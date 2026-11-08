Premium|Global Maritime Trade : होर्मुझ ते मलाक्का सागरी मार्गांवरील संकट; भारताच्या व्यापार आणि ऊर्जा सुरक्षेपुढे नवे आव्हान

हर्ष काबरा - saptrang@esakal.comहोर्मुझपासून मलाक्कापर्यंत सागरी व्यापाराच्या नाड्यांवर संकटांचे सावट आहे. या अस्थिरतेने भारतापुढे व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, महागाई आणि परकीय चलनाचे नवे पेच उभे केले आहेत. विकसित भारत घडवायचा असेल, तर भारताला अत्यंत भक्कम सागरी सामर्थ्य उभारावेच लागेल.सागरी वाहतुकीच्या इतिहासात कसोटीचे २०२६ हे वर्ष म्हणून नोंदले जाणार आहे. जगातील तेल वाहतुकीचा एक-पंचमांश भार हाताळणाऱ्या होर्मुझ सामुद्रधुनीत अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जहाजांवरील हल्ले आणि नाकेबंदीचा धोका अजूनही कायम आहे. येमेनमधील इराण-समर्थित हुथी बंडखोरांनी बाब अल-मंदिब या सामुद्रधुनीवर वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. अमेरिकेच्या ४० टक्के कंटेनर वाहतुकीचा मार्ग असलेली पनामा कालवा प्रणाली तीव्र दुष्काळामुळे अल्प क्षमतेने सुरू आहे. आशियाची जीवनवाहिनी असलेली मलाक्का सामुद्रधुनी भू-राजकीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील होत चालली आहे. परिमाणानुसार सुमारे ८० टक्के जागतिक वस्तू व्यापाराच्या केंद्रस्थानी असलेला सागरी कणा एकामागून एक येणाऱ्या संकटांनी हादरून गेला आहे.महत्त्वाच्या सामुद्रधुनी आणि कालव्यांचा राजकीय व आर्थिक वर्चस्वासाठी वापर नवीन नाही. पोर्तुगीज, डच आणि ब्रिटिशांनी सोळाव्या शतकापासून होर्मुझ आणि बाब अल-मंदिबवर ताबा मिळवून जकातीचे साम्राज्य उभारण्यासाठी युद्धे लढली. इजिप्तने १९५६मध्ये सुएझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण केल्याने युद्ध पेटले. पुढे १९६७च्या अरब-इस्राईल युद्धानंतर हा कालवा आठ वर्षे बंद राहिल्याने अब्जावधींचे नुकसान झाले. इराण आणि इराकने १९८०-८८ च्या युद्धात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत आणि आखातात इतरत्र तटस्थ जहाजांवर हल्ले चढवून आर्थिक दहशत माजवली. अमेरिकेने १९०३मध्ये पनामावर दबाव आणून कालवा बांधला. दरम्यान १९७७मध्ये हस्तांतरणाचे करार होऊनही १९९९पर्यंत त्यावर अमेरिकेचेच नियंत्रण होते; स्थानिकांना रोजगार संधींपासून दूर ठेवले गेले आणि कालव्यातून मिळणारे पारभाडे वॉशिंग्टनच्या तिजोरीत जमा होत राहिले. मलाक्कामध्ये वसाहतवादी सत्तांनी व्यापारासाठी झुंज दिली आणि स्थानिक व्यापाराची गळचेपी केली; स्थानिक राज्यकर्त्यांनी चाचेगिरी आणि खंडणीचा आधार घेतला. आज या सागरी मार्गांतून मूल्याच्या दृष्टीने जगातील एक-पंचमांशपेक्षा अधिक सागरी व्यापार होतो. यापैकी १६ टक्के व्यापार बाब-अल-मंदिब, ८ टक्के होर्मुझ आणि ७ टक्के पनामा कालव्यातून होतो. चीनच्या कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीचा सुमारे ८० टक्के हिस्सा मलाक्का सामुद्रधुनीतून येतो. .Premium|Muhurat Trading 2026 Date and Time : दिवाळीच्या मुहूर्त ट्रेडिंगमागे काय आहे अर्थशास्त्र? ५० वर्षांची परंपरा आणि संपत्तीनिर्मितीचे गणित.