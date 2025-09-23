Premium| Israel's Strike on Hamas: इस्राईल-हमास युद्धखोरीला कायमचा वेसण कधी बसणार?

निखिल श्रावगे‘हमास’ या दहशतवादी गटाने ऑक्टोबर २०२३मध्ये इस्राईलवर हल्ला करीत सुमारे १२०० जणांचा बळी घेत इस्राईलच्या सुमारे २५० नागरिकांचे अपहरण केले होते. या भीषण हल्ल्याचा वचपा काढायच्या विचाराने पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी गाझास्थित ‘हमास’वर हल्ल्यांचा सपाटा लावला आहे. इ स्राईल आणि ‘हमास’मध्ये समझोता करायचा प्रयत्न सुरु असतानाच गेल्या आठवड्यात इस्राईलने कतारची राजधानी असलेल्या दोहा शहरात आलेल्या ‘हमास’च्या शिष्टमंडळावर हल्ला करीत सहा जणांना मारले. केलेल्या या हल्ल्यामुळे इस्राईलला कितपत शांतता संवाद करायचा आहे असा प्रश्न पडतो. या घटनेमुळे पश्चिम आशियाई देशांची चुळबुळ सुरु झाली आहे. .इस्राईलने ऑक्टोबर २०२३च्या हल्ल्यानंतर केलेल्या विविध हल्ल्यांमध्ये गाझा पट्टीतील आजपर्यंत सुमारे ६० हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला असून जखमींची संख्या याहून अधिक आहे. इस्राईलच्या सूडाच्या कारवाईची कार्यपद्धत पाहता त्यांनी फक्त ‘हमास’ला लक्ष्य न करता सर्वसामान्य नागरिकांनाही या संघर्षात ओढले आहे. लहान मुले, स्त्रिया आणि ज्येष्ठ नागरिकांची यात झालेली फरफट मोठी आहे. ‘हमास’ सारखा दहशतवादी गट शाळा, रुग्णालयांच्या आडून आपला कार्यव्यवहार सुरु ठेवत असल्याचा आरोप करून इस्राईलने कुठलाही मुलाहिजा न ठेवता त्यांची सरसकट कत्तल केली आहे. गेल्या दोन वर्षांत इस्राईल आणि ‘हमास’ मध्ये शस्त्रसंधी करायचे बरेच प्रयत्न कतारने केले. अशाच एका चर्चेसाठी कतारमध्ये आलेल्या ‘हमास’च्या शिष्टमंडळावर इस्राईलने हल्ला केला. इस्राईलने ‘आपल्या सार्वभौमत्वावर हा हल्ला’ केल्याचे कतारचे म्हणणे असून ‘दहशतवादी देशात पोसाल तर हेच करू’ असे इस्राईलने सांगितले आहे..‘नाटो’ देशांनंतर अमेरिकेचा सगळ्यात महत्त्वाचा साथीदार देश म्हणून कतारकडे पाहिले जाते. अमेरिकेचा पश्चिम आशियातील सर्वात मोठा लष्करी तळ कतारमध्ये आहे. जगभरातले युद्ध मिटवायला लावून आपली पाठ थोपटवून घेण्याचा सपाटा लावलेल्या अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्राईल-‘हमास’ संघर्ष सोडवायचे वैयक्तिक प्रयत्न सुरु केले होते. चर्चेच्या फेऱ्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत दोन्ही गटांनी शांतता राखायचे आवाहन त्यांनी केले होते. या कृतीमुळे इस्राईलने ट्रम्प यांची अडचण केली आहे.आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाची २०२५ मध्ये सुरुवात करून हाती घेतलेल्या पहिल्या परदेशदौऱ्यात ट्रम्प यांनी कतारला प्राधान्याने भेट दिली होती. या हल्ल्याची कल्पना नसल्याचे सांगून ट्रम्प प्रशासनाने कानावर हात ठेवले आहेत. अमेरिकेचे मोठे लष्करी ठाणे आणि जवळचा देश असूनही कतारवर हल्ला होतो, याचा काय तो अर्थ आणि थेट राजधानीवर झालेल्या हल्ल्यामुळे कतारने आक्रमक भूमिका घेत ५७ इस्लामी देशांची बैठक बोलावली आहे. .पश्चिम आशियाई देशांत पसरलेले अमेरिकी लष्करी जाळे जर त्या त्या स्थानिक देशाची सुरक्षा करणार नसेल तर असे पांढरे हत्ती पोसण्यात काय अर्थ आहे, असा सूर या बैठकीत बऱ्याच देशांनी लावला. तसेच, इस्लामी देशांनी अमेरिकेच्या सावलीतून बाहेर पडत आपली सयुक्तिक लष्करी आघाडी उभारावी ही भावना जोर धरत आहे. अमेरिकेला या हल्ल्याची कल्पना नव्हती, हे एक वेळ मान्य जरी केले तरी अमेरिकेने इस्राईलला आवरण्याची कोणतीही कृती केली नाही, ही बाबदेखील दुर्लक्षित करून चालणार नाही. त्यामुळेच, अमेरिकेने एका बाजूने मैत्रीचे गाजर दाखवत या प्रदेशात हातपाय पसरायचे आणि दुसरीकडून इस्राईलने हल्ले करत राहायचे, अशा दुहेरी धोरणाचा वास या देशांना येऊ लागला आहे. .