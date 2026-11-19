डिजिटल पैशाशी जोडलेलं माझं नातंवेदांतिका साळुंखे, सातारा‘जेन झी’ म्हणजे १९९७ ते २०१२ या कालावधीत जन्मलेल्या लोकांची पिढी होय. ‘मिलेनिअल्स’नंतरची आणि जनरेशन अल्फा (जेन अल्फा) पूर्वीची ही पिढी सध्या तरुण वयात आहे. या पिढीला ‘डिजिटल नेटिव्ह’ असेही म्हणतात, कारण ते तंत्रज्ञानाच्या युगात वाढले आहेत. अनेकदा ही पिढी मौजमजेवर अधिक पैसा खर्च करताना दिसते, मग यांना भविष्याची चिंता नाही का, असा प्रश्न आधीच्या पिढ्यांना पडतो. तर, ही ‘जेन झी’ पैशाबाबत नेमका काय आणि कसा विचार करते, पैशाबाबत तिचं म्हणणं तरी काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी ‘सकाळ मनी’च्या वतीनं ‘इंदिरा स्कूल ऑफ बिझनेस स्टडीज’मधील काही विद्यार्थ्यांचे ‘मनी’चे हितगुज जाणून घेतले. ते त्यांच्याच शब्दांत.माझी श्रीमंतीची व्याख्या...यशश्री आचार्य, मडगाव ‘श्रीमंती’ म्हटलं, की आपल्या डोळ्यांसमोर मोठा बंगला, आलिशान गाडी, भरपूर बँक बॅलन्स आणि मोठ्या पदावरची नोकरी, असं चित्र डोळ्यासमोर येतं. अनेक वर्षांपासून समाजात श्रीमंतीची हीच पारंपरिक व्याख्या रुजलेली आहे. पण मला आणि माझ्या पिढीतील अनेक तरुणांना कायम हा प्रश्न सतावतो, तो म्हणजे हीच खरी श्रीमंती आहे का? कारण अनेकदा भरपूर पैसा कमावणाऱ्या व्यक्तीकडे तो पैसा उपभोगण्यासाठी पुरेसा वेळच नसतो. पैसा कमावणे, तो टिकवणे, गुंतवणूक करणे आणि मालमत्तेची देखभाल करणे यामध्ये आयुष्याचा मोठा भाग निघून जातो. मग त्या संपत्तीचा आनंद घेण्यासाठी वेळ उरतो तरी किती? त्यामुळे पैशासोबत वेळ, स्वातंत्र्य, मानसिक समाधान आणि स्वतःच्या आयुष्यावर नियंत्रण असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे मला वाटते. आर्थिक स्थैर्य हे निश्चितच आवश्यक आहे. मात्र, पैसा हा आयुष्याचा एक भाग असावा; संपूर्ण आयुष्यच पैसा कमावण्यासाठी खर्च होऊ नये. खरी श्रीमंती म्हणजे स्वतःसाठी वेळ काढण्याची क्षमता. आपल्या कुटुंबासोबत वेळ घालवता येणे, मित्रांसोबत क्षण अनुभवता येणे, आवडते छंद जोपासता येणे, नवी ठिकाणे पाहता येणे आणि आपल्या आयुष्याचे निर्णय स्वतः घेता येणे, हीसुद्धा संपत्तीच आहे, असे मला वाटते. आयुष्य मर्यादित आहे आणि त्यातील प्रत्येक वर्ष केवळ काम आणि पैसा कमावण्यात घालवणे आवश्यक नाही, असे माझे मत आहे. त्यामुळे जेव्हा मी माझ्या मूळ गावी, गोव्यातील मडगावला परत जाते, तेव्हा तिथले शांत जीवन पाहून मला जाणवते, की केवळ पैसा आणि नोकरीच श्रीमंती देत नाहीत; तर या मोठ्या जगाचे आणि त्याच्या सौंदर्याचे अनुभव घेण्यासाठी मिळालेला वेळ ही सुद्धा खरी श्रीमंती आहे. माझ्यासाठी आणि