून जात असत... दिल्ली खास आहेच पण तिथल्या गणेशोत्सवाचीही एक वेगळीच गंमत आहे. मंडपात पंजाबी व्यापाऱ्यांनी लावलेले लंगर, देखावे, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासिकेतला बाप्पा या सगळ्याविषयी जाणून घेण्यासाठी, दिल्लीच्या गणेशोत्सवाविषयीचा हा लेख जरुर वाचा... .देशाच्या राजकीय, प्रशासकीय आणि सामरिक घडामोडींचे केंद्र असलेल्या दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (एनसीआर -गुरुग्राम, नोएडा, गाझियाबाद, फरिदाबाद) गणेशोत्सवाचा इतिहास अत्यंत रंजक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या भागात मराठी भाषकांची संख्या वाढत आहे. मात्र असे असले तरी दिल्लीत सार्वजनिक गणेशोत्सवाची परंपरा जुनी आहे. राजधानीतील जुनी गणेश मंडळं केवळ पूजेचे मंडप नसून, ते स्वातंत्र्य चळवळीतील बैठकांचे गुप्त ठिकाण, स्थलांतरित मराठी व दाक्षिणात्य समाजाचे हक्काचे आश्रयस्थान आणि उत्तर-दक्षिण-पश्चिम भारताच्या संस्कृतीचा सुंदर मिलाफ दर्शवणारे जिवंत ऐतिहासिक वारसास्थळं आहेत असं म्हटलं तरी अतिशयोक्ती होणार नाही. .Premium|Ganeshotsav Cultural Tradition : गणेशोत्सवाचा बदलता चेहरा; सांस्कृतिक समृद्धीपासून व्यावसायिकतेकडे प्रवासाचा आत्मपरीक्षणी वेध.ऐतिहासिक पार्श्वभूमी: १९११ मध्ये भारताची राजधानी कलकत्त्यावरून दिल्लीत हलवण्याची घोषणा झाली आणि १९२०-३० च्या दशकात नवी दिल्ली (ल्युटियन्स दिल्ली) आकारास येऊ लागली. व्हॉइसरॉयचे कार्यालय, रेल्वे बोर्ड, पोस्टल विभाग आणि केंद्रीय सचिवालयाचे कामकाज सांभाळण्यासाठी मुंबई इलाखा (बॉम्बे प्रेसिडेन्सी) आणि मध्य प्रांतांतून (सेंट्रल प्रॉव्हिन्सेस - नागपूर, जबलपूर) मोठ्या प्रमाणावर कुशल प्रशासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना दिल्लीत आणण्यात आलं.हे लोक प्रामुख्याने जुनी दिल्लीतील पहाडगंज, करोल बाग, काश्मिरी गेट आणि पुढे नवी दिल्लीतील गोल मार्केट, लोधी कॉलनी यांसारख्या सरकारी वसाहतींमध्ये स्थायिक झाले. आपल्या मातीपासून, भाषेपासून आणि उत्सवांपासून हजारो मैल दूर आलेल्या या कर्मचाऱ्यांना एकत्र येण्यासाठी एका सशक्त सांस्कृतिक माध्यमाची गरज होती..त्याच काळात दिल्लीत स्वातंत्र्यलढ्याची धग वाढत होती. ब्रिटिशांचं कडक गुप्तहेर जाळं दिल्लीतील प्रत्येक राजकीय हालचालीवर लक्ष ठेवून होतं. अशा वेळी सभाबंदीच्या कायद्यांना बगल देण्यासाठी लोकमान्य टिळकांच्याच रणनीतीचा वापर दिल्लीत करण्यात आला. धार्मिक उत्सवाच्या नावाखाली लोक एकत्र येऊ लागले. सरकारी क्वार्टर्समधील अरुंद अंगण आणि गच्चींवर छोट्या मातीच्या मूर्तींची प्रतिष्ठापना सुरू झाली.कीर्तने, भजन आणि व्याख्यानांच्या नावाखाली गुप्तपणे 'स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे विचार', 'टिळकांचे अग्रलेख' आणि 'सुभाषचंद्र बोस यांच्या आवाहनांचे' वाचन केलं जायचं. यातूनच पुढे अनेक गणेश मंडळांची स्थापना झाली. काही महत्त्वाच्या गणपती मंडळांवर नजर टाकूया..Premium|Modak Recipes : गणपती बाप्पासाठी बनवा चार हटके मोदक; उकडीपासून चॉकलेटपर्यंत सोप्या रेसिपी.