पश्चिम आशियातील देशांच्या सुरक्षेची हमी हा अमेरिकेसोबतच्या त्यांच्या व्यावहारिक करारांचा गाभा राहिला आहे. इतर विषयांचे वाद एका बाजूला आणि अमेरिकेची सुरक्षा दुसऱ्या बाजूला अशा विश्वासासाठी या देशांनी मोठी राजकीय आणि आर्थिक किंमत मोजली आहे. मात्र, या घटनेनंतर अमेरिकेने दिलेल्या प्रतिक्रियेमुळे तो विश्वास उसवताना दिसत आहेत. कतारने बैठकीची दाखवलेली तातडी आणि इस्लामी देशांचा त्यातील सक्रिय सहभाग हेच अधोरेखित करतो..अधिकार एकवटलेया देशांची समजूत काढत ट्रम्प हा पेच कसा सोडवणार हे आता बघावे लागेल. जानेवारी २०२५ सत्तावस्त्रे पांघरल्यापासून ते एकदाही इस्राईलच्या नेतृत्वाला चाप लावताना आढळले नाहीत. इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हे २०२३च्या हल्ल्यानंतर अधिकार स्वतःकडे एकवटवताना दिसत आहेत. तेथील विद्यमान सरकार हे आघाडीच्या घटक पक्षांचे सरकार असून नेतान्याहू यांच्या पक्षाला पूर्ण बहुमत नाहीये. किंबहुना नेतान्याहू नकोच असा बहुतांशी इस्राईली नागरिकांचा सूर आहे. २०२३ नंतर बदल्याची भाषा घेत नेतान्याहू यांनी कोणत्या न कोणत्या प्रकारे युद्धकुण्ड सुरु ठेवले आहे. या युद्धाच्या आडून ते त्यांच्यावर सुरु असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्याकडे जनतेचे लक्ष जाणार नाही, याची तजवीज करीत आहेत हे एव्हाना उघड झाले आहे. .युद्ध लांबवताना देशांतर्गत निवडणूक कशी लांबवली जाईल, याची काळजी ते घेत असल्याचे त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून सिद्ध होत आहे. नुकतेच त्यांनी इस्राईलला इतर देशांच्या आर्थिक आणि राजनैतिक बहिष्काराला सामोरे जायची वेळ येऊ शकते असे सांगून त्यांच्या पुढील पावलाचा संकेत दिला आहे. त्यांच्या वैयक्तिक हट्टासाठी ते संपूर्ण देशाला का वेठीस धरू पाहत आहेत असे आता विचारले जात आहे. अशा टीकाकारांना नेतान्याहू किंमत देत नसून त्यांना कोण आणि कसे आवरणार हे बघणे गरजेचे आहे. यंदाच्या वर्षात नेतान्याहू यांनी इराण, सीरिया, लेबेनॉन, पॅलेस्टाईन, ट्युनिशिया, येमेन आणि आता कतार अशा सात देशांवर हल्ले करून आपला युद्धखोरपणा दाखवून दिला आहे..Premium|Nepal : जेन झी पिढीच्या नेतृत्वाखाली नेपाळचे नवे युग सुरू होतंय का..?.या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्रांत इस्राईल-हमास शांतता चर्चेचा आणि इस्राईल-पॅलेस्टाईन या द्वि-राज्य संकल्पनेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, त्यास अमेरिका आणि इस्राईल वगळता सुमारे १४० देशांनी पाठिंबा दिला आहे. एक पाऊल पुढे जात ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाने अधिकृतपणे पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मान्यता दिली आहे. येत्या काही दिवसांत इतर काही युरोपीय देश आणि अमेरिकेचे जवळचे साथीदार हीच री ओढीत इस्राईलच्या युद्धखोरपणाच्या विरोधात आपला असंतोष व्यक्त करतील. यातून मार्ग काढताना ट्रम्प यांची कसोटी लागेल असे दिसते. ताज्या इतिहासाचा विचार करता बराक ओबामा, जो बायडन आणि डोनाल्ड ट्रम्प या तिन्ही अमेरिकी अध्यक्षांना नेतान्याहूंनी जुमानले नाही. ‘हमास’, ‘तालिबान’, ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ या दहशतवादी टोळ्यांच्या कार्यालयांना कतार आपल्या देशात आसरा देत असल्याचे इस्राईलचे म्हणणे आहे. हीच गोष्ट अमेरिकेचे अधिकारी वरचेवर बोलून दाखवतात. .Premium|Nepal Social media ban: नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेचा भारतावर काय परिणाम..?.मात्र, या गटांशी चर्चा करण्यासाठी अमेरिका आणि इस्राईलने आजपर्यंत कतारची वारी केली आहे. त्यामुळे, अचानकपणे कतारचा त्यांना झालेल्या जाचात वेगळा काही अर्थ दडला आहे का याची शंका येते. या परिस्थितीत इस्राईल-‘हमास’ यांच्यात मध्यस्थीची भूमिका कतार आता घेणार नसल्याचे एव्हाना स्पष्ट होत आहे. त्यास वळसा घालून अमेरिकेला सुवर्णमध्य साधावा लागेल. त्यासाठी, नेतान्याहू यांना काबूत ठेवणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास पश्चिम आशियातील अस्वस्थता तर संपणारच नाही, उलट इस्राईल सोकावत जाईल.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.). 