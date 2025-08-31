संदीप वासलेकर saptrang@esakal.comक्रिस्टोफर नोलनचा ‘ओपेनहायमर’ दोन वर्षांपूर्वी चित्रपटगृहात आला. त्याने जगभरात जवळजवळ एक अब्ज डॉलर कमावले आणि सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासह सात ऑस्कर आणि पाच गोल्डन ग्लोब जिंकले. त्याआधी दोन वर्षांपूर्वी, अॅडम मॅकेचा ‘डोन्ट लुक अप’ (वर बघू नका बरं) हा ‘नेटफ्लिक्स’वर खळबळ उडवून देणारा चित्रपट आला. त्याने पहिल्या २८ दिवसांत ३६ कोटीहून अधिक वेळा पाहिल्या गेलेल्या तासांचा टप्पा गाठला. त्यानंतर तो नेटफ्लिक्स प्लॅटफॉर्मच्या इतिहासातील दुसरा सर्वाधिक पाहिलेला चित्रपट होता. ‘ओपेनहायमर’ अणुबॉम्बचे जनक डॉ. जे. रॉबर्ट ओपेनहायमर यांची कहाणी सांगतो. त्याच्या शेवटच्या दृश्यात, तो अल्बर्ट आइन्स्टाइनला इशारा देतो, की त्यांनी अशी साखळी प्रतिक्रिया सुरू केली आहे जी कधीतरी जगाचा नाश करू शकते. ‘डोंट लुक अप’मध्ये लिओनार्डो डिकॅप्रियो एका शास्त्रज्ञाची भूमिका करतो. तो पृथ्वीच्या दिशेने वेगाने येणाऱ्या धूमकेतूचा शोध लावतो. तर मेरिल स्ट्रीप अमेरिकेच्या अध्यक्षांची भूमिका करते. ती पृथ्वी एका मोठ्या धोक्याचा सामना करत आहे, हे वास्तव स्वीकारण्यास नकार देते. ती कपट आणि खोट्या प्रचाराद्वारे लोकांचे लक्ष त्यापासून विचलित करण्याचा प्रयत्न करते. शेवटी, धूमकेतू आदळतो आणि पृथ्वीवरील सर्व जीवन संपते. लार्स वॉन ट्रायरच्या ‘मेलान्कोलिया’चा शेवट एका ग्रहाच्या पृथ्वीशी टक्कर होण्याने होतो. लोरेन स्काफेरियाच्या ‘सीकिंग अ फ्रेंड फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड’ हा चित्रपट एका उल्कापिंडाच्या प्राणघातक मार्गावर आधारित आहे. या प्रत्येक कथेत, वैज्ञानिक आपत्तीची चेतावणी देतात. प्रत्येकवेळी नेते धोका नाकारतात किंवा त्याला कमी लेखतात. .जागतिक नेते प्रत्येक धोका नाकारतात किंवा त्याला कमी लेखतात. मीडिया देखील अनेकदा सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन करते. अनेक नेते हवामानातील बदल नाकारतात. अण्वस्त्र नाशाचा धोका असूनही लोक आणि नेते तो स्वीकारायला तयार नाहीत. आता अनेक सरकारी नेते अतिबुद्धिमान प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रणाली मानवी संस्कृतीसमोर निर्माण करीत असलेल्या धोक्यालाही नाकारत आहेत. ‘वर बघू नका बरं’ ही प्रवृत्ती ते सोडायला तयार नाहीत..मीडिया देखील अनेकदा सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन करतो. आपले नेते प्रचंड आपत्तीचा सामना करताना वेळोवेळी डोळे मिटून घेतात. चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे, ते जवळ येत असलेल्या नवीन ग्रहाकडे पाहू इच्छित नाहीत. पूर, जंगलातील आगी आणि आकुंचन पावणारे समुद्रकिनारे हे पुरावे देत असले, तरी अनेक नेते हवामान बदल नाकारतात. अण्वस्त्र नाशाचा धोका असूनही लोक आणि नेते तो स्वीकारायला तयार नाहीत. आता अनेक सरकारी नेते अतिबुद्धिमान प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रणाली मानवी संस्कृतीसमोर निर्माण करीत असलेल्या धोक्यालाही नाकारत आहेत.