Premium|Gen Z Gender Roles: स्त्रीवाद, 'असली मर्द' आणि जेन झी, जगभरातली तरुणाई खरंच आधुनिक आहे का?

Gen Z and Gender Equality: Why Young Men Are Showing Traditional Attitudesजेन झीमधील ३१ % पुरुषांना वाटतं की पत्नीने पतीचं ऐकलं पाहिजे तर जवळपास ३३ % पुरुषांच्या मते, पती-पत्नीच्या चर्चेत, निर्णयात अंतिम शब्द पतीचा असावा.आश्चर्य वाटलं ना, पण हेच सत्य आहे. जेन झी म्हणजे आजची तरुणाई कशी भारी आहे, ते त्यांच्या कामाविषयी कसे sorted असतात, अशा चर्चा आपण ऐकलेल्या असतात, ऑफिसमध्ये जास्तीचं काम करण्यास ते कसा नकार देतात, तडकफडक कसं बोलतात याविषयी आपण इन्स्टाग्रामवरच्या रीळांमधून पाहिलेलं असतं. पण वास्तव हे आहे का?वास्तवात जगभरातली जेन झी नेमका काय विचार करते, त्याचा आढावा एका सर्वेक्षणातून घेतला गेला. काय आहे हे सर्वेक्षण, कधी घेतलं गेलं, त्यात कोणते देश सहभागी होते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जेन झी ने त्यातून कोणत्या विषयांवर मत मांडलं आहे, याचा आढावा घेऊया या लेखातून. .तुम्ही इन्स्टावर काही विनोदी रील्स पाहत असाल तर दर दोन तीन रिळांनंतर एखादं रील जेन झी विषयी असतं. तरुणाई हा सगळ्यांचाच लाडका विषय असतो. तरुण पिढी महत्त्वाची असते याची कारणं दोन. एक म्हणजे त्यांच्याकडे वयानुसार नवा किंवा वेगळा दृष्टीकोन असतो आणि दुसरं म्हणजे ते आगामी कमावते लोक असतात. हीच पिढी पुढे तुमचं कुटुंब, कंपनी, समाज आणि देश घडवणार असते. त्यामुळेच यांच्याविषयीच्या रील्सपलिकडे ते नेमकं काय आहेत, हे शोधण्यासाठी एक खास सर्वेक्षण घेतलं गेलं. .काय आहे हे सर्वेक्षण? कोणी घेतलं? त्यात किती लोक सहभागी झाले?Ipsos - Institut Public de Sondage d'Opinion Secteur म्हणजेच Public Opinion Polling Sector Institute) यांनी हे सर्वेक्षण केलं. त्यांच्यासोबत King’s College London मधील Global Institute for Women’s Leadership यांचाही सहभाग होता..जगभरातल्या २९ देशांमध्ये हे सर्वेक्षण घेतलं गेलं. त्यांच्या 'ग्लोबल ॲडव्हायझर' या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर आणि भारतात त्यांच्या 'इंडियाबस' प्लॅटफॉर्मवर बुधवार, २४ डिसेंबर २०२५ ते शुक्रवार, ९ जानेवारी २०२६ दरम्यान हे सर्वेक्षण घेतलं गेलं.या सर्वेक्षणात २३ हजार दोनशे अडुसष्ट लोकांशी संवाद साधण्यात आला. या सगळ्यांमध्ये जेन झी, बेबी बूमर्स, मिलेनियल्स अशा निरनिराळ्या पिढ्यांतील व्यक्ती होत्या.या सर्वेक्षणामध्ये भारतातील जवळपास २ हजार दोनशे व्यक्तीं सहभागी झाल्या होत्या. त्यातल्या १८०० व्यक्तींच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेतल्या गेल्या आणि ४००जणांशी ऑनलाइन संवाद साधला गेला..