Premium|Commercial LPG Cylinder Rationing : गॅस सिलिंडर तुटवड्यामुळे हॉटेल व्यवसाय संकटात, कर्मचारी कपात टळली

कृष्ण जोशी - sarkarnama@esakal.comअमेरिका-इराण युद्ध संपण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नसल्याने त्याचा एक वेगळाच फटका देशातील हॉटेल-रेस्टॉरंट आणि त्यांच्यावर पोट अवलंबून असलेल्या श्रमिकांना बसत आहे. आखाती देशातून होणारा नैसर्गिक वायूचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे हॉटेलचालकांना अभूतपूर्व अशी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. व्यावसायिक सिलिंडर ग्राहकांसाठी मर्यादित कोटा देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे व गॅस एजन्सी त्यानुसार तसे रेशनिंग करत आहेत. अशा स्थितीत काही ठिकाणी हॉटेलचालकांना जास्त रक्कम देऊन काळ्या बाजारात सिलिंडर घ्यावे लागत आहेत. अनेक लहानमोठ्या हॉटेलचालकांनी आपल्या मेनूमध्ये कपात केली आहे. ग्राहक कमी झाल्यामुळे काही ठिकाणी काही कर्मचारीदेखील अतिरिक्त ठरले आहेत. मात्र त्यांना काढूनही टाकता येत नाही. त्यामुळे 'धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते' अशी हॉटेल चालकांची अवस्था झाली आहे. काही हॉटेल चालकांनी किंचित दरवाढही केली आहे. असे करून अनेक हॉटेलचालक कसेतरी परिस्थितीला तोंड देत आहेत. मात्र आणखी दोन-तीन आठवडे अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास आणखी बिकट परिस्थिती उद्भावेल, असे हॉटेल व्यवसायिकांचे म्हणणे आहे. जाणून घ्या एका क्लिकवर....'विट्स कामत' या विख्यात हॉटेल साखळी समूहाचे अध्यक्ष विक्रम कामत यांनी हॉटेल चालकांपुढील सध्याची परिस्थिती 'सरकारनामा'ला सांगितली. सिलिंडरचा पुरवठा करणाऱ्या एजन्सीने यापुढील काही दिवस बिगरनिवासी (व्यावसायिक) ग्राहकांना कमी सिलिंडर दिले जातील, असे जाहीर केले. त्यानंतर सरकारचे तसे परिपत्रक आल्याचेही सांगण्यात आले. त्यामुळे बंगळूर, हैदराबाद, मुंबई, गुरुग्राम, दिल्ली आदी ठिकाणच्या हॉटेलचालकांमध्ये मोठा गोंधळ उडाला आणि त्यांनी हे परिपत्रक मागे घेण्याची विनंतीही सरकारला केली. या शहरांमध्ये मोठ्या संख्येने नोकरदार-कर्मचारी आहेत. अनेक जण भाड्याच्या घरात राहत असल्यामुळे त्यांच्या घरी स्वयंपाकाची सोय नसते. त्यामुळे ते बाहेर जेवतात किंवा बाहेरूनच डबा मागवतात. अशा स्थितीत हॉटेलचे सिलिंडर बंद केले तर आमचा व्यवसाय बंद होईलच, पण दुसऱ्या शहरात भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीदेखील वाढतील. अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांची आणि त्यांच्या कंपन्यांची उत्पादकता कमी होईल, सरकारचा जीएसटी महसूलदेखील घटेल आणि सर्वच अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल, असे हॉटेल चालकांच्या संघटनेने केंद्र सरकारला कळविल्याचे कामत यांनी सांगितले.