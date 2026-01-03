Premium|Germany Student Visa: अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेला असूनही विद्यार्थ्यांना जर्मनी सोडण्याची वेळ का आली?

Germany Student Visa Crisis: What Went Wrong for Indian Studentsबर्लिनमधील शेकडो भारतीय विद्यार्थ्यांना अचानक मायदेशी परतण्याची वेळ आली आहे. एका खासगी विद्यापीठात शिकणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना जर्मनी सोडण्याचे अधिकृत आदेश मिळाले आहेत. या विद्यार्थ्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही अथवा त्यांच्या व्हिसा आणि पासपोर्टमध्येही अडचण नाही. पण अडचण आहे ती त्यांनी निवडलेल्या अभ्यासक्रमात. काय झालं आहे नेमकं, कोणत्या नियमाअंतर्गत ही कारवाई होत आहे, विद्यार्थ्यांनी परदेशात राहणं आणि त्यांच्या अभ्यासक्रमाचं स्वरुप याचा नेमका काय संबंध असतो, सविस्तर जाणून घ्या, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून. .जर्मनीतील शिक्षण व्यवस्था जगभरात नावाजली जाते. अतिशय कमी शुल्क असलेली सार्वजनिक विद्यापीठं, हमखास रोजगाराचं आश्वासन देणारी आणि ते पूर्णही करणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्था, एखाद्या विषयातील शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यातच पुढे संशोधन करण्यासाठी दिलं जाणारं प्रोत्साहन आणि कौशल्याची आस असलेले उद्योग या सगळ्यामुळे जर्मनीचं नाव आणि स्थान भारतीय जनमानसात उच्च होतं..सध्या जर्मनीत जवळपास ६० हजार भारतीय विद्यार्थी शिकत आहेत. जर्मनीचे भारत आणि भूतानमधील राजदूत Dr Philipp Ackermann यांनी एका ट्विटद्वारे दिली होती. मात्र २०२५मध्ये हे चित्र बदललं..भारतीय विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत जर्मनीत काय घडलं?बर्लिनमधील एका खासगी विद्यापीठात शिकणाऱ्या शेकडो भारतीय विद्यार्थ्यांना जर्मन सरकारने सांगितलं की, त्यांच्या व्हिसाचं नूतनीकरण केलं जाणार नाहीये. त्यातील काही विद्यार्थ्यांना तर तातडीने जर्मनी सोडून जाण्यास सांगण्यात आलं. तर काही विद्यार्थ्यांना आणखी एक पर्याय दिला. तो पर्याय असा होता की पदवी पूर्ण करा पण देशाबाहेरून करा म्हणजेच ऑनलाइन वगैरे शिक्षण पूर्ण करा. हे सगळं होण्यामागे कारण होतं त्यांचा अभ्यासक्रम. .Premium|Canada Student Visa:... तर तुमचा व्हिसा होईल रद्द! कॅनडा मास व्हिसा कॅन्सलेशन धोरण का आणत आहे? .हे विद्यार्थी कोणत्या विद्यापीठात शिकत होते?यातील बहुतांश विद्यार्थी जर्मनीतील इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ अप्लाइड सायन्सेस (IU) या खासगी विद्यापीठात शिकत आहेत. आययूची स्थापना १९९८ मध्ये बॅड होनेफ येथे झाली आणि नंतर २०२१ मध्ये आययू इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ अप्लाइड सायन्सेस म्हणून त्याचे नाव बदलले गेले. तेव्हापासून ते युरोपमधील सर्वात मोठ्या खासगी विद्यापीठांपैकी एक बनले आहे, १९० हून अधिक देशांतील जवळपास १ लाख ३० हजाराहून जास्त विद्यार्थी या विद्यापीठात कॅम्पस आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रमांसाठी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी ४५०० भारतीय विद्यार्थी आहेत. .मग अडचण कुठे आली?IU च्या बर्लिन कॅम्पसमधील काही अभ्यासक्रमांबाबत अडचण निर्माण झाली. या ठिकाणी भारतीय विद्यार्थ्यांनी प्रामुख्याने व्यवसायविषयक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला होता. बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशनमधील पदवी अभ्यासक्रम तसेच इंटरनॅशनल मॅनेजमेंट किंवा बिझनेस मॅनेजमेंटमधील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला भारतीय विद्यार्थ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. या अभ्यासक्रमांची जाहिरात करताना ‘ऑन-कॅम्पस’ अशी केली होती. म्हणजेच प्रत्यक्ष वर्गात बसून शिक्षण घेणे, ज्यासाठी विद्यार्थ्याला विद्यापीठ परिसरात राहावे लागते. पण प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी होती. जेव्हा ते अभ्यासक्रम प्रत्यक्ष सुरू झाले तेव्हा कळलं की त्यांचं स्वरुप ‘हायब्रिड’ आहे. म्हणजेच ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष वर्गातील अशा मिश्र स्वरुपाचे होते. .Premium| Trump Immigration Policy : 24 तासात अमेरिकेत परत या, बड्या कंपन्यांनी H1 B visa धारकांना असा ईमेल का पाठवलाय?.