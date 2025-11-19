Premium|Global Wage Inequality : वेतन विषमतेचे वास्तव

प्रीमियम आर्टिकल

Global Wage Report Reveals Rising Inequality Patterns : आयएलओच्या अहवालानुसार वास्तव वेतनवाढ अनेक देशांत मागे पडली असून वेतनविषमता प्रामुख्याने गरीब देशांमध्ये वाढली आहे. चीनच्या दरवाढीमुळे जागतिक सरासरी उंचावली असली तरी भारतात वेतनविषमता अधिक तीव्र झाली आहे.
डॉ. अतुल देशपांडे
‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’कडून ''जागतिक वेतन अहवाल २४-२५'' नुकताच प्रकाशित झाला. ह्या अहवालातील निरीक्षणे महत्त्वाची आहेत. उदा. जगात वास्तव ‘जीडीपी’च्या वाढीचा दर ‘वास्तव वेतनवाढी’च्या दरापेक्षा अधिक आहे. या व अशा काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा परामर्श घेणारा लेख.