सार्वजनिक उत्सव समिती, नवी दिल्ली (पहाडगंज आणि कनॉट प्लेस परिसर)हे मंडळ दिल्लीतील सर्वात जुनं मंडळ असून त्याची स्थापना अंदाजे १९३० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात झाली. केंद्रीय सचिवालयातील मराठी कर्मचारी आणि स्थानिक व्यापारी यांनी एकत्र येऊन या मंडळाची स्थापना केली. दिल्लीतील सर्वात जुन्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमध्ये या मंडळाचा उल्लेख केला जातो. पहाडगंज आणि लगतच्या परिसरात जेव्हा मराठी आणि गुजराती कर्मचारी राहत होते, तेव्हा एका छोट्या मंडपात या उत्सवाला सुरुवात झाली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात येथे होणाऱ्या आरतीच्या वेळी स्वातंत्र्यसैनिक एकत्र येत असत. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर या मंडळाने आपल्या उत्सवाला अधिक संस्थात्मक रूप दिले..लाहोरहून आलेले वादकफाळणीच्या आधी (१९४० च्या दशकात) दिल्लीत होणाऱ्या या गणेशोत्सवात शास्त्रीय संगीताच्या बैठका आयोजित केल्या जात असत. जुन्या नोंदीनुसार १९४४ सालच्या उत्सवात लाहोर आकाशवाणी केंद्रावरून आलेल्या दोन मुस्लिम तबला व सतार वादकांनी गणेशोत्सवाच्या मंचावर आपली कला सादर केली होती. जातीय सलोख्याचं आणि कलेच्या सर्वसमावेशकतेचं ते एक अत्यंत मोठं प्रतीक मानलं गेलं होतं.आजही हे मंडळ पारंपरिक षोडशोपचार पूजा, अथर्वशीर्ष सहस्रावर्तन आणि सत्यनारायणाची पूजा अत्यंत काटेकोरपणे पाळते. येथे कोणतीही कर्कश डीजे यंत्रणा लावली जात नाही; त्याऐवजी पारंपरिक मृदुंग, टाळ आणि संवादिनीच्या साथीने आरत्या गायल्या जातात. आज या परिसरातील मूळ मराठी वस्ती कमी झाली असली, तरी दरवर्षी चतुर्थीच्या दिवशी दिल्लीच्या कानाकोपऱ्यातून जुनी कुटुंबे येथे एकत्र येतात..श्री गणेश मंदिर, बाबा खडक सिंह मार्ग (कनॉट प्लेस)बाबा खडक सिंह मार्ग या अत्यंत गजबजलेल्या भागात साली सुप्रसिद्ध उद्योगपती आणि लेखपाल व्ही. शंकर अय्यर यांनी १९५२ साली या मंडळाची स्थापना केली. स्वातंत्र्योत्तर काळात दिल्लीचा व्यावसायिक केंद्रबिंदू म्हणून 'कनॉट प्लेस' विकसित होत होता. त्याच वेळी व्ही. शंकर अय्यर यांनी दक्षिण भारतीय आणि महाराष्ट्रीय संस्कृतीतील गणेशपूजेला एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी या मंदिराची स्थापना केली. हळूहळू या मंदिराच्या प्रांगणात होणारा गणेशोत्सव संपूर्ण दिल्लीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू ठरला..Premium|Ganesh mythology :वेदांमध्ये गणेशाचा उल्लेख आहे का? बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति आणि गणपती म्हणजे एकच की वेगळे? .देशाचे अनेक माजी राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्री कोणत्याही जाहीर दौऱ्याशिवाय, साध्या वेशात पहाटेच्या आरतीला येथे हजेरी लावत असत. लाल बहादूर शास्त्री आणि बाबू जगजीवन राम यांच्यासारखे दिग्गज नेते या मंदिराच्या गणेशोत्सवात शांतपणे दर्शन घेऊन जात असल्याच्या आठवणी जुने पुजारी आजही सांगतात.मंदिरात पूजा प्रामुख्याने शास्त्रांनुसार आणि दक्षिण भारतीय पंडितांच्या मंत्रोच्चारात केली जाते, मात्र दर्शनासाठी येणारा समाज हा ९०% उत्तर भारतीय आणि मराठी असतो.