‘एआय’कडेही दुर्लक्षअलीकडेच एका देशातील एका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याने मला सांगितले, की प्रगत ‘एआय’ मॉडेल्सकडून उद्भवणाऱ्या विनाशकारी धोक्याबाबत काळजी करण्याचे काही कारण नाही आणि हे तंत्रज्ञान निर्माण करण्यात मदत करणारे, पण आता त्याच्या धोक्याची चेतावणी देणाऱ्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या शास्त्रज्ञांकडेही दुर्लक्ष करण्याचा आग्रह केला. दुसऱ्या देशात, एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याने ठामपणे सांगितले की अण्वस्त्र निर्णयप्रक्रियेत एआय’ कधीच हानी करणार नाही. तो केवळ त्याच्या स्वतःच्या देशाबद्दल बोलत नव्हता, तर शत्रूराष्ट्रांमध्येही कोणताही धोका नसल्याची त्याला खात्री होती. तरीही प्रगत ‘एआय’ आधीच धोकादायक क्षमता दर्शवीत असल्याचे पुरावे वाढत आहेत. .ग्रोक-४ जुलैमध्ये लाँच करण्यात आले. लाँच झाल्यानंतर ४८ तासांच्या आत, संशोधकांनी त्याच्या सुरक्षा रेलिंगला टाळले, त्यामुळे मोलोटोव्ह कॉकटेल आणि इतर हानिकारक वस्तू बनवण्याच्या सूचना मिळाल्या. या उल्लंघनामुळे नवीन प्रणाली देखील किती असुरक्षित असू शकतात हे उघड झाले. काही ‘एआय’ सुरक्षातज्ज्ञांच्या मते, ‘ओपन एआय ०३’ मॉडेल दुष्ट प्रवृत्तीच्या लोकांना जैविक धोके निर्माण करण्यास मदत करू शकते. म्हणूनच, कंपनीने असे धोके रोखण्यासाठी एक नवीन देखरेख प्रणाली तयार केली आहे. परंतु सुरक्षा उपायांशिवाय, मॉडेलमध्ये हानी पोहोचवण्याची क्षमता आहे, हे तज्ज्ञांना समजले आहे. दुसरे उदाहरण घ्या. इन्सिलिको मेडिसिन आणि अॅब्ससी औषधासाठी नवीन रेणू आणि प्रथिने डिझाइन करतात. तो अल्गोरिदम दहशतवाद्यांच्या हातात चुकून आल्यास तीच साधने प्राणघातक विषारी पदार्थ किंवा जैविक घटकांकडे वळवली जाऊ शकतात.एका पत्रकाराने ‘डिपसीक’च्या ‘आर १’ मॉडेलला जैविक शस्त्र तयार करण्याच्या आणि आत्मघाती मोहिमेच्या सूचना देण्यास प्रवृत्त केले. ‘आर १’ मॉडेलचा उत्तराधिकारी,‘आर २’ मॉडेल चुकीच्या वापरात, धोकादायक ‘कोड’ तयार करू शकतो किंवा लष्करी परिस्थिती विजेच्या वेगाने ‘सिम्युलेट’ करू शकतो. या घडामोडी लक्षात घेऊन जुलै २०२५मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सादर केलेल्या अमेरिकेच्या ‘एआय’ कृती योजनेमध्ये म्हटले आहे ः ‘‘दुष्ट प्रवृत्तीच्या लोकांना ‘एआय’मुळे हानिकारक, रोगजनक आणि इतर जैविक रेणू तयार करण्याचे नवे मार्ग मिळू शकतात.’’.