मात्र त्यात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यासाठी मर्यादितच कालावधी होता. त्यामुळे साहजिकच विद्यार्थ्यांनी जर्मनीत राहण्याचा परवाना मागितल्यानंतर सरकारने या अभ्यासक्रमांची तपासणी केली आणि असं लक्षात आलं की या विद्यापीठात संपूर्ण वर्षभर राहणं गरजेचं नसून केवळ काही काळ वर्गात प्रत्यक्ष हजेरी गरजेची आहे.दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना या सगळ्याची माहितीच नव्हती. अनेकांनी अभ्यासक्रमाचा थोडा भाग जवळपास पहिलं सेमीस्टर भारतातूनच ऑनलाइन पूर्ण केलं होतं आणि ते पुढील सत्रांसाठी जर्मनीत आले होते. मात्र तिथे आल्यानंतर त्यांना कळलं की, पुढील सत्रांसाठीही त्यांना प्रत्यक्ष हजेरी आवश्यक नसून काही काळच उपस्थित राहायचं आहे..भारतातून पहिलं सत्र करून पुढील सत्रांसाठी जर्मनीत स्थलांतरीत झालेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आलं होतं की, अशाप्रकारची रचना शैक्षणिकदृष्ट्या वैध असून जर्मन व्हिसाच्या नियमांशीही सुसंगत आहे. प्रत्यक्षात चित्र वेगळं होतं..२०२५ मध्ये बदललेले नियम कोणते?२०२५ च्या सुरुवातीला बर्लिनच्या स्थलांतर प्राधिकरणाने the Landesamt für Einwanderung (LEA)—हायब्रिड अभ्यासक्रमांविषयीच्या निवासी चौकटीवर पुर्नविचार सुरू केला. कोणत्याही अभ्यासक्रमासाठी प्रत्यक्ष हजेरी वा उपस्थितीची आवश्यकता किती आहे, यावर अवलंबून त्या विद्यार्थ्याला व्हिसा दिला जातो. बर्लिन प्रशासनाने IU च्या हायब्रिड अभ्यासक्रमांचा अभ्यास केल्यानंतर असा निष्कर्ष काढला की, या विद्यापीठातील काही अभ्यासक्रम विद्यार्थी निवासी परवान्यासाठी आवश्यक असलेली “प्रत्यक्ष उपस्थिती”ची कायदेशीर अट पूर्ण करत नाहीत. त्यांनी विद्यार्थ्यांना परवान्यांचं नूतनीकरण केलं जाणार नाही, हे कळवून टाकलं..मात्र विद्यार्थ्यांना हा नियम आधी माहिती नव्हता. त्यामुळे अनेकांनी IU च्या अभ्यासक्रमाचं पूर्ण शुल्क भरलं होतं शिवाय ते जर्मनीत आधीच राहण्यासाठी दाखल झाले होते. ऐनवेळी असा गोंधळ झाल्याने एकच हल्लकल्लोळ माजला. काही विद्यार्थ्यांनी त्यातल्या त्यात इतर संस्थांमधून प्रवेश मिळवण्याची खटपट केली पण त्यात फारच मोजक्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला. अनेकजण मात्र अडकले. एकीकडे विद्यापीठाचं संपूर्ण शुल्क भरल्यामुळे अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागण्याचं बंधन तर दुसरीकडे जर्मन सरकारने व्हिसा नूतनीकरणाला दिलेला नकार..असं म्हटलं जातंय की या गोंधळामुळे जवळपास ३०० भारतीय विद्यार्थी अभ्यासक्रम की व्हिसा नियम या कात्रीत अडकले आहेत..जर्मनीच्या निवासी कायद्यातील §16bजर्मनीच्या निवासी कायद्यातील (AufenthG) कलम 16b हे विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी दिल्या जाणाऱ्या निवासी परवान्यांशी संबंधित असतं. या कलमानुसार जर विद्यार्थी मान्यताप्राप्त संस्थेत पूर्णवेळ अभ्यासक्रमासाठी शिकणार असेल तरच निवासी परवाना दिला जातो. कारण त्यासाठी विद्यार्थ्याला जर्मनीत प्रत्यक्ष उपस्थित असणे गरजेचे असते. आता गोम अशी की हा कायदा आणि नियम अस्तित्त्वात आला त्यावेळी हायब्रिड किंवा ऑनलाइन शिक्षण पद्धती नव्हती. त्यामुळे त्याचा विचार त्यात झालेला नाही. दुसरं म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याने जर्मनीत विशिष्ट अभ्यासक्रमासाठी उपस्थित राहायला हवं की नाही, यासंबंधीचे बरेच अधिकार स्थलांतर प्राधिकरणांना म्हणजे immigration authoritiesना देण्यात आलाय. .