मंदिरात मुख्य गणेशाच्या मूर्तीसोबत नवग्रहांचे स्वतंत्र स्थान आहे.गणेशोत्सवातील दहा दिवसांत येथे दररोज हजारो पारंपरिक उकडीचे व तळणीचे मोदक वाटले जातात.हे मंदिर आता अतिसुरक्षित ल्युटियन्स झोनचा भाग असल्याने गणेशोत्सवाच्या काळात येथे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था असते. दिल्लीतील व्यापारी वर्गासाठी हे श्रद्धेचे सर्वोच्च स्थान आहे..'दिल्लीचा राजा' (श्री गायत्री नवयुवक मंडळ, रमेश नगर, पश्चिम दिल्ली)पश्चिम दिल्ली हा पंजाबीबहुल भाग आहे. तेथे लालबागच्या राजाच्या धर्तीवर १९६७ साली या मंडळाची स्थापना झाली. पश्चिम दिल्ली हा प्रामुख्याने फाळणीनंतर पाकिस्तानातून (पंजाब आणि सिंध प्रांतातून) आलेल्या निर्वासित हिंदूंचा बालेकिल्ला होता. या भागात गणेशोत्सव कसा पोहोचला हा इतिहास अत्यंत रंजक आहे. १९६० च्या दशकात मुंबईत व्यापारानिमित्त जाणाऱ्या काही स्थानिक पंजाबी आणि गुजराती युवकांनी लालबागच्या राजाची भव्यता पाहिली. त्यांनी देशाच्या राजधानीत असा भव्य लोकोत्सव का असू नये असा विचार केला आणि त्यातून १९६७ साली 'श्री गायत्री नवयुवक मंडळा'ची स्थापना झाली..Premium|Ganesh Naivedya Sweets : गणरायासाठी खास नैवेद्य; पारंपरिक गोडधोडांच्या झटपट पाककृती.पंजाबी ढाब्यांचे मोफत लंगरसांस्कृतिक देवाणघेवाण हे मंडळाचं मोठं वैशिष्ट्य आहे. सुरुवातीच्या काळात मराठी परंपरेनुसार पुरणपोळी आणि मोदकांचा प्रसाद दिला जाई. परंतु स्थानिक पंजाबी व्यापाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन गणपती बाप्पाच्या चरणी अखंड 'लंगर' सुरू केला. एका मराठी देवतेच्या मंडपात पंजाबी पद्धतीची मखमली दाल मखनी, छोले-कुलचे आणि गरम शिरा प्रसादात वाटला जाऊ लागला. आरती मराठीत गायली जायची आणि त्यानंतर 'बोले सो निहाल, सत श्री अकाल'चा जयघोष आणि 'गणपती बाप्पा मोरया'च्या घोषणा एकाच ताकदीने दिल्या जातात. .येथे दरवर्षी १२ ते १५ फूट उंचीची भव्य मूर्ती बसवली जाते, जी हुबेहूब मुंबईच्या लालबागच्या राजासारखी दिसते.संसदेवरील हल्ला, कारगिल विजय, इस्रोचे चांद्रयान अभियान, अशा विविध विषयांवर मंडळाने देखावे उभे केले आहेत.आज हा पश्चिम दिल्लीतील सर्वात मोठा आणि गर्दी खेचणारा गणेशोत्सव आहे. दररोज लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात आणि स्थानिक टीव्ही वाहिन्यांवरून महाआरतीचे थेट प्रक्षेपण केले जाते..Premium|Ganesha Forms and Cultural History : मोदक, मूषक आणि अंकुशापलीकडेही गणपतीची अनेक रूपे; बदलत्या लोकसंस्कृतीसोबत बाप्पा कसा बदलला?.महाराष्ट्र सदन गणेशोत्सव, कोपर्निकस मार्गआपल्या राज्यातून दिल्लीत गेलं तर राहण्याची सोय व्हावी यासाठी प्रत्येक राज्याचं दिल्लीत सदन आहे. महाराष्ट्राची दोन सदनं आहेत. त्यापैकी जुन्या महाराष्ट्र सदनात गणपती बसवला जातो. त्याची सुरुवात अधिकृतरीत्या १९९७ साली झाली असली तरी अनौपचारिकरित्या १९५० च्या दशकात झाली होती. महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्तांच्या मार्गदर्शनखाली हा उत्सव साजरा