अरविंद रेणापूरकर - arvindrenapurkar@gmail.comमुंबईच्या रस्त्यांवरून गोव्याच्या दिशेने निघालेली एक मोटार... तीन मित्र... गप्पा, मस्ती आणि कानावर पडणारे शंकर महादेवन यांच्या आवाजातील ‘दिल चाहता है’ हे गाणे... २००१ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने गाडीला केवळ प्रवासाचे साधन म्हणून दाखवले नाही; ती मैत्री, स्वातंत्र्य आणि तरुणाईच्या स्वप्नांचे प्रतीक बनली. दोन दशकांनंतर रस्ता तोच आहे; पण गाडीकडे पाहण्याचा तरुणाईचा दृष्टिकोन बदलला आहे.आजच्या ‘जेन झी’साठी वाहन म्हणजे केवळ घरापासून कार्यालयापर्यंत पोहोचण्याचे साधन नाही. ते व्यक्तिमत्त्वाचा भाग आहे, तंत्रज्ञानाचा अनुभव आहे आणि जीवनशैलीशी जुळणारे स्मार्ट साधन आहे. मोटार असो किंवा दुचाकी, तिचे डिझाइन, फीचर्स, कनेक्टिव्हिटी, सुरक्षितता आणि डिजिटल अनुभव यांना आता वेगळे महत्त्व आले आहे. भारतात ‘जेन झी’ची संख्या मोठी आहे. आज ही पिढी वाहनखरेदीचा अंतिम निर्णय घेत नसली, तरी कुटुंबातील वाहनाच्या निवडीत तिचा प्रभाव वाढत आहे. उद्याच्या वाहन बाजारातील मोठा ग्राहकवर्ग म्हणून तिच्याकडे पाहिले जात आहे.काही दिवसांपूर्वी ‘ऑटो टेक इलेक्ट्रॉनिक्स अँड पॉवरट्रेन समिट २०२६’मध्ये बोलताना इंडिया यामाहा मोटार समूहाचे अध्यक्ष हाजिमे आओटा यांनी ‘जेन झी’ ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षांवर प्रकाश टाकला होता. त्यांच्या मते, देशातील तरुणाई वाहनांकडे केवळ प्रवासाचे साधन म्हणून पाहत नाही; वाहन त्यांच्या आकांक्षांची ओळख बनत आहे. त्यामुळे वाहनाची कामगिरी आणि भाव याबरोबरच डिझाइन, डिजिटल सुविधा, स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी आणि वाहनातून मिळणारा अनुभव यांना महत्त्व आले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानासोबत वाढलेल्या या पिढीसाठी कनेक्टिव्हिटी ही आता प्रीमियम सुविधा नसून, अपेक्षा बनली आहे. मात्र, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आकर्षक डिझाइनसोबत किफायतशीरपणाही भारतीय ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा आहे, असे त्यांनी नमूद केले..Premium|Master Dinanath : काळाच्या उदरातले फक्त नियतीलाच माहीत असते....‘जेन झी’कडे आता केवळ तरुण ग्राहक म्हणून नव्हे, तर वाहन उद्योगाच्या भविष्यातील महत्त्वाचा ग्राहकवर्ग म्हणून पाहिले जात आहे. बाजार संशोधन संस्था ‘इप्सॉस’च्या ‘जेन झी इन ऑटो : इन्फ्लुएन्सर्स टुडे, कस्टमर्स टुमारो’ या अभ्यासानुसार, भारतात २०२४ मध्ये सुमारे ११.६ कोटी ‘जेन झी’ होते. शहरी भारतातील १५ ते ५५ वयोगटातील ग्राहकांमध्ये त्यांचा वाटा सुमारे दोन-पंचमांश आहे. सध्या कुटुंबातील वाहनखरेदीच्या निर्णयावर प्रभाव टाकणारी किंवा निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होणारी ही पिढी भविष्यात स्वतःच्या खरेदीचे निर्णय घेणार आहे. या पिढीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे नवे पर्याय स्वीकारण्याची