बर्लिन सेवा पोर्टलवरील अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांनुसार दूरस्थ शिक्षण (distance learning) हे विद्यार्थ्यांच्या व्हिसासाठी वैध कारण मानले जात नाही. अगदी विद्यार्थी प्रत्यक्ष जर्मनीत राहत असेल तरीही नाही. २०२५मध्ये बर्लिन प्रशासनाने या तरतुदीला अधिक गांभीर्याने घेतलं आणि अनेक विद्यार्थ्यांच्या व्हिसाची पंचाईत झाली. .IU ची भूमिकाIU ने युरोनीजला सांगितलं की, विद्यार्थ्यांना अशारितीने देश सोडावा लागण्याची खंत आहे. सोबतच बर्लिनच्या स्थलांतर प्राधिकरणाने कोणत्याही पूर्वसूचनांशिवायच हायब्रिड अभ्यासक्रमांविषयीचं आकलन बदलल्याचा दावाही IU ने केला आहे. विद्यापीठाने अभ्यास नियमांमध्ये बदल करत असल्याचे आणि २०२६ पासून नवीन प्रत्यक्ष (face-to-face) अभ्यासक्रम रचना लागू केली जाईल, असेही सांगितले आहे. पण आता जे विद्यार्थी या अडचणीत सापडलेत त्यांच्यासाठी दिलासा नाहीच..Premium| India's First Marathi Engineering College: मराठीतून इंजिनिअरींग करून प्रथमेशला मिळालंय १० लाखाचं पॅकेज! या नव्या प्रयोगाबद्दल जाणून घेऊ....पुढे काय?या नियामक बदलाला प्रशासकीय न्यायालयांच्या निर्णयांनीही बळ दिले आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार कायदेशीर डेटाबेसमध्ये नोव्हेंबर २०२५ मधील बर्लिन प्रशासकीय न्यायालयाचा (VG Berlin) निर्णय उद्धृत केला जातो जर अभ्यासक्रम अधिक करून ऑनलाइन पद्धतीतच पूर्ण होऊ शकणार नसेल तर मग निवासी कायद्यातील कलमानुसार (§16b)तो जर्मनीत राहुनच करावा, असं आवश्यक राहत नाही. हा निर्णय आल्यावर अनेक विद्यार्थ्यांनी हवालदिल होत, यंत्रणांशी संपर्क साधला पण दुसरी खोच म्हणजे, २०२५मध्ये जर्मनीने व्हिसा नाकारल्यावर अपील करण्यासाठी उपलब्ध असलेली कमी खर्चाची प्रशासकीय प्रक्रिया -‘रेमॉन्स्ट्रेशन’च रद्द केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांपुढील मार्ग म्हणजे खर्चिक न्यायालयीन लढा. आधीच आपले सगळे पैसे आणि संपत्ती पणाला लावून परदेशात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी हा लढा अगदीच अव्यवहार्य ठरतो..रेडिटवर इशाऱ्यांच्या पोस्ट जून २०२५ मध्ये जर्मनीत शिक्षण घेण्याविषयीच्या रेडिट फोरम्सवर काही आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांनी इशारेवजा माहिती पोस्ट केली होती. IU च्या हायब्रिड अभ्यासक्रमांशी संबंधित काही प्रकरणेही सांगण्यात आली होती. व्हिसातल्या अडचणी आणि जर्मनीबाहेर फेकलं जाण्याची भीती या विषयांवर अनेक विद्यार्थी बोलले होते. पण त्यावेळी त्याकडे भारतीय यंत्रणा आणि विद्यार्थी दोघांनी फारसं लक्ष दिलं नाही. जर्मनीतील खासगी विद्यापीठांनी मार्केटिंग आणि कन्सल्टन्सींची अनेक आश्वासनं दिली आणि त्यापुढे हे सगळे इशारे फोल ठरले. २०२५च्या शेवटाला मात्र ते प्रत्यक्षातच आलं. .जर्मनीत राहण्याचा खर्च युरोनीजच्या एका बातमीनुसार, शिक्षण शुल्क, स्थलांतर, घरभाड्यासाठी ठेव, विमा आणि राहणीखर्च मिळून प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे जवळपास २० हजार युरोचा खर्च होतो. दुसरीकडे IU मधील शिक्षण शुल्क अभ्यासक्रमानुसार बदलते. तो आकडा साधारणत: दरसाल ७ ते १० हजार युरोदरम्यान जातो. त्यात बर्लिनमध्ये राहायचं असल्यास तो खर्च आणखीच निराळा पडतो..परदेशात शिक्षण घेताना काय लक्षात ठेवाल?परदेशात शिक्षण घेत असाल तर तेथील स्थलांतर विषयक कायदे, शिक्षणाची बदललेली मॉड्युल्स, या सगळ्याचा नीट अभ्यास विद्यार्थ्यांनी करावा. प्रत्येक देशात उत्तम अभ्यासक्रम आणि ते पुरवणारी विद्यापीठे असतात मात्र त्यासाठी कोणते नियम आणि कायदे आहेत, याची कसून चौकशी न केल्यास कदाचित अशी पश्चात्तापाची वेळ येऊ शकते. २०२६ आणि त्यानंतर जर्मनीत शिक्षण घेण्याचा विचार करत असाल तर ऑफर लेटरऐवजी व्हिसा, इमिग्रेशन पोर्टलवरील माहिती अधिक सजगतेने वाचा.. 