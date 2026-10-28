Premium|Global Interest Rate Hikes : जागतिक बाजारात पुन्हा ‘महाग पैशाचे पर्व’?

कौस्तुभ केळकर - kmkelkar@rediffmail.comजगातील अनेक प्रमुख मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरवाढीचा निर्णय घेतल्याने वित्तीय बाजारात ‘महाग पैशाचे पर्व’ पुन्हा प्रभावी होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. याचा परिणाम रोखे परतावा (बाँड यिल्ड), डॉलर, रुपया, परदेशी भांडवली प्रवाह आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणावर होऊ शकतो. या सर्व घडामोडींचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम होतील. या पार्श्वभूमीवर, रोखे परतावा वाढण्याची कारणे, आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने, भारतीय रिझर्व्ह बँकेपुढे कठीण निर्णय घेण्याची कसोटी आदी विविध मुद्द्यांचा परामर्श.जगातील अर्थव्यवस्था गेल्या काही वर्षांतील स्वस्त पैशाच्या पर्वातून हळूहळू बाहेर पडताना दिसत आहे. महागाईचा दबाव, कच्च्या तेलाच्या किमती, सरकारी कर्जाचा वाढता बोजा आणि भू-राजकीय अस्थिरता यामुळे प्रमुख मध्यवर्ती बँकांसमोर पुन्हा एकदा व्याजदर उच्च पातळीवर ठेवण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेने सप्टेंबरमध्ये व्याजदर ०.२५ टक्क्याने वाढवून ३.७५ ते ४ टक्के केला. त्यानंतर बँक ऑफ जपाननेही दर १.२५ टक्क्यांवर नेला, तर युरोपियन सेंट्रल बँकेने ०.२५ टक्क्याने दरवाढ केली. या निर्णयांमुळे जागतिक वित्तीय बाजारात ‘महाग पैशाचे पर्व’ पुन्हा प्रभावी होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. याचा परिणाम रोखे परतावा (बॉँड यिल्ड), डॉलर, रुपया, परदेशी भांडवली प्रवाह आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणावर होऊ शकतो..Premium|Global Innovation Index 2026: जगात Innovation मध्ये भारत कुठे आहे? पेटंट, संशोधन आणि प्रत्यक्ष उद्योगातील अंतर नेमके किती?.रोखे परतावा म्हणजे काय?एखादा रोखा सध्याच्या बाजारभावाने खरेदी केल्यास गुंतवणूकदाराला मिळणाऱ्या वार्षिक परताव्याला रोखे परतावा (बाँड यिल्ड) म्हणतात. रोख्याची किंमत आणि त्याचा परतावा यांचे नाते व्यस्त असते. म्हणजेच, रोख्याची किंमत वाढली, की परतावा कमी होतो आणि किंमत घसरली, की परतावा वाढतो.रोखे परतावावाढीची कारणेमहागाई वाढण्याची भीती : भविष्यात पैशाची क्रयशक्ती कमी होण्याची शक्यता असेल, तर गुंतवणूकदार अधिक परताव्याची मागणी करतात.व्याजदर दीर्घकाळ उच्च राहण्याची शक्यता : मध्यवर्ती बँक लवकर व्याजदर कमी करणार नाही, असे वाटल्यास दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांचा परतावाही वाढतो.सरकारचे वाढते कर्ज आणि रोखेविक्री : बाजारात रोख्यांचा पुरवठा वाढला आणि मागणी त्या प्रमाणात वाढली नाही, तर रोख्यांची किंमत कमी होऊन त्यांचा परतावा वाढतो.मजबूत आर्थिक वाढ : अर्थव्यवस्था मजबूत असल्यास कर्जाची मागणी वाढते. अशा वेळी गुंतवणूकदार अधिक परताव्याची अपेक्षा करू शकतात.भू-राजकीय तणाव व कच्च्या तेलाच्या किमती : तेलाच्या किमती वाढल्यास महागाईचा दबाव वाढण्याची शक्यता असते. त्याचा परिणाम रोखे परताव्यावरही होऊ शकतो.अमेरिकी रोखे परताव्याकडे लक्षअमेरिकेचा १० वर्षांचा ट्रेझरी रोखा (बाँड) हा जागतिक वित्तीय बाजारातील महत्त्वाचा बेंचमार्क मानला जातो. त्यामुळे त्याचा परतावा वाढला, की परिणाम केवळ अमेरिकेपुरता मर्यादित राहात नाही. जगभरातील कर्जाचे व्याजदर, शेअरचे मूल्यांकन, चलनांचे मूल्य आणि उदयोन्मुख बाजारांतील भांडवली प्रवाह यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेच्या १० वर्षांच्या ट्रेझरी रोख्याचा परतावा काही काळ ५ टक्क्यांच्या आसपास होता. महागाईचा दबाव, सरकारची मोठी कर्जउभारणी, मजबूत आर्थिक वाढ, ऊर्जेच्या किमतींमुळे निर्माण होणारी महागाईची शक्यता आणि ‘फेड’चे व्याजदर तुलनेने जास्त काळ उच्च राहण्याची शक्यता, ही यामागची महत्त्वाची कारणे आहेत. याशिवाय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सेंटर्समधील मोठ्या गुंतवणुकीमुळे भांडवलाची मागणी वाढत असल्याचेही काही विश्लेषकांनी नमूद केले आहे..