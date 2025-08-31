Premium| Dollar Dominance: डॉलरचा फुगा फुटणार, ब्रिक्स देशांचा नवा डाव जागतिक समीकरण बदलू शकतो

मुकुंद बी. अभ्यंकरsaptrang@esakal.comभारतीयांकडून डॉलरची केली जाणारी मागणी प्रचंड असल्यामुळे मागणी आणि पुरवठा या तत्त्वानुसार एक वस्तू म्हणून डॉलरचा भाव रुपयाच्या तुलनेत बराच चढा आहे. हीच गोष्ट इतर देशांच्या डॉलर्सशी असणाऱ्या विनिमय दरांबद्दलसुद्धा दिसून येते. मग प्रश्न उरतो, सगळ्या देशांकडून डॉलरची एवढी मागणी कशासाठी होत राहते आणि ती कमी होण्याची शक्यता आहे का? अमेरिकेचे सध्याचे अध्यक्ष करीत असलेल्या व्यापार युद्धाच्या पाठीमागे ब्रिक्स देश डॉलरला पर्याय उभा करून आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांचे डी-डॉलरायझेशन करण्याच्या मार्गावर आहेत आणि काहीही करून त्यांना यापासून रोखायचे हा विचार आणि भीती आहे, असा एक मोठा मतप्रवाह आहे. यासंदर्भात अनेकांच्या मनात असाही प्रश्न उभा राहतो, की डॉलरचा भाव इतका जास्त कसा, म्हणजे एक डॉलरसाठी ८७ रुपये मोजावे लागत असल्यास तेवढ्या रुपयांत भारतात खरेदी करता येणाऱ्या वस्तू आपण एक डॉलर खर्च करून अमेरिकेत खरेदी करू शकू किंवा कसे? बहुतेक वेळेला या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच असते आणि खरेदी करण्याच्या क्षमतेवर (Purcasing Power Parity – PPP) डॉलर आणि रुपया यांचे विनिमय दर ठरवल्यास तो दर एका डॉलरसाठी फक्त २० रुपयेच येतो. .म्हणजेच, भारतात २० रुपयांत जेवढ्या वस्तू आणि सेवा खरेदी करता येतात साधारण तेवढ्याच वस्तू आणि सेवा अमेरिकेत एक डॉलर खर्च करून विकत घेता येतात. यावरून लक्षात येईल, की डॉलर आणि रुपयांमधला विनिमय दर, अर्थात डॉलरचा ‘भाव’ आणि त्यांचे खरेदी सामर्थ्य यांचा फारसा संबंध नाही. विनिमय दर (एक्सचेंज रेट) ठरतो तो डॉलरला भारतीयांकडून किती मागणी आहे यावर. अमेरिकी नागरिकांकडून भारतीय रुपयांसाठी जेवढी मागणी केली जाते त्याच्या तुलनेत भारतीयांकडून डॉलरची केली जाणारी मागणी प्रचंड असल्यामुळे मागणी आणि पुरवठा या तत्त्वानुसार एक वस्तू म्हणून डॉलरचा भाव रुपयाच्या तुलनेत बराच चढा दिसून येतो. हीच गोष्ट इतर देशांच्या डॉलर्सशी असणाऱ्या विनिमय दरांबद्दलसुद्धा दिसून येते. मग प्रश्न उरतो, सगळ्या देशांकडून डॉलरची एवढी मागणी कशासाठी होत राहते आणि ती कमी होण्याची शक्यता आहे का?डॉलरची मागणी किती मोठी आहे याचा अंदाज घ्यायचा म्हटल्यास आकडेवारीनुसार, जागतिक पातळीवरील सुमारे ८४.