हे सर्वेक्षण काय सांगतं?जगभरात स्त्री-पुरुष समानतेबद्दल तरुणाई नेमका काय विचार करते, त्यांची जडणघडण कशी झाली आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण घेण्यात आलं. त्यात निरनिराळ्या विषयांवर प्रश्न विचारण्यात आले. हे सर्वेक्षण सांगतं की, त्यांच्या आधीच्या पिढ्यांपेक्षा जेन झी पिढीतील पुरुषांची मतं अधिक पारंपरिक आहेत. इतकंच नव्हे तर जेन झी मधील अनेक मुलीसुद्धा पारंपरिक विचारांच्या आहेत. महिला आणि पुरुष यांची काही विशिष्ट कामं असतात आणि त्यानुसार त्यांच्या भूमिका निसर्गानेच ठरवून दिल्या आहेत, याविचारांना यातल्या अनेकांनी पाठिंबा दिला..या सर्वेक्षणातील काही महत्त्वाचे निष्कर्ष जाणून घेऊजवळपास ५९ % व्यक्तींनी सांगितलं की, स्त्रिया जर व्यवसायात, सरकारांत महत्त्वाच्या पदांवर असतील तर सकारात्मक बदल घडू शकतो. पण जवळपास ५० % व्यक्तींना वाटतं की स्त्री- पुरुष समानतेसाठी आपण जरा जास्तच प्रयत्न करतोय. त्यांना असं वाटण्याचं एक कारण म्हणजे त्यांच्या आसपासची परिस्थिती. या सर्वेक्षणातील बहुसंख्य व्यक्ती या उच्च मध्यमवर्ग वा उच्चवर्गीय आहेत. त्यामुळे त्यांना आसपासच्या वास्तवाची पुरेशी जाणीव असेलच याची खात्री नाही..एकीकडे आपण बेटी बचाओ, बेटी पढाओसारख्या घोषणा देतो. जगभरात स्त्रीवादाची निकड मांडली जाते पण या सर्वेक्षणातील ५५ % व्यक्तींना वाटतं की त्यांच्या देशात तरुण स्त्रियांचं भविष्य उत्तम आहे पण तरुण पुरुषांच्या भविष्याबद्दल मात्र तितकीशी समाधानकारक स्थिती नाही..स्त्री-पुरुष यांच्या पारंपरिक भूमिकांमधून नक्की कोणाचा फायदा होतो, याविषयी संमिश्र मतं दिसली. पारंपरिक म्हणजे अमुक ती बायकी कामं आणि तमुक ती पुरुषी कामं अशी विभागणी. जवळपास २९ टक्के व्यक्तींना वाटतं की, बायकांनी पारंपरिक भूमिका आणि कामं केली तर पुरुषांना फायदा आहे. तर १९% व्यक्तींचं मत त्याविरुद्ध आहे. २३ %लोक मानतात की, पुरुषांनी पारंपरिक जबाबदाऱ्या घेत राहाव्या त्यामुळे बायकांचा फायदा होतो. मात्र २६% म्हणतात की, जेव्हा पुरुष या पारंपरिक जोखडाच्या बाहेर जाऊन काही भूमिका मांडतात त्यावेळी बायकांचा अधिक फायदा होतो. .प्रश्न आणि जेन झीची उत्तरं थोडक्यात जाणून घेऊ..१. तुम्ही स्वत:ला फेमिनिस्ट मानता का?सर्वेक्षणातल्या ३९ टक्क्यांनी हो तर ५० टक्क्यांनी नाही असं उत्तर दिलं. पण या उत्तरांमध्ये भारतातली लोकांनी दिलेली उत्तरं काहीशी वेगळी आहेत.भारतातील ६८ टक्के व्यक्तींनी सांगितलं की हो, ते स्वत:ला स्त्रीवादी समजतात तर २८ टक्के व्यक्तींनी सांगितलं की, ते स्वत:ला स्त्रीवादी मानत नाहीत. .२. सरकार आणि नोकरी-व्यवसायात स्त्रिया महत्त्वाच्या पदांवर असतील तर गोष्टी अधिक सुकर होतील असं वाटतं का?