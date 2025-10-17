Premium| Chhatrapati Shivaji Maharaj: जिंजी किल्ला म्हणजे स्वराज्याच्या धैर्याची आणि दूरदृष्टीची गाथा, छत्रपती राजाराम महाराजांनी येथे आठ वर्षे स्वराज्याचा कारभार केला

जिंजी म्हणजे दक्षिण भारतातील विशेषतः तमिळनाडूतील अत्यंत महत्त्वाचा असा अजिंक्य आणि अभेद्य किल्ला. शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्याची जिंजी किल्ला आठ वर्षे राजधानी होती. राजांनी मे १६७७ मध्ये मोठ्या कौशल्याने जिंजी जिंकून घेतला. जुल्फीकारखानाला आठ वर्षे तो जिंकता आला नाही, इतका तो अजिंक्य आहे.छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य निर्माण केले. त्यांच्या स्वराज्याची पहिली राजधानी राजगड होती. दुसरी राजधानी रायगड होती. शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक आणि मृत्यू रायगडावर झाला. त्यानंतर संभाजीराजांचा रायगडावर राज्याभिषेक झाला. औरंगजेबाने त्यांची अत्यंत निर्दयपणे हत्या केल्यानंतर दूरदृष्टीच्या मुत्सद्दी महाराणी येसूबाई यांनी राजाराम महाराजांचा रायगडावर राज्याभिषेक केला; परंतु त्यांनी तिथे न थांबता दक्षिणेत जावे आणि तेथून राज्यकारभार करावा म्हणजे मोगली फौजेची विभागणी होऊन स्वराज्य राखता येईल, असे त्यांचे नियोजन होते. नियोजनाप्रमाणे छत्रपती राजाराम महाराज ५ एप्रिल १६८९ रोजी रायगडावरून बाहेर पडले आणि मजल-दरमजल करत १ नोव्हेंबर १६८९ रोजी तमिळनाडूतील जिंजी किल्ल्यावर पोहोचले. तिथे त्यांनी पुढे सुमारे आठ वर्षे स्वराज्याचा कारभार केला. म्हणजे शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्याची जिंजी ही आठ वर्षे राजधानी होती. छत्रपती राजाराम महाराजांच्या काळात जिंजी ही स्वराज्याची तिसरी राजधानी होती..जिंजी हा दक्षिण भारतातील विशेषतः तमिळनाडूतील अत्यंत महत्त्वाचा असा अजिंक्य अभेद्य किल्ला आहे. या किल्ल्याला ब्रिटिशांनी पूर्वेकडील ट्राय म्हटले आहे. रामचंद्रपंत अमात्य आज्ञापत्रात जिंजीचा उल्लेख करताना म्हणतात, की ‘‘दक्षिण या प्रांती जी यवनस्तोमे बद्धमूल जाहली होती त्यांवर सेनासमुदाय करून मारून काढिली. सालेरी अहिवंतापासून चंजीकावेरी तीरापर्यंत गतराज्य संपूर्ण आक्रमिले...’’ असे वर्णन जिंजी किल्ल्याबाबत समकालीन रामचंद्रपंत अमात्य करतात. जिंजीचा उल्लेख चंजी, चंदी, चेनजी असा विविध प्रकारे केला जातो. समकालीन कृष्णाजी अनंत सभासद चंदी असा उल्लेख करतात.जिंजी हा एक स्वतंत्र किल्ला नसून राजगिरी, कृष्णगिरी आणि चंद्रायनदुर्ग या तीन उंच डोंगर समूहाला एकत्रितपणे जिंजी असे म्हटले जाते. या दुर्गाची बांधणी चोल राजांनी सुमारे तेराव्या शतकात केली. त्यानंतर विजयनगरच्या राजांनी त्यावर अंमल बसवला. पुढे तो आदिलशहाच्या ताब्यात गेला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मे १६७७ मध्ये मोठ्या कौशल्याने जिंजी जिंकून घेतला. जिंजी किल्ला जिंकून घेतल्यानंतर शिवाजी महाराजांनी त्याची तटबंदी, बुरूज, अनेक इमारती यांचे बांधकाम केले. त्यांनी किल्ला अधिक भक्कम केला. जिंजी किल्ला चेन्नईपासून नैऋत्येला सुमारे १६० किलोमीटर, वेल्लोरपासून दक्षिणेला सुमारे ९० किलोमीटर आणि पाँडेचेरीपासून पश्चिमेला सुमारे ७० किलोमीटर आहे..