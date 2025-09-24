Premium| AI Privacy: फोटो न दाखवता एआय आपली खासगी वैशिष्ट्ये ओळखते. हीच खरी गोपनीयतेची भीती आहे

विवेक सुतारसंमतीशिवाय ‘सर्जनशीलता’ म्हणजे अतिक्रमणच. ‘कृत्रिम प्रज्ञे’मुळे हा धोका निर्माण झाला आहे. त्याचे स्वरूप ओळखून त्याविषयी सर्वांनीच जागरूक होण्याची गरज आहे. तसे झाले तरच नियमन परिणामकारक होऊ शकेल.ए का ‘जेनझी’ युवतीने सध्या लोकप्रिय असलेल्या ‘साडी ट्रेंड’ मध्ये भाग घेतला. तिने ‘जेमिनी’ एआयला तिचा एक फोटो दिला आणि त्याला साडीमध्ये एक सुंदर प्रतिमा तयार करण्यास सांगितले. ‘जेमिनी’ने तिची सुंदर प्रतिमा तयार केली; पण त्या प्रतिमेत एक अशी गोष्ट होती, जी पाहून त्या महिलेच्या पायाखालची जमीनच सरकली. ‘एआय’ने तिच्या गळ्यावर एक तीळ रेखाटला होता. आश्चर्याची आणि भीतीची गोष्ट ही होती की, तिने दिलेल्या मूळ फोटोमध्ये तिने टी-शर्ट घातला होता आणि तो तीळ त्या टी-शर्टखाली पूर्णपणे लपलेला होता!.हा निव्वळ योगायोग नव्हता. तो तीळ खरोखरच तिच्या गळ्यावर होता, पण तो त्या फोटोत कोणालाही दिसणं शक्य नव्हतं. साहजिकच, तिने हा अनुभव शेअर केल्यावर तो वाऱ्यासारखा पसरला. ‘एआय’ला हे कसं कळलं? हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात एक सर्द शंकेची लहर सोडून गेला. तंत्रज्ञान कंपन्या याला ‘निव्वळ योगायोग’ किंवा ‘सिस्टीमचा कलात्मक आविष्कार’ म्हणतील. पण सर्वसामान्य माणसाच्या मनात मात्र हा जाणिवेच्या पातळीवर होणाऱ्या पाळतीचा सहजस्पर्श असतो. आज आपण एका अशा विचित्र जगात उभे आहोत, जिथे निर्मिती आणि अतिक्रमण यांमधली रेषा धुसर होत आहे. हे शस्त्र आता फक्त आपल्या खिशातल्या स्मार्टफोनमध्ये किंवा मनगटावरच्या घड्याळात नाही, तर ते आता ''क्लाऊड'' नावाच्या अथांग आणि अमूर्त जगात जाऊन बसलं आहे. .हे नक्की घडतं तरी कसं? हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला ‘एआय’च्या तीन गमतीशीर; पण तितक्याच गुंतागुंतीच्या संकल्पना समजून घ्याव्या लागतील. भ्रम (हॅलूसिनेशन), स्मृती (मेमोरायझेशन) आणि अनुमान (इन्फरन्स). आजची जनरेटिव्ह एआय मॉडेल्स म्हणजे जणू काही प्रचंड माहिती गिळंकृत केलेले महाकाय राक्षस आहेत. इंटरनेटवरचा जवळपास सगळा डेटा... फोटो, लेख, पुस्तकं, व्हिडीओ यातून त्याला शिकवले जाते. या शिकण्याच्या प्रक्रियेत काही गोष्टी घडतात. पहिली गोष्ट म्हणजे स्मृती. आपण परीक्षेच्या वेळी जशी काही उत्तरं तोंडपाठ करतो, तसंच हे एआय करतं. जर एखादी माहिती, उदाहरणार्थ एखादा फोटो, इंटरनेटवर अनेक ठिकाणी असेल, तर ‘एआय’ ते अक्षरशः लक्षात ठेवतं. मग तुम्ही काहीतरी वेगळं विचारल्यावरही ते ‘आठवलेलं’ चित्र तुमच्यासमोर ठेवू शकतं. दुसरी गोष्ट आहे