अमेरिका, जपानची व्याजदरवाढअमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेचा प्रमुख प्रश्न महागाईचा आहे. अमेरिकेतील आर्थिक व्यवहार आणि ग्राहकांचा खर्च तुलनेने मजबूत आहे. मात्र, महागाईचा दबाव अजूनही ‘फेड’च्या दोन टक्क्यांच्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे ऊर्जा बाजारातील अनिश्चितताही वाढली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या, तर वाहतूक, उत्पादन, वीज, रसायने आणि इतर अनेक वस्तूंच्या किमती वाढण्याचा धोका असतो. त्यामुळे महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘फेड’ने १६ सप्टेंबरला व्याजदर ०.२५ टक्क्याने वाढवला. हा निर्णय केवळ अमेरिकेपुरता मर्यादित राहात नाही. अमेरिकेच्या ट्रेझरी रोख्यांचा परतावा वाढला, की जगभरातील गुंतवणूकदार डॉलरमधील तुलनेने आकर्षक परताव्याकडे अधिक लक्ष देऊ शकतात. त्यामुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारांतून परदेशी भांडवल बाहेर जाण्याचा दबाव वाढू शकतो. परिणामी डॉलर, रोखे परतावा, शेअर बाजार, चलन विनिमय दर आणि भांडवली प्रवाह या सर्वांवर परिणाम होऊ शकतो.जपानची कथा आणखी महत्त्वाची आहे. दशकानुदशके जपानने अत्यल्प किंवा शून्याच्या आसपास व्याजदर ठेवले. कर्ज घेणे आणि खर्च वाढवणे, तसेच दीर्घकाळ टिकलेल्या कमी महागाईच्या परिस्थितीतून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढणे, हा त्यामागचा उद्देश होता. आता परिस्थिती बदलत आहे. महागाईचा दबाव वाढल्यामुळे बँक ऑफ जपानने सप्टेंबरमध्ये व्याजदर ०.२५ टक्क्याने वाढवून १.२५ टक्के केला. ही पातळी सुमारे ३१ वर्षांतील सर्वोच्च आहे. याचा जागतिक बाजारावरही परिणाम होऊ शकतो. जपानी गुंतवणूकदारांनी अनेक वर्षे कमी व्याजदरामुळे परदेशात अधिक परतावा मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. याला ‘येन कॅरी ट्रेड’ म्हणतात. जपानमध्ये स्वस्त कर्ज घेऊन ते डॉलर किंवा इतर चलनांमध्ये गुंतवून अधिक परतावा मिळवण्याची ही पद्धत आहे. आता जपानमधील व्याजदर वाढल्यामुळे या व्यवहाराचे आकर्षण कमी होऊ शकते. काही गुंतवणूकदार परदेशातील गुंतवणूक कमी करून पैसा पुन्हा जपानमध्ये आणू शकतात. त्यामुळे जागतिक शेअर, रोखे आणि चलन बाजारांतील अस्थिरता वाढू शकते.भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हानेरुपयावर दबावः अमेरिका आणि जपानमधील वाढते व्याजदर भारतासाठी सर्वप्रथम चलनाच्या माध्यमातून महत्त्वाचे ठरतात. अमेरिकेतील व्याजदर वाढल्यास डॉलरमधील गुंतवणुकीचा परतावा तुलनेने आकर्षक होऊ शकतो. त्यामुळे उदयोन्मुख बाजारांमधील गुंतवणुकीवर दबाव येतो. रुपया कमकुवत झाला, की भारताच्या आयात खर्चावर परिणाम होतो. भारत कच्च्या तेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्यामुळे डॉलर आणि तेल दोन्ही महाग झाले, तर भारताला दुहेरी फटका बसू शकतो. यातून महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण होतो.महागाईच्या झळाः ऑगस्ट महिन्यात भारतातील किरकोळ महागाई ४.८२ टक्क्यांवर पोहोचली. जुलैमध्ये ती ४.४५ टक्के होती. विशेष म्हणजे महागाईचा दबाव केवळ अन्नधान्य किंवा इंधनापुरता मर्यादित न राहता इतर घटकांमध्येही दिसू लागला आहे. ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई वाढल्याने रिझर्व्ह बँकेसमोरील आव्हान वाढू शकते. रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्टच्या पतधोरण आढाव्यात आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी महागाईचा अंदाज पाच टक्के ठेवला, तर ‘जीडीपी’ वाढीचा अंदाज ६.