६० टक्क्यांनी याला सहमती दाखवली तर २७ टक्क्यांना असं वाटत नाही. मात्र व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी असणाऱ्या स्त्रिया मात्र पुरुषांना आकर्षक वाटतात, असं दिसलं. त्यातही हे मानणाऱ्या पुरुषांमध्ये जेन झी तील पुरुषांच प्रमाण जास्त होतं..३. नोकरी, व्यवसाय आणि एकूणच आयुष्याच्या बाबतीत बायकांच्या तुलनेत पुरुषांकडे अधिक पर्याय असतात का?नोकरीच्या बाबतीत पुरुषांकडे अधिक पर्याय असतात हे ३९ टक्क्यांनी मान्य केलंय. तर १० टक्क्यांना वाटतं, असं नाही. बायकांना पुरुषांच्या तुलनेत अधिक पर्याय असतात. ४० टक्क्यांना वाटतं की, दोघांनाही सारखेच पर्याय असतात आणि ६ टक्क्यांना वाटतं की खरंतर दोघांकडेही पर्याय नसतो. .४. डेटिंग आणि रिलेशनशिप्सच्या बाबतीत मुलींना जास्त पर्याय असतात की मुलांकडे?केवळ १४ टक्के व्यक्तींना वाटतं की मुलांकडे जास्त पर्याय असतात. तर २२ टक्के व्यक्ती मानतात की डेटिंगच्या बाबतीत मुलींना जास्त चॉइस असतो. ५० टक्के म्हणजे जवळपास अर्ध्या जनतेला वाटतं की, दोघांकडेही समान पर्याय असतात. आणि ५ टक्क्यांना वाटतं की दोघांकडेही पर्याय नसतात..५. मुलांची जबाबदारी कोणावर असावी?जवळपास १७ % व्यक्तींना वाटतं की ही जबाबदारी बायकांचीच असावी. तर ७३ % लोक मानतात ही जबाबदारी वाटून घेतली पाहिजे. तर केवळ ६ टक्के लोकांना वाटतं की ही जबाबदारी संपूर्णपणे पुरुषांचीच असायला हवी..६. लैंगिक संबंधांची वा नात्याची सुरुवात कोणी करावी?लैंगिक आचारविचारांबाबत मात्र अजूनही अनेक पुरुष पारंपरिक आणि जुनाट विचारांचेच असल्याचं दिसतं. खरी स्त्री कधीही शरीरसंबंधात पुढाकार घेत नाही, या विधानाला तब्बल २१ टक्के जेन झी पुरुषांनी पाठिंबा दिला. १२ टक्के जेन झी मुलींनाही असंच वाटतं..७.बायको अधिक कमावती असेल तर लग्न मोडतात का?नवऱ्यापेक्षा जास्त कमावणारी बायको असेल तर लग्न मोडतात, याच्याशी तब्बल ५४ टक्के भारतीयांनी सहमती दाखवली आणि २१ टक्के भारतीयांना मात्र असं वाटत नाही..८. कोणत्या स्त्रिया आकर्षक वाटतात?या प्रश्नाचं उत्तर देताना जेन झीमधल्या ४१ टक्के पुरुषांनी सांगितलं की, त्यांना यशस्वी करिअर असणाऱ्या स्त्रिया आकर्षक वाटतात.हे उत्तर थोडंसं गोंधळात टाकणारं आहे कारण एकीकडे या यशस्वी स्त्रियांकडे आकर्षित होणारे जेन झी पुरुष स्त्री-पुरुषांच्या पारंपरिक भूमिकेला अधिक मान्यता देतात..९.पुरुषाने मित्राला आय लव्ह यू म्हणावं का?Gen Z मधील ३० टक्के मुलग्यांना वाटतं की, पुरुषांनी आपल्या मित्रांना I love you म्हणू नये. तर Gen Zमधील २१ टक्के महिलांमध्ये २१ टक्के आहे..Gen Z मधील २१ टक्के पुरुषांना वाटतं की, मुलांची देखभाल करणारे पुरुष पुरेसे 'पुरुषी' नसतात. किंवा त्यांच्यात पुरुषत्त्व नसतं. १४टक्के जेन झी मुलींनासुद्धा असंच वाटतं..