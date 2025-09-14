Premium| Gen Z: मोबाईल व्यसनाची नवी शोकांतिका

आभा भागवतsaptrang@esakal.comतुम्ही ‘५५५’चा नियम ऐकला असेल. असं म्हणतात की ५ किंवा त्याहून कमी माणसं आपल्या सर्वांत जवळच्या वर्तुळात असतात, जी रोज भेटतात. ५० माणसं आपल्या दुसऱ्या वर्तुळात असतात ज्यांच्याशी अधूनमधून संवाद होतो. आणि ५०० माणसांना आपण ओळखतो, तथापि ती क्वचित भेटतात. याला ५००० हून अधिक अशी संख्येची भर घालावीशी वाटते, जी माणसं सोशल मीडियावरून आपल्या संपर्कात असतात. त्यांच्याशी भेट होत नाही, परंतु आपल्या सामाजिकतेचा महत्त्वाचा भाग ती माणसं असतात. याच सोशल मीडियाचा वापर अचानक कोणावरही मनाविरुद्ध थांबवला गेल्यास त्याचे तीव्र पडसाद उठणारच कारण त्यात समाजापासून, जगापासून तुटल्याची भावना आहे. आजच्या माणसाचं त्यावरचं अवलंबित्वच इतकं तयार झालेलं आहे की करमणूक, आनंद, संवाद, माहिती, गॉसिप, मैत्री, प्रेम, राग, दु:ख अशा असंख्य गरजा पुरवण्यासाठी माणसं सोशल मीडिया वापरतात. काही तास मोबाईलपासून दूर झालं की अस्वस्थ होणारे, रात्रभर स्क्रीनकडं बघत बसणारे, अभ्यासाऐवजी सतत नोटिफिकेशन्स तपासणारे तरुण मोठ्या संख्येने दिसतात. या बदललेल्या जीवनशैलीचा स्वीकार करणं आणि तरीही दुष्परिणामांबद्दल मुलांशी बोलत राहणं, त्यांचं म्हणणं समजून घेणं, आपलं त्यांना सांगणं, हे घडत राहायला हवं. हा संवाद शांतपणे करणं हे पालक, शिक्षक आणि समाज म्हणून खूप महत्त्वाचं ठरतं..‘जेन झी’ ही डिजिटल माध्यमांबरोबरच मोठी झालेली पिढी असल्यामुळे त्या उत्तेजनाचं जवळजवळ व्यसन लागलेलं असतं. त्यानं सतत मेंदूमध्ये डोपामीन निर्माण होतं. डोपामीनवर माणसाचा आनंद, समाधान, आत्मविश्वास अवलंबून असतो. या कृत्रिम आनंदाला आपण सरावतो. म्हणूनच सोशल मीडिया अचानक दूर केल्यानं पोकळी निर्माण होते, रिकामेपणाची भावना अस्वस्थता, चिडचिड, असहाय्यता वाढते. मोठ्या माणसांना हे लक्षात येत नाही, की टीनएजमध्ये असणारी मुलं-मुली आणित्याहून थोडी मोठी-लहान ही मुळातच मोठ्या मानसिक, शारीरिक संक्रमणातून जात असल्यानं हार्मोन्सच्या परिणामांवर त्यांचा ताबा नसतो. या वयामध्ये मुलं जे काही टोकाचं वागतात ते मोठ्या माणसांनी समजून घ्यावंच लागतं. जेव्हा ‘जेन झी’च काय कोणीही लहान, तरुण मुलं किंवा मोठी माणसं अतिप्रमाणात त्यांच्या मोबाईल्सचा, स्क्रीन्सचा वापर करताना दिसतील, तेव्हा त्यापासून दूर राहण्यासाठी प्रेरणा निर्माण करणं, संवाद साधणं, आहारी गेलेलं मूल चिडत असेल, तरी आपण अतिशय शांतपणे, सातत्यानं आणि खंबीरपणे आपले मुद्दे मांडणं हे उपयोगी ठरतं..