होतो. महाराष्ट्र सदन हे दिल्लीत महाराष्ट्राचे प्रशासकीय आणि सांस्कृतिक केंद्र आहे. जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रातून खासदार, मंत्री किंवा साहित्यिक दिल्लीत येत, तेव्हा ते येथेच मुक्कामी असत. १९५० च्या दशकात जुन्या महाराष्ट्र सदनात लहान प्रमाणावर सुरू झालेल्या या उत्सवाला १९९७ मध्ये अधिकृत 'सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती, महाराष्ट्र सदन'चे स्वरूप देण्यात आलं..दिल्लीच्या राजकारणात एकमेकांवर आगपाखड करणारे महाराष्ट्रातील आणि केंद्रातील विविध पक्षांचे नेते गणेशोत्सवाच्या काळात महाराष्ट्र सदनात एकाच ताटात जेवताना आणि गणपतीची आरती करताना दिसतात. अनेक राजकीय आघाड्या आणि युतींच्या अनौपचारिक चर्चा महाराष्ट्र सदनातील बाप्पाच्या साक्षीने, मोदकांचा आस्वाद घेत पार पडल्या आहेत असं अनेक ज्येष्ठ पत्रकार सांगतात.पुण्याच्या आणि मुंबईच्या नामांकित नाट्य संस्था, लावणी सम्राट, भारुडकार आणि शास्त्रीय संगीतकार दरवर्षी येथे आपली कला सादर करण्यासाठी दिल्लीत येतात.दहा दिवस अस्सल कोल्हापुरी तांबडा-पांढरा रस्सा (उत्सवानंतर), पुरणपोळी, पिठलं-भाकरी आणि उकडीच्या मोदकांची रेलचेल असते. नवीन महाराष्ट्र सदनाच्या भव्य इमारतीत सुद्धा हा उत्सव अत्यंत राजेशाही थाटात आणि कडक राजशिष्टाचाराच्या नियमांनुसार साजरा केला जातो..Premium | Parenting Tips: ऐन सणासुदीत मुलं हट्ट का करतात? Mood Swings हाताळताना पालकांनी काय करावं?.दिल्ली विद्यापीठ व मुखर्जी नगर परिसर (विद्यार्थी गणेशोत्सव)आयएएस, आयपीएस आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परीक्षेची तयारी करण्यासाठी देशभरातून, विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून हजारो तरुण मुखर्जी नगर आणि जीटीबी नगर भागात राहतात. घरच्या उत्सवाची उणीव भासू नये म्हणून या विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन 'अभ्यासिकेतील बाप्पा'ची स्थापना सुरू केली. साधारण१९७० ते ८० च्या दशकात हा उत्सव सुरू झाला होता. दिल्ली विद्यापीठाच्या नॉर्थ कॅम्पस भागात हा उत्सव साजरा होतो. .विद्यार्थ्यांच्या या मंडपात गणपतीच्या चरणी फुले वाहण्यासोबतच स्पर्धा परीक्षेची पुस्तके, पेन आणि नोट्स ठेवल्या जात असत. 'बाप्पा, फक्त पूर्व परीक्षा (Prelims) पास करवून दे' अशा नवसाच्या चिठ्ठ्या मूर्तीच्या पायाशी ठेवण्याची एक अनोखी परंपरा येथे अनेक वर्षांपासून सुरू आहे..अनेक विद्यमान वरिष्ठ आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी आजही आपल्या दिल्लीतील विद्यार्थी दशेतील या उत्सवाची आठवण अत्यंत आदराने काढतात..Premium|Ganeshotsav DJ Ban : ढोल-ताशा,‘डीजे’चं अर्थकारण.एनसीआरमधील विस्तार: गुडगाव, नोएडा आणि गाझियाबाद१९९० च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर दिल्लीच्या सीमेवर आधुनिक शहरांचा जन्म झाला - गुडगाव (सायबर सिटी) आणि नोएडा (औद्योगिक हब). येथे देशभरातून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये काम करणारा तंत्रज्ञ (IT) वर्ग आला, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील तरुणांची संख्या प्रचंड मोठी होती..