व्यापाराच्या नाड्यांवर ताणहोर्मुझ सामुद्रधुनीतील अनिश्चितता तीव्र आर्थिक डोकेदुखी बनली आहे. सागरी मार्गाने होणाऱ्या एकूण तेल व्यापाराचा एक-चतुर्थांश वाटा आणि खतांच्या एक-तृतीयांश पुरवठ्याची वाहतूक होर्मुझमधून होते. प्रथम इराणी आणि त्यानंतर अमेरिकी नाकेबंदीमुळे ऊर्जा बाजाराची घडी विस्कटली असून इंधन व खतांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. किमती भडकल्या आहेत. शेती व अन्नसुरक्षेचे संकट उद्भवले आहे. युरोप-आशियातील पुरवठा साखळ्यांपासून सर्वसामान्यांच्या बजेटपर्यंत बरेच काही कोलमडले आहे. आखातातून होणारी शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांची वाहतूक पूर्वस्थितीच्या केवळ २५-३५ टक्केच उरली आहे. या महिन्यातच किमान १३ व्यावसायिक जहाजांवर हल्ले झाल्याचे वृत्त आहे.सुएझ कालवा आणि बाब अल-मंदिबचे संकट २०२३मध्ये हुथी बंडखोरांनी इस्राईलशी संबंधित जहाजांना लक्ष्य केल्यापासूनच घोंघावत होते. आता येमेनमधील मयून बेट आणि मोचा बंदर काबीज करून या सशस्त्र गटाने दक्षिणेकडून सुएझ कालव्याकडे जाणाऱ्या एकमेव जलमार्गावर नियंत्रण मिळवले आहे. हुथी बंडखोरांनी अलीकडेच रियाधच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर तसेच मोक्याच्या इतर ठिकाणांवर वारंवार केलेल्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांमुळे आपल्या महत्त्वाच्या आखाती मित्राच्या रक्षणासाठी अमेरिका या वादात थेट हस्तक्षेप करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सुएझ कालव्याच्या पारभाडे महसुलावर इजिप्तचे अब्जावधी डॉलर पणाला लागले आहेत, तर युरोप आणि आशिया यांचे हितसंबंध या सागरी व्यापाराच्या सुरक्षिततेशी थेट जोडलेले आहेत.जहाजांवर जकातएप्रिलमध्ये इंडोनेशियाचे तत्कालीन अर्थमंत्री पुरबाया युधी सादेवा यांनी इराणच्या धर्तीवर पूर्व आशियाला भारत, मध्य पूर्व, आफ्रिका आणि युरोपशी जोडणाऱ्या मलाक्का या सागरी मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांवर जकात का आकारू नये, असा सवाल केला. यानंतर सादेवा यांची हकालपट्टी झाली असली आणि या जलमार्गावर देखरेख ठेवणाऱ्या इंडोनेशिया, मलेशिया व सिंगापूर या देशांनी नौकानयनाचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी हालचाली केल्या असल्या, तरी अमेरिका आणि चीनमधील भू-राजकीय स्पर्धेमुळे जहाजांची तपासणी, बंदरांवर बंधने किंवा नाकेबंदी होऊ शकते, अशी भीती आग्नेय आशियाई देशांना वाटत आहे. या मार्गाने २०२५मध्ये १ लाखाहून अधिक जहाजांची ये-जा झाली. दक्षिण चीन समुद्रात चीनचे फिलिपिन्स, मलेशिया आणि इतर देशांशी वाद सुरू आहेतच. त्यामुळे चीनची वाढती नौदल शक्ती शेजारील देशांची चिंता वाढवत आहे. जगातील ३० टक्के व्यापार वाहून नेणाऱ्या या मार्गावर सशस्त्र दरोडेखोरीची अडचण अलीकडच्या वर्षांत, विशेषतः इंडोनेशियन हद्दीत, वाढली आहे. सुंदा आणि लोम्बोक-मकासारसारखे पर्याय उपलब्ध असले, तरी शी जिनपिंग यांचे प्रशासन सागरी गस्त वाढवण्याचे आणि मलाक्का सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी म्यानमारमार्गे बंगालच्या उपसागराला जोडणाऱ्या तेल व वायू वाहिन्या उभारण्याचे प्रयत्न करत आहे..