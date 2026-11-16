Premium|Global Geopolitical Conflict : शांतता हा अपवाद... संघर्ष हा नियम!

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर - sakal.avtaran@gmail.comअमेरिका आणि इस्राईल-इराण संघर्ष पूर्णपणे मिटलेला नाही. काही काळासाठी याची तीव्रता कमी झाली असली, तरी याचे परिणाम अजूनही जाणवत आहेत. या संघर्षाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आता यामध्ये राष्ट्रांव्यतिरिक्त इतर घटकांचाही सहभाग वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने २०२६ हे वर्ष अत्यंत संघर्षमय आणि आंतरराष्ट्रीय सत्तासमीकरणांना नवी दिशा देणारे ठरले आहे. या संघर्षाची पार्श्वभूमी गेल्या अनेक वर्षांपासून तयार होत होती. मात्र, २०२६ मध्ये त्यांचा उद्रेक झाला आणि जगाला अनेक मोठ्या संघर्षांचा सामना करावा लागला. यामुळे जागतिक आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला, मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी झाली आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अस्थिरता वाढली. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांच्या विविध धोरणांमुळे अमेरिकेच्या जागतिक भूमिकेतही महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले. विशेषतः अमेरिका, इस्राईल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाने या बदलत्या विश्वरचनेचे स्वरूप अधिक स्पष्ट केले आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, गाझा पट्टीतील संघर्ष आणि आता पश्चिम आशियातील नवा युद्धज्वर यांमुळे जग अशा टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहे, जिथे शांतता हा अपवाद आणि संघर्ष हा नियम बनत चालला आहे.दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगात एक विशिष्ट आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण झाली होती. तिसरे महायुद्ध टाळणे, राष्ट्रांमधील संघर्षांवर चर्चेतून तोडगा काढणे आणि मानवाधिकारांचे संरक्षण करणे या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना करण्यात आली. १९४५ मध्ये केवळ ५१ सदस्य देशांसह सुरू झालेल्या या संघटनेचे आज १९३ सदस्य आहेत. यानंतर विविध आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि संघटना अस्तित्वात आल्या. राष्ट्रांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन मिळाले. या बहुपक्षीय व्यवस्थेमुळे अनेक संघर्ष असूनही जग तिसऱ्या महायुद्धापासून दूर राहिले. मात्र, आता या विश्वरचनेला तडे जाताना दिसत आहेत. आंतरराष्ट्रीय संस्था कमकुवत होत आहेत. राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा आणि आर्थिक राष्ट्रवाद अधिक प्रभावी बनत आहे. सामूहिक हितापेक्षा व्यक्तिगत राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिले जात आहे. मोठ्या सत्ता आपल्या पारंपरिक जबाबदाऱ्यांपासून दूर जात असताना मध्यम शक्ती असलेले देश पुढे येत आहेत. राष्ट्रांमधील संशय आणि असुरक्षितता वाढत असून, अनेक जुने संघर्ष पुन्हा उफाळून येत आहेत. सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यांच्या नकाराधिकारामुळे (व्हेटो) संयुक्त राष्ट्रसंघ अनेक संघर्षांमध्ये केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळे या संस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..व्हेनेझुएलातील कारवाई आणि अमेरिकेचा आत्मविश्वासया बदलत्या परिस्थितीची सुरुवात अमेरिकेने व्हेनेझुएलामध्ये केलेल्या लष्करी हस्तक्षेपातून झाली. व्हेनेझुएलाचे तत्कालीन अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना मध्यरात्रीच्या कारवाईत ताब्यात घेऊन अमेरिकेत नेण्यात आले. जगातील सर्वाधिक तेलसाठे असलेल्या व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकेने आपला प्रभाव प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, एखाद्या सार्वभौम देशाच्या प्रमुखाला लष्करी बळावर ताब्यात घेणे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत कितपत बसते, असा प्रश्नही या कारवाईमुळे उपस्थित झाला. ही लष्करी कारवाई काही तासांत यशस्वी झाल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाचा आत्मविश्वास प्रचंड वाढला. अशाच प्रकारची जलद कारवाई इराणमध्येही यशस्वी होईल, असा अमेरिकेचा अंदाज होता. मात्र, इराणबाबत हा अंदाज चुकीचा ठरला.