तयारी. पारंपरिक ब्रँडशी बांधील राहण्यापेक्षा आपल्या अपेक्षा पूर्ण करणारे नवे ब्रँड किंवा उत्पादने वापरून पाहण्याची त्यांची मानसिकता आहे. माहिती सहज उपलब्ध असल्याने एखाद्या उत्पादनाबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्याची सवयही त्यांच्यात आहे. त्यामुळे वाहन कंपन्यांसाठी ग्राहकांचा विश्वास संपादन करणे आणि तो टिकवणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. पर्यावरण आणि शाश्वततेबाबतची जागरूकताही या पिढीच्या निवडींवर परिणाम करू शकते. मात्र, पर्यावरणपूरक पर्यायांसाठी ग्राहकांनी मोठी अतिरिक्त रक्कम मोजावी, अशी अपेक्षा नाही. त्यामुळे भविष्यात वाहन कंपन्यांसमोर कमी भावात अधिक जबाबदार आणि टिकाऊ मोबिलिटी उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान असेल.स्टाइलपासून स्मार्टनेसपर्यंत...एकेकाळी वाहन घेताना इंजिन, मायलेज, भाव आणि टिकाऊपणा हे चार प्रमुख निकष असायचे. त्यानंतर एसी, म्युझिक सिस्टीम, ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आणि आरामदायी आसने अशा सुविधा महत्त्वाच्या ठरल्या. आता प्रश्न पुढे गेला आहे : गाडी किती स्मार्ट आहे? दुचाकींच्या बाबतीतही हा बदल स्पष्ट दिसतो. स्पोर्टस, नेकेड, क्रूझर किंवा ॲडव्हेंचर अशा प्रकारांमध्ये तरुणांना केवळ इंजिनाची क्षमता महत्त्वाची वाटत नाही. डिझाइन, एलईडी दिवे, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, मोबाईल कनेक्टिव्हिटी, नेव्हिगेशन आणि रायडिंग मोड यांसारख्या सुविधा वाहनाच्या अनुभवाचा भाग बनल्या आहेत. मोटारींच्या बाबतीत एसयूव्ही आणि कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीचे आकर्षण वाढले आहे. बसण्याची उंच जागा, आधुनिक डिझाइन, मोठ्या स्क्रीन, कनेक्टेड फीचर्स, ३६०-डिग्री कॅमेरा, व्हॉइस कमांड आणि प्रगत सुरक्षितता सुविधा यांमुळे गाडीचा अनुभव केवळ ड्रायव्हिंगपुरता राहिलेला नाही. ग्राहक अधिक फीचर्ससाठी पैसे मोजण्यास तयार आहेत, हे वाहन कंपन्यांच्या विक्रीच्या आकडेवारीतूनही दिसते. म्हणजेच, ‘बेसिक गाडी’पेक्षा अधिक सुविधा असलेला व्हेरिएंट घेण्याची मानसिकता वाढत आहे..गाडी घेण्यापूर्वीचा प्रवास बदलला‘जेन झी’च्या वाहनविषयक विचारातील सर्वांत मोठा बदल कदाचित शोरूमच्या बाहेर झाला आहे. पूर्वी गाडी घ्यायची म्हणजे मित्रांकडे चौकशी, वर्तमानपत्रांतील जाहिराती आणि डीलरकडून मिळणारी माहिती एवढ्यावर निर्णय होत असे. आता यूट्यूबवरील रिव्ह्यू, सोशल मीडियावरील व्हिडिओ, ऑटो इन्फ्लुएन्सर्स, रोड ट्रिपचे व्हिडिओ आणि वापरकर्त्यांचे अनुभव यांमुळे माहितीचे विश्व खूप मोठे झाले आहे. एखाद्या गाडीचा भाव, मायलेज, फीचर्स, सुरक्षितता, प्रत्यक्ष वापरातील अनुभव किंवा दोन मॉडेलमधील फरक जाणून घेण्यासाठी तरुण ग्राहक आधी डिजिटल विश्वात जातो. आता या प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचीही भर पडली आहे. गुगल आणि ‘कंतार’ यांच्या २०२६ मधील अभ्यासानुसार, अलीकडे मोटार खरेदी केलेल्या ग्राहकांपैकी ९३ टक्के ग्राहकांनी वाहनाच्या संशोधनाच्या टप्प्यात एआय-आधारित साधनांचा वापर केला. ‘एआय’ वापरणारे ग्राहक सरासरी ७.