माझ्या पिढीसाठी श्रीमंती म्हणजे केवळ बँक खात्यातील आकडा नाही. ती म्हणजे आपल्या गरजा पूर्ण करण्याइतका पैसा, स्वतःसाठी असलेला पुरेसा वेळ, आपल्या निर्णयांवर असलेले स्वातंत्र्य आणि त्या सगळ्याचा आनंद घेण्याची मानसिक शांतता. पैसा आपल्याला साधने देतो; पण समाधान आपल्याला आपली माणसं, निसर्गाचे सौंदर्य आणि स्वतःसाठी हवा तितका वेळ देते आणि म्हणूनच समाधानी माणूसच खऱ्या अर्थाने श्रीमंत असतो. त्यामुळे मला केवळ श्रीमंत व्हायचे नाही, तर स्वातंत्र्य आणि समाधानाने आयुष्य जगायचे आहे. शेवटी, श्रीमंतीचा हिशेब फक्त आपल्या बँक खात्यात किती पैसा आहे यावर होऊ नये; तर आपल्या आयुष्यात किती समाधान, किती माणसं, किती सुंदर क्षण आणि स्वतःसाठी किती वेळ आहे यावरही व्हावा, असे मला वाटते..पैशाचं नियोजन महत्त्वाचे...साक्षी वैष्णव, नांदेड‘‘पैसा कमवायचा कशासाठी?’’ या प्रश्नाचं उत्तर प्रत्येकासाठी वेगळं असतं. कोणासाठी घर, कोणासाठी शिक्षण, कोणासाठी प्रवास, तर कोणासाठी भविष्यातील सुरक्षितता. मात्र, आम्हा ‘जेन झी’तील तरुणांसाठी या प्रश्नाचं एक उत्तर अधिक महत्त्वाचं आहे, ते आहे आर्थिक स्वातंत्र्य. आम्ही केवळ ‘मी किती कमावतो?’ एवढाच विचार करत नाही, तर ‘मी कमावलेला पैसा कुठे आणि कसा वापरतो?’ हाही प्रश्न विचारतो. कारण चांगली कमाई महत्त्वाची असली, तरी त्या कमाईचं योग्य आर्थिक नियोजन करणं त्याहून महत्त्वाचं आहे, असं मला वाटतं. आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे कोट्यधीश होणं नव्हे, तर आपल्या गरजा स्वतःच्या पैशातून पूर्ण करता येणं, अचानक आलेला खर्च पेलता येणं आणि पैशांच्या कमतरतेमुळे आपल्या आयुष्यावर अनावश्यक मर्यादा येऊ न देणं. माझ्या मते, हीच खरी आर्थिक स्वातंत्र्याची व्याख्या आहे. डिजिटल युगाने खर्च करणं पूर्वीपेक्षा कितीतरी सोपं केलं आहे. यूपीआय, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड, कॅफे आणि सोशल मीडियावर सतत दिसणाऱ्या आकर्षक गोष्टी यामुळे ‘गरज’ आणि ‘हौस’ किंवा चैन यातील सीमारेषा कधी धूसर होते, कळतही नाही. म्हणून प्रत्येक खरेदीपूर्वी ‘मला हे खरंच हवं आहे, की मला फक्त आत्ता ते हवंय?’ हा प्रश्न मी स्वतःला विचारते. एखादी वस्तू आवडली म्हणून ती लगेच खरेदी करण्याऐवजी थोडं थांबणं, किंमत तपासणं किंवा पुढील सवलतीची वाट पाहणं हीसुद्धा आर्थिक शिस्तच आहे. प्रत्येक इच्छा लगेच पूर्ण करण्याची गरज नसते, हे अशा निर्णयांतून शिकता येतं.