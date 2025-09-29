Premium| Generative AI: कला क्षेत्रात जनरेटिव्ह एआयमुळे नवा गोंधळ निर्माण झाला आहे. माणूस आणि यंत्रातील सीमारेषा धूसर होत चालल्या आहेत

अद्वैत खरेनवनिर्मितीच्या पुरात वाहून जाताना मी आनंदी आहे का दुःखी याचा नीटसा उलगडा होत नव्हता, खरंतर अजूनही होत नाहीये. सद्यःस्थितीत कला क्षेत्रातल्या या नवीन वादळी बदलाबरोबर जगण्याची ‘कला’ अवगत करणं हाच एकमेव पर्याय आहे, असा निष्कर्ष काढून मी माझं समाधान करून घेतलंय!हे चित्र म्हणजे माझ्या मनातून उमटलेलं पण माझ्या बोटांतून न उतरलेलं... म्हटलं तर माझं, पण मी न काढलेलं चित्र. साधी (किंवा डिजिटल) पेन्सिलसुद्धा न वापरता काढलेलं हे चित्र म्हणजे मी ‘काढून’ घेतलेलं रेखाचित्र आहे. पण मी सोडून दुसऱ्या कोणाही व्यक्तीला या चित्राचं श्रेय घेता येणार नाही, हे नक्की. मग श्रेय नामावलीत उरतो फक्त मीच! हे सगळं गोंधळात टाकणारं वाटतंय ना? तसं क्लिष्ट आणि अवघडच कोडं आहे हे. जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (जेन एआय) या नवनिर्मात्याची अस्वस्थ करणारी गोष्ट....गेल्यावर्षी जर्मनीमधल्या महाराष्ट्र मंडळ म्युनिकच्या पालवी या दिवाळी अंकासाठी कथा लिहायला घेतली. मनासारखी कथा लिहून झाली, पण त्याला साजेसं असं एक रेखाचित्र हवं होतं. कथा लिहून झाली तेव्हा रात्री बराच उशीर झाला होता. मला त्या रात्रीच कथा पाठवायची होती. त्यामुळे चित्रही अगदी ताबडतोब हवं होतं. माझी बायको उत्तम चित्र काढते. पण ती झोपली होती. तिला झोपेतून उठवून चित्र काढण्यासाठी विचारायचं म्हणजे वेगळ्याच वादळी कथानकाला सुरुवात झाली असती, त्यामुळे तो विचार त्वरित रद्द केला. पण चित्राशिवाय नुसतीच कथा पाठवावी हा पर्याय काही मनाला मान्य होत नव्हता.थोडा वेळ अस्वस्थतेत घालवल्यावर अचानक मनात विचार आला, एखाद्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ॲप्लिकेशनला विचारून बघू या. तसंही आजकाल ऑफिसच्या कामात बरेचदा एआय वापरतच होतो. ते वापरताना जनरेटिव्ह एआयच्या अफाट क्षमतेनं रोजच आश्चर्यचकित होत होतो. .लगेचच जेन एआय वापरणारं एक ऑनलाइन अॅप्लिकेशन उघडलं आणि काय प्रॉम्प्ट द्यावा याचा विचार करू लागलो. कथेतली पात्रं, प्रसंग डोळ्यासमोर होतेच. त्यामुळे एका मिनिटात ॲप्लिकेशनला रेखाचित्र काढण्याची सविस्तर सूचना दिली. काही सेकंदातच पहिलं अतिशय सुरेख रेखाचित्र तयार झालं. इतकं अफलातून चित्र तयार झालं होतं, की आश्चर्याच्या धक्क्यानं मी अक्षरशः खुर्चीतून पडायचाच बाकी होतो! बरं एवढ्यावर हे प्रकरण थांबलं नाही. मी त्या चित्रात काही बदल सुचवले आणि साधारण दोन मिनिटांत मनासारखं चित्र काढून झालं! हा ताबडतोब दुरुस्ती करून घेण्याचा अनुभव माझ्यासाठी अधिक धक्कादायक होता. एरवी कोणाकडून चित्र काढून घेतल्यानंतर परत त्यात बदल करून घेणं म्हणजे अतिशय अवघड काम. असो. रेखाचित्र डाऊनलोड करून कथेबरोबर पाठवून दिलं.