३ टक्के व्यवहार डॉलरमध्ये होतात! याचा परिणाम समजून घेण्यासाठी प्रत्यक्षात काय घडते ते आपण पाहू. जपान अमेरिकेला इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे पाठवतो, आफ्रिका खाणीतले धातू पाठवते, भारत सॉफ्टवेअरसेवा देतो आणि या सर्वांच्या बदल्यात अमेरिका त्यांना काय देते, तर केवळ एक हिरवी कागदी नोट; डॉलर! या नोटेची छपाई करण्यासाठी फारसा खर्च लागत नाही, परंतु जगातील देश ती नोट आनंदाने स्वीकारतात, कारण त्यांना आपल्या चलनाला आधार देण्यासाठी आणि अमेरिका सोडून इतर देशांशी व्यापार करण्यासाठी चलन लागते ते अमेरिकेचेच डॉलर. म्हणजे, अमेरिका सोडून इतर देश परस्पर व्यापार करताना सममूल्य वस्तू किंवा चलनाची देवाणघेवाण करतात, पण अमेरिकेशी व्यवहार करताना मात्र अमेरिकेकडून मिळालेल्या कागदी नोटा स्वीकारून त्याच्या बदल्यात प्रत्यक्ष वस्तू आणि सेवा अमेरिकेला पुरवतात..अर्थात, अमेरिकेसाठी हा जवळपास फुकटातच होणारा सौदा असतो. एवढेच नाही, तर अमेरिकेकडून मिळालेले डॉलर इतर देश पुन्हा आपला राखीव साठा म्हणून अमेरिकेतच बॉण्ड्स आणि अमेरिकन सरकारच्या सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवतात, त्यामुळे पुन्हा डॉलरचीच मागणी स्थिरावायला आणि वाढायला मदत होते. त्याचप्रमाणे ऊर्जा (तेल आणि नैसर्गिक वायू) व्यापारात डॉलरचा वापर बंधनकारक करण्यात आला. परिणामी, ‘पेट्रोडॉलर’ ही संकल्पना उदयाला आली आणि डॉलरच्या मागणीत आणखी वाढ झाली. अशा रीतीने डॉलरच्या माध्यमातून अमेरिका इतर देशांना प्रत्यक्षात विशेष काहीही न देता त्यांच्या श्रमांचे उत्पादन सहज मिळवते. डॉलरच्या या स्थानामुळे अमेरिकेला केवळ आर्थिकच नाही, तर राजकीय वर्चस्वही प्राप्त झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), जागतिक बँक यांसारख्या संस्थांमध्ये अमेरिकेचा दबदबा प्रचंड आहे. या सर्वांमुळे डॉलरचे सामर्थ्य आणि वर्चस्व हे एखाद्या फुग्यात भरलेल्या हवे प्रमाणे वाटू शकते आणि सध्याच्या जागतिक घडोमोडींमुळे हा फुगा फुटेल की काय, अशा शक्यता निर्माण व्हायला लागलेल्या दिसून येत आहेत..डॉलरचे निर्विवाद वर्चस्व (१९४४–२००८)दुसऱ्या महायुद्धानंतर उद्ध्वस्त झालेल्या जगाला स्थिर चलनाची गरज होती. अमेरिकेकडे ७५ टक्के सोन्याचा साठा असल्याने १९४४च्या ब्रेटन वूड्स करारानुसार डॉलरला सोन्याशी जोडून (३५ डॉलर = १ औंस सोने) जागतिक राखीव चलनाचा दर्जा मिळाला. सर्व चलने डॉलरशी आणि डॉलर सोन्याशी जोडली गेल्याने डॉलर हे ‘अप्रत्यक्ष सोने’ बनले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या नियंत्रणाखाली स्थिर विनिमय दर प्रणाली उभी राहिली.यानंतर १९५० ते ७०च्या काळात अमेरिकेने सौदी अरेबिया व ‘ओपेक’ देशांशी करार करून तेल व्यापार फक्त डॉलरमध्ये होईल अशी अट घातली. त्यामुळे प्रत्येक देशाला तेल खरेदीसाठी डॉलरची गरज निर्माण झाली. अशा रीतीने पेट्रोडॉलर प्रणालीने डॉलरला आणखी भक्कम आधार दिला. तेल विक्रीतून मिळालेला डॉलर पुन्हा अमेरिकन बँका व बाँड्समध्ये गुंतवल्याने डॉलरची जागतिक मागणी सतत वाढत राहिली..