७ टक्के ठेवण्यात आला आणि रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवला होता. सध्या धोरणात्मक भूमिका ‘न्यूट्रल’ आहे. परंतु, त्यानंतर परिस्थितीत महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे ऊर्जा बाजारातील अनिश्चितता कायम राहिल्यास महागाईच्या अंदाजांवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पुढील पतधोरण ठरवताना रिझर्व्ह बँकेला महागाई आणि आर्थिक वाढ यांच्यात संतुलन साधावे लागेल..Prmium|Vision and Mission in Business : व्यवसाय वाढतोय पण दिशा हरवलीय? तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्कमधून ‘व्हिजन’–‘मिशन’ची रामबाण गुरुकिल्ली.रिझर्व्ह बँकेसमोरील संभाव्य पर्यायरिझर्व्ह बँकेसमोर मूलतः तीन प्रकारचे धोरणात्मक पर्याय असू शकतात१) रेपो दर कायम ठेवणे : यामुळे आर्थिक वाढीला अनुकूल परिस्थिती कायम राहू शकते. मात्र तेल, रुपया आणि महागाईचा दबाव वाढला, तर भविष्यात अधिक कठोर पाऊल उचलावे लागू शकते.२) रेपो दरात पाव टक्क्याची वाढ : यामुळे महागाईच्या अपेक्षांवर नियंत्रण ठेवण्याचा संदेश जाऊ शकतो; तसेच भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्याजदरातील फरक काही प्रमाणात टिकवण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, त्याचा परिणाम कर्जदार आणि आर्थिक वाढीवर होऊ शकतो.३) रेपो दर कायम ठेवून धोरणात्मक भूमिका अधिक कठोर करणे : रिझर्व्ह बँक तातडीने रेपो दर वाढवणार नाही; मात्र, महागाई आणि वित्तीय तरलतेबाबत अधिक कठोर भूमिका घेऊ शकते.यापैकी रिझर्व्ह बँक कोणता निर्णय घेईल, हे आत्ताच निश्चित सांगता येणार नाही. त्यामुळे ऑक्टोबरमधील बैठकीपूर्वी महागाई, तेलाच्या किमती, रुपयाची स्थिती आणि जागतिक बाजारातील घडामोडी महत्त्वाच्या ठरतील.पुढील काळ आव्हानात्मकस्वस्त पैशांचा कालावधी आता संपला आहे का, हा प्रश्न अधिक गांभीर्याने विचारावा लागेल. कोविड महासाथीनंतर जगाने अत्यल्प व्याजदर, मोठ्या प्रमाणातील तरलता आणि मोठा सरकारी खर्च अनुभवला. आता परिस्थिती काही प्रमाणात बदलत आहे. विविध देशांचे कर्ज वाढले आहे, ऊर्जा बाजार अस्थिर आहे, महागाईचा दबाव पुन्हा वाढू शकतो आणि खासगी क्षेत्रातील भांडवलाची मागणीही मोठी आहे. अमेरिकेने व्याजदर वाढवला, जपानने व्याजदर वाढवून तो ३१ वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर नेला आणि युरोपियन सेंट्रल बँकेनेही दर वाढवले आहेत. त्यामुळे पुढील काही काळात ‘पैसा स्वस्त कसा करायचा?’ यापेक्षा ‘पैशाची क्रयशक्ती आणि किंमत स्थिर कशी ठेवायची?’ हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो. भारतासाठी याचा अर्थ स्पष्ट आहे. केवळ परदेशी भांडवलावर अवलंबून राहून चालणार नाही. देशांतर्गत बचत वाढवावी लागेल, वित्तीय शिस्त राखावी लागेल, उत्पादनक्षमता वाढवावी लागेल, निर्यात मजबूत करावी लागेल आणि ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन प्रयत्न करावे लागतील.रिझर्व्ह बँकेची आता कसोटीभारतीय रिझर्व्ह बँकेची (आरबीआय) पतधोरण आढावा बैठक ५ ते ७ ऑक्टोबरदरम्यान होत आहे. या बैठकीत महागाई, रुपयाची स्थिती, आर्थिक वाढ आणि जागतिक व्याजदरांचे वातावरण या सर्व बाबींचा विचार करावा लागेल. या बैठकीसमोर चार प्रमुख प्रश्न असतील-पहिला प्रश्न महागाईचा : कच्चे तेल महाग राहिले आणि त्याचा परिणाम वाहतूक व उत्पादन खर्चावर झाला, तर महागाई आणखी वाढू शकते.दुसरा प्रश्न रुपयाचा : अमेरिकेतील व्याजदर उच्च राहिल्यामुळे आणि डॉलर मजबूत राहिल्यास रुपयावर दबाव वाढू शकतो.तिसरा प्रश्न आर्थिक वाढीचा : व्याजदर वाढवल्यास कर्जाचा खर्च वाढतो. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज, उद्योगांची गुंतवणूक आणि ग्राहकांची मागणी यावर परिणाम होऊ शकतो.चौथा प्रश्न भांडवली प्रवाहाचा : अमेरिका आणि जपानमध्ये परतावा वाढत असताना भारताने परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक राहणेही महत्त्वाचे ठरते.(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.