अनुमान, जी जास्त हुशारीची; पण तितकीच धोकादायक आहे. एआय फक्त माहिती लक्षात ठेवत नाही, तर त्या माहितीच्या आधारे ‘अंदाज’ बांधायला शिकतं. उदाहरणार्थ, लाखो लोकांचे चेहरे आणि त्यांची माहिती अभ्यासल्यावर ते हे शिकू शकतं की, विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशातल्या लोकांच्या चेहऱ्यावर तीळ असण्याची शक्यता किती आहे. त्यामुळे फोटोत तीळ नसतानाही, तुमच्याविषयीच्या इतर माहितीवरून ते ‘अनुमान’ बांधतं, की इथे तीळ असायला हवा. तिसरी गोष्ट म्हणजे भ्रम. काही वेळा ‘एआय’कडे पुरेशी माहिती नसते, तेव्हा ते आत्मविश्वासाने काहीतरी थापा मारतं. गंमत अशी की, कधीकधी हा भ्रम, स्मृती आणि अनुमान यांचं एक विचित्र मिश्रण तयार होतं. इतकं की जे आउटपुट मिळतं ते आपल्या वास्तवाशी तंतोतंत जुळणारे असते. हे जुळणे अक्षरशः भयावह वाटते. जेव्हा या तीन शक्ती एकत्र येतात, तेव्हा पडदा न उघडता आतलं जग दिसावं, असा चमत्कार घडतो. हा ‘विस्मयकारक नेमकेपणा’ केवळ एक तांत्रिक गंमत नाही, तर ‘जनरेटिव्ह एआय’च्या नैतिकतेची आणि विश्वासार्हतेची ही एक अग्निपरीक्षा आहे. .इथेच आजचा काळातल्या सर्वात मोठा खासगीपणच्या तत्त्वाचा विरोधाभास उभा राहतो. ‘एआय’नं तयार केलेलं चित्र इतकं खरं वाटतं की आपल्याला वाटतं, आपल्या गोपनीयतेचा भंग झाला. पण कंपनी म्हणते, ‘आम्ही तुमचा वैयक्तिक डेटा ‘ॲक्सेस’ केलेला नाही.’ आणि तांत्रिकदृष्ट्या ते खरंही बोलत असतात! कारण त्यांनी तुमचा फोटो पाहिला नाही; पण त्यांनी तुमच्या आयुष्याचं इतकं अचूक ‘अनुमान’ बांधलं आहे की तीच एक गोपनीयतेच्या अवकाशात केलेली घुसखोरी ठरते.कंपन्या कितीही हमीपत्रं देऊ देत की तुमचे खासगी फोटो वापरले नाहीत; पण कठोर सत्य आपल्यासमोर आहेत. महाकाय एआय मॉडेल्स त्यांच्या प्रशिक्षण डेटामधील काही गोष्टी स्मरणात ठेवतातच आणि हे शोधणे प्रचंड अवघड आहे. ते असे संबंध शोधून काढू शकतात, जे आपल्याला अपेक्षितही नसतात आणि ते सहज उपलब्ध नसलेली, लपवलेली माहितीही अचूकपणे ओळखू शकतात. यामुळे संस्थात्मक दावे आणि सामान्य नागरिकाचा अनुभव यांच्यात एक मोठी दरी निर्माण झाली आहे. हा केवळ तांत्रिक त्रुटींचा प्रश्न नाही, तर हा ज्ञानाच्या उगमाचा प्रश्न आहे. .प्रशासकीय चौकटीची गरजया समस्येवर मात करण्यासाठी आपल्याला एका नव्या प्रशासकीय चौकटीची गरज आहे, जिथे ''अनुमान'' हा गोपनीयतेसाठी पहिल्या क्रमांकाचा धोका मानला जाईल आणि ‘स्मृती’ हा व्यवस्थापित करण्याजोगा धोका समजला जाईल. यासाठी तीन नवी तत्त्वं स्वीकारावी लागतील. पहिलं आहे अनुमान-जनित प्रतिष्ठेचा हक्क. केवळ आपला डेटा चोरला जाणे हेच नुकसान नाही, तर आपल्या डेटावरून आपल्या लपलेल्या गुणधर्मांची पुनर्रचना करणे, हेसुद्धा व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचं उल्लंघन आहे, हे