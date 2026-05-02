Premium| Gen Z Career : तब्बल ८८ % कंपन्या भरती करत आहेत, पण जेन झींना नोकरी मिळणार का? HR चं काय म्हणणं आहे?

सध्या पदवीचा अभ्यास करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना आता एमबीए नाही तर चक्क सरकारी नोकरीचे वेध लागलेत. दुसरीकडे ज्यांना खासगी क्षेत्रांत नोकऱ्या आहेत त्यातल्या ४८% विद्यार्थ्यांना एक वर्षातच नोकरी सोडावीशी वाटतेय. हे नक्की कशाचं लक्षण आहे, खरंच रोजगार क्षेत्रात मंदी किंवा नैराश्य आलंय का, जेन झींच्या रोजगाराचं काय, त्यांना किती संधी आहेत, असे अनेक प्रश्न पडतात.या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी आणि जॉब मार्केटमध्ये नेमकं काय चालतंय, नोकरी मिळवण्यासाठी नेमकं काय करायला हवं, हे कोडं Decode करण्यासाठी सकाळ प्लसचा हा लेख जरुर वाचा..Unstop Talent Report 2026 हा अहवाल रोजगार, भरती आणि नोकऱ्यांविषयी एक महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. या अहवालासाठी केलेल्या निरनिराळ्या सर्वेक्षणात, मुलाखतींत एचआरमधील ५०० पेक्षा जास्त उच्चपदस्थ आणि तब्बल ३७ हजाराहून अधिक विद्यार्थी सहभागी झाले होते. हा अहवाल सांगतो की, जेमतेम ४०% फ्रेशर्सनाच ५ लाखापेक्षा जास्त पॅकेजच्या नोकऱ्या मिळतात. आता याचा अर्थ भारतात नोकरीच्या बाजारात मंदी आहे का? तर नाही. जवळपास ८८% कंपन्या भरती करत आहेत आणि ९०% कंपन्यांनी आपलं बजेट कायम ठेवलं किंवा वाढवलं आहे. मग प्लेसमेंटचं चित्र वेगळं का दिसतंय. .अनस्टॉपचा अहवाल काय सांगतो८४% पदवीधर विद्यार्थी अजूनही बेरोजगारच८५% इंजिनिअरिंग विद्यार्थी बेरोजगार१७% विद्यार्थ्यांना ऑफर उशिरा मिळाली किंवा रद्द झालीफक्त १४% फ्रेशर्सना ९ LPA ९ लाख प्रति वर्षापेक्षा जास्त पगार मिळतो. .याचा अर्थ कंपन्यांनी भरती थांबवली आहे का? नाही. कंपन्यांनी भरती थांबवलेली नाही. उलट जवळपास ८८% कंपन्या अजूनही भरती करत आहेत. तर १२ % कंपन्यांनी मात्र आपली भरती पूर्णतया थांबवलेली आहे. मात्र ज्या भरती करत आहेत, अशा अनेक कंपन्यांनी बजेटमध्ये कपात नक्कीच केलीय. त्यामुळे या कंपन्या नोकरी तर देतायत पण पगार मात्र भरभक्कम नाही. .कंपन्यांना काय हवं आहे?कंपन्यांना आता पदवी नव्हे तर कौशल्यांमध्ये रस निर्माण झालाय. तुमच्याकडे किती क्षमता आहे किंवा पदव्या कोणत्या आहेत, याकडे कंपन्या फारसं लक्ष देत नाहीत. तर तुम्ही काम करण्यास किती 'तयार' आहात, हे पाहिलं जातं. त्यामुळे पारंपरिक पदव्यांचा वरचष्मा आता तितकासा राहणार नाही. ३०% MBA पदवीधरांना १० LPA पेक्षा कमी पगार३९% इंजिनिअर्सना ७ LPA पेक्षा कमी पगार.केवळ काही काळापुरता हा बदल झालेला नाही तर संरचनात्मक बदल आहे, असं हायरिंग अनस्टॉपचं म्हणणं आहे..विद्यार्थ्यांचं काय म्हणणं आहे?सध्या पदवीला असणारे अनेक विद्यार्थ्यांनी चक्क खासगी क्षेत्राऐवजी सरकारी नोकऱ्यांना प्राधान्य दिलेलं आहे. नाहीतर त्यांना उच्चशिक्षणाकडे वळायचं आहे.