मनासारखं चित्र काढण्याचा हा जादुई अनुभव होता. मात्र थोड्या वेळानं त्याचा सुखकारक प्रभाव ओसरल्यानंतर मनात बरेच अस्वस्थ करणारे प्रश्न घोंघावू लागले. अर्थात हे सगळं चित्रकलेपुरते मर्यादित नसून जेन एआयच्या अफाट प्रगतीमुळे सगळ्याच कला क्षेत्रांमध्ये खळबळजनक बदलाचे वारे सुटले आहेत..विसाव्या शतकातील प्रसिद्ध विज्ञानकथाकार आयझॅक असिमोव्ह ह्यानं संगणकनिर्मितीच्या कितीतरी आधी, १९५०-६०च्या दशकात लिहिलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नैतिकतेविषयीच्या लघुकथा आठवल्या. प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ ॲलन ट्युरिंग ह्यांची प्रसिद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्तेची ‘ट्युरिंग टेस्ट’ आठवली. त्यांच्या दूरदर्शी प्रज्ञेला निश्चितच दाद द्यायला हवी ह्याची मनोमन जाणीव झाली.तंत्रज्ञानामुळे होणारी क्रांती काही आपल्याला नवीन नक्कीच नाही. पण मुख्यतः औद्योगिकीकरणाच्या क्षेत्रात येणाऱ्या ह्या लाटा पहिल्यांदाच कलेच्या प्रांतात येत आहेत. सर्जनशील, अभिजात कलानिर्मिती हे मानवी अस्तित्वाचं ज्वलंत लक्षण. तेच आता धोक्यात आलं आहे हे लक्षात आलं.वर्षानुवर्षे केलेला अभ्यास, रियाज, बुद्धिमत्ता, शिक्षक, आयुष्यभरातील वैविध्यपूर्ण अनुभव, जडणघडण ह्या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे कलेची नवनिर्मिती, काहीतरी अभिजात घडून येणं. हे सगळं आत्तापर्यंत मानवी मेंदूलाच शक्य होत होतं. नेमक्या ह्याच संकल्पनेला छेद देणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ह्या विषयातील उपशाखा असलेल्या जनरेटिव्ह एआयची झेप अक्षरशः विलक्षण आणि थक्क करणारी आहे..जनरेटिव्ह एआयचे क्रांतिकारी वैशिष्ट्य म्हणजे त्यानं संपवलेली संगणक आणि सामान्य माणसामधली दरी! आत्तापर्यंत सामान्य माणूस आणि संगणक ह्यांच्यामध्ये संभाषण घडवून आणण्यासाठी माणसाला संगणकाची भाषा अवगत करावी लागत असे. संगणक अभियंते मग हे काम सॉफ्टवेअर प्रोग्रॅमिंग वापरून करून देत असतात. पण प्रथमच संगणकानं माणसाची भाषा अवगत केल्यामुळे प्रत्येक सर्वसामान्य माणसासाठी हे तंत्रज्ञान थेट उपलब्ध आहे. त्यात भर म्हणजे चॅट जीपीटीसारखी ॲप्लिकेशन्स तुमच्याशी संवाद साधू शकतात. तुम्हाला सूचना करू शकतात. तुमच्याबरोबर प्रश्नोत्तर रूपात सहभागी होऊ शकतात. बरेचदा माणसाला त्याची विचार करण्याची पद्धती अधिक परिणामकारक आणि तर्कशुद्ध करण्यासाठी मदत करतात. अर्थात जेन एआयची दुसरी धोकादायक बाजू म्हणजे हे तंत्रज्ञान अक्षरशः कोणाच्याही हाती उपलब्ध असल्यामुळे त्याचा गैरवापर होऊ शकतो.काही तज्ज्ञांना जनरेटिव्ह एआयची कलानिर्मिती कृत्रिम आणि अपरिपूर्ण वाटते. उपलब्ध असलेल्या माहितीवर आधारित असल्यामुळे मुळात ही नवनिर्मितीच नाही असा काही जाणकारांचा युक्तिवाद आहे. पण जनरेटिव्ह एआयचे तंत्रज्ञान न्यूरल नेटवर्कसारखे म्हणजे अगदी मानवी मेंदूसारखे असल्यामुळे त्याची आविष्कृती ही मानवनिर्मितीप्रमाणेच अभिजात आहे, असं काहीजणांचं म्हणणं आहे. ह्यासंदर्भात संगणक शास्त्रज्ञ आणि स्टॅनफर्ड विद्यापीठातील मानद प्राध्यापक अँड्र्यू एन्ग यांनी याविषयी अतिशय छान विश्लेषण केले आहे. कलाकार त्यांच्या शिक्षण, अनुभव, अभ्यास या सगळ्याचा परिपाक म्हणून निर्मिती करत असतात. ह्यासाठी कलाकाराला अर्थातच कित्येक वर्षे मोजावी लागतात. .