८ वेगवेगळ्या ऑनलाइन माध्यमांवर माहिती तपासत होते. याचा अर्थ, शोरूममध्ये जाण्यापूर्वीच ग्राहकाच्या मनात अनेक प्रश्नांची उत्तरे तयार झालेली असतात. कोणती गाडी योग्य, कोणता व्हेरिएंट घ्यायचा, कोणते फीचर आवश्यक आणि ‘ईएमआय’ किती असेल, याचा प्राथमिक विचार करूनच तो शोरूममध्ये येतो.ईव्ही : केवळ इंधनाचा बदल नाही‘जेन झी’चा तंत्रज्ञानाशी असलेला जवळचा संबंध इलेक्ट्रिक वाहनांबद्दलच्या उत्सुकतेतही दिसतो. मात्र, ईव्ही म्हणजे पर्यावरणपूरक वाहन, एवढ्यापुरती ही चर्चा मर्यादित राहिलेली नाही. वाहनाची रेंज किती आहे? चार्जिंग कुठे करता येईल? चार्ज होण्यासाठी किती वेळ लागेल? बॅटरीची हमी किती आहे? रोजच्या वापरासाठी वाहन किती सोयीचे आहे? मोबाईल ॲपमधून कोणत्या सुविधा मिळतात? अशा अनेक व्यावहारिक प्रश्नांची उत्तरे ग्राहक शोधतो. म्हणूनच ईव्हीच्या बाबतीतही तंत्रज्ञान आणि वापराचा अनुभव हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे ठरत आहेत. वाहन उद्योगासाठी याचा अर्थ स्पष्ट आहे : नवी पिढीला केवळ नवी इंधनप्रणाली नको, तर नवा वाहनानुभव हवा आहे.गाडी व मोबाईलमधील अंतर धूसरमोबाईल हा ‘जेन झी’च्या दैनंदिन जीवनाचा केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे वाहनही मोबाईलशी जोडलेले असावे, अशी अपेक्षा वाढत आहे. गाडी लॉक आहे की नाही, इंधन किंवा बॅटरीची स्थिती काय आहे, वाहन कुठे आहे, सर्व्हिसची वेळ आली आहे का, नेव्हिगेशन कुठे जायला सांगते, अशा अनेक गोष्टी आता मोबाईल आणि वाहन यांच्यातील जोडणीमुळे सहज उपलब्ध होऊ शकतात. यामुळे वाहन एकदा विकत घेऊन संपणारे उत्पादन राहिलेले नाही. ते सतत अद्ययावत होत राहणारे तंत्रज्ञानाचे साधन बनत आहे. सॉफ्टवेअर अपडेट, कनेक्टेड सेवा आणि एआय-आधारित सुविधा यांमुळे विक्रीनंतरही वाहनाचा अनुभव बदलत राहणार आहे..Premium|AI Data Centers : एआयच्या वाढीचा खर्च कोण उचलणार? उजनी डेटा सेंटरमुळे पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर.सुरक्षिततेची अपेक्षाही वाढलीतरुण ग्राहकासाठी स्टाइल महत्त्वाची असली, तरी सुरक्षिततेचे महत्त्व कमी झालेले नाही. उलट, आधुनिक सुरक्षितता फीचर्स आता वाहनाच्या निवडीतील महत्त्वाचा भाग बनत आहेत. एअरबॅग्ज, एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, ३६०-डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग आणि एडीएएससारख्या सुविधा पूर्वी प्रीमियम वाहनांपुरत्या मर्यादित होत्या. आता त्या अधिक व्यापकपणे उपलब्ध होत आहेत. गुगल-‘कंतार’च्या २०२६ मधील अभ्यासातही सुरक्षितता आणि आधुनिक स्टाइल या दोन्ही बाबींना प्रत्येकी ४१ टक्के ग्राहकांनी वाहन निवडीतील महत्त्वाचे घटक मानले आहे.