सध्या तरी देशात पेट्रोल, डिझेल या इंधनाचा तुटवडा नाही, केवळ गॅस सिलिंडरचे रेशनिंग सुरू झाले आहे. घरात गॅसवाहिनीद्वारे येणारा नैसर्गिक वायूचा पुरवठाही सुरळीत सुरू आहे. ज्या हॉटेलमध्ये पाईप गॅस आहे त्यांनादेखील व्यवस्थित गॅस मिळत आहे. मात्र अशा हॉटेलची संख्या जेमतेम दहा टक्के असल्याचे सांगितले जाते. सिलिंडर कमी झाल्यामुळे हॉटेलचा व्यवसाय कमी झाला आहे. अनेक छोट्या हॉटेलमध्ये १५ दिवस व्यवसाय बंद झाला तर तग धरण्याची क्षमता नसते. रोज मिळणाऱ्या रोख रकमेवरच त्यांचे अर्थचक्र (दररोजचा किराणा माल, दूध, भाजी यांचा खर्च, कर्मचाऱ्यांचे पगार, कर भरणा, इतर बिले इ.) चालते. अनेक हॉटेलमध्ये त्यांचे कर्मचारीदेखील तिथेच जेवण करतात आणि तिथेच राहतात. अशा कर्मचाऱ्यांचीदेखील आता मोठी अडचण झाली आहे. काही हॉटेलमध्ये इलेक्ट्रिकच्या शेगड्या आहेत. मात्र सर्वच कामे त्याच्यावर करता येत नसल्याने तो पर्याय देखील टिकाऊ नाही. वाचा एका क्लिकवर....धास्ती सिलिंडरची अन् कर्मचारी जाण्याचीही...अशा स्थितीत काही छोटी हॉटेल बंद झाल्याचे तर काहींनी आपल्या मेनूमध्ये मोठी कपात केल्याचे कामत यांनी सांगितले. काही हॉटेलना पाईप गॅसचा पुरवठा व्यवस्थित सुरू आहे. अर्थात त्यांना मिळणाऱ्या पाईपगॅसचा दर घरगुती दरापेक्षा जास्त असतो. मात्र जेथे निवासी इमारती असतात त्या इमारतींमधील हॉटेलांनाच हा फायदा मिळतो. हॉटेलमध्ये एक सिलिंडर साधारण तीन-चार दिवस किंवा फार तर आठवडाभर चालतो. या सिलिंडरचे वजन घरगुती सिलिंडरपेक्षा जास्त असते, मात्र त्याची किंमतही प्रत्येकी दीड हजार रुपये असते. आपल्या घरातील सिलिंडर किमान एक महिना जात असताना हॉटेलमध्ये मोठे सिलिंडर आठवडाभरात कसे संपतात, या प्रश्नावर कामत म्हणाले की, हॉटेलांना रोज किमान दीडशे लोकांचे जेवण बनवावे लागते, तरच ते हॉटेल फायद्यात चालू शकते. हे जेवण बनविण्यासाठी हॉटेलमध्ये रोज सहा ते सात सिलिंडर एकत्र वापरले जातात. त्यापासून एकच गॅसवाहिनी काढून त्याद्वारे हॉटेलमधील दहा ते पंधरा शेगड्यांना गॅस पुरविला जातो. हॉटेलच्या व्यवसायानुसार त्यांचा भटारखाना साधारण दिवसभर चालू असतो. त्यामुळे हे सिलिंडर क्रमाने संपतात, एक सिलिंडर संपला की त्याजागी दुसरा सिलिंडर लावला जातो, हे चक्र सतत सुरू असते, असे कामत म्हणाले. हॉटेलमध्ये साधारण सात ते दहा दिवस पुरतील एवढे म्हणजे दहा ते बारा सिलिंडर असतात. अशा स्थितीत अनेक हॉटेलचालकांनी अजूनतरी कर्मचारी कपात केली नाही. कारण आहे त्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणे आता हॉटेल चालकांना परवडणारे नाही. कोरोनामधील सर्वांचा अनुभवदेखील खूप वाईट आहे. एकदा निघून गेलेले कर्मचारी परत येत नाहीत, अशी स्थिती असल्यामुळे सध्या हॉटेलचालक आपल्या कर्मचाऱ्यांना धरून आहेत. मात्र लवकरच परिस्थिती बदलली नाही तर हा कटू निर्णयही घ्यावा लागेल, असेही कामत यांनी सांगितले..'मेनू'तून पदार्थ होणार कमीही परिस्थिती एक दोन आठवडे अशीच चालू राहिली तर मेनू कार्डावरील आणखी बरेच खाद्यपदार्थ हॉटेलचालकांना बंद करावे लागतील. सँडविच किंवा ग्रील सँडविच, डाळ-भात, इडली-डोसे अशाच पदार्थांवरच काम चालवावे लागेल. अधिक गॅस लागणारे पदार्थ उदा. पुरी, भजी यासारखे तळणीचे पदार्थ किंवा रबडी, आटवलेली बासुंदी-खीर यासारखे पदार्थही बंद करावे लागतील. सिलिंडरचा तुटवडा झाल्यावर अनेक व्यावसायिकांनी इलेक्ट्रिक शेगडी, इंडक्शनची खरेदी केल्यामुळे बाजारात आता त्यांचीही चणचण भासू लागली आहे. अनेक हॉटेलचालक डाळ-भाताचे कुकर लावत असल्यामुळे त्यावर वेळ मारून नेता येते. अनेक ठिकाणी डोसा, इडली, मेदू वडे या गोष्टी वाफपात्रावर (स 