मान्य करायला हवं. दुसरं तत्त्व आहे सृजनाच्या उगमाचे उत्तरदायित्व. ‘एआय’ने तयार केलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा उगम स्पष्ट असायला हवा. कोणतं आउटपुट स्मरणातून आलं आहे, कोणतं अनुमानावर आधारित आहे, हे वापरकर्त्याला कळायला हवं. तिसरं तत्त्व आहे नियंत्रणक्षम स्मृतिप्रणाली. ‘एआय’ची स्मृती हा अपघात नसून, ती एक डिझाइनचा भाग आहे, हे मान्य केलं पाहिजे आणि वापरकर्त्याला ती हटवण्याचा अधिकार असायला हवा. धोरणकर्त्यांनी हे लक्षात घेऊन सर्वप्रथम, कायद्यात ‘अनुमान-जनित हानी’ची स्पष्ट व्याख्या करायला हवी, जिथे गोपनीयतेची मर्यादा केवळ डेटा संकलनापुरती न ठेवता, त्यातून काय अनुमानित केलं जाऊ शकतं, यावरही बंधनं घालावी लागतील. यानंतर, ठरावीक क्षमतेपेक्षा मोठ्या ‘एआय’ मॉडेलसाठी ‘स्मृती तपासणी’ म्हणजेच ‘मेमोरायझेशन ऑडिट’ अनिवार्य करायला हवे. त्याचे अहवाल सरकारला सादर केले जावेत. त्याचबरोबर, वापराच्या टप्प्यावर पारदर्शकता आणली पाहिजे, जिथे ‘एआय’ने दिलेलं आउटपुट कशावर आधारित आहे, हे स्पष्टपणे दाखवलं जाईल. याशिवाय, जागतिक स्तरावर गोपनीयता-वर्धक तंत्रज्ञानासाठी एक सामायिक व्यासपीठ स्थापन करण्याची गरज आहे, जेणेकरून सुरक्षित तंत्रज्ञान सर्वांसाठी उपलब्ध होईल. एक नवी अट म्हणून ‘अनुमान-संमती’ लागू करायला हवी, जिथे लोकांना विशिष्ट प्रकारच्या अनुमानांना संमती देण्या- नाकारण्याचा अधिकार मिळेल. अखेरीस, जेव्हा एखादे ‘एआय’ मॉडेल एखाद्या अत्यंत खासगी गोष्टीचा अचूक अंदाज वर्तवते, तेव्हा अशा ‘अत्यंत खासगी आउटपुट घटनांची’ नोंदणी अनिवार्य केली पाहिजे, जेणेकरून कंपन्यांना एकमेकांच्या चुकांमधून शिकता येईल..Premium| AI Threat: हवामान बदल, अण्वस्त्रांचा धोका आणि आता एआय. आपण प्रत्येक संकट नाकारत आहोत का?.पर्याय हवाचया लढ्यात प्रत्येकाची भूमिका महत्त्वाची आहे. तज्ज्ञांनी प्रशिक्षण डेटामधील माहितीची नक्कल टाळायला हवी आणि ‘डिफरेंशियल प्रायव्हसी’सारख्या तंत्रांचा वापर करायला हवा. त्यांनी वापरकर्त्यांना ‘एआय’च्या स्मृतीतून स्वतःची माहिती काढून टाकण्याचा पर्याय दिला पाहिजे. नियामकांनी एक ‘अनुमान आणि स्मृती जोखीम मानक’ तयार करून ते सर्व या मॉडेल्ससाठी बंधनकारक करावं. तर नागरी समाजाने या धोक्यांबद्दल संशोधन वाढवून लोकांमध्ये जागृती निर्माण करावी. आपुलीच प्रतिमा होते, आपुलीच वैरी... यातून मुक्ती मिळवावी. आजचा ‘खासगीपणा’ फक्त काहीतरी लपवण्याबद्दल नाही, तर आपल्या अस्तित्वाच्या तुकड्यांवरून त्याची पुनर्रचना होण्यापासून स्वतःचे संरक्षण करण्याबद्दल आहे, हे लोकांना समजावून सांगायला हवं.(लेखक हावर्ड विद्यापीठात डेटा सायन्स व अर्थशास्त्राचे अध्ययन करतात, तसेच ‘एआय’चे अभ्यासकही आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 