इराणवरील हल्ल्यामागील दोन प्रमुख कारणेफेब्रुवारी २०२६च्या अखेरीस अमेरिका आणि इस्राईल यांनी इराणविरोधात संयुक्त लष्करी कारवाई सुरू केली. या कारवाईमागे प्रामुख्याने दोन कारणे होती. पहिले कारण म्हणजे इराणचे हमास, हिजबुल्ला आणि हुथी यांसारख्या संघटनांना मिळणारे समर्थन. या संघटनांच्या कारवायांमुळे पश्चिम आशियात अस्थिरता निर्माण होत असल्याचा अमेरिका आणि इस्राईलचा आरोप होता. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे इराणचा अणू कार्यक्रम. इराण हा अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी केलेला देश आहे. असे असतानाही इराण अण्वस्त्रे विकसित करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप अमेरिका आणि इस्राईल सातत्याने करीत होते. इराणकडून अमेरिकेच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती ट्रम्प यांनी व्यक्त केली होती.२०१५ मध्ये इराण आणि जागतिक महासत्तांमध्ये झालेल्या संयुक्त सर्वंकष कृती आराखडा (जेसीपीओए) या अणुकरारामुळे इराणच्या अणू कार्यक्रमावर काही प्रमाणात मर्यादा आल्या होत्या. मात्र, ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात २०१८ मध्ये अमेरिकेला या करारातून बाहेर काढले आणि तेव्हापासून हा प्रश्न अधिकच चिघळत गेला. या दोन्ही बाबींमागे इराणमधील धार्मिक सत्तेचा पाठिंबा असल्याचे अमेरिका आणि इस्राईलचे मत होते. यामुळे केवळ इराणच्या लष्करी क्षमतेला धक्का देणे हा या कारवाईचा उद्देश नव्हता; तर इराणमधील धार्मिक राजवट उलथवून टाकण्याचाही प्रयत्न होता.इराणमधील सत्तांतराचे गणितइराणमध्ये पूर्वी शहा पहलवी यांची राजेशाही होती. या राजवटीला अमेरिका आणि पश्चिम युरोपीय देशांचा पाठिंबा होता. मात्र, १९७९ मध्ये आयातुल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या इस्लामी क्रांतीमुळे राजेशाही संपुष्टात आली आणि धार्मिक राजवट अस्तित्वात आली. त्यानंतर आयातुल्ला अली खोमेनी यांनी दीर्घकाळ इराणच्या सर्वोच्च धार्मिक नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळली. इराणमधील धार्मिक सत्तेच्या पाठिंब्यावरच आखाती प्रदेशातील विविध संघटना कार्यरत असल्याची अमेरिका आणि इस्राईलची भूमिका होती. त्यामुळे ही सत्ता बदलल्यास इराणचा अणू कार्यक्रम आणि प्रादेशिक संघटनांना मिळणारे समर्थन या दोन्ही बाबींवर नियंत्रण मिळवता येईल, असा त्यांचा अंदाज होता.इराणवर लादण्यात आलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे तेथील अर्थव्यवस्था अडचणीत आली होती. इराणची प्रमुख निर्यात तेलाची असून, चीन हा त्याचा महत्त्वाचा खरेदीदार आहे. तरीही आर्थिक निर्बंध, वाढत्या समस्या आणि नागरिकांमधील असंतोषामुळे इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने सुरू होती. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन इराणमधील धार्मिक राजवट उलथवून टाकता येईल, असे अमेरिका आणि इस्राईलला वाटत होते. संघर्ष साधारण आठवडाभर चालेल आणि त्यानंतर शहा पहलवी यांचे पुत्र रझा पहलवी यांना इराणमध्ये परत आणून राजकीय परिवर्तन घडवता येईल, अशी कल्पना होती. मात्र, इराणने गेल्या दशकभरात या संघर्षाची तयारी केली होती. इराणच्या प्रतिकारक्षमतेला कमी लेखण्यात आले. क्षेपणास्त्रे, ड्रोन आणि प्रादेशिक सहयोगी संघटनांचे जाळे यांच्या माध्यमातून इराणने असमान युद्धाची (असिमेट्रिक वॉरफेअर) क्षमता विकसित केली होती. बाह्य आक्रमणाच्या प्रसंगी अंतर्गत असंतोष बाजूला ठेवून जनता राष्ट्रवादाच्या भावनेतून एकवटते, हा इतिहासाचा अनुभवही दुर्लक्षित करण्यात आला. यामुळे अल्पावधीत निर्णायक विजय मिळवण्याचे अमेरिकेचे गणित प्रत्यक्षात उतरले नाही..Premium|Marathi Sahitya Sammelan : १८७८मध्ये सुरू झालेली साहित्य संमेलनाची परंपरा; अध्यक्षांचे अधिकार आणि आजची आव्हाने.