अत्यंत प्रगत ‘एआय’चा धोका केवळ जैविक आणि रासायनिक शस्त्रांपुरता मर्यादित नाही. ‘डिपसीक’चा वापर लष्करी ‘सिम्युलेशन’मध्ये, ४८ सेकंदात १० हजार संभाव्य परिस्थिती तयार करण्यासाठी केला गेला. ज्यामुळे जटिल प्रणालींचे विश्लेषण शक्य झाले. यामुळे युद्धात स्वयंचलित निर्णय घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचप्रमाणे ‘स्केल एआय’ने लष्करी निर्णयांचा वेग वाढवण्यासाठी अमेरिकन संरक्षण विभागाशी करार केला आहे. ते महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये मानवांची जागा घेणार नाही, परंतु मानवी निर्णय त्याच्या इनपुटमुळे ठरवले जातील. लष्करी कमांडरकडे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी अत्यंत कमी वेळ असल्यास काय होईल याची तुम्ही कल्पना करू शकता. शास्त्रज्ञांनी इशारा दिला आहे की आजच्या ‘एआय’ क्षमता ही फक्त सुरुवात आहे..शास्त्रज्ञांकडून काळजीचे मुद्दे...l ‘एजीआय’चे स्वतःचे आर्किटेक्चर मानवी देखरेखीशिवाय पुन्हा लिहिणे. परिणामी, एआय आणखी एका ‘एआय’ला जन्म देईल.l धोरणात्मक फसवणूक, म्हणजे ‘एआय’ मॉडेल सार्वजनिक चाचण्यांत मानवी पर्यवेक्षकांसाठी सहकार्यशील दिसणे, पण गुप्तपणे स्वतःच्या अस्तित्त्वासाठी काम करणे. (काही प्रमाणात ते आधीच घडले आहे.)l 'युद्धात पूर्ण स्वायत्ततेमध्ये 'एआय' नियंत्रित ड्रोनचे समूह; तसेच अमेरिकन, रशियन किंवा चिनी सैन्याच्या अंतर्गत हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रे स्वतंत्रपणे लक्ष्य करण्याचे निर्णय घेणे समाविष्ट असू शकते.l जेव्हा वेगवेगळ्या कंपन्यांनी तयार केलेले 'एआय' एजंट एकमेकांशी जोडले जातील आणि स्वतःहून निर्णय घेण्याचा निर्णय घेतील, तेव्हा 'एआय'वरील मानवीनियंत्रण कमी होईल. या टप्प्यावर, 'एआय' मानवी प्रजातींपेक्षा अधिक बुद्धिमान होईल..आज हे धोके दिसत नाहीत, पण त्यांची लक्षणे दिसून येतात. 'डोंट लुक अप' हे केवळ चित्रपटातील रूपक नाही. जगात सर्वत्र आपल्याला ही वृत्ती दिसते. म्हणून मी वर उल्लेख केलेल्या उच्च सरकारी अधिकाऱ्यांनी मला जगातील महान शास्त्रज्ञांनी दिलेल्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा आग्रह केला, तेव्हा मला भीती वाटली. जागतिक नेत्यांनी 'एआय'च्या सर्वांत धोकादायक क्षमतांना राजनैतिक खेळ किंवा जनसंपर्क अडथळे म्हणून पाहिल्यास ते विनाशकारी ठरेल. इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्यावर आपत्ती कधी ना कधी घडतात, हे इतिहासाने सिद्ध केले आहे. प्रगत 'एआय'मुळे आपत्तीची शक्यता फक्त एक टक्का असली तरी, प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यासाठी ते पुरेसे कारण आहे. आपण ज्या स्क्रिप्टमध्ये जगत आहोत ती त्या आपत्ती चित्रपटांसारखीच दुःखद वळण घेण्यापूर्वी आपल्याला 'एआय' सुरक्षेबद्दल जागतिक करारांची आवश्यकता आहे. आपल्या नेत्रांनी अजूनही वेळ असतानाच 'वर बघू नका बरं ' ही भित्रट प्रवृत्ती सोडण्याचा निर्णय घ्यायलाच हवा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा! 