पाणीपातळीची समस्यासततच्या दुष्काळामुळे पनामा कालव्याची जलपाश प्रणाली थबकली असून जहाजांची ये-जा घटवणे भाग पडले आहे. कालव्याच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाऊस सरासरीपेक्षा ३४ टक्क्यांनी घटला आहे, तर जलपाशांना पाणी पुरवणाऱ्या गानतून आणि अलाहुएला या कृत्रिम तलावांतील आवक ४४ टक्क्यांनी ओसरली आहे. पनामा कालवा प्राधिकरणाने दैनंदिन जहाजांची मर्यादा ३३ वर आणली असून, पाऊस असाच हुलकावणी देत राहिल्यास ही संख्या आणखी कमी होण्याचा इशारा दिला आहे. मोठ्या आकाराच्या जहाजांसाठी दिवसाला अवघ्या १० जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. १९५० नंतरचा तिसरा सर्वांत कोरडा काळ ठरलेल्या २०२३मध्ये, पनामाने लिलाव पद्धत सुरू करून जास्त बोली लावणाऱ्या जहाजांनाच मार्ग मोकळा करून देण्याचा पवित्रा घेतला आहे. याचे दर गगनाला भिडले आहेत; काही आठवड्यांपूर्वी एका जहाजाने पारभाड्यापोटी तब्बल ५३ लाख डॉलर मोजल्याचे वृत्त आहे.भारतापुढील पेचसागरी मार्गांवरील अडथळ्यांचे पडसाद भारतासाठी व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा आणि महागाई अशा सर्वच आघाड्यांवर उमटतात. भारताचा परिमाणानुसार ९५ टक्के, तर मूल्याने ७० टक्के व्यापार सागरी मार्गानेच होतो. देशाच्या जीडीपीमधील व्यापाराचा वाटा सुमारे ४५ टक्के आहे. आखातातील तणावामुळे जहाजांचे मार्ग बदलावे लागत असून भाडे आणि विमा खर्च कडाडला आहे. कच्च्या तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणावर रशिया आणि अमेरिकेकडे वळवावी लागली आहे. नाविकांची सुरक्षा आणि मुक्त नौकानयन धोक्यात आले आहे. तांबड्या समुद्रातील संकट कायमस्वरूपी तोडग्याशिवाय १,००० दिवसांहून अधिक काळ ताणले गेले आहे. यामुळे भारताचा युरोप, ब्रिटन, उत्तर आफ्रिका आणि अमेरिकेच्या पूर्व किनारपट्टीशी असलेला व्यापार लक्षणीयरीत्या मंदावला आणि महागला आहे. याचा सर्वांत मोठा फटका सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बसत असून, चढे भाडे, युद्ध-जोखीम विमा आणि खेळत्या भांडवलाच्या तुटवड्याने ते पिचत आहेत.वाढता खर्चमोठ्या तेलवाहू जहाजाच्या एका फेरीसाठीचा युद्ध-जोखीम विमा अडीच लाख डॉलरवरून थेट १० लाख डॉलरवर पोहोचला आहे; त्यामुळे देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर उतरणाऱ्या कच्च्या तेलाची प्रत्यक्ष किंमत वाढली आहे. तसेच, या किनारपट्टीवरून मध्य पूर्वेकडे जाणाऱ्या ४०-फुटी कंटेनरचे भाडे तब्बल ९०० टक्क्यांपेक्षाही अधिक वधारले असून, युद्ध-जोखीम विम्याचे हप्तेही ५० ते ७० टक्क्यांनी महागले आहेत. आयईएनुसार, भाडेदर पाच वर्षांच्या सरासरीच्या सात-आठ पटींहून अधिक झाले आहेत. भारताचे तेल-समीकरणही बदलत आहे. जानेवारी २०२६मध्ये ३५ टक्के इंधन पुरवणाऱ्या इराकी आणि सौदी तेलाचा वाटा १८-२० टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. भारत सध्या निम्म्याहून अधिक कच्चे तेल बाब अल-मंदिबमार्गे आणतो. यामुळे हुथींच्या हल्ल्यांचा भारताला चांगलाच फटका बसू शकतो. भारताच्या आयात बिलावरून हा ताण स्पष्ट दिसतो. ऑगस्टमध्ये कच्च्या तेलाची आयात घसरून दररोज ४५.