संघर्षाचे बदलते स्वरूपअमेरिका आणि इस्राईल-इराण संघर्ष पूर्णपणे मिटलेला नाही. काही काळासाठी याची तीव्रता कमी झाली असली, तरी याचे परिणाम अजूनही जाणवत आहेत. या संघर्षाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आता यामध्ये राष्ट्रांव्यतिरिक्त इतर घटकांचाही सहभाग वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.अलीकडे दुबईहून तेल अवीवकडे जाणाऱ्या विमानाचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न झाल्याची घटना समोर आली. भारतीय वैमानिक कॅप्टन स्मित मच्छर यांनी तो हाणून पाडल्याचे सांगण्यात आले. या विमानातील सहवैमानिक ओमानचा होता. त्याने ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याप्रमाणे विमान इस्राईलमध्ये कोसळवण्याचा कट आखल्याचे समोर आले. विमानात सुमारे १८० प्रवासी होते आणि त्यांपैकी १५० हून अधिक इस्रायली नागरिक होते. हा प्रयत्न अपयशी ठरला असला तरी या घटनेतून एक महत्त्वाचा धोका समोर येतो. आतापर्यंत राष्ट्रांमधील लष्करी संघर्ष म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या या परिस्थितीत आता बिगरराज्य घटकांचा सहभाग वाढू शकतो. यामुळे भविष्यात दहशतवादी हल्ल्यांचा धोका अधिक गंभीर बनण्याची शक्यता आहे. अशा बिगरराज्य घटकांवर पारंपरिक लष्करी प्रतिरोधाचा (डिटरन्स) फारसा परिणाम होत नाही. त्यामुळे गुप्तवार्ता यंत्रणांमधील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि विमान वाहतूक सुरक्षेचे नियम अधिक कडक करणे ही काळाची गरज बनली आहे.येमेनमधील संघर्ष आणि तेलसंकटइराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर येमेनमधील सौदी अरेबिया आणि हुथी यांच्यातील संघर्षही तीव्र झाला. हुथींनी येमेनमधील अनेक शहरांवर नियंत्रण मिळवले. याचबरोबर सौदी अरेबियाच्या तेलवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइनवर हल्ला करून तिचे मोठे नुकसान केले. या पाइपलाइनमधून दररोज सुमारे ५० लाख बॅरल तेलाची वाहतूक केली जात होती. तिचे कामकाज बंद पडल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती पुन्हा ११० डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत पोहोचल्या. यावरून आखाती प्रदेशातील परिस्थिती किती अस्थिर आहे, हे स्पष्ट होते. या अस्थिरतेचा फटका केवळ संघर्षात सहभागी असलेल्या देशांनाच बसत नाही; तर आखाती प्रदेशातून मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल आयात करणाऱ्या भारत, चीन आणि इतर अनेक देशांनाही बसतो. याखेरीज २०२३ पासून हुथींनी लाल समुद्रात व्यापारी जहाजांवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे बाब-अल-मंदेब या सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूकही धोक्यात आली होती. अनेक जहाज कंपन्यांना आफ्रिकेतील केप ऑफ गुड होपला वळसा घालून जावे लागले. परिणामी वाहतूक खर्च आणि विम्याचे हप्ते लक्षणीयरीत्या वाढले.होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे शस्त्रीकरणया संघर्षाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पारंपरिक शस्त्रांबरोबरच आर्थिक आणि व्यापारी साधनांचाही दबावासाठी वापर होऊ लागला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात शुल्काचा वापर आर्थिक दबाव निर्माण करण्यासाठी केला. याचप्रमाणे इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा वापर सामरिक दबावाचे साधन म्हणून करण्यास सुरुवात केली. जागतिक तेलवाहतुकीच्या दृष्टीने ही सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जगातील एकूण तेलवापरापैकी सुमारे २० टक्के तेलाची वाहतूक या अरुंद सागरी मार्गातून होते. सर्वांत अरुंद ठिकाणी तिची रुंदी केवळ ३३ किलोमीटरच्या आसपास आहे. अशा प्रकारच्या साधनांचे शस्त्रीकरण ही नव्या जागतिक राजकारणाची महत्त्वाची प्रवृत्ती बनली आहे. चीनकडून दुर्मिळ खनिजांच्या पुरवठ्याचा वापरही अशाच प्रकारे दबावाचे साधन म्हणून केला जात आहे. याचा अर्थ जागतिक संघर्ष आता केवळ रणांगणापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. आयात शुल्क, ऊर्जा वाहतुकीचे मार्ग, खनिजसंपत्ती आणि पुरवठा साखळ्या यांचाही राष्ट्रांमधील संघर्षात प्रभावी वापर होऊ लागला आहे.होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी ही इतिहासातील पहिलीच घटना असली, तरी इराणला आता हे समजले आहे की हे त्याच्या हातातील एक प्रभावी भूराजकीय शस्त्र आहे. भविष्यात जेव्हा जेव्हा इस्राईल किंवा अन्य पाश्चिमात्य देशांकडून इराणवर दबाव येईल तेव्हा तेव्हा इराण या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करू शकतो, जहाजे अडवू शकतो किंवा तिथून जाणाऱ्या जहाजांवर अतिरिक्त टोल आकारू शकतो. त्यामुळे भारतासाठी हा एक धोक्याचा इशारा आहे..अमेरिकेवरील विश्वासाला धक्का१९७० च्या दशकापासून आखाती देशांच्या सुरक्षेमध्ये अमेरिकेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहिली आहे. मात्र, सध्याच्या संघर्षात या देशांचे प्रभावी संरक्षण करण्यात अमेरिकेला मर्यादा येत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आखाती देश स्वतःच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान यांच्यातील मक्का संरक्षण करार महत्त्वाचा ठरतो. हा करार नाटोच्या सामूहिक सुरक्षेच्या तत्त्वावर आधारित असल्याचे सांगितले जाते. नाटोची स्थापना १९४९ मध्ये झाली. या संघटनेच्या सामूहिक संरक्षणाच्या तत्त्वानुसार एका सदस्यावर झालेला हल्ला हा सर्व सदस्यांवरील हल्ला मानला जातो आणि त्याला सामूहिक प्रतिसाद दिला जातो. मक्का करारामध्येही अशाच स्वरूपाची तरतूद आहे. सौदी अरेबियावर हल्ला झाल्यास पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान त्याच्या मदतीला येतील, अशी यामागील संकल्पना आहे. मात्र, येमेनमधील संघर्षात पाकिस्तान सौदी अरेबियाच्या प्रत्यक्ष मदतीला आल्याचे दिसून आलेले नाही. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की अमेरिकेवरील सुरक्षाविषयक अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अनेक देश स्वतंत्र प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, अशा करारांचे खरे मूल्य कागदावरील तरतुदींपेक्षा प्रत्यक्ष राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून असते, हेही यातून लक्षात येते. भारताच्या दृष्टीने पाकिस्तानचा या करारातील सहभाग हा निश्चितच चिंतेचा विषय ठरतो.अशांत विश्वरचनेकडे वाटचाल२०२६ मधील संघर्षांनी जागतिक राजकारणातील काही महत्त्वाच्या प्रवृत्ती अधोरेखित केल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा प्रभाव कमी होत आहे. आर्थिक राष्ट्रवाद वाढत आहे. राष्ट्रांमधील परस्पर विश्वास आणि संयम कमी होत आहे. छोट्या कारणांवरूनही संघर्षाची भाषा वापरली जात आहे. आर्थिक आणि व्यापारी साधनांचे शस्त्रीकरण होत आहे. त्याचवेळी पारंपरिक महासत्तांच्या प्रभावाला आव्हान निर्माण होत असून, मध्यम शक्ती असलेल्या देशांचे महत्त्व वाढत आहे.अमेरिका आणि इस्राईल-इराण संघर्ष हा या व्यापक बदलत्या विश्वरचनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. हा संघर्ष काही काळासाठी शांत झाला तरी यामागील मूलभूत प्रश्न अद्याप कायम आहेत. इराणचा अणू कार्यक्रम, प्रादेशिक संघटनांची भूमिका, आखाती देशांची सुरक्षा, तेलवाहतुकीचे मार्ग आणि अमेरिकेच्या जागतिक नेतृत्वाबद्दल निर्माण झालेले प्रश्न यांवर अद्याप कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही.दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेने जगाला दीर्घकाळ एका व्यापक संघर्षापासून दूर ठेवले. मात्र, या व्यवस्थेतील संस्थात्मक आधार कमकुवत होत असताना राष्ट्रांमधील असुरक्षितता आणि संशय वाढत आहे. या परिस्थितीत एखादा प्रादेशिक संघर्ष व्यापक स्वरूप धारण करण्याचा धोका कायम आहे. यामुळे २०२६ मध्ये सुरू झालेली जागतिक अशांतता आगामी काळातही कायम राहण्याची शक्यता आहे. या बदलत्या परिस्थितीत महासत्तांमधील स्पर्धेबरोबरच मध्यम शक्तींची भूमिका, प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्था आणि आर्थिक हितसंबंध यांवर जागतिक सत्तासमतोल अवलंबून राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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