कारण सध्या पदवीचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर सर्वाधिक परिणाम ८४% अद्याप भरती नाही १७% ऑफरमध्ये अडथळे कॅम्पसमध्ये रिक्रूटर्सची कमी उपलब्धता पगाराबाबत अस्पष्टता आणि मुलाखतींचा वाईट अनुभव ४८% विद्यार्थी एक वर्षात नोकरी सोडण्याची शक्यता व्यक्त करतात..विद्यार्थ्यांना नोकरी एक वर्षातच का सोडावीशी वाटते, यावर विचार होणं गरजेच आहे. जेन झीला आपल्या कामातून काही शिकणं अपेक्षित आहे. संबंधित नोकरीत आपली वाढ नेमकी कशी असणार आहे, याबद्दल त्यांना स्पष्टता हवी आहे. ती नसेल तर ते चक्क नोकरीच नाकारतायत. .९०% पेक्षा जास्त विद्यार्थी कमी CTC स्वीकारायला तयार आहेत वा असतात पण त्या नोकरीत जर या विद्यार्थ्यांना शिकण्याची, वाढीची संधी मिळायला हवी असं त्यांना वाटतं. HR टीम्ससाठी पगारातील फरक कमी महत्त्वाचा असतो, तर विद्यार्थ्यांसाठी पगारातील अस्पष्टता हा मोठा 'रेड फ्लॅग' असतो. कारण आपल्याला नोकरी देणारी कंपनी जर पगारासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर स्पष्टता देणार नसेल तर मग विद्यार्थी मागे हटतात..एचआर काय म्हणतात?एचआर म्हणतात की, पदवी महत्त्वाची आहेच पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं आहे, तुमची कौशल्यं, तुमच्याकडे कोणती कौशल्य आहेत. त्याचा तुम्ही कसा वापर करता हे महत्त्वाचं. ६४% HR लीडर्स आता AI/ML, डेटा, क्लाउड आणि सायबर सिक्युरिटी कौशल्यांना 'प्रीमियम टॅलेंट' मानतात.तर ९४% कंपन्यांनी 'पे डिग्री-आधारित' भरती करणं आता सोडून दिलं आहे. .याशिवाय जेन झींविषयी एक महत्त्वाची माहिती कळते. फक्त ३६% HR leaders आता त्यांच्याकडे येणाऱ्या Gen Zभरतीसाठी पूर्णपणे तयार आहेत. म्हणजेच उरलेले ६४% अजूनही अर्धवट तयारीत आहेत. कंपन्यांना Gen Zनी आपल्या कंपनीत काम करणं हवं आहे कारण ते ताज्या दमाचे तरुण आहेत पण या पिढीच्या गरजा, मानसिकता लक्षात घेऊन strategy बनवण्याचा विचार मात्र कंपन्या करत नाहीयेत. त्यामुळेच कदाचित expectations आणि reality मध्ये gap तयार होतो..AI आणि नोकऱ्या वास्तव काय आहे?गुरगावमधील Great Lakes Institute of Management च्या डॉ. पूर्णिमा गुप्ता यांनी सांगितलं की, "तंत्रज्ञानामुळे नोकरी, रोजगारावर निश्चितच परिणाम झाला आहे मात्र ज्या नोकऱ्या कनिष्ठ स्तरावरच्या आहेत तिथे परिणाम दिसून येतो आहे. जिथे कामात मानवी कौशल्याविना तंत्रकौशल्य वापरून काम करता येईल, तिथे ते करून घेण्याचा कंपन्यांचा प्रयत्न दिसतो. त्यामुळेच कनिष्ठ स्तरावरील कामाचं ऑटोमेशन करता येईल का, याचा विचार कंपन्या करत आहेत. .बरेचसे विद्यार्थी नोकऱ्यांच्या ठिकाणी अर्ज, मुलाखतींसाठी एआय वापरतात. जवळपास ८०-८६% विद्यार्थी जॉब अर्ज आणि मुलाखतीसाठी GenAI वापरतात पण ५५% UG आणि ४६% इंजिनिअरिंग विद्यार्थ्यांना औपचारिक AI प्रशिक्षण नाही ५७% कंपन्या स्क्रिनिंगसाठी आणि ५५% AI-आधारित मुलाखतीसाठी AI वापरतातएकीकडे विद्यार्थी AI वापरून नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर कंपन्या AI वापरून त्यांना फिल्टर करत आहेत. या दरम्यान प्रवेश पातळीवरच्या नोकऱ्या कमी होत आहेत. 