जिंजी दुर्ग हा तीन उंच डोंगर, पायथ्याला असलेल्या वास्तू, तटबंदी आणि खंदक यांचा समूह आहे. जिंजी हे नाव जेनजीअम्मन देवीवरून आलेले आहे. भारतातील बहुतेक किल्ल्यावर जसे शिवमंदिर आहे, तसेच देवीची मंदिरेदेखील आहेत. यावरून स्पष्ट होते, की भारतीय संस्कृती ही एकेश्वरवादी नसून पुरुष आणि स्त्री ही दोन तत्त्वे मानणारी आहे. जिंजी हा किल्ला दक्षिण भारतातील अत्यंत भव्य, उत्तुंग, अजिंक्य असा किल्ला आहे. या जिंजी दुर्गाला सुमारे १३ किलोमीटरची मजबूत तटबंदी आहे. तटबंदीभोवती खंदक आहे. त्या खंदकात मगरीचे वास्तव्य होते. या गडाला मुख्य दोन प्रवेशद्वार आहेत. एक वेल्लोर दरवाजा आणि दुसरा पाँडेचेरी दरवाजा. सुमारे १४ किलोमीटरच्या परिघात त्रिकोणी आकारात पसरलेला हा किल्ला आहे. तटबंदीचे बांधकाम छत्रपती शिवाजी महाराजांनी करून घेतले आहे. तसेच आतील अनेक इमारतींचे बांधकाम त्यांनी करून घेतले..जिंजी दुर्गाचा मुख्य दरवाजा गोमुखी आकाराचा आहे. शत्रू सैन्याला प्रवेशद्वारावर हल्ला करता येऊ नये, अशी महादरवाजाची रचना करण्यात आलेली आहे. या तीन समूहांतील राजगिरी हा महत्त्वपूर्ण आहे. याला राजाचा कोट म्हटले जाते; तर कृष्णगिरीला राणीचा कोट म्हटले जाते. चंद्रयानगिरी हा वनविभागाच्या ताब्यात असल्यामुळे त्यावर जायला मनाई आहे. राजगिरीवर जाण्यापूर्वी आपण मुख्य प्रवेशद्वारातून प्रवेश करून आत आलो की आपल्याला अत्यंत महत्त्वाच्या सुंदर वास्तू पाहायला मिळतात. पुरातत्त्व विभागाचे वस्तुसंग्रहालय आहे. तेथून पुढे गेल्यावर आठ मजली कल्याण महल आहे. ही इमारत खूप सुंदर असून उत्तम स्थितीत आहे. आठ मजले अबाधित असून ते आपण पाहू शकतो. अश्वशाळा आहे. हत्ती तलाव आहे. याची रचना पुष्करिणीसारखी आहे. सभोवताली ओवऱ्या आहेत. हा केवळ तलाव नसून धार्मिक विधी करण्याचे स्थळ आहे, असे प्राच्यविद्यापंडित शरद पाटील यांचे मत आहे. जवळच राजदरबाराचे आणि सिंहासनाचे अवशेष आहेत. मंत्र्यांची कार्यालये आहेत. जीर्ण अवस्थेतील राजमहल आहे. जवळच भव्य असे धान्य कोठार आहे. त्यामध्ये विविध प्रकारचे धान्य साठवून ठेवण्यासाठी स्वतंत्र विभाग आहेत. धान्य कोठाराची इमारत सुस्थितीत आहे. बंदिस्त आणि जमिनीखाली दारूचे कोठार आहे. सैनिकांना व्यायाम करण्यासाठी व्यायामशाळा आहे. शिवाजी महाराजांनी अनेक तटबंद्या, बुरूज बांधले. पुरातत्त्व विभागाने अनेक ठिकाणी नामफलक लावले आहेत. अंध पर्यटकांसाठी ब्रेल लिपीतील नामफलक लावण्यात आले आहेत..पायथ्याच्या वास्तू पाहून जिंजीच्या राजगिरीवरील बालेकिल्ल्यात जाण्यासाठी एकूण १३ दरवाजे पार करावे लागतात. चौथा दरवाजा पार केल्यानंतर एक तोफ त्या ठिकाणी आहे. येथून गडावर खडी चढण आहे. थोडे पुढे गेले की देवीचे मंदिर आहे. सहावा दरवाजा पार केला की दगडावर तटबंदी आहे. सातवा दरवाजा ओलांडला की टेहळणी बुरूज आहे. अकराव्या दरवाजातून बालेकिल्ल्यात प्रवेश करण्यासाठी खंदक आहे. त्या खंदकावर एक छोटा सरकता पूल आहे. बालेकिल्ला सुरक्षित ठेवण्यासाठी उंचावर खंदक फक्त जिंजी किल्ल्यावरच पाहायला मिळतो. बालेकिल्ल्यात सुंदर इमारती आहेत. खजाना इमारत आहे. आयताकृतीचे तीन धान्य कोठार आहेत. रंगनाथ मंदिर आहे. महाल आहे. टेहळणी बुरूज आहे. वास्तू जीर्ण असल्या तरी त्यांचे ऐतिहासिक मूल्य खूपच महान आहे. राजगिरीच्या बालेकिल्ल्यावरून कृष्णगिरी आणि चंद्रयानगिरी यांचे विहंगम दर्शन घडते.