१० लाख बॅरलवर आली; तरीही आयात बिल १८ टक्क्यांहून अधिक वाढले. वर्षभरापूर्वी ६९.११ डॉलर असलेले भारतीय तेलखरेदीचे सरासरी दर ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला १२७.०४ डॉलरवर पोहोचले होते..पनामा कालव्यातील परिस्थितीमुळे भारताच्या उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेशी असलेल्या व्यापारावर, विशेषतः एलएनजी, एलपीजी आणि कंटेनरमधून होणाऱ्या मालवाहतुकीवर परिणाम होत आहे. भारतीय शुद्धीकरण कारखाने ‘यूएस गल्फ’ आणि मध्य पूर्व या दोन्हीकडून तेल घेतात. विमा आणि विलंबाचा खर्च वगळता, ‘यूएस गल्फ’ची ९० दिवसांची आणि मध्य पूर्वेची ३० दिवसांची ये-जा भाड्यापोटीच ३.६ ते ४ कोटी डॉलर गट्ट करते. टँकर भाडे जवळजवळ दहापटीने वाढल्यामुळे भारताचे एकूण सागरी वाहतूक बिल १०० अब्ज डॉलरच्या घरात पोहोचले आहे; यामुळे परकीय चलन गळतीची समस्या तीव्र झाली आहे.भारताच्या दृष्टीने मलाक्का सामुद्रधुनी हा औषधी घटक, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक कच्चा माल आणि ऑस्ट्रेलिया व इंडोनेशियाच्या कोळशासाठी महत्त्वाचा मार्ग आहे. इथे अडथळा आल्यास मार्ग लांबतील, खर्च वाढेल आणि पुरवठा खोळंबेल. यावर उपाय म्हणून भारताने ग्रेट निकोबार बेटाला धोरणात्मक केंद्र बनवण्यासाठी १० अब्ज डॉलरची योजना आखली असल्याचे वृत्त आहे. पश्चिमेकडे जाणाऱ्या भारतीय जहाजांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या ‘केप ऑफ गुड होप’ला वळसा घातल्यास प्रवासात १० ते २० दिवस जास्त लागतात. या वर्षी पश्चिम आशियातील दोन्ही मुख्य मार्ग एकाच वेळी प्रभावित झाल्यावर भाडेदर तब्बल ५० टक्क्यांनी वाढले होते.सागरी मार्गांचे २०२६मध्ये नव्याने अधोरेखित झालेले महत्त्व सांगते, की २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडवायचा असेल, तर भारताला अत्यंत भक्कम सागरी सामर्थ्य उभारावेच लागेल. भू-राजकीय समीकरणांमुळे जागतिक सागरी व्यापाराची चौकट बदलत आहे. संकटांचे कायमस्वरूपी निवारण ही जुनी समजूत आता धोकादायक ठरत आहे. भविष्यात सागरी मार्गांचे महत्त्व केवळ अंतर किंवा कार्यक्षमतेवर नव्हे, तर मित्र राष्ट्रे, प्रॉक्सी युद्धे, आर्थिक निर्बंध आणि परस्परावलंबनाचा शस्त्रासारखा वापर या घटकांवरही ठरणार आहे. यापुढे धोरणकर्त्यांना सागरी मार्गांची उपलब्धता केवळ ‘उघडे’ किंवा ‘बंद’ अशा पद्धतीने न पाहता, ती अनिश्चित मानून नियोजन करावे लागेल. पर्यायी मार्ग, वाढीव साठा आणि विविध स्रोतांद्वारे पुरवठा साखळीत लवचीकता आणावी लागेल. शांततेचा काळ म्हणजे स्थैर्य नसून केवळ दोन संकटांमधील अल्पविराम आहे, असे गृहीत धरूनच महत्त्वाच्या वस्तूंच्या किमती ठरवाव्या लागतील.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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