Premium|Gauri Ganpati Festival : गौरीची लोकगीतं आणि मायबाईचं नातं!

Gaurai Festival Maharashtra: When a Goddess Returns to Her Maternal Homeडॉ. मुकुंद कुळेmukundkule@gmail.comश्रीगणेशाचे आगमन झाल्यानंतर घरातल्या आयाबाया वाट बघतात ती गौरीची. गणपती १० दिवसांचा मानकरी पण गौराबाय मात्र ३ दिवसांचीच पाहुणी. या गौरीकडे माहेरवाशीण लेक म्हणून पाहिलं जातं. वर्षभर सासरी राबराब राबणाऱ्या कष्टकरी स्त्रीचंच ते एक प्रातिनिधिक रूप. लोकसंस्कृतीच्या अंगाने या सणाकडे पाहताना जाणवतं की, या सणाच्या निमित्ताने गुंफलेली लोकगीतं म्हणजे केवळ देवादिकांची स्तुती नाही; तर ती तत्कालीन कृषिसंस्कृती, स्त्रीचं शोषण आणि तिच्या कोंडलेल्या भावनांना वाट मोकळी करून देणारी एक सशक्त सामाजिक अभिव्यक्ती आहे. या सणात गुंतलेला हा लोकसंस्कृतीचा गोफ उलगडून दाखवला आहे, अभ्यासक डॉ. मुकुंद कुळे यांनी. .गौराई म्हणजे साक्षात महादेवाची पार्वती. पण लोकमानसाने तिला देव्हाऱ्यातून खाली उतरवून थेट आपल्या रानात, शिवारात आणून बसवलं आहे. माहेरी जाण्यासाठी तिलाही सासरच्यांची मनधरणी करावीच लागते. इथला शंभू महादेव एका हेकट, तर्कट आणि संशयी शेतकरी नवऱ्याचं प्रतिनिधित्व करतो. माहेरी जाण्याची परवानगी मागणाऱ्या पार्वतीला तो थेट शेताच्या कामाच्या अटी घालतो. एकेक काम गौराय पूर्ण करते, तर तो पुढचं काम काढून ठेवतो. आता कसं ते बघा-.‘इश्वरा द्या मला रजा, जायाला माझ्या माहेरा होएवढा डोंगर साफ कर पार्वती मग जा तू तुझ्या माहेरा गएवढा डोंगर साफ केला देवा, जाते मी माझ्या माहेरा होएवढी पेरणी कर ग पार्वती मग जा तुझ्या माहेरा गएवढी पेरणी केली मी देवा, जाते मी माझ्या माहेरा होएवढी लावणी कर ग पार्वती मग जा तू तुझ्या माहेरा गएवढी लावणी केली मी देवा, जाते मी माझ्या माहेरा हो...’पण महादेव कसला खट्याळ. संपली एकदाची शेतीची कामं म्हणत गौराई परत माहेरी जायची परवानगी मागते. पण गौराईला सोडायला महादेव राजी होत नाही तो नाहीच. आता मात्र गौराईचा धीर सुटतो. ती फणकारते, रागावते..Premium|gauri ganpati jewellery: गणपती-गौरींच्या दागिन्यांची परंपरा; सौंदर्य, संपन्नता आणि संस्कृतीचा वारसा.मग थोडं नमतं घेऊन महादेव तिला राजी करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यासाठी तिला लालूचही दाखवतो-‘सोन्याचं सुपलं घेईन पार्वती, नको जाऊ तू तुझ्या माहेरा ग...’पण पार्वतीला कसलं आलंय सोन्याच्या सुपाचं कवतिक? सोन्यासारखं माहेर सोडून ती या स्मशानजोग्याच्या मागे आलेली. तिला नाहीच पडत भूल सोन्याच्या सुपाची नि कसलीही.ती तडक म्हणते-‘सोन्याचं सुपलं घेईल माझा बंधु, जाते मी माझ्या माहेरा हो...’.