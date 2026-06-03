Premium|Mental Stress : भारतासह जगभरातील लोक भावनिक ताण आणि रागाच्या उंबरठ्यावर; १४४ देशांच्या अभ्यासातून बाब समोर

पुणे – युद्ध, इंधन टंचाई, महागाई आणि बेरोजगारी या सगळ्या गोष्टींचा संबंध हा केवळ आर्थिक गोष्टींशी नाही तर लोकांच्या एकूणातच चांगल्या आरोग्याशीही संबंधित आहे. भारतासह जगभरातील १४४ देशांमधील अभ्यासातून हे समोर आलं आहे की, जगभरातील लोकांमध्ये रागाचं आणि तणावाचं प्रमाण हे मोठ्या पातळीवर गेलं आहे. देशांमध्ये सध्या सुरू असणारी भू-राजकीय परिस्थिती, वाढती महागाई आणि सोशल मिडियावरील नकारात्मकता ही प्रमुख कारणं यामागे सांगण्यात आली आहेत.या अहवालात भारताच्या परिस्थितीविषयी काय म्हटलं आहे, जगभरात प्रत्येक १० व्यक्तींच्या मागे किती व्यक्ती मानसिक तणावात आहेत, या अहवाल सादर करणाऱ्या तज्ज्ञांनी या विषयी काय लिहिले आहे, मानसिक तणावाचे आकडे हे तरूणांमध्ये अधिक आहेत की ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये, गेल्या दहा वर्षाच्या तुलनेत या आकड्यांमध्ये कशी वाढ झाली आहे, या गोष्टी होण्यामागे कारणं काय आहेत आणि या सगळ्यावर उपाय काय सांगण्यात आला आहे. असं सगळं आपण सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया..हा अहवाल कोणता? आणि कोणत्या संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे?Gallup Inc ही एक जागितिक विश्लेषण आणि सल्लागार संस्था आहे. जी दीर्घकाळापासून विविध विषयांवर जागतिक स्तरावर संशोधन करते आहे. तर हा डेटा २०२४ चा असून २०२५ मध्ये World Health summit च्या सहकार्याने Gallup ने State of the World’s Emotional Health 2025 हा अहवाल २०२५ च्या शेवटी प्रसिद्ध केला. या अहवालात भारतासह अमेरिका, युरोपमधील देश तसेच अन्य देश अशा १४४ देशांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. यामध्ये १ लाख ४५ हजार लोकांच्या मुलाखती घेत जगातील लोकांच्या भावना, मानसिक आरोग्य, तणाव, आनंद आणि सामाजिक स्थैर्य यांच्यातील संबंधांचा अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.हा अभ्यास नेमका काय आहे?या अभ्यासात केवळ आर्थिक आकडेवारी नाही, तर तो माणसाच्या भावनिक आरोग्याचा लेखाजोखाच मांडलाय. यासाठी जगभरातील देशांमधील लाखो लोकांशी थेट संवाद साधला जातो. त्यांना त्यांच्या आदल्या दिवसाच्या अनुभवांबद्दल दोन मुख्य विभागांत प्रश्न विचारले जातात. लोक भावनिकदृष्ट्या किती स्थिर आहेत, लोकांना दिवसाकाठी नकारात्मक भावनांचा सामना किती वेळा करावा लागतो, सकारात्मक भावना किती प्रमाणात टिकून आहेत, ते एकूणातच जीवनाबाबत किती समाधानी आहेत. या गोष्टींचा यामध्ये अभ्यास करण्यात आला आहे. .या अहवालातील प्रमुख तीन निष्कर्ष कोणते?१) कमी शांतता असलेल्या म्हणजेच अशांत असणाऱ्या देशांमध्ये लोक मोठ्या प्रमाणावर दुःख आणि राग अनुभवत आहेत. लोकांच्या उत्पन्नातील फरक लक्षात घेतला, तरीही अशांत देशांमधील भावनिक आरोग्याची ही स्थिती तशीच नकारात्मक राहते आहे.२) तुमचा कालचा दिवस कसा होता या प्रश्नावर जगभरातील जवळपास १० पैकी ४ प्रौढ व्यक्तींनी आदल्या दिवशी प्रचंड चिंता किंवा मानसिक तणाव अनुभवल्याचे सांगितले आहे. हा आकडा १० वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत कोटींने अधिक आहे.