माझं मूळ गाव नांदेड. तिथे मित्र-मैत्रिणींसोबतचा एक छोटासा प्रसंग मला आजही आठवतो. आम्हाला आइस्क्रीम खाण्याची खूप इच्छा झाली होती. पण, एका मैत्रिणीकडे नॅचरल आइस्क्रीमची कूपन होती आणि ती दोन दिवसांनी वापरता येणार होती. आम्ही दोन दिवस थांबलो आणि नंतर ती कूपन वापरून आइस्क्रीम खाल्ले. रक्कम छोटी होती; पण त्या अनुभवातून एक धडा शिकलो, तो म्हणजे पैशांचं व्यवस्थापन मोठ्या गुंतवणुकीपासून नव्हे, तर छोट्या निर्णयांपासून सुरू होतं. म्युच्युअल फंड-एसआयपी, शेअर; तसेच बजेटिंग करणारी ॲपही आता सहज उपलब्ध आहेत. त्यांचा उपयोग करून आपल्या उत्पन्नाचं योग्य आर्थिक नियोजन सहज करता येतं. कमाई तर अनेकजण करतात; पण आपल्या कमाईला आपल्या भविष्यासाठी योग्य दिशा देणं, हाच ‘जेन झी’चा खरा मनी मंत्र आहे आणि आर्थिक स्वातंत्र्याकडे जाणारा मार्ग आहे, असा माझा विश्वास आहे..स्वतःच स्वतःचे मालक बना!सिद्धी पांगारे, पुणे‘जेन झी’ म्हटलं की माझ्या मनात पहिला शब्द येतो- युनिक! ही पिढी पारंपरिक चौकटीत अडकून राहण्यापेक्षा स्वतःची वाट स्वतः निर्माण करण्यावर विश्वास ठेवते. त्यामुळे ‘शिक्षण, नोकरी आणि निवृत्तीपर्यंत काम’ हा पारंपरिक करिअरचा फॉर्म्युला आता अनेक तरुणांना पुरेसा वाटत नाही. आज करिअर म्हणजे केवळ पगार नव्हे; स्वातंत्र्य, आवडीचे काम आणि स्वतःचे निर्णय यांनाही तितकेच महत्त्व आहे.मी पुण्यातील व्यावसायिक कुटुंबात वाढले असल्यामुळे उद्योजकता मला लहानपणापासून जवळून पाहायला मिळाली. मी नववीत असताना शाळेत पालकसभेला अनेक मित्र-मैत्रिणींचे पालक नोकरीमुळे उपस्थित राहू शकले नाहीत; मात्र माझे वडील व्यवसाय करत असल्यामुळे ते माझ्यासाठी सहज उपलब्ध होते. कदाचित त्याच वेळी मला नकळत नोकरी आणि व्यवसायातील वेळेच्या स्वातंत्र्याचा फरक जाणवला. पैसा नोकरीतूनही मिळतो आणि व्यवसायातूनही. मग उद्योजकतेकडे आकर्षणाचे कारण केवळ पैसा आहे का? नक्कीच नाही. व्यवसाय आपल्याला आपल्या वेळेचे आणि कामाचे नियोजन करण्याचे अधिक स्वातंत्र्य देतो. मला प्रवासाची आवड आहे. दर दोन-तीन महिन्यांनी नव्या ठिकाणी जाणे मला आवडते. व्यवसायात योग्य टीम तयार करून आणि कामाचे नियोजन करून असे छंद जपण्यासाठी काही काळ दूर राहण्याची लवचिकता मिळू शकते. म्हणजेच व्यवसाय आपल्यासाठी काम करण्याची दिशा आपण ठरवू शकतो.उद्योजकतेचा आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे आपल्या कौशल्यांचा उपयोग स्वतःच्या विकासासाठी करता येतो. माझ्या वडिलांना व्यवसाय करताना पाहताना मला जाणवले, की त्यांनी त्यांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा आणि कौशल्यांचा उपयोग स्वतःचा व्यवसाय उभारण्यासाठी केला. मलाही वाटते, की आपली क्षमता दुसऱ्याच्या संस्थेच्या उद्दिष्टांसाठी वापरण्याबरोबरच ती स्वतःच्या स्वप्नांसाठी वापरण्याची संधी मिळणे महत्त्वाचे आहे. उद्योजकता म्हणजे निर्णयस्वातंत्र्य आणि त्यासोबत येणारी जबाबदारी. कोणती संधी स्वीकारायची, कोणती दिशा घ्यायची आणि कोणता धोका पत्करायचा हे निर्णय स्वतः घेता येतात. यशाचे श्रेयही आपले आणि अपयशाची जबाबदारीही आपली. हीच प्रक्रिया आत्मविश्वास आणि नेतृत्वगुण विकसित करते. अर्थात, व्यवसाय सोपा नाही. त्यात जोखीम, अनिश्चितता आणि मोठी जबाबदारी आहे. नोकरीचेही स्वतःचे फायदे आहेत.