आणि येतेच निघून थेट माहेरी. कुणी माघारपणाला न्यायला यायचीही वाट बघत नाही. कारण शेवटी तिची सासू मोठी खट. तेवढंच निमित्त घेऊन बसायची आणि माहेराला धाडायला विलंब करायची.... आणि संधी मिळताच गणपतीच्या आगमनाच्या पाठोपाठ धीर न धरवल्यासारखी गौरबाय येतेच धावत माहेरच्या अंगणात! येताना येते ती लक्ष्मीच्या पावलांनी. माहेरचं घर-दार उजळून टाकण्यासाठी. तिच्या वाटेकडे डोळे लावून बसलेल्या मायबायला तिच्या या आगमनाची खूण पटली की ती लगबगीने घरात जाते. घरातला भाकर-तुकडा आणते आणि गौराईवरून ओवाळून टाकते. तांब्यातल्या पाण्याने तिचे पाय धुते, अलाबला घेते आणि मग अल्लद कुशीत घेतल्यासारखी घरात आणते..मग कितीतरी वेळ निःशब्दताच असते. मायलेकींचा शब्दाविनाच संवाद सुरू असतो. आंजारणं-गोंजाणं, पापण्यांच्या कडा ओल्या होणं आणि एकमेकींना गळामिठी घालत राहणं. न बोलताही सारं सारं एकमेकींना कळत असतं. गौराईची मूकवेदना न सांगताच मायबाईला कळते. तिचं हुर्द आभाळाएवढं होतं. आपल्या आभाळाएवढया पंखाखाली ती लेकीला मिटून घेते. उगीउगी म्हणत थोपटत राहते. कळतं मायबाईला नवऱ्याबरोबरच सासुनेही केलेला लेकीचा जाच. नवरा माहेरी जायची परवानगी देत नाही म्हणून सासुबाईंना विचारायला जावं, तर त्यांनीच उलट आणखी कामाला लावलेलं. म्हणतात कशा-.‘कारल्याचं आळं लाव ग पार्वती, मग जा तू तुपल्या माहेराकारल्याचं आळं लावलं व फुईजी, मी जाते मपल्या माहेरा...कारल्याचा वेल लाव ग पार्वती, मग जा तू तुपल्या माहेराकारल्याचा वेल लावला व फुईजी, मी जाते मपल्या माहेराकारल्याला कारली येऊ दे पार्वती, मग जा तू तुपल्या माहेराकारल्याला कारली व फुईजी, मी जाते मपल्या माहेराकारल्याची भाजी कर ग पार्वती, मग जा तू तुपल्या माहेराकारल्याची भाजी केली व फुईजी, मी जाते मपल्या् माहेरा…’.Premium|Shravan Month Stories : श्रावणातील आजीच्या गोष्टी, पावसाचा सुगंध आणि संस्कारांचा महिना.आणि अशा पद्धतीनं कारल्याचा वेळ लावून तो वाढून त्याची भाजीही खाऊन झाली, तरी लेकीला माहेरी यायची न मिळालेली परवानगी. एवढंच कशाला एक दिवस गौराईला उठायला उशीर झाला, तर सासुबाईंनी केवढा त्याचा गहजब केला. खरंतर रात्री कामामुळेच झोपायला झाला होता उशीर. तेव्हा गौराईला पहाटेच्या गार वाऱ्यात लागली निद्रा. पण सासूने नेलं तिच्या नवऱ्याजवळ गाऱ्हाणं. मग चिडलेल्या त्याने काय करावं?‘तोडला जी चिंचेचा फोकत्या फोकाने मार त्याने दिला वोमारली कवाडीसी लाथपाडलं पारण्याच्या खालीपार्वतीने झाडला गुरांचा गोठाभरल्या वो शेणाच्या पाट्या...’.