जिंजी किल्ले समूहातील कृष्णगिरीचे चढण एकदम खडे आहे. या ठिकाणाची तिहेरी तटबंदी शिवाजी महाराजांनी बांधली. तटबंदीवर एक व्यक्ती आत उभा राहून गंज्यातून टेहळणी करेल, असा बंदिस्त टेहळणी बुरूज आहे. याला बार्तीझन असे म्हणतात. ही युरोप पद्धत आहे. या जंग्यातून बंदुकीचा मारा करण्याची सुविधा केलेली दिसते. कृष्णगिरीच्या बालेकिल्ल्यावर धान्य कोठार, दारू कोठार, पाण्याचे टाकं आहे. कल्याण मंडप ही वैशिष्ट्यपूर्ण अशी वास्तू या ठिकाणी आहे. एक देवालय आहे. अनेक खांबांवर आधारलेला हवा महल आहे. हा सर्वात उंचावर असून गोलाकार आहे. येथून सभोवतालचे विहंगम दृश्य दिसते. येथून संपूर्ण तटबंदी आणि खंदक स्पष्टपणे दिसतो. जिंजी किल्ला प्रत्यक्ष पाहण्याचा आनंद अवर्णनीय आहे. दक्षिण दिग्विजयप्रसंगी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मे १६७७ मध्ये जिंजी दुर्गाला वेढा घातला. त्या वेळेस हा किल्ला आदिलशहाच्या ताब्यात होता. .नासीर महंमद हा जिंजीचा किल्लेदार होता. शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची कीर्ती ऐकून तो गर्भगळीत झाला होता. तो शिवाजी महाराजांना शरण आला. त्याने जिंजी किल्ला शिवाजी महाराजांच्या स्वाधीन केला. रायाजी नलगे यांना शिवाजी महाराजांनी किल्लेदारपदी नेमले. पिलाजी पेशवे सबनीस, विठ्ठल पिलदेव अत्रे सुभेदारपदी नेमले. रुद्राजी साळवी यांच्याकडे जिंजी किल्ल्याच्या बांधकामाची जबाबदारी दिली. जिंजी हा किल्ला दक्षिणेकडील राज्याचा मोठा आधारस्तंभ झाला. जिंजी किल्ला शिवाजी महाराजांच्या दक्षिण दिग्विजयाची साक्ष देतो. हिंदवी स्वराज्य केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नव्हते; तर त्याचा विस्तार तमिळनाडूपर्यंत होता हे जिंजी किल्ला निक्षून सांगतो. संभाजी महाराजांच्या काळात हरजीराजे महाडिक यांनी अत्यंत प्रतिकूल काळात दक्षिणेत राज्य राखले ते जिंजीच्या मदतीनेच! मोगलांच्या फौजा छत्रपती राजाराम महाराजांना गिळंकृत करण्यासाठी त्यांच्या मागे धावत होत्या. स्वराज्य आणि छत्रपती धोक्यात असताना राजाराम महाराज १ नोव्हेंबर १६८९ रोजी जिंजीच्या आश्रयाला आले. जिंजीने स्वराज्याला आधार दिला, बळ दिले. मोगल जुल्फीकारखानाने २७ ऑगस्ट १६९० रोजी जिंजीला वेढा घातला. जिंजीवरून स्वराज्याचा कारभार सुरू झाला. जुल्फीकारखानाने वेढा अधिक कडक केला, त्याप्रसंगी सरसेनापती संताजी घोरपडे आणि धनाजी जाधव यांनी जुल्फीकारखानावर बाहेरून हल्ले सुरू केले. राजाराम महाराजांनी मोगलांच्या संकटाला मोठ्या धैर्याने आणि मुत्सद्दीपणे प्रतिकार केला. एक-दोन महिने नव्हे; तर तब्बल आठ वर्षे म्हणजे २६ डिसेंबर १६९७ पर्यंत राजाराम महाराज जिंजीवर होते. आठ वर्षे जिंजी ही हिंदवी स्वराज्याची राजधानी होती. जुल्फीकारखानाला आठ वर्षे जिंजी किल्ला जिंकता आला नाही, इतका तो मजबूत, अभेद्य आणि अजिंक्य आहे. राजाराम महाराज जिंजी येथे असताना त्यांच्या आज्ञेवरूनच कृष्णाजी अनंत सभासद यांनी मराठी भाषेतील पहिले शिवचरित्र लिहिले. मराठी भाषेतील महत्त्वाच्या समकालीन ऐतिहासिक ग्रंथाचा जन्म जिंजी किल्ल्यावर झाला. याबाबत कृष्णाजी अनंत सभासद लिहितात, 'बखर संपूर्ण जाहाली चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ते दिवशी वर्णन समाप्त जाहाले ईश्वर संवत्सर. मुक्काम चंदी (जिंजी). शालिवाहन शके १६१६ त जाहाली.' जिंजी या ठिकाणी १६९४ मध्ये कृष्णाजी अनंत सभासद यांनी मराठी भाषेतील पहिले शिवचरित्र लिहिले. राजाराम महाराज २६ डिसेंबर १६९७ रोजी जिंजीवरून निसटले आणि वेल्लोरमार्गे विशाळगडावर आले. असा हा जिंजी किल्ला, ज्याने छत्रपती राजाराम महाराज आणि स्वराज्याचे रक्षण केले... स्वराज्याची तिसरी राजधानी आपण पाहिली पाहिजे. असा हा जागतिक वारसास्थळ असणारा जिंजी किल्ला आवर्जून पाहा.(लेखक इतिहास अभ्यासक अन् प्रसिद्ध वक्ते आहेत.). 