Premium|Gokul Dairy Election : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सत्तासंघर्ष; कोल्हापूरच्या राजकारणावर काय परिणाम होणार?

निवडणुकीत बहुमत नाही मिळालं तर विरोधातील निवडून आलेल्यांना घाऊकरीत्या फोडून, कधी विरोधातील पक्षच फोडून, कधी निवडणूक आधीच्या आघाड्या तोडून सत्ता मिळवण्याचे प्रयोग महाराष्ट्रानं आणि देशभरातील अनेक राज्यांनी पाहिले आहेत. त्यावर ताण करणारा सत्तेचा प्रयोग कोल्हापुरातील गोकुळ या सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या निवडणुकीत राबवला गेला. लोकांचा कौल, नैतिकता, लोकशाही मूल्यं यापेक्षा सत्तेचं मोल अधिक असतं हेच अधोरेखित करणाऱ्या या खेळ्या होत्या. त्याचे परिणाम गोकुळ पलीकडे व्यापक राजकारणात उमटत राहतील. एका जिल्ह्यापुरत्या दूध संस्थेसाठी एका बाजूला राज्यातील सत्ताधारी दुसरीकडे तमाम विरोधक इतका का जोर लावतात असा प्रश्न पडू शकतो. त्यात गोकुळचं कोल्हापूरच्या राजकारणातील स्थान कारणीभूत आहे; तिथला अर्थव्यवहार मोलाचा आहे. चार हजार कोटींच्या घरात गोकुळची उलाढाल आहे. तसेच कोणतेही सत्तास्थान सोडायचं नाही हा भाजपचा इरादाही कारणीभूत आहे. मागच्या कोणत्याही गोकुळच्या निवडणुकीत राज्यस्तरावरून मामला इतका प्रतिष्ठेचा बनवला गेला नव्हता. गोकुळचे सारे निर्णय कायम कोल्हापुरातच झाले हे खरं नाही; मात्र यावेळी जितका हस्तक्षेप राज्याचे सत्ताधारी करताहेत, किंबहुना सगळं काही मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरूनच ठरवलं जातं असल्याचे सांगितले जाते ते भाजपच्या सत्तातृष्णेचं लक्षण आहे. गोकुळमध्ये ज्या प्रकारे निवडणुकीत पराभूत होऊनही अध्यक्ष आमचाच झाला पाहिजे यासाठी आटापिटा केला गेला तोही याच राजकीय प्रतिष्ठेपायी. सहकाराचे सारे गड ढासळत असताना गोकुळ हा नफ्यात चाललेला आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नडीला उपयोगी पडणारा अपवादात्मक सहकारी उद्योग आहे. राज्यभरातील जिल्हा दूध संघ काळाच्या ओघात बंद पडले. याचं कारण असलेल्या सहकारातील बऱ्या-वाईट प्रवृत्तींचा शिरकाव सगळ्या दूध संघातूनही अस्तित्व दाखवत होता. असं सहकारात मळभ दाटले असताना गोकुळ भक्कमपणे उभा राहिलेला सहकारी दूध संघ आहे. दर दहा दिवसांनी दूध उत्पादकांच्या खात्यावर पैसे जमा होतात, यात खंड नाही हा शिरस्ता बाकी सगळ्या कारभारातील त्रुटी आणि तळं राखणारे पाणी चाखत राहणार ही सत्तारिती जमेला धरूनही ग्रामीण भागातील अर्थचक्रही हलतं ठेवणारा आहे. कोल्हापुरात महापूर असो की दुष्काळ त्याचा अन्य भागाइतक्या टोकाच्या झळा बसत नाहीत याचं कारणही हा दूधाचा व्यवसाय. तिथं साडेपाच लाख सभासद आहेत म्हणजे एवढी कुटुंबं संघाशी जोडली गेली आहेत. त्यांच्या घरात दर दहा दिवसांनी दूधाचे पैसे जमा होतात. असं होतं तेव्हा साहजिकच या सगळ्यावंर प्रभाव टाकण्याचं गोकुळ हे साधनही बनतं. राजकारणासाठी हक्काने यंत्रणा वापरता येते. राजकारणात लागणारे सगळ्या प्रकारचे टाॅनिक तिथून घेता येते. कोल्हापुरात आमदार नको परंतु दूध संघात संचालक करा असं म्हणण्याचा प्रघात पडला तो यातूनच..पक्षीय रंगअशा दूध संघात सत्तेसाठी साठमारी प्रामुख्याने गटातटात होत असे. त्याला पक्षीय रंग कधी आला नव्हता. मागील निवडणुकीत कोल्हापूरच्या राजकारणात एकेकाळी दबदबा असलेल्या महाडीक गटाकडून सत्ता हिसकावून घेताना सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांनी हातमिळवणी केली होती. पाच वर्षांची मुदत संपता संपता गोकुळमध्ये अध्यक्ष महायुतीचा झाला पाहिजे असा प्रवाह सुरू झाला. सुरुवातीला हे मुश्रीफ यांना अडचणीत आणण्यासाठीचं प्रकरण होतं. मात्र मुश्रीफ यांनी जे व्हायचं ते महायुतीचं होईल हे अजिदादांसोबत महायुतीत जाताना ठरवलं होतं. शह काटशहात मुश्रीफ कागलच्या राजकीय विद्यापीठाचे स्नातक आहेत गोकुळमधील त्यांची ताकद पाहता महायुतीतून होणारी कोंडी उधळणं त्यांना अशक्य नव्हतं. मात्र साप्रंत काळी शांतपणे झोप लागणं अधिक महत्त्वाचं हे ज्यांना ज्यांना समजले किंवा समजावून सांगितलं गेलं त्यात तेही आहेत. तेव्हा मागच्या सत्ताकाळात शेवटचा अध्यक्ष महायुतीचा करण्यात यशही आलं. ती गोकुळचं रणांगण गाजणार याची नांदी होती. राज्यातील सत्तेतून हा खेळ सुरू झाला होता.गोकुळवर वर्चस्व मिळवायचे यासाठी डावपेच बराच काळ सुरू होते. मागच्या पाच वर्षात काॅंग्रेसचे सतेज पाटील आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता होती. त्यांच्या काळात ज्या संस्थांना गोकुळचे सदस्यत्व दिले त्या साहजिकच त्यांच्या मान्यतेने झाल्या होत्या. या सुमारे १४०० संस्थांचा कल निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार होता. त्या अपात्र ठराव्यात यासाठी बराच आटापिटा केला गेला. तो सतेज यांच्यासोबत मुश्रीफ यांनाही लक्ष्य करणारा होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं. ते लढवण्यात मुश्रीफ यांची भूमिका मोलाची होती. मात्र या संस्थांच्या मनात आपला हक्क डावलला जात होता याचा राग होताच. तो निवडणुकीच्या आधी उफाळून आला होता. एक अदृश्य शक्ती हे सारं घडवते असं सांगितलं जात होतं, हा रोख भाजपकडे होता. मुदत संपताच प्रशासक नेमण्याची तरतूद गोकुळला लागू झाली मात्र जिल्हा बॅंकांची मुदत संपताना तिथले संचालक मंडळच निवडणुकीपर्यंत कारभार करेल असा आदेश सरकारने काढला. यात कोणतं समान सूत्र आहे? जे आहे ते आमच्या सोयीनं आम्हाला हवं ते करू, ते करण्यासाठी राज्याची सत्ता आमच्याकडे आहे हा आत्मविश्वास. महायुतीतील मुश्रीफ यांचं स्थान कमकुवत करणं, गोकुळमध्ये महाडिक गट वगळता भाजपला स्थान नव्हतं. ते इतरांच्या बरोबरीनं मिळवून देणं आणि सतेज पाटील यांची राजकीय कोंडी करण्यासाठी आणखी एक पाऊल टाकणं हे गोकुळच्या सत्तासंघर्षातील भाजपचे इरादे होते. येनकेनप्रकारे भाजपनं तूर्त यात यश मिळवलं आहे..तांत्रिक बाजूचा आधारगोकुळमध्ये ठराव धारक सभासद प्रतिनिधींनी सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीच्या बाजूने कौल दिला. त्यांच्या आघाडीचे २५ पैकी १३ उमेदवार विजयी झाले त्यात महायुतीचे १२ जण. तेव्हा लोकशाहीतील निकष सत्ता समविचारी आघाडीची असेल असे सांगतो. आता लोकांनी कौल दिला तर तो तसाच मान्य करायचा हे दिवस सरले आहेत. अनेक राज्यात निवडणुकांनंतरच्या तोडफोडीतून सरकारं स्थापन झाली. याची उदाहरणं २०१४ पासून महाराष्ट्र पाहतो आहे. विरोधकांना फोडणे त्यांचे पक्ष तोडणे याला चाणक्यनीती वगैरे म्हणण्याची फॅशनही रूढ झाली. सत्तेसाठी वाटले ते या सूत्राचे हे प्रयोग होते. विधानसभेतही निम्म्यापेक्षा अधिक सदस्य बहुमतासाठी हवेत, ज्यांच्याकडे तितके सदस्य त्यांची सत्ता हे गृहीतक लागू होते. गोकुळामध्ये मात्र ते नाकारलं गेलं. निवडून आलेले सदस्य फोडून सत्तेचा तोल ठरवण्याचे प्रयोग झालेच नाहीत असंही नाही. मात्र दोन्ही बाजूंनी त्याला कोणी दाद दिली नाही. तेव्हा महायुतीची सत्ता येण्यासाठी एका तांत्रिक बाजूचा आधार घेतला गेला. गोकुळच्या पोटनियमानुसार गणपूर्तीसाठी १४ संचालक बैठकीला हजर राहणे आवश्यक आहे. महायुतीतील संचालकानी अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीला दांडी मारल्याने बहुमत असूनही समविचारी आघाडीचा अध्यक्ष होऊ शकला नाही. याच तांत्रिकतेचा आधार घेत महायुतीनं कोरम होणारच नाही आणि तीन सभांना संचालक गैरहजर राहिले तर पुन्हा प्रशासक आणावा लागेल असा शोध लावला. खरंतर महायुतीच्या नेत्याच्या आदेशाप्रमाणे संचालक गैरहजर राहिले मात्र आपलं पद जाईपर्यंत ताणलं असतं तर आमदारकीहून अधिक मोलाचं संचालकपद कोणी सोडलं नसतं. याची जाणीव महायुतीच्या कारभाऱ्यांना होतीच. कोंडी फोडण्याच्या नावाखाली पाच शासन नियुक्त संचालक आणि त्यातील चार जणांना मताचा अधिकार देणारा अध्यादेश सरकारने काढला. सरकारचा अधिकार म्हणून अध्यादेश काढता येतही असेल. मात्र आपल्याला लोकांनी विरोधात बसायचा कौल दिला आहे हे दिसत असताना सत्ता काढून घेण्यासाठी अध्यादेशाची चोरवाट अवलंबणं नैतिकतेच्या कोणत्या कसोटीवर बसवायचं. हे फासे टाकण्यात आघाडीवर असलेला भाजप नैतिक राजकारणाच्या गप्पा ठोकण्यात सगळ्यात आघाडीवर असतो. प्रश्न केवळ गोकुळचा नाही सत्तेसाठी याच प्रकारे कुठेही कसेही बदल करण्याची वाट घालून देणारा काळ सोकावण्याचा धोका आहे. एका जिल्ह्यातील संस्थेसाठीचा अट्टहास गोकुळला देश पातळीवर चर्चेचा विषय बनवणारा ठरला. यात राज्य, देशातील नेतेही उतरले. इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीपासून सतेज यांच्या राजकीय इतिहासापर्यंत भाजपवाले अनेक बाबींना उजाळा देतात. ते राजकीय वार प्रतिवार म्हणून समजण्यासारखं असलं तरी आणि अगदी काॅंग्रेसनं लोकशाहीविरोधात अनेक गोष्टी केल्या हे मान्य केलं तरी तेच सत्तेत आल्यानंतर भाजप काॅंग्रेसवाल्यांवर ताण करणारं त्याच प्रकाराचं राजकारण करणार काय हा प्रश्न आहे. गोकुळमध्ये कोरमचा पेच इतकाच मुद्दा असेल तर, लोकांनी न निवडलेल्या शासन नियुक्त संचालकांना मताचा अधिकार देण्यापेक्षा गणपूर्तीची अट शिथिल करणं सोपं आणि लोकांचा कौल मान्य करणारं ठरलं असतं. तसंही गोकुळसारख्या सहकारी संस्थांत एकदा निवडणूक संपल्यानंतर बहुतेक वेळा सर्व संचालक एकत्र येऊनच कारभार चालवतात. सरकारनं जे केलं त्यातून सहकारात वाटेल तशा हस्तक्षेपाची एक वाट मोकळी झाली आहे. व्यापक लोकशाही मूल्यांच्या प्रकाशात हे योग्य ठरतं का याचा निवाडा न्यायालय यथावकाश करेल तोवर गोकुळची सत्ता मिळवण्याचं आणि निवडणूक जिंकलेल्या सतेज पाटलांना ती नाकारण्याचं स्वप्न पुरं झालं आहे..नवीन समीकरणाची नांदीयात महायुतीनं प्रतिष्ठेचा मुद्दा करून अध्यक्षपदाचा डाव जिंकला तसा तमाम विरोधकांना महायुतीच्या विरोधात आवाज उठवायची संधीही मिळाली. कोल्हापुरातील विरोधकांचा प्रचंड मोर्चा त्याचेच निदर्शक. त्यात राजकारणापलीकडेही भाजपच्या केंद्रीकरणाच्या वाटचालीला विरोध असलेले राजकारणाबाहेरील निरनिराळ्या क्षेत्रातील लोक सहभागी झाले. ज्या सतेज पाटील यांची कोल्हापूरबाहेर पडायची फारशी इच्छा नव्हती त्यांना महायुतीच्या ताकदीला शह देणारा नेता अशी राज्यव्यापी प्रतिमा बनवण्याची संधी दिली. त्यावर स्वार व्हायचं की पुन्हा कोल्हापूरच्या गटबाजीत दंड थोपटत राहायचे हे त्यांनी ठरवायचे. काँग्रेस राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या आशीर्वादाने ज्यांच्या सहकारातील गड, गढ्या, बालेकिल्ले उभे राहिले असे अनेक जण २०१४ नंतर भाजपशी जुळवून घेत होते. जे उघड गेले नाहीत तेही स्थानिक पातळीवर सांमजस्याचे राजकारण करताना दिसताहेत या पार्श्वभूमीवर गोकुळच्या निवडणुकीने विरोधाचा सुर पुरता संपला नाही, दबतही नाही हे दाखवलं ही विरोधकांसाठी जमेची बाब. गोकुळमधील भाजपच्या सत्तेच्या प्रयोगानं २०२९ च्या निवडणुकीपर्यंत राजकीय तापमान वाढत राहील याची नांदी झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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