असं काय काय समजून-उमजून आल्यावर मायबाईच्या जीवाचं पाणीपाणी होतं. लेकीसाठी काय करू नि काय नको, असं तिला होऊन जातं. सगळ्यात आधी ती गौरायला न्हाऊ-माखू घालते. गौरायचे लांबसडक केस आपल्या हाताने उजवते-धुपवते. नंतर आपल्या नव्या लुगड्याची घडी मोडायला देते. आपले दागिने तिच्या अंगावर घालते. हातात तोडे-पाटल्या-बांगड्या-पिछोडी, दंडात बाजुबंद, गळ्यात ठुशी-वज्रटीक-मोहनमाळ-बोरमाळ-सरी असं काय काय. त्याशिवाय यंदाच्या सणाला खास तिच्यासाठीच केलेला नवा साजही चढवते तिच्या अंगावर..गौराई बावरूनच जाते या कोडकौतुकाने. तिला ठाऊक असतं, आपल्या मायबाईचं हळवं मन. म्हणूनच अनेक गोष्टी ती उघडही करत नाही. आपल्याला यायला उशीर का झाला तेही सांगत नाही मायबायला. उगाचंच काहीतरी इकडचं तिकडचं सांगत बसते. काय तर म्हणे-‘आली आली गौराय येतच व्हतीचिचच्या बनी गुतली व्हतीचिचंच्या चिचा तोडीत व्हतीसयांच्या वट्या भरीत व्हती...’.प्रत्यक्षात मात्र काय काय दिव्य पार पाडायला लागलेलं असतं, ते फक्त तिचं तिलाच ठाऊक असतं. पण सांगितलं नाही, किंवा कितीही लपवलं, तरी कळायचं ते कळतंच मायबाईला. शेवटी गौराय तिच्याच जीवाचा तर गोळा. त्याच्या संवेदना का कळल्याशिवाय राहणार आहेत? मग मायबाय रात्री कुशीत घेऊन झोपते लेकीला. मनात मात्र दुसऱ्या दिवशी लेकीला काय काय खाऊ घालायचं याचेच बेत. त्यातच रात्र सरते. पहाट होते आणि मायबाई कामाला जुंपून घेते. गौराई झोपून उठेपर्यंत मायबाईचा पुरणा-वरणाचा, एकवीस भाज्यांचा स्वयंपाक पूर्णही होतो. एवढंच नाही, गौराईला सामिष भोजन करायचं असेल, तर त्याचीही तयारी केली जाते. अगदी करंदी भरलेल्या सरंग्यांपासून खिम्याच्या करंज्यांपर्यंत. फक्त लेकीने पोटभर जेवावं आणि तृप्त व्हावं, एवढीच मायबाईची अपेक्षा असते..एवढी पक्वान्नं केल्यावर गौराईची अख्खी दुपार जेवणातच सरते. हे खाऊ की ते खाऊ असं तिला होतं. खरंतर जेवणापेक्षा ते मायबाईने खास आपल्यासाठी रांधलंय, याचंच तिला कौतुक असतं. मायबाई पण हुशार. प्रत्येक पदार्थ आपल्या हाताने भरवते. गौरायही हक्काने कोडकौतुक करवून घेते. अगदी मनापासून जेवते. एवढं जेवण झाल्यावर मग ते अंगावरच येतं. मन-शरीर जड होतं. गप्पा मारायला बसल्या बसल्या गौराई पेंगायला लागते. पण मायबाई तिला उठवत नाही. झोपू दे म्हणते. .Premium|Ganesh mythology :वेदांमध्ये गणेशाचा उल्लेख आहे का? बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति आणि गणपती म्हणजे एकच की वेगळे? .कारण आजची रात्र जागवायची असते. रात्रीचा हा जागर म्हणजे केवळ सण नसून, तो या राबणाऱ्या स्त्रियांच्या मुक्त अभिव्यक्तीचा एक सोहळा असतो.या जागरणात झिम्मा-फुगड्यांचे फेर रंगतात. एरवी सासरी दबून राहणारी स्त्री माहेरी मात्र आपल्या संशयी नवऱ्याला कशी हुशारीने उत्तरं देते, याचं अत्यंत मार्मिक चित्रण एका संवादात्मक लोकगीतात पाहायला मिळतं-.