नोएडा महाराष्ट्र मंडळ (सेक्टर १९/६२)१९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात नोएडा महाराष्ट्र मंडळात गणेशोत्सव साजरा केला जातो. हे पश्चिम उत्तर प्रदेशातील सर्वात जुने मराठी केंद्र आहे, नाट्यप्रयोग, ग्रंथ प्रदर्शन आणि पारंपरिक ढोल-ताशा वादन असे अनेक कार्यक्रम तिथे आयोजित केले जातात.इंदिरापुरम आणि वैशाली (गाझियाबाद) या भागात उंचच उंच इमारती आहेत. तिथेही गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो..गुरुग्रामचे कॉर्पोरेट ढोल पथकगुरुग्राममध्ये एका बहुराष्ट्रीय बँकेत काम करणाऱ्या मराठी सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सनी मिळून २०१२ च्या सुमारास स्वतःचं ढोल-ताशा पथक स्थापन केलं आहे . दिवसभर लॅपटॉपवर कोडिंग करणारे हे तरुण संध्याकाळी कुर्ता घालून गुडगावच्या रस्त्यांवर जेव्हा ताशाचा ठोका लावत, तेव्हा स्थानिक हरयाणवी नागरिकही थक्क होऊन ताल धरत असत. संस्कृती आणि कॉर्पोरेट जीवनशैलीचा हाही एक अनोखा मिलाफ एनसीआरने अनुभवला आहे. महाराष्ट्रात गणेशोत्सव साजरा होतोच मात्र महाराष्ट्राच्या इतर भागात मराठीजनांनी एकत्र येऊन हा उत्सव साजरा करण्याला विशेष महत्त्व आहे. इथे मंडळांमध्ये आरती मराठीत होते. प्रसादात वैविध्य जरूर असतं चित्तरंजन पार्कमध्ये दुर्गापूजेची तयारी करणारे गणेशोत्सवाच्या मंडपाची तयारी करतात. अनेक तेलुगू किंवा तामिळ पंडितांकडून पौरोहित्य केले जातं. अशा प्रकारे बहुसांस्कृतिकता दिल्लीच्या गणेशोत्सवात जपली जाते. .राजकीय आणि राष्ट्रीय विषयांवरील देखावेदेशाची राजधानी असल्यामुळे येथील मंडळाचं राष्ट्रीय घडामोडींवर लक्ष असतंच. १९६२ चे भारत-चीन युद्ध, १९६५ आणि १९७१ चे भारत-पाक युद्ध, आणि १९९९ चा कारगिल संघर्ष या सर्व ऐतिहासिक टप्प्यांवर दिल्लीतील गणेश मंडळांनी 'राष्ट्रीय सुरक्षा निधी'साठी देणग्या गोळा करण्याचे काम केलं होतं. अनेक जुन्या मंडळांनी आपल्या देखाव्यांमधून देशाच्या संविधानाचं महत्त्व, मतदानाचे कर्तव्य आणि भ्रष्टाचार निर्मूलन यांसारखे विषय प्रभावीपणे मांडले आहेत..Premium|Global Ganesha traditions : भारताबाहेरील गणेशपरंपरा; आशिया, युरोप व अमेरिकेतल्या विविध रूपांचा ऐतिहासिक मागोवा.यमुना नदी आणि पर्यावरण क्रांतीदिल्लीतील गणेशोत्सवाच्या इतिहासात एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे पर्यावरणाबाबत आलेली जनजागृती:पूर्वी दिल्लीतील सर्व मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन यमुनेच्या कुदसिया घाट, आयटीओ घाट आणि कालिंदी कुंज येथे केले जात असे. आता यमुना नदीचे वाढते प्रदूषण पाहून राष्ट्रीय हरित लवाद आणि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीने यमुनेत प्लास्टर ऑफ पॅरिस च्या मूर्ती विसर्जित करण्यावर पूर्ण बंदी घातली आहे. दिल्लीतील ऐतिहासिक मंडळांनी एका रात्रीत आपली परंपरा बदलली. त्यांनी १००% शाडूची माती आणि नैसर्गिक रंगांच्या मूर्ती वापरण्यास सुरुवात केली. दिल्ली सरकारने शहरात शेकडो कृत्रिम विसर्जन तलाव तयार केले. आज दिल्लीतील गणेशोत्सव हा संपूर्ण देशात पर्यावरणपूरक उत्सवाचे एक उत्तम मॉडेल मानला जातो..