मात्र, ‘जेन झी’ला फक्त नोकरीतील सुरक्षितता नव्हे, तर स्वातंत्र्य, वाढ, कारण, विकास या सर्व गोष्टी हव्या आहेत. म्हणूनच माझ्यासाठी ‘स्वतःच स्वतःचे मालक बना’ म्हणजे केवळ व्यवसाय सुरू करणे नव्हे; तर आपल्या वेळेची, कौशल्यांची, निर्णयांची आणि शेवटी आपल्या भविष्याची सूत्रे स्वतःच्या हातात घेणे, असा अर्थ आहे..पगारापासून ‘स्टार्ट-अप’पर्यंत!ध्रुव शिंदे, अमरावतीए क काळ असा होता, की शिक्षण पूर्ण झालं की चांगली नोकरी मिळवायची, महिन्याला पगार सुरू झाला, की आयुष्य स्थिर झालं, असं मानलं जायचं. आजही नोकरी आणि नियमित उत्पन्न महत्त्वाचे आहेत; मात्र ‘जेन झी’च्या यशाच्या आणि कमाईच्या संकल्पना अधिक व्यापक होत आहेत. ‘किती पगार मिळेल?’ या प्रश्नासोबतच‘आपलं स्वतःचं काही निर्माण करता येईल का?’, ‘आपल्या कल्पनेतून उत्पन्न निर्माण होऊ शकतं का?’ आणि ‘आपल्या कामातून समाधान मिळतंय का?’ हे प्रश्नही महत्त्वाचे झाले आहेत. माझ्यासाठी हा बदल केवळ निरीक्षण नाही; तो माझ्या स्वतःच्या अनुभवाचा भाग आहे. ‘संजरचना’ या ऑरगॅनिक मॅन्युअर आणि फर्टिलायझर स्टार्ट-अपचा संस्थापक म्हणून मला कमाई आणि उद्योजकतेचा हा बदल प्रत्यक्ष अनुभवता आला. ‘संजरचना’ची सुरुवात एखाद्या मोठ्या व्यावसायिक नियोजनातून झाली नाही. त्यामागे एका चित्रपटातील छोटासा प्रसंग होता. ‘मेड इन चायना’ हा चित्रपट पाहताना एका संवादानं माझं लक्ष वेधून घेतलं, पूर्वी पाणी सहज उपलब्ध होतं; पण एका व्यक्तीने त्याच पाण्याला बाटलीत भरून, पॅक करून एक व्यवसायाची संधी निर्माण केली. चित्रपट संपला; पण एक प्रश्न मनात राहिला, ‘आपल्या आजूबाजूला अशा किती साध्या गोष्टी आहेत, ज्यात आपल्याला संधी दिसत नाही?’ याच विचारातून व्यवसायाकडे पाहण्याची माझी दिशा बदलली. केवळ व्यवसाय सुरू करण्यापेक्षा, लोकांची एखादी वास्तविक गरज ओळखून त्यावर उपयोगी उपाय देता येईल का, याचा विचार सुरू केला.शहरांमध्ये विशेषतः व्यग्र जीवनशैली असलेल्या तरुणांना आपल्या घराच्या बाल्कनीत किंवा छोट्या जागेत झाडं लावण्याची आवड आहे. मात्र, योग्य सेंद्रिय खत कुठून घ्यायचे, कोणते वापरायचे आणि ते सहज उपलब्ध कसे होईल, हा प्रश्न अनेकांसमोर असतो. याच गरजेतून ‘संजरचना’च्या कल्पनेला आकार मिळाला. मात्र, व्यवसाय सुरू केल्यानंतर एक महत्त्वाचा धडा मिळाला तो म्हणजे कल्पना सुचणे सोपे असते; पण ती यशस्वीपणे राबवणे आव्हानात्मक असते.पैसाही हवा आणि ‘लाइफ’ही भारी हवे!