‘भली भली ग पारबतीशब्दाला उतार (उत्तर) देतीऐकावं महादेवा शब्दाचा उतार घ्यावाकुणाला ग सोडीत होतीसकुणाला ग बांधित होतीसकुणाचा हात धरुन रंगमहाली जात होतीस.गाईला मी बांधत होतेवासराला मी सोडत होतेदुधाची चरवी घेऊन रंगमहाली जात होते.कुणाला ग वारीत होतीसकुणाला ग बुडवत होतीसकुणाच्या गळ्यावर हात ठेवून चालत होतीस पाण्याला मी वारीत होतेघागरीला मी बुडवित होतेघागरीच्या गळ्यावरी हात ठेवून चालत होते.कुणाला ग हात देत होतीसकुणाला ग पाय देत होतीसकुणाच्या गादीवर राज्य तू ग करत होतीस कासाराला हात देत होतेसोनाराला पाय देत होतेदेवाच्या गादीवर राज्य मी करत होते...’.Premium| Ganesh Festival : देवाची आरती करण्याची प्रथा नेमकी कधी सुरू झाली? अथर्ववेदातला 'हा' संदर्भ माहितीय का?.गौराय-म्हादेवाचा हा लाडाचा झगडा ऐकून सगळ्या सया भरुन पावतात. जोडा असावा तर असा, असंच त्यांच्या मनात येतं आणि पुन्हा सगळ्या जणी फेर धरतात. त्या फेरात मध्यभागी गौराय पुन्हा विजेसारखी तळपू लागते. तिची अलवार पावलं तालावर थिरकू लागतात. जणू वर्षभराची ऊर्जाच उरात भरून घेत असावी. न जाणो सासरी गेल्यावर पुन्हा खेळायला-नाचायला मिळेल न मिळेल!घराच्या एका कोपऱ्यातच उभं राहून मायबाई शांतपणे लेकीचं हे घरभर वावरणं बघत असते. तिच्या समाधानानंच आपलं घर भरलंय याची तिला जाणीव असते. एका डोळ्यात हसू नि एका डोळ्यात आसू ठेवून ती लेकीचं सुख मनात साठवत असते. मात्र, आता नाचतेय उद्या एव्हाना गेलीपण असेल, असं मनात येतं नि मायबाईचा जीव थरारतो..तसंच होतं... गौराईला जागवता जागवता पहाट कधी होते तेही कळत नाही. तिसरा दिवस उजाडतो आणि गौराईच्या पाठवणीची तयारी सुरू होते. घरातल्या कुणाचंच लक्ष थाऱ्यावर नसतं. तिने अजून थोडे दिवस राहावं, कोडकौतुक करून घ्यावं, असंच साऱ्यांना वाटत असतं. पण शेवटी गौराईच ती. तिलाही आपल्या मान-मर्यादेचं भान असतंच. कितीही राहावंसं वाटलं, तरी ती एक दिवस अधिकचा राहत नाही. कारण तिला माहेर नि सासर दोन्हीकडची गोडी टिकवायची असते. सांधणं हा तिने आपला मनोधर्म मानलेला असतो. म्हणूनच कितीही आग्रह झाला तरी, ती मायबाईचा प्रेमानं निरोप घेते आणि मायबाईही मग आग्रह करत नाही. .हात हातात घेऊन स्पर्शातून फक्त एवढाच दिलासा देते- मी आहे तुझ्यासाठी. ‘लेकीच्या माहेरासाठी माय सासरी नांदते...’ असंच जणू तिला सुचवायचं असतं....आणि गौराई आल्यासारखी चालू पडते.गणेशोत्सवात ती येऊन गेल्यावर प्रश्न पडतो- कोण आलं होतं नेमकं, खड्याची, तेरड्याची, मुखवट्याची किंवा मातीची गौराई की लग्न होऊन सासरी गेलेली आपली लेक?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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