१९७१मध्ये सोन्याशी डॉलरचे नाते तोडल्यामुळे डॉलर ‘फियाट करंसी’ बनला, पण तरीही तो टिकला. कारण, अमेरिका सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था, सर्वांत विकसित वित्तीय बाजार आणि तेल व्यापारावर पकड. १९७३च्या तेल संकटातही डॉलरला फटका बसला नाही, उलट तेल निर्यातदारांचा पैसा वॉल स्ट्रीटमध्ये परतल्याने अमेरिका मजबूत राहिली.१९९१ मध्ये सोव्हिएत संघ कोसळल्यानंतर डॉलरसमोर कोणतीही चलनस्पर्धा उरली नाही. ९/११ नंतर अमेरिकेने लष्करी ताकदीनेही आपले वर्चस्व दाखवले.२००२मध्ये ‘युरो’ला डॉलरचा पर्याय म्हणून अमलात आणले, पण राजकीय अस्थिरता, समाजवादी धोरणांची छाया आणि अनेक देशांचे सामूहिक चलन असल्याने त्याची ताकद मर्यादित राहिली. डॉलर आधीपासूनच जागतिक वर्चस्वात प्रस्थापित असल्यामुळे ‘युरो’ त्याला खऱ्या अर्थाने आव्हान ठरू शकला नाही.इराकचे सद्दाम हुसैन तेलासाठी ‘युरो’चा विचार करताच त्याचा अंत झाला, हा जगाला संदेश होता की, डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान दिल्यास किंमत चुकवावी लागेल.अशा प्रकारे १९४४ ते २००८ हा काळ डॉलर साम्राज्याचा सुवर्णकाळ मानला जातो. सुरुवातीला सोने, नंतर तेल, आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची ताकद या त्रिसूत्रीवर डॉलरचे निर्विवाद जागतिक वर्चस्व टिकून राहिले. .डॉलरपुढे ‘ब्रिक्स’ देशांचे आव्हानरशियाचे राष्ट्राध्यक्ष दिमित्री मेदेवदेव यांनी २००९मध्ये ‘डॉलरच्या एकाधिकाराचा शेवट झाला पाहिजे,’ असे जाहीर करताच ब्रिक (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन) गट जागतिक पर्याय म्हणून पुढे आला. क्रिप्टोकरन्सीला सुरुवातीला डॉलरच्या पर्यायाचे चित्र रंगवले गेले, मात्र व्यवहारात त्याची किंमत डॉलरमध्येच मोजली जात असल्याने तो पर्याय न ठरता डॉलरवरच अवलंबून राहिला. रशिया–युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेने कठोर निर्बंध लादून रशियाला ‘स्विफ्ट’ प्रणालीतून वगळले. त्यानंतर रशियाने स्वतंत्र पेमेंट सिस्टम व तेल-गॅससाठी ‘रुबल पेमेंट’ सुरू केले. भारतानेही रशियन तेल रुपयांमध्ये विकत घेऊन त्याचा युरोपला पुरवठा करून डॉलर टाळत नफा कमावला. डॉलरला चुकवून डॉलरमध्येच नफा मिळवणारा हा भारताचा प्रयत्न ट्रम्प यांच्या सध्याच्या भारताबद्दलच्या पोटदुखीचे प्रमुख कारण आहे. सौदी अरेबियाने चीनसोबत युआनआधारित तेल करार केला आणि २०२४ मध्ये ‘ब्रिक्स’मध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे ५० वर्षे टिकलेल्या पेट्रो–डॉलर कराराला मोठा तडा गेला. आज अमेरिकेचे कर्ज ‘जीडीपी’च्या १३५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे अमर्याद डॉलर छापून कर्जफेड करणे कठीण होत आहे. या साऱ्या घडामोडींमुळे डॉलर साम्राज्यावर आर्थिक, धोरणात्मक आणि भू-राजकीय दडपण वाढले आहे. पुढील काळात भारत–ब्रिक्स–सौदी त्रिकोण हा डॉलरवर्चस्वाला सर्वांत मोठे आव्हान ठरू शकतो..