१०.पत्नीने पतीचं ऐकावं का?पत्नीने पतीची आज्ञा मानावी असं मत, जेन झीमधील ३१ टक्के पुरुषांनी व्यक्त केलं. सोबतच १८ टक्के मुलींना वाटतं की, बायकांनी नवऱ्यांचं ऐकायलाच हवं..या संपूर्ण अहवालात अशाप्रकारचे अनेक प्रश्न आणि मुद्दे चर्चेला घेतले आहेत. ज्या जेन झीला आपण तरुणाई म्हणतो. त्यांच्याकडून अनेक अपेक्षा ठेवतो. त्याच पिढीचे परस्परविरोधी आणि काहीसे गोंधळूक वाटणारे विचार वाचून गडबड उडते. Ipsos (यूके आणि आयर्लंड) च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी केली बीव्हर याविषयी म्हणतात की, स्त्री-पुरुषांच्या सामाजिक भूमिका आणि जबाबदाऱ्या नव्याने लिहील्या जात आहेत. मात्र तरीही त्यात आधुनिकता आणि पारंपरिकता यातला विरोधाभास आहेच. ही सगळी मतं आणि त्यावर प्रभाव टाकणारे सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक घटक, यांचा अधिक सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे.सदर सर्वेक्षण खालील पीडीएफ फाइलमधून वाचता येईल..King's Business School मधील Global Institute for Women's Leadership च्या संचालिका प्रा. हीजुंग चुंग यांनी थोडं वेगळं मत मांडलं. त्या म्हणाल्या, पारंपरिक लिंगभेदाचे नियम आजही टिकून असणं ही चिंतेची बाब आहे. पण त्याहुन चिंतेची बाब म्हणजे लोक समाजाच्या दबावाखाली असतात. प्रत्यक्षात त्यांची मतं वेगळी असू शकतात. .जेन झी पुरुषांमध्ये पारंपरिक पौरुषाच्या अपेक्षांचा दबाव दिसतो. त्यांना वैयक्तिकरित्या आधुनिक मतं असू शकतात. पण समाजाच्या अपेक्षा आणि त्यांची मतं याविषयीचं त्यांचं आकलन वेगळं असतं.प्रा. हीजुंग चुंग, King's Business School मधील Global Institute for Women's Leadership च्या संचालिका .जेन झीच्या निमित्ताने स्त्री-पुरुष समतेसंबंधी वा जबाबदाऱ्यांसाबंधी गोष्टी नव्याने मांडल्या जात असल्या तरी त्या नव्या असतील असं म्हणता येणार नाही. कदाचित जुन्या गोष्टीच नव्याने सांगितल्या, मांडल्या जाण्याची शक्यता आहे. समाजातील वास्तव माहिती नसल्याने किंवा त्या वास्तवाशी फारसा संबंध नसल्याने, कधीकधी संपन्नता आल्यानंतर महत्त्वाच्या किंवा संघर्षाच्या मुद्द्यांवर समाजाच्या एका स्तरात काहीसं शैथिल्य येतं. त्यापद्धतीचा इग्नोरन्ससुद्धा काही प्रश्नांच्या उत्तरांत दिसून येतो..जेन झीमधील पुरुष जेव्हा स्त्रियांवर पारंपरिकतेच्या अपेक्षा लादतात तेव्हा कळतनकळत स्वत:सुद्धा त्याच लिंगभेदाच्या कठोर चौकटीत अडकत जातात.ज्युलिया गिलार्ड, Global Institute for Women's Leadership च्या अध्यक्षा 