ग्राहकांबरोबर कर्मचारीही बदलतोय‘जेन झी’चा परिणाम केवळ वाहनखरेदीवर होत नाही. वाहन उद्योगात काम करण्याची पद्धतही बदलत आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात यंत्रसामग्री आणि उत्पादन कौशल्याबरोबरच सॉफ्टवेअर, ऑटोमेशन, डेटा, कनेक्टिव्हिटी आणि ‘एआय’चे महत्त्व वाढत आहे. त्यामुळे नव्या पिढीच्या कौशल्यांची गरज उद्योगाला भासत आहे. याचा अर्थ पारंपरिक ऑटोमोबाईल ज्ञानाचे महत्त्व संपले, असा नाही. उलट, पारंपरिक वाहन अभियांत्रिकी आणि डिजिटल कौशल्य यांचा संगम पुढील काळात अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.भविष्यातील प्रवास ‘टेक्नोसॅव्ही’आज वाहनांत स्क्रीन, कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल फीचर्स आहेत. उद्या त्यात ‘एआय’चा वापर अधिक खोलवर होईल. ग्राहकाच्या गरजेनुसार सूचना देणे, वाहनाच्या स्थितीचा अंदाज घेणे, सर्व्हिसची आठवण करून देणे, नेव्हिगेशन अधिक वैयक्तिक करणे किंवा वाहनातील विविध सुविधा चालकाच्या सवयीनुसार बदलणे, अशा अनेक शक्यता पुढे आहेत. मात्र, या सर्व बदलांच्या केंद्रस्थानी एक गोष्ट कायम आहे, ग्राहकाला स्वतःच्या गरजेनुसार निवड करण्याचे स्वातंत्र्य.‘दिल चाहता है’च्या काळात गाडी म्हणजे मित्रांसोबत अचानक निघालेला लांबचा प्रवास होता. आजच्या ‘जेन झी’साठी तोच प्रवास अधिक कनेक्टेड, अधिक वैयक्तिक आणि अधिक तंत्रज्ञानाधारित झाला आहे. गाडी बदलली, तंत्रज्ञान बदलले; पण रस्ता तोच आहे. फक्त ‘दिल चाहता है’ म्हणत निघालेल्या त्या प्रवासात आता स्मार्टफोन, एआय आणि स्मार्ट मोबिलिटीही सोबत आली आहे..अहवाल काय सांगतात?मोबिलिटीच्या या बदलत्या चित्रात ‘जेन झी’ची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. स्मार्टफोनपासून मोटारीपर्यंतचे तंत्रज्ञान हा त्यांच्या अनुभवाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. सायबर मीडिया रिसर्चच्या (सीएमआर) २०२५ मधील अभ्यासानुसार, भारतातील ७२ टक्के ‘जेन झी’ला कनेक्टेड वाहने ही भविष्यातील ड्रायव्हिंगची दिशा वाटते. त्यांच्यासाठी वाहनातील प्रगत सुरक्षा सुविधा, ऊर्जा कार्यक्षमता, वेगवान चार्जिंग आणि अधिक बॅटरी क्षमता यांनाही महत्त्व आहे. ‘डेलॉइट’च्या २०२६ मधील अभ्यासानुसार, ९५ टक्के भारतीय ग्राहक सॉफ्टवेअर-आधारित वाहनांतील सुविधांसाठी पैसे देण्यास तयार आहेत, तर ८४ टक्के ग्राहक ‘एआय’च्या मदतीने वाहनातील सुविधा आपल्या गरजेनुसार बदलण्यास तयार आहेत. हा अभ्यास २०२५ मध्ये १५०१ भारतीय वाहनमालकांवर करण्यात आला होता.आजच्या ‘जेन झी’साठी तोच प्रवास अधिक कनेक्टेड, अधिक वैयक्तिक आणि अधिक तंत्रज्ञानाधारित झाला आहे. गाडी बदलली, तंत्रज्ञान बदलले; पण रस्ता तोच आहे. फक्त ‘दिल चाहता है’ म्हणत निघालेल्या त्या प्रवासात आता स्मार्टफोन, एआय आणि स्मार्ट मोबिलिटीही सोबत आली आहे. मात्र, वाहन चालविताना वेगाचे आकर्षण आणि सुरक्षिततेची गरज यांचा समतोल साधणे महत्त्वाचे आहे.(लेखक ‘सकाळ’ पुणे, येथे वरिष्ठ उपसंपादक आहेत. ९९२२९१३६६५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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