ओम वाखरडे, चंद्रपूर‘तरुणाईची पैशाची नवी भाषा’ या विषयावर विचार करताना मला माझाच प्रवास आठवतो. माझा जन्म चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी येथे झाला. वडील बँकिंग क्षेत्रात असल्यामुळे त्यांच्या नोकरीच्या निमित्ताने आमच्या कुटुंबाची दर दोन-तीन वर्षांनी बदली होत असे. विदर्भातील शिक्षणापासून मराठवाडा, त्यानंतर पुण्यातील इंजिनीअरिंग आणि पुढे ‘यूपीएससी’च्या तयारीसाठी दिल्ली व मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये राहण्याची संधी मला मिळाली. या प्रवासामुळे मला विविध भागांतील जीवनशैली, खर्च करण्याच्या पद्धती, आर्थिक गरजा आणि उपलब्ध संधी जवळून अनुभवता आल्या. विद्यार्थीदशेत मर्यादित बजेटमध्ये शिक्षण, राहणी, प्रवास आणि दैनंदिन खर्चाचे नियोजन करताना पैशाचे खरे महत्त्व समजले. गरज आणि इच्छा यातील फरकही त्यातूनच शिकता आला. मात्र, आजच्या तरुणाईसमोर कमाईच्या पारंपरिक मार्गांबरोबरच डिजिटल अर्थव्यवस्थेची नवी दारे खुली झाली आहेत. सोशल मीडिया आता केवळ मनोरंजनाचे माध्यम राहिलेले नाही. एखादे कौशल्य, पॅशन किंवा सर्जनशील कल्पना असेल, तर त्यातून स्वतःची ओळख निर्माण करून आर्थिक संधीही मिळवता येतात.मी स्वतः फिटनेस, लाइफस्टाइल आणि ट्रेकिंगशी संबंधित कंटेंट तयार करतो. बारा हजारांहून अधिक फॉलोअर्सचा हा प्रवास मला विविध ब्रँडसोबत काम करण्याच्या संधी देत आहे. यातून मला एक महत्त्वाचा धडा मिळाला, आपल्या आवडीला योग्य कौशल्य आणि सातत्याची जोड दिली, तर त्याचे आर्थिक मूल्य निर्माण करता येते. माझे भविष्यातील स्वप्न कंटेंट क्रिएशनपुरते मर्यादित नाही. भारतातील १५ हून अधिक राज्ये, ७० पेक्षा जास्त शहरे आणि जवळपास ३० ट्रेक्सचा अनुभव घेतल्यानंतर मला स्वतःचा ट्रॅव्हल बिझनेस सुरू करायचा आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांसाठी आणि तरुणांसाठी सुरक्षित, परवडणारे आणि अनुभवसमृद्ध पर्यटन आयोजित करण्याची माझी इच्छा आहे. माझ्यासाठी ट्रॅव्हल ही अनुभवांमधील गुंतवणूक आहे. प्रवासामुळे बँक अकाउंट वाढत नसेल, पण तो विचारांची श्रीमंती, आत्मविश्वास आणि जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन नक्कीच वाढवतो. आजच्या तरुणाईला पैसा हवा आहे; पण त्यासोबत स्वातंत्र्य, अनुभव आणि स्वतःची ओळखही हवी आहे. त्यामुळे कमाईसोबत बचत, कौशल्यविकास आणि अनुभव यांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे. म्हणूनच आजच्या तरुणाईची आर्थिक भाषा एका वाक्यात सांगायची, तर ‘पैसाही हवा, ‘लाइफ’ही भारी हवं!’.परावलंबनातून आत्मनिर्भरतेकडे...