३) कमी शांतता असलेल्या समाजात हसणे, आनंद घेणे आणि आदर मिळणे यांसारख्या सकारात्मक भावना तुलनेने कमी प्रमाणात आढळतात आणि त्या देशाच्या GDP वर जास्त अवलंबून असतात. .आकडेवारी काय सांगते.?या अहवालातील आकड्यांनुसार ३९ टक्के लोकांनी आदल्या दिवशी चिंता अनुभवली, ३७ टक्के लोकांनी ताण अनुभवला, ३२ टक्के लोकांनी शारिरीक वेदना, २६ टक्के लोकांनी दु:ख, २२ टक्के लोकांनी राग अनुभवला. हे सर्वच आकडे दहा वर्षापुर्वीचे आहेत.लोकांमधील राग, ताण, दु:ख का वाढते आहे?हे घडण्यामागे एकच कारण नाहिये, तर जगभरात सुरू असणारी युद्ध आणि संघर्ष, राजकीय अस्तिरता, आर्थिक अनिश्चितता, सामाजिक विभाजन, आरोग्याविषयक चिंता आणि भविष्याविषयीची सुरक्षितता ही प्रमुख कारणे त्यामगे सांगण्यात आली आहेत.सकारात्मक भावना मात्र आजही टिकूनया लोकांना मिळणारी आदराची भावना, हसण्याचे प्रमाण, आनंद, पुरेशी विश्रांती या भावना अजूनही टिकून आहेत आणि त्याचे प्रमाण हे ७० टक्क्यांहून अधिक आहे.कोणामध्ये तणाव अधिक तरूण, ज्येष्ठ की महिला?यामध्ये वयोगटानुसार तसेच लिंगानुसार देखील अभ्यास करण्यात आला. जगातील तरूण हा भविष्य मानला जात असला तरी याच अहवालात तरूण हे ज्येष्ठ नागरिकांपेक्षा अधिक तणावात असल्याचे समोर आले आहे.१५ ते ४९ वयोगटातील तरुण प्रौढांमध्ये दररोज राग जाणवण्याचे प्रमाण वृद्धांपेक्षा जास्त आहे. कोविड-१९ महामारीच्या काळात हे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले होते आणि आजही ते २०१४ मधील पातळीपेक्षा अधिक आहे हे आकडेवारी सांगते.३० ते ४९ वयोगटातील लोकांनी सर्वाधिक तणाव अनुभवला असल्याचे सांगितले आणि त्यांना सर्वात कमी विश्रांती मिळाली असल्याचेही ते सांगतात. तसेच ५० वर्षे आणि त्यापुढील वयोगटातील लोकांमध्ये दुःख आणि चिंता व्यक्त करण्याचे प्रमाण अधिक आहे पण चिंता आणि दु:खाचे प्रमाण तरूणांमध्ये तुलनेले कमी आहे.स्त्रियांचा आणि पुरुषांचा आनंद आणि काहीतरी नवीन शिकल्याचा अनुभव जवळजवळ समान प्रमाणात नोंदवला गेला आहे. पण चिंता, दु:ख, शारिरीक वेदना आणि तणाव यांचे प्रमाण पुरूषांपेक्षा स्त्रियांकडून अधिक प्रमाणत नोंदविले गेले आहे. कोविडनंतर हा फरक तर आणखीनच वाढला आहे. .Premium|Psychological Fear: युद्धामुळे हे सगळं जग आता संपणार आहे..! तुम्हाला सतत अशी भिती मनात येत असेल तर कदाचित तुम्हाला Anticipatory Anxiety असू शकते.भारताची आकडेवारी काय सांगते?काळजी – ४८ टक्के हो | ५२ टक्के नाहीजवळपास प्रत्येक दुसरी व्यक्ती एखाद्या ना एखाद्या गोष्टीची काळजी करत आहे.दुःख – ३७ टक्के हो | ६३ टक्के नाहीतीनपैकी एका व्यक्तीला दुःखाचा अनुभव येतो.शारीरिक वेदना – ३७ टक्के हो | ६३ टक्के नाहीदुःखाइतक्याच प्रमाणात लोक शारीरिक त्रासही अनुभवतात.राग - ३१ टक्के हो | ६९ टक्के नाहीप्रत्येक तीनपैकी एक व्यक्ती रागाचा अनुभव घेत आहे.तणाव – २७ टक्के हो | ७३ टक्के नाहीतणाव जाणवणाऱ्यांचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे.आनंद – ७५ टक्के हो | २५ टक्के नाहीचारपैकी तीन भारतीयांनी आनंदाचा अनुभव घेतल्याचे सांगितले.रोज हसणे – ७१ टक्के हो | २९ टक्के नाहीबहुसंख्य लोकांच्या आयुष्यात हसण्याला अजूनही स्थान आहे.पुरेशी विश्रांती – ७० टक्के हो | ३० टक्के नाहीदहा पैकी सात जणांना पुरेसा आराम मिळतो.आदराने वागणूक – ८२ टक्के हो | १८ टक्के नाहीही सर्वाधिक सकारात्मक बाब ठरली.नवीन काही शिकणे – ४७ टक्के हो | ५३ टक्के नाहीनिम्म्याहून कमी लोकांनी मागील दिवशी काहीतरी नवीन शिकल्याचे सांगितले.