हेच सगळं आता उपलब्ध असलेल्या प्रचंड माहितीच्या आधारे जनरेटिव्ह एआय काही सेकंदांत आणि त्याच पद्धती वापरून करत आहे. संगीतातील सप्तके किंवा नोट्स अजूनही मर्यादित आहेत. त्यात कुठलाच नवीन शोध लागलेला नाही. ज्ञात असलेली सप्तके वापरूनच विविध सरमिसळीतून आजही संगीतकार नवीन रचना करताहेत. जनरेटिव्ह एआयही तशीच नवनिर्मिती करतो असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. कॅलिडोस्कोपमधले काचांचे तुकडे दरवेळी नवा अनुभव देतात, तसंच काहीसं आहे हे. मग ह्याला ‘नवनिर्मिती’ म्हणायचं का ‘पुनःनिर्मिती’? तसेच ह्या कलाविष्काराचे श्रेय नक्की कोणाचे? ह्या वैचारिक गोंधळाला बाजूला ठेवलं, तरी इतरही अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होत आहेतच.कृत्रिम बुद्धिमत्तेची क्षमता आता संगीत, चित्रकला, व्हिडिओ, साहित्य अशा मनुष्यासाठी एक्सक्लुझिव्ह किंवा राखीव समजल्या जाणाऱ्या सर्व क्षेत्रांत झपाट्याने विस्तारत आहेत. न घडलेल्या घटनांवर फक्त सूचनांच्या आधारे तयार होणाऱ्या एआयनिर्मित व्हिडिओंमुळे आधीच सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालणाऱ्या खोट्या व्हिडिओंच्या जाळ्यात अधिकच भर पडत आहे. आपण मोबाईल किंवा कॉम्प्युटरवर पाहणारी प्रत्येक गोष्ट कितीही सत्यवत वाटली, तरी धादांत खोटी असू शकते, हेच यापुढचे सत्य असू शकते. माहितीच्या विश्वासार्हतेसंबंधी अतिशय गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहेत. यात जगभरातल्या सरकारांना लक्ष घालावे लागणार आहे..त्याचबरोबर आणखी एक समस्या म्हणजे जेन एआय अचूक वाटत असले, तरी सद्यःस्थितीत तरी परिपूर्ण नाही. त्याच्या उत्तरांमध्ये भ्रम असू शकतात. म्हणजे तो काही प्रसंगी अतिशय चुकीचे उत्तर अतिशय आत्मविश्वासाने देऊ शकतो. त्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत असून अभियंते त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे सगळं एआयच्या क्षेत्रात गेली काही वर्षं घडत होतं. पण ते बऱ्याच प्रमाणात प्रोटोटाइप किंवा प्रायोगिक अशा स्वरूपात होतं. गेल्या काही महिन्यांत मात्र ओपन एआय, जेमिनी, लामा, क्लॉड अशा लार्ज लँग्वेज मॉडेल्सच्या (एलएलएम) नवीन संगणक प्रणालीच्या आवृत्तीत मोठी उत्क्रांती झाली आहे.दृकश्राव्य माध्यमांमधील प्रगतीच्या पुढे जाऊन जनरेटिव्ह एआयची लेखन कौशल्यातील प्रगती विशेष अचाट करणारी आहे. अगदी मराठीमध्ये पुलंच्या शैलीत लघुकथा लिहिण्यापासून ते कविता, लेख, पोवाडा लिहिण्यापर्यंत चॅट जीपीटी किंवा तत्सम ॲप्लिकेशन्सनी झेप घेतलेली आहे.प्रयोगाचा भाग म्हणून मी चॅट जीपीटीला कुसुमाग्रजांच्या शैलीत एक कविता लिही असं सांगितल्यानंतर त्यानं पहिल्यांदा लिहिलेली कविता फारशी चांगली नव्हती. म्हणजे त्यातील शब्द कुसुमाग्रजांचे वाटत होते, पण कविता नक्कीच कृत्रिम आणि भरकटलेली वाटत होती. प्रथमदर्शनी न आवडलेल्या कवितेत यमक, वृत्त, छंद या सगळ्यांमध्ये सुधारणा कर असं सांगितल्यावर अक्षरशः काही सेकंदांत त्यानं बदल करून दिल्यानंतरची कविता मात्र बरीच चांगली झाली होती. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या उत्क्रांतीचा वेग बघता काही वर्षांतच या सूचना देण्याचीही गरज भासणार नाही, असं वाटतं. महत्त्वाचं म्हणजे, ही केवळ सुरुवात आहे. मराठी भाषेची माहिती आणि डिजिटायझेशन वाढेल, तशी याच्या दर्जात उत्तरोत्तर प्रगतीच होणार आहे. .Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला.बरेचदा आपल्या आवडत्या कलाक्षेत्रातल्या मातब्बरांच्या निधनानंतर आपण हळहळतो. ते अजून थोडे जगले असते तर किती उत्कृष्ट कलानिर्मिती झाली असती, असं वाटून जातं. आता उपलब्ध माहितीच्या आधारे अक्षरशः चमत्काराप्रमाणे जनरेटिव्ह एआय त्याच कलाकाराच्या शैलीत नवीन गाणं, चित्र, कथा, नाटक, कविता हे सगळं आपल्यासाठी काही क्षणांत करू शकणार आहे. जुन्या कलाकारांच्या शैलीतल्या अशा नव-कलानिर्मितीतून आनंद मिळणार असला, तरी त्यांच्या कलेची किंमत कमी होण्याची शक्यता निश्चितच निर्माण होणार आहे. ह्यातला चिंताजनक भाग म्हणजे सध्याच्या आणि भविष्यातल्या संगीतकार, चित्रकार, कवी, लेखक ह्याचं भवितव्य काय? भविष्यात या सर्व कलाकार मंडळींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. आयुष्य सार्थकी लावणाऱ्या, स्वानंद देणाऱ्या कलानिर्मितीला संगणकाकडे सोपवल्यावर निर्माण होणाऱ्या अभूतपूर्व आणि अवाढव्य शून्याला भरून कसे काढायचे हा यक्षप्रश्न उभा ठाकतो आहे.कुणास आवडो अथवा न आवडो, सध्यातरी एक सखा-सोबती, साहाय्यक अशा भूमिकांमध्ये जनरेटिव्ह एआयचा निश्चित प्रवेश झालेला आहे. माझ्या कथेसाठीच्या चित्राचा प्रश्न तूर्तास या एआयनिर्मित रेखाचित्रानं सुटला असला, तरी त्याहून गंभीर असे न सुटलेले असंख्य प्रश्न पिच्छा सोडत नव्हते. पुढच्या काही वर्षांत मी लेखकाच्या भूमिकेतून कायमस्वरूपी वाचकाच्या किंबहुना ‘याचका’च्या भूमिकेत जाणार का, या विशेष बोचणाऱ्या प्रश्नाचा विचार करताना केव्हातरी मला झोप लागली आणि मी सत्यवत स्वप्नात प्रवेश केला... त्या स्वप्नात संपादनापासून ते लेखनापर्यंत सर्व जबाबदाऱ्या लीलया सांभाळणाऱ्या एआयनं निर्माण केलेला दिवाळी अंक नुकताच प्रकाशित झाला होता. .Premium| Prison Camps: तुरुंगात झालेल्या शिबिरांनी कसं बदललं कैद्यांचं आयुष्य!.प्रसिद्ध चित्रकार राजा रविवर्मा ह्यांच्या शैलीतलं खास म्युनिक शहराच्या चित्राचं मुखपृष्ठ पाहून मी दिवाळी अंक हातात घेतला. पुलंच्या शैलीतला ‘नवा’ खुसखुशीत ललित लेख वाचण्यात मी बुडालो होतो. तेवढ्यात ऑनलाइन रेडिओवर निवेदिकेनं घोषणा केली, ‘आता आपण ऐकू या स्व. गीतकार ग.दि. माडगूळकर यांच्या शैलीत लिहिलेलं आणि संगीतकार स्व. डॉ. वसंतराव देशपांडे यांच्या शैलीत संगीतबद्ध झालेलं ह्या वर्षातलं ताजं एआयनिर्मित हे नवीन पद...’ दरदरून घाम फुटून मी जागा झालो!नवनिर्मितीच्या या पुरात वाहून जाताना मी आनंदी आहे का दुःखी याचा नीटसा उलगडा होत नव्हता, खरंतर अजूनही होत नाहीये. सद्यःस्थितीत कला क्षेत्रातल्या या नवीन वादळी बदलाबरोबर जगण्याची ‘कला’ अवगत करणं हाच एकमेव पर्याय आहे, असा निष्कर्ष काढून मी माझं समाधान करून घेतलंय!(अद्वैत खरे जर्मनीस्थित माहिती आणि तंत्रज्ञान अभियंता व ललित लेखक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 