घनश्याम सरडे, सोलापूरमध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या तरुणाच्या मनात परिस्थितीपेक्षा मोठी स्वप्ने पाहण्याची आणि ती पूर्ण करण्याची जिद्द असते. माझीही कहाणी काही वेगळी नाही. वडिलांची सरकारी नोकरी आणि आई गृहिणी असलेल्या कुटुंबात माझे बालपण गेले. या वातावरणाने मला काटकसर, बचत आणि पैशाचे महत्त्व शिकवले; मात्र पुढे जाऊन लक्षात आले, की आर्थिक स्थैर्यासाठी केवळ बचत नव्हे, तर योग्य आर्थिक नियोजन आणि गुंतवणूकही आवश्यक आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून आल्यामुळे सुरुवातीला आर्थिक नियोजनाची माझी व्याख्याही मर्यादित होती. महिन्याचा पगार महिनाअखेरीपर्यंत पुरवणे. अचानक आलेला वैद्यकीय खर्च, शैक्षणिक खर्च किंवा एखादी सहल यामुळे संपूर्ण आर्थिक गणित बदलत असे. मात्र, शिक्षणानंतर आर्थिक क्षेत्राशी परिचय झाला आणि बचत, गुंतवणूक, म्युच्युअल फंडातील ‘एसआयपी’ यांसारख्या संकल्पना समजू लागल्या. तेव्हा जाणवले, की पैसा केवळ खर्च करण्यासाठी नसून, भविष्यातील संधी निर्माण करण्यासाठीही उपयोगी ठरू शकतो. माझ्यासाठी आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे अमर्याद पैसा नव्हे. आपल्या गरजा आणि स्वप्ने पूर्ण करताना प्रत्येक निर्णयापूर्वी पैशाची चिंता करावी लागू नये, ही आर्थिक स्वातंत्र्याची खरी भावना आहे. आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आर्थिक जोखीम समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे. स्वतःचा व्यवसाय, स्टार्ट-अप किंवा संशोधनासारख्या कल्पनांना आकार देण्यासाठी योग्य आर्थिक नियोजन आणि विचारपूर्वक घेतलेली जोखीम आवश्यक असते. माझ्या वडिलांचा जमिनीतील गुंतवणुकीवर अधिक विश्वास होता, तर मला म्युच्युअल फंडातील ‘एसआयपी’सारख्या पर्यायांची ओळख झाली. यातून मला जाणवले, की प्रत्येक पिढीची आर्थिक विचारसरणी वेगळी असली, तरी अनुभव आणि आधुनिक ज्ञान यांचा समतोल साधणे अधिक महत्त्वाचे आहे.आज कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानामुळे आर्थिक माहिती मिळवणे आणि विविध पर्याय समजून घेणे अधिक सोपे झाले आहे. गुंतवणूक, करनियोजन आदी अनेक विषयांबाबत प्राथमिक माहिती काही क्षणांत मिळू शकते. मात्र, माहिती मिळणे आणि योग्य निर्णय घेणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे, असे मला वाटते. आजकाल सोशल मीडियावरून माहिती, आकर्षक फायद्यांचे आमिष दाखविणाऱ्या जाहिराती, सल्ले, सायबर गुन्हेगारांच्या विविध पद्धती, अशा सगळ्या जंजाळातून आपल्याला वाचवायचे असेल, तर आपण स्वतः माहिती घेतल्याशिवाय गुंतवणुकीचा निर्णय घेऊ नये, कोणत्याही अतिरेकी फायद्याच्या मोहात अडकू नये, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे, असे वाटते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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