स्क्रीनच्या अतिरेकी वापराचा परिणामकुठल्याही स्क्रीनच्या अतिरेकी वापरामुळे अभ्यास आणि करिअर या दोन्ही गोष्टींवर नकारात्मक परिणाम होतो. सतत नोटिफिकेशन्स तपासल्याने मेंदू दीर्घकाळ एकाच कामावर लक्ष केंद्रित करू शकत नाही. एकाग्रता जमत नाही. ‘फक्त पाच मिनिटं’ म्हणून सुरू केलेलं स्क्रोलिंग दोन-तीन तास खाऊन टाकतं. अभ्यासाचे, कामांचे, व्यायामाचे, छंदांचे, स्वतःसाठी काही करण्याचे तास कमी होतात. शाळकरी मुलांचा आधीचा वेळ असा वाया गेल्यानं परीक्षेच्या वेळी तणाव वाढतो. सतत इतरांच्या यशोगाथा, प्रभावी व्यक्तिमत्त्व, चमकदार मांडणी पाहून स्वतःच्या क्षमतेबद्दल शंका निर्माण होते.स्वतःची नकळत त्यांच्याशी तुलना केली जाते. विनाकारण न्यूनगंड निर्माण होतो. करिअरबद्दल आत्मविश्वास वाटत नाही. व्यावसायिक कौशल्य मिळवण्यासाठी, सर्जनशीलतेसाठी, व्यावसायिक प्रगतीसाठी लागणारा वेळ स्क्रीनवर वाया जातो. या सर्वांमुळे मानसिक थकवा फार लवकर येतो, निराशा येते. यातून सोशल मीडियाशिवाय आयुष्य असतं तरी का, असा प्रश्न पडला तरी नवल नाही. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत अनेकजण सोशल मीडियाला चिकटलेले असतात. .अशा पिढीचं पुढे जाऊन काय होईल, अशी चिंता वाटतेही आणि असंही वाटतं की एवढ्या गोष्टींचं एक्स्पोजर मिळालेलं असल्यानं ही पिढी जास्त शहाणी, योग्य निर्णय घेणारी, तंत्रज्ञान लीलया वापरणारी आणि जलद बदल घडवणारीही होईल. नातेसंबंधांची खोली त्यांना समजणारच नाही, त्यांना असंख्य आजार होतील, त्यांचे डोळे लवकर खराब होतील अशा अनेक समस्या तज्ज्ञ मांडत असतात. मात्र याच्या अगदी विरुद्ध असा सुंदर अनुभव मला सांगायचा आहे. १७-१८ वर्षाच्या मुलांचा एक गट ओळखीचा आहे. त्यांच्यातला एक मित्र खूप जास्त सोशल मीडिया वापरतो आणि एका मुलीच्या प्रेमात पडला आहे, हे समजल्यावर त्याच्या पालकांनी त्याचा फोनच काढून घेतला. त्याचे मित्र त्याला चार दिवस संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत होते परंतु तो अजिबात प्रतिसाद देत नव्हता, उत्तर देत नव्हता, फोन उचलत नव्हता. चौकशी केल्यावर या मुलांना समजलं, की तो चिडून घराबाहेर पडला आणि मनालीला जातो म्हणून निघून गेला आणि अजून आलाच नाहीये. हे मित्र अस्वस्थ झाले, की काही बरं-वाईट होऊ शकतं, म्हणून त्याच्या घरी पालकांना भेटायला जायचं ठरवलं. आपापली कॉलेजेस त्या दिवशी बुडवून ही मुलं मित्राला शोधायला घरी गेली. गरज पडली तर पोलिसांकडं जाऊ असंही ठरवून गेली. तर तो मुलगा घरीच होता. एक दिवस कुठेतरी रागानं गेला, पण परतही आला. पालक फोन देत नसल्यानं अस्वस्थ होता. चिडून निघून जाणं हा काही मार्ग नाही, हे त्याच्याशी मित्र बोलले. आपल्या मित्रांना आपली एवढी काळजी आहे, प्रेम आहे हे पाहून त्यालाही बरं वाटलं. .या प्रसंगात मला असं वाटतं, की मित्रांनी आपलं प्रेम असं व्यक्त करणं, हरवलेल्या मित्राची काळजी वाटून काही योग्य पावलं उचलणं ही विलक्षण गोष्ट आहे. पालकांनी फोन अशा कारणासाठी काढून घेणं आणि मनाविरुद्ध वागणं याची गरजच नव्हती. मुळातच लहानपणापासून मुलांशी उत्तम संवाद निर्माण करण्यावर पालकांनी मेहनत घ्यायला हवी. पालकांच्या वागण्या-बोलण्यातून, ‘तू मला आवडतोस. तू जरी लहान वयात असल्याने वेडंवाकडं बोलला-वागलास, तरी तू आम्हाला हवा आहेस,’ या प्रकारचे प्रेमाचे संदेश मुलापर्यंत पोहोचवायला हवेत. असं विश्वासाचं नातं निर्माण झालेलं असतं, तेव्हा मूल सोशल मीडियाच्या आहारी जाताना दिसलं, तर संवाद साधून प्रश्न सोडवता येतात. त्यासाठी तीव्र वागणूक, आरोप-प्रत्यारोप, चिडणं, ओरडणं, शिक्षा करणं हे मार्ग परिस्थिती अजून नाजूक करतात आणि मुलांना घरापासून, योग्य निर्णयांपासून दूर ढकलतात. त्यातूनच मुलं टोकाची भूमिका घेतात, पालकांनाच धमकावतात आणि मनमानी वागतात..हे करायलाच हवं...l सोशल मीडिया आणि स्क्रीन टाइमच्या विखारी प्रश्नातून सोडवणूक केली आणि आता सगळं पूर्ववत झालं, असं कधीच होऊ शकत नाही.l यावर सतत, प्रेमानं, विश्वासानं अनेक पातळ्यांवर काम करावं लागेल. हा प्रश्न वैयक्तिक आणि तेवढाच सामाजिकही आहे, कारण या प्रश्नात आज लाखो तरुणच नव्हे तर प्रौढ, वयस्कही अडकलेले दिसतात.l मोबाईलचा आणि सोशल मीडियाचा वापर यावर स्वतःच मर्यादा घालायला शिकणं हे महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी खेळ, छंद, उपक्रम यांची साथ घ्यावी. पालकांनीही मुलांना त्यासाठी प्रोत्साहन द्यावं.l शाळा आणि कॉलेजेसमध्ये ‘डिजिटल लिट्रसी’ हा विषय शिकवावा. त्यातील संभाव्य धोके लक्षात आणून द्यावेत आणि नियम घालून काटेकोर पालनासाठी प्रोत्साहन द्यावं.l वेळेचं व्यवस्थापन, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर अशा विषयांवर कार्याशाळांचं आयोजन व्हावं. धोरणात्मक पातळीवर सोशल मीडिया कंपन्यांवर काही नियम लादले जावेत.l बालवर्गासाठी सुरक्षित आणि कमी वेळखाऊ पर्याय उपलब्ध व्हावेत, यासाठी कंटेंट तयार व्हायला हवा.l मित्रपरिवार, नातेवाईक, समूह यांनी प्रत्यक्ष भेटी-गाठी वाढवाव्यात, सहलींना जावं, जेणेकरून फोन बघायची इच्छा होणार नाही. चर्चासत्र, सांस्कृतिक उपक्रम, अर्थपूर्ण व्याख्यानं यांचा आधार घ्यावा आणि प्रत्यक्ष अनुभवातून आनंदनिर्मिती, करमणूक यांवर भर द्यावा.l प्रत्येकानं स्वतःला प्रश्न विचारावा की स्क्रीनचं, सोशल मीडियाचं नेमकं माझ्या आयुष्यातलं स्थान काय? मी त्याशिवायही समाधानी, आनंदी राहण्यासाठी काय केलं पाहिजे? माझं ध्येय नुसता वेळ वाया घालवून निराशा पदरी पाडून घेणं आहे, की मला खरंच काही अर्थपूर्ण काम करायचं आहे?l सर्व बाजूंनी प्रयत्न करत राहणं आणि स्वतःचा, मुलांचा, समाजाचा, तरुणाईचा सोशल मीडियाच्या दुष्परिणामांपासून बचाव करणं, हे अपरिहार्य आहे.l ‘जेन झी’ ही अतिशय सामर्थ्यवान पिढी आहे; पण, त्यांना असणाऱ्या एक्स्पोजरचं सोनं करायचं की माती हे पूर्णपणे त्यांच्या हातात आहे................................सकाळ+ चे 