भविष्यात काय?डॉलरला आव्हान देऊन पर्यायी चलन वापरण्याचा पर्याय कितीही आकर्षक दिसत असला, तरी तो लवकर साध्य होण्यासारखा नाही आणि असा पर्याय सर्वांच्या फायद्याचाच ठरेल, असेही नाही. ‘युरो’चे काय झाले हे सर्वांच्या डोळ्यासमोर आहेच. डॉलर हे चलन वापरण्यापाठीमागे डॉलर आणि पर्यायाने अमेरिकेची अनेक बलस्थाने आहेत आणि काही थोड्या भांडवलदार अमेरिकी नागरिकांच्या फायद्यासाठी चालवलेल्या डॉलर आधारित व्यवस्थेचा भरपूर फायदा चीन आणि इतर काही देशांनी करून घेतलेला आहे. डॉलरमुळेच गेल्या ५० वर्षांत आंतरराष्ट्रीय व्यापारामधील प्रचंड प्रमाणात असणारा असमतोल टिकून राहिला आहे. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेने इतर देशांमधील देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्ती झालेले उत्पादन आणि बचत, डॉलरच्या माध्यमातून अनेक वर्षे शोषून घेण्याचे काम केले आहे. त्याचमुळे ब्राझील, चीन, जर्मनी, रशिया, सौदी अरेबिया यांसारख्या देशांना व्यापारात सतत अधिशेष (सर्प्लस) ठेवता आला. पण डॉलरचे वर्चस्व संपल्यास या देशांना जादा उत्पादन बंद करून फक्त स्थानिक मागणीपुरते उत्पादन करावे लागेल. भारतासह अनेक देशांबरोबर अनेक वर्षे अमेरिकेने सोसलेली व्यापार तूट अमेरिकन उत्पादन व्यवस्थेसाठी प्रचंड हानिकारक ठरलेली आहे आणि तिथल्या बेरोजगारीचे ते एक प्रमुख कारण आहे. ट्रम्प यांची व्यापार धोरणे डॉलरचे वर्चस्व तसेच ठेवून अमेरिकन व्यापार तूट कमी करण्याचे अत्यंत अवघड आव्हान जिंकण्यासाठीचे प्रयत्न आहेत. .Premium|Philosophy: असंस्कृत आणि अर्धरानटी कोण? ब्रिटिशांचे धोरण नेमके काय होते.?.ब्राझील व चीनसारख्या देशांचे नेते डॉलरच्या वर्चस्वावर टीका करत असले, तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की डॉलर आधारित हाच आर्थिक ढाचा त्या देशांनी आपल्या फायद्यासाठी वापरून घेतलेला आहे. डॉलरचे वर्चस्व संपले किंवा खूप कमी झाल्यास या देशांना त्यांची आर्थिक धोरणे; जी सध्या निर्याताभिमुख उत्पादनाच्या दृष्टीने आखलेली आहेत, ती देशांतर्गत मागणी पुरवण्याच्या दृष्टिकोनातून आखावी लागतील. त्यांच्यासाठी हा फार मोठा बदल असेल आणि त्यासाठी त्यांना खूप तयारी करावी लागेल.आजच्या घडीला म्हणूनच डॉलरला संपवण्याच्या चर्चा झडत असल्या आणि त्या दिशेने काही महत्त्वपूर्ण पावलेसुद्धा उचलण्यात आली असली, तरी एकीकडे असे आव्हान देऊ शकणारे देश ना स्वतःची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे बदलण्याच्या तयारीत आहेत, ना अमेरिका आपली भूमिका सोडण्यास तयार आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात तरी जगाला अमेरिकन डॉलरचेच वर्चस्व सहन करावे लागेल, अशा शक्यता आहेत.(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest 