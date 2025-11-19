Premium|Global Wage Inequality : वेतन विषमतेचे वास्तव

‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’कडून ''जागतिक वेतन अहवाल २४-२५'' नुकताच प्रकाशित झाला. ह्या अहवालातील निरीक्षणे महत्त्वाची आहेत. उदा. जगात वास्तव ‘जीडीपी’च्या वाढीचा दर ‘वास्तव वेतनवाढी’च्या दरापेक्षा अधिक आहे. या व अशा काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा परामर्श घेणारा लेख. .Premium|Geopolitics: प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल? .श्रमिकाच्या दृष्टीने ‘वेतन’ हा जिव्हाळ्याचा विषय आणि कळीचा मुद्दा असतो. त्यातही पुन्हा श्रमिक ‘रोजंदारीवर’ (वेतन श्रमिक) काम करणारा असेल तर तासाचा मोबदला किती व भाववाढ किती ह्यातून त्या श्रमिकाचे ‘जीवनमान’ समजते. उदाहरणार्थ, श्रमिकाचे तासाचे वेतन दोनशे रुपये असेल आणि वस्तू आणि सेवांच्या किंमती दुपटीने वाढल्या तर दोनशे रुपयांची खरेदीक्षमता निम्म्याने घसरते. ह्याचा अर्थ दोनशे रुपये तासाच्या वेतनातून (पैसारुपी) शंभर रुपये किंमतीच्याच वस्तू व सेवा खरेदी करता येतात. पैशाची ही घसरणारी क्रयशक्ती म्हणजे श्रमिकाचे ‘वास्तव वेतन’. ‘आयएलओ’ (इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन)कडून नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘जागतिक वेतन अहवालातील (२०२४-२५) काही प्रमुख निरीक्षणांची नोंद घेणे आवश्यक आहे.वेतन श्रमिकाच्या वास्तव वेतनासंबंधीची, वास्तव वेतनाचा कल काय आहे व प्रदेश आणि लिंगपरत्वे वेतन विभागणी कशी झाली आहे, हे मुद्दे अहवालात केंद्रस्थानी आहेत. मुख्य निरीक्षण असे की, जगात ‘वेतन विषमता’ कमी होते आहे. मात्र एकूणच जगात वास्तव वेतनवाढीचा दर वास्तव ‘जीडीपी’च्या वाढीच्या दरापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे वेतनविषमता कमी होऊनदेखील राष्ट्रीय उत्पन्नातील वेतनरुपी उत्पन्नाचा हिस्सा सातत्याने कमी होत चालला आहे. त्याचबरोबर १९९९ ते २००४ ह्या कालावधीत अतिश्रीमंत देशांमध्ये श्रमिकांच्या उत्पादकतेतील वाढ त्यांच्या वास्तव वेतनदरातील वाढीपेक्षा अधिक आहे. (सरासरी). जागतिक वेतनवाढीवर चीनमधल्या वास्तव वेतन दरवाढीचा लक्षणीय परिणाम दिसून येतो. ह्या अहवालात अभ्यासिलेल्या श्रमिकांमध्ये चीनमधल्या एक तृतीयांश श्रमिकांचा समावेश आहे. .त्यामुळे चीनमधील वेतन श्रमिकांच्या वेतनदरातील वाढीमुळे जागतिक स्तरावर वेतनश्रमिकांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ झाली आहे, असा गैरसमज होण्याची शक्यता अधिक आहे. २००६ ते २०२४ या कालावधीत चीनमधले वास्तववेतन जगातल्या अन्य देशांच्या तुलनेत अधिक वेगाने वाढल्याचे दिसून येते. या दोहोंमधल्या वाढीच्या दरातील फरक जवळजवळ दुप्पट आहे. भारत, थायलंड, व्हिएटनाम ह्या आशियाई देशांच्या तुलनेतदेखील चीनमधला वास्तववेतनाचा दर अधिक आहे. व्हिएटनामच्या वास्तव वेतन दरवाढीचा कल चीनच्या जवळपास जातो. ह्याउलट भारत आणि थायलंडमधील वास्तव वेतनवाढ फार प्रभावी दिसत नाही. कोविडनंतर आणि अलीकडच्या वर्षांमध्ये ह्या दोन्ही देशांतील वास्तव वेतनवाढीचा दर घसरलेला दिसून येतो.या अहवालात ‘वेतन विषमता मोजताना वरच्या उत्पन्नगटातील १० टक्के आणि तळातील ४० टक्के लोकांचा उत्पन्नातील हिस्सा किती, त्याचे मोजमाप काही गुणोत्तरांच्या आधारे केले आहे. यासंदर्भातील एक महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे सरासरीदृष्ट्या कमी उत्पन्नातील देशांमध्ये वेतनविषमता सर्वांत अधिक तर जास्त उत्पन्नगटात सर्वांत कमी असे वेतनविभागणीचे विषम चित्र दिसून आले. त्याचबरोबर चिंता वाटावी, असे निरीक्षण म्हणजे, अभ्यासिलेल्या सर्वंच देशांमधील उत्पन्नगटांमध्ये पुरुषांचे वेतन स्त्रियांपेक्षा जास्त दिसून आले. त्याचप्रमाणे बहुतांश देशांमध्ये २००६नंतर वेतनविषमता सातत्याने कमी होत आहे, असे आश्वासक चित्र आहे. .लक्ष द्यावे असे आणखी एक निरीक्षण म्हणजे जरी जवळजवळ सर्वच देशांच्या बाबतीत वेतनविषमता कमी झाली असली तरी कमी उत्पन्न असलेल्या गटातील देशांच्या बाबतीत वेतनविषमता कमी होण्याचे भाग्य दिसलेले नाही. अशा कमनशिबी देशांमध्ये भारताचे स्थान खूप वरचे आहे. भारताच्या संदर्भात वेतनविषमतेचे प्रमाण वाढलेले आढळते. एकूणच वाढत चाललेल्या वेतनविषमतेचा लक्षणीय परिणाम अल्पउत्पन्न गटातील देशांवर अधिक झाल्याचा अहवालातील निष्कर्ष आहे. अशा देशांमध्ये वेतनधोरण ठरविताना या निरीक्षणांकडे व्यवहार्य दृष्टीने पाहायला हवे. त्याचप्रमाणे वेतन विभागणीच्या पसरणीत वरच्या अर्ध्या हिश्श्यातल्या देशांमध्ये वेतनविषमता कमी झाली आहे. वेतन विभागणीच्या ह्या पसरणीत खालच्या उत्पन्नगटांमध्ये हे चित्र दिसत नाही. किंबहुना ह्या उत्पन्नगटातील देशांमध्ये वेतन विषमता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने भारतात वाढलेल्या वेतनविषमतेमुळे अधिक प्रकर्षाने दिसून येते. अशा प्रकारचा कल दिसण्याचे कारण म्हणजे विभागणीतील वरच्या पातळीतील १० टक्के हिश्यात एकतर वेतनवाढीचा दर कमी आहे वा तो लक्षणीय प्रमाणात घसरला आहे. या बदलत्या कलाचा सखोल अभ्यास भारतात वेतनधोरण ठरविताना व्हायला हवा..Premium| Bonded Labour Liberation: वेठबिगार मुक्तीच्या कामातूनच ग्रामविकासाची नवी दिशा कशी मिळाली?.निरीक्षणाच्या मर्यादा८२ देशांमधील एकूण वेतनश्रमिकांपैकी ७६ टक्के वेतनश्रमिकांचा अभ्यास हा जरी अहवालाच्या सर्वेक्षणाचा आधार असला तरी या निरीक्षणांच्या काही लंगड्या बाजू आहेत. वेतनविषमता दाखवताना यात ‘बिगरवेतन श्रमिकां’चा विचार केलेला नाही. हे बिगरवेतन श्रमिक म्हणजे जे रोजंदारीवर नाहीत, असे श्रमिक. कमी व मध्यम उत्पन्न गटातील देशांमध्ये या श्रमिकांचे प्रमाण अधिक आहे. अशा श्रमिकांमध्ये पगाराखेरीज अन्य मार्गानैे नुकसानभरपाई मिळणाऱ्या श्रमिकांचाही समावेश होतो.मुद्दा हा, की अशा बिगरवेतन श्रमिकांच्या मोबदल्याचा निकष वा निर्देशांक वेतनश्रमिकाच्या वास्तव वेतनाचा अंदाज बांधण्यासाठी अपुरा आहे. विशेषकरून दक्षिण आशियाई आणि सब-सहारा आफ्रिकन देशांमध्ये बिगर-वेतन श्रमिकांचे प्रमाण खूप आहे. ह्या गटात असे श्रमिक येतात ज्यांना प्रत्यक्ष वेतनाखेरीज अन्य प्रकारे त्यांच्या कामाची नुकसानभरपाई मिळते. ह्या गटात काम देणारा मालकवर्ग, स्वतःचे खाते असलेला श्रमिकवर्ग, कुटुंबातील अर्थाजन करणारा, सहकारी क्षेत्रात काम करणारा अशा प्रकारच्या श्रमिकांचा समावेश होतो.२०२०मध्ये लहान व मध्यम उत्पन्न गटाच्या ५० देशांमधील प्रभावी रोजगाराची आकडेवारी हे दर्शविते की बिगर-वेतन श्रमिकांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. ह्याउलट जास्त उत्पन्नगटातील देशांमध्ये बिगर-वेतन श्रमिकांचे प्रमाण कमी आहे वा ते अल्प गटात मोडते. त्याचबरोबर ह्या बिगर- वेतन श्रमिक वर्गातून श्रमबलात समाविष्ट न झालेल्या श्रमिक वर्गाला, विशेषतः स्त्री- श्रमिक वर्गाला वगळले आहे. ह्या चर्चेतला महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ह्या बिगर-वेतन श्रमिक वर्गाचाही विचार झाला तर आत्ता मोजलेली ‘वेतन विषमता’ आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, प्रभावी व पुरेश्या आकडेवारीच्या अभावामुळे वेतनविषमतेचा अंदाज बिनचुकपणे करता येत नाही, ही अंदाजप्रक्रियेतील मर्यादा आहे. ही मर्यादा लक्षात घेऊन हा अहवाल असे निरीक्षण नोंदवितो की, जगातल्या निरनिराळ्या देशांमध्ये व उत्पन्नगटांमध्ये वेतनातील विषमता कमी झाली आहे. असे असूनदेखील हा अहवाल असे सूचित करतो की सध्याची वेतन विषमतेची पातळी वरची आहे..वेतनातील विषमता कमी करण्यासाठी योग्य ‘राष्ट्रीय वेतन धोरण’ आणि ‘संस्थात्मक प्रगती’ आवश्यक आहे, असे अहवाल सुचवितो. त्याचबरोबर उत्पादकता, चांगले काम आणि अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण यांना प्रोत्साहन देणारी धोरणे आखणे तितकेच महत्वाचे आहे, असेही अहवालात नमूद केले आहे. अहवालात नमूद केलेल्या ठोस शिफारसी वेतन विषमता कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. उदाहरणार्थ `सामूहिक सौदेबाजीतून वेतननिश्चिती करणे, वेतननिश्चिती करताना श्रमिकांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या गरजा आणि आर्थिक घटकांचा विचार करणे, वेतनधोरणांनी लिंगसमानता, समानता आणि भेदभाव न करणाऱ्या धोरण व्यवहारांचे समर्थन करणे, वेतन निश्चितीचे निर्णय विश्वसनीय आणि पुरेश्या आकडेवारीच्या व ह्या अहवालातील निरीक्षणे वेतनासंबंधीच्या रुढ समजांना छेद देणारी आहेत. तशीच ती वेतनासंबंधी चित्तवेधक आणि गुंतागुंतीचे चित्र उभी करणारी आहेत.(लेखक आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.) 