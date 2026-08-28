Premium|Ghazal Singing : एका शेराने मनात घर केले; गझलगायकीच्या प्रवासातील नसीम रिफअत यांच्या आठवणींचा खजिना

भीमराव पांचाळे - sakal.avtaran@gmail.comगझलच्या सुरांतून माणूस, त्याची अस्मिता आणि समाजाकडे पाहण्याची दृष्टी यांचा शोध घेताना काही शेर आयुष्यभर सोबत राहतात. नसीम रिफअत यांच्या एका गझलेतील ‘जहाँ से आदमी छोटा दिखाई देता है’ हा शेर असाच मनात घर करून राहिला...गझल गायकीच्या माझ्या पंचावन्न वर्षांच्या प्रवासात गझल स्वरबद्ध करताना, गाताना, अनुभवताना आणि अभ्यासताना मनाची व मेंदूची जी काही मशागत झाली, जो मनस्वी आनंद मिळाला त्याला तोड नाही.या प्रवासात भेटले उर्दूचे एक आला शायर जनाब ‘नसीम’ रिफअत आणि त्यांची सर्वांग सुंदर गझल... आकाशवाणीच्या कॉन्सर्टसाठी त्यांच्याच शहरात, ग्वाल्हेरला गेलो होतो. तिथे मी गायलेल्या त्यांच्या एका अप्रतिम गझलचा हा हासिले - गझल शेर...मुलाहिजा हो -मिटा दो दहर से ऐसी बलंदियों के निशाँजहाँ से आदमी छोटा दिखाई देता है शेरो-सुखनच्या दुनियेतला हा मशहूर गझलगो शायर मध्य प्रदेशच्या एका दौऱ्यात माझ्या गझलगायकीचा चाहता झाला आणि आम्ही जानी दोस्त झालो. मुंबईला आले, की नसीम साहेब नागपाडा सोडून त्या वेळच्या आमच्या चाळीतल्या घरात मुक्कामाला यायचे. गीताचे अब्बा आणि भाग्यश्रीचे नाना झाले होते ते. भाग्यश्रीचे लग्न लावून परतल्यानंतर काही महिन्यांतच गेले, असंख्य आठवणी आणि अनमोल गझलांचा खजिना देऊन मरहूम झाले..Premium| Journey Behind the Film : आत्मशोधाच्या ‘पावसा’तील गप्पा....गझलसंबंधीच्या विविध पैलूंवर नसीम साहेबांशी खूप चर्चा व्हायच्या, प्रसंगी आम्ही भांडायचोसुद्धा...ग्वाल्हेरला मियां तानसेनच्या समाधीजवळील चबुतऱ्यावर बोलत बसलो होतो आम्ही.मीच कुरापतकाढत म्हणालो की, -‘नसीमजी, मानवाने प्रगतीची उंच उंच झेप घेतलेली नको आहे का तुम्हाला? आप क्यूँ आदमीने ही ईजाद की हुई बुलंदियों का नामोनिशान इस दुनिया से मिटाने की बात करते हो?’ते जरा थांबले आणि म्हणाले, -‘ऐसा नहीं हैं, भीमरावजी. तरक्की के साथ साथ मैं इन्सानी जज़्बे का भी कायल हूँ. सारी ऊंचाइयां अगर इन्सान की ही बनाई हुई है तो उसे ही नीचा क्यों दिखाया जाता हैं? क्यों नज़रअंदाज किया जाता हैं उसके वजूद को?’...त्यांचा नजरिया, मानवी अस्तित्वाच्या अस्मितेबद्दलची त्यांची कळकळ मी महसूस केली.बुलंद... उंचच उंच असणे, मग ते इमारतींचे असो की विषम सामाजिक परिस्थितीचे की अजून कशाचे, तेथून कोणत्याही माणसाच्या अस्तित्वाला खुजेपणा येता कामा नये.बस इतकेच!त्या मुद्द्याच्या अवतीभोवतीच ते उदास रेंगाळत राहिले. मी मात्र त्या भावगृहातून बाहेर आलो, त्यांनाही बाहेर आणण्यासाठी त्यांच्या गझलचा मताला पहाडी रागाच्या सुरावटीत गायला सुरुवात केली...तमाम शहर में तनहा दिखाई देता हैये शख्स कितनाअधूरा दिखाई देता हैनसीमजी भानावर येऊन ऐकत होते... जणू स्वतःला नसीहत देत होते, की वादाखिलाफीच्या या जमान्यात असा माणुसकी-बिणुसकीचा विचार घेऊन चालणाऱ्या इसमाला नुसतं एकटं पाडलं जात नाही; तर अधुरंसुद्धा ठरवलं जातं..मैफिलीत ही गझल पेश करताना, मतल्याच्या आशयाला अधिक मजबूत करणारे चार मिसरे मी गात असतो जे खुशवंत सिंग यांच्या एका आर्टिकलमध्ये मी वाचले होते.अशा आहेत त्या ओळी -अगरचे खुद को बहोत बा-उसूल कहता थाअजीब शख्स था,जख्मों को फूल कहता थाज़मीं की तह में उसेजगह भी न मिलने पायीजो आसमान कोपाँव की धूल कहता थावो ही शख्स -तमाम शहर मे तनहा...अहाहा... क्या कहने!!वाचनाचा आनंद आणि त्याचा असा सदुपयोग करायला मिळणे म्हणजे डबल खुशीचा मामला!ही चार ओळींची पुष्टी त्यांच्या गझलला या वेळी नाही जोडली मी, कारण नसीम साहेब अजून मायूस झाले असते.गझल काव्यामध्ये काफिया टकराना (म्हणजे एकसारखा येणे), खयाल टकराना, मिसरा टकराना अशी उदाहरणं सापडतात; पण नसीम साहेबांच्या या गझलबाबत एक अजब गोष्ट घडली.‘दिखाई देता है’ हा रदीफ(अंत्य यमक) असलेल्या अजून तीन शायरांच्या गझला मला मिळाल्या.त्या सगळ्या अप्रतिम आहेत.नसीमजींना हे सांगितले तेव्हा ते अवाक् होऊन ऐकत राहिले...चुनिंदा शेरच ऐकविले त्यांना तरीसुद्धा आमची ही चार शायरांच्या एका गझलची मैफील तासभर रंगली...मिसाल म्हणून एकेक शेर -हा शिकेब जलाली साहेबांचा शेर...ना इतनी तेज चलेसरफिरी हवासे कह दोशजर पे एक ही पत्ता दिखाई देता है...झाडावर एकच पान उरलेलं... आशेचा एकच किरण शिल्लक आणि डोकं फिरल्यासारखा वाहणारा हा बेभान वारा!कसं व्हायचं?दापोलीचे मरहूम शायर बदीउज्जमा खावर यांचा एक शेर...पहुंच रही है जहाँ तकनिगाह सड़कोंपरन कोई पेड़ न साया दिखाई देता है...माणसानेच केलेल्या वृक्षतोडीच्या पिसाट कृत्यानंतर याहून वेगळ्या दृष्याची काय अपेक्षा करणार?आणि हा (नसीम साहेबांच्या जखमेवर हलकीशी फुंकर घालणारा) नियाज बदायुनी साहेबांचा शेर...वो एक लफ़्ज़जिसे हम खुलूस कहते हैंतमाम शहर मेंधुंधला दिखाई देता है...सच्चाई, साधेपणा, सत्यता हे काही उरलेलेच नाही या जगात, तर हा शब्दसुद्धा धूसरच दिसेल ना?आज इतकेच....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.