दरम्यान या अहवालात मागील वर्षांची आकडेवारी देण्यात आलेली नव्हती. परंतू हे सांगण्यात आले आहे की, मागील वर्षांच्या तुलनेत ताण आणि रागाचे आकडे हे दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत आणि ही धोक्याची घंटा आहे. .Premium|Soft Skills in Jobs: कामाच्या ठिकाणी फक्त IQ असून चालत नाही, EQ ही तितकाच महत्त्वाचा..! OECD च्या जागतिक अहवालातील माहिती.या अहवालाशिवाय देखील भारताच्या यंदाच्या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालातही भारताचे मानसिक आरोग्य खराब होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यावरील उपायांविषयी वर्ल्ड हेल्थ समिटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्सन शिकर म्हणाले, सामाजिक पातळीवरील मानसिक आणि भावनिक ताण हा एखाद्या व्यक्तीचा वैयक्तिक प्रश्न नसतो; तर हा एकूणातच समाज आतून कमकुवत होत असल्याचा इशारा आहे आणि यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन पावलं उचलणं गरजेचं आहे. यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी एकत्र येऊन काम केले, तर उपलब्ध पुराव्यांच्या आणि अभ्यासाच्या आधारे आपण असे उपाय शोधू शकतो जे जगभरातील लोकांमध्ये संकटांशी लढण्याची क्षमता आणि स्थैर्य निर्माण करतील.. या अहवालात काही उपाययोजनादेखील सुचविण्यात आल्या आहेत.१) लोकांच्या मानसिक त्रासाचे एक मोठे कारण कामाचा ताण आणि असुरक्षितता हे असते. यासाठी कंपन्या आणि संस्थांनी कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी 'वेलनेस प्रोग्राम' राबवावेत. कामाचे तास लवचिक ठेवणे, कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण न देणे आणि मानसिक आरोग्याविषयी उघडपणे बोलता येईल असे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे.२) आजही अनेक देशांमध्ये मानसिक आजारांवर उपचार घेण्यासाठी स्वतंत्र आणि महागड्या मानसोपचार तज्ज्ञांकडे जावे लागते. सामान्य रुग्णालयांमध्ये किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येच मानसिक आरोग्याची तपासणी आणि समुपदेशन उपलब्ध करून दिले पाहिजे. शारीरिक आजारांप्रमाणेच मानसिक आजारांवरही सुरुवातीच्या टप्प्यातच उपचार मिळणे गरजेचे आहे.३) मानसिक आरोग्य हा केवळ वैद्यकीय क्षेत्रापुरता मर्यादित विषय मानला जातो. कार्सन शिकर यांच्या शिफारसीनुसार, शिक्षण, रोजगार, गृहनिर्माण आणि आरोग्य या सर्व क्षेत्रांनी एकत्र काम केले पाहिजे. उदाहरणार्थ, शाळा-कॉलेजांमध्ये लहानपणापासूनच मुलांना भावनांचे व्यवस्थापन कसे करावे याचे शिक्षण दिले जावे.४) अनेक देशांकडे त्यांच्या नागरिकांच्या मानसिक स्थितीचा अचूक डेटाच उपलब्ध नसतो. गॅलपसारख्या जागतिक संस्थांच्या सर्वेक्षणातून मिळालेल्या डेटाचा वापर करून सरकारने आपली धोरणे आखावीत. कोणत्या वयोगटात किंवा कोणत्या भागात मानसिक ताण जास्त आहे, हे शोधून तिथे विशेष निधी आणि मदत पुरवली पाहिजे.५) मानसिक त्रासाबद्दल उघडपणे बोलण्यास लोक अजूनही घाबरतात किंवा लाजतात. त्यासाठीच समाजात याविषयी जनजागृती करून याचा जो अवडंबर माजवला आहे तो कमी करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. स्थानिक पातळीवर सपोर्ट ग्रुप्स तयार करणे, जिथे लोक कोणत्याही भीतीशिवाय आपल्या भावना व्यक्त करू शकतील.--------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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