काही अविस्मरणीय ऐतिहासिक आठवणी आणि किस्सेऑक्टोबर १९८४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीत भयानक दंगली उसळल्या. या तणावाच्या काळात दिल्लीतील विविध गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी आणि स्थानिक मराठी कुटुंबांनी आपल्या शेजारी राहणाऱ्या शीख बांधवांना स्वतःच्या घरात आणि काही संस्थांच्या आवारात लपवून ठेवून त्यांचे प्राण वाचवले होतं. सण-उत्सवांनी दिलेली सामाजिक एकतेची शिकवण संकटाच्या काळात कशी उपयोगी पडते, याचे हे एक हृद्य उदाहरण दिल्लीच्या इतिहासात नोंदवलं गेलं आहे..आणीबाणी (१९७५-७७) मधील सांस्कृतिक प्रतिकार१९७५ मध्ये देशात आणीबाणी लागू झाली तेव्हा दिल्लीतील राजकीय हालचालींवर पूर्णपणे बंदी होती. विरोधी पक्षांचे नेते तुरुंगात होते. अशा काळात १९७५ आणि १९७६ च्या गणेशोत्सवात करोल बाग आणि पहाडगंज भागातील काही गणेश मंडळांनी 'महाभारतातील प्रसंग' आणि 'छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आग्र्याहून सुटका' या विषयांवर जिवंत देखावे सादर केले होते. वरवर पाहता हे धार्मिक देखावे होते, परंतु त्यातील संवादांमधून हुकूमशाहीविरुद्धचा सूक्ष्म संदेश तत्कालीन सुजाण जनतेपर्यंत अत्यंत चाणाक्षपणे पोहोचवला जात होता..लाल किल्ल्याच्या सावलीतील गणेशोत्सवजुनी दिल्लीतील काश्मिरी गेट आणि चांदनी चौक या ऐतिहासिक परिसरांमध्ये राहणाऱ्या काही जुन्या व्यापाऱ्यांनी लाल किल्ल्याच्या अगदी जवळ गणेशोत्सव सुरू केला होता. मुघल स्थापत्यशैलीच्या इमारतींच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा गणपतीची मिरवणूक निघायची, तेव्हा स्थानिक जुन्या दिल्लीतील मुस्लिम रहिवासी रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहून मिरवणुकीवर गुलाबाच्या पाकळ्या उधळत असत आणि भाविकांना थंड पाण्याचे व सरबताचे वाटप करत असत..Premium|Mayavati Advaita Ashram : हिमालयाच्या कुशीत वसलेला मायावती अद्वैत आश्रमाचा दिव्य अनुभव.दिल्लीतील गणेशोत्सवाची ही प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत. हल्ली अनेक छोट्या भागातसुद्धा गणपती मंडळं तयार झाली आहे. मराठी माणूस आता सगळीकडे असला तरी सणावारांच्या दिवसात महाराष्ट्राची आठवण येतेच. सकाळी सकाळी ‘गणराज रंगी नाचतो…’ हे गाणं लागलं की तडक महाराष्ट्रात निघून यावंसं वाटतं. तिथला तो भाद्रपदाचा सणावारांचा सुगंध, आप्तेष्टांचा सहवास, खाण्यापिण्याची रेलचेल या गोष्टी हव्याहव्याशा वाटतात. मात्र कामानिमित्त दिल्ली काय किंवा महाराष्ट्राबाहेर आणखी कुठे रहावं लागतं त्याला इलाज नाही. मन मात्र महाराष्ट्रात जातं हे तितकंच खरं. हे शल्य शक्य तितकं कमी करण्याचं काम या मंडळांनी केलं आहे. गणपतीला दिल्लीचे हिंदीभाषिक मोमोजची उपमा देतात तेव्हा अस्सल मराठी माणूस थोडा दुखावतो पण आपल्या परंपरांची ओळखही करून देतो. ‘आपके यहां गणेशजी आये है?’ अशी विचारणा होते आणि दिल्लीकर मराठी होकारार्थी स्वर भरतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.