Premium|Gold Rate : सोन्याची तेलावर कुरघोडी, पुढच्या पाचच वर्षांत तेलाची मागणी घटणार?

Gold-Oil Ratio Hits Record High: What It Reveals About the Global Economyरिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी नुकतंच एक महत्त्वाचं निरीक्षण मांडलं. ते म्हणाले, आत अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चिततेचं प्रमुख मोजमाप सोन्यावरुन केलं जातं. पूर्वी हेच तेलाच्या बाबतीत होत असे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत कायम असलेली एकच गोष्ट म्हणजे 'बदल' आहे. ट्रम्प यांची दादागिरी, युद्ध, डॉलरची घटती किंमत, ताणलेले व्यापारी संबंध या सगळ्यातून बिघडत जाणारी पुरवठा साखळी या सगळ्यामुळे बाजार सतत चढता-उतरता आहे. या सगळ्यात वाढत जाणारी गोष्ट म्हणजे सोन्याचे भाव. आपल्याला वाटतं दिवाळीमुळे सोन्यात वाढ झाली असेल पण तसं नाहीये. सोन्यात वाढ होण्याची इतर अनेक कारणं आहेत.तुफान महाग होत जाणाऱ्या सोन्याने तेलालाही मागे टाकलंय. म्हणूनच Gold is New oil असं म्हटलं जातंय. काय कारणं आहेत याची, वाचा सविस्तर सकाळ प्लसच्या या लेखामध्ये..गुंतवणूकदारांची पसंतीगुंतवणूकदार आता मोठ्या प्रमाणावर सोनं खरेदी करत आहेत. सोन्याचा भाव झपाट्याने वाढून प्रति औंस $4,000 पेक्षा जास्त झाला आहे. पण गंमत म्हणजे तेलाचे दर मात्र घटलेत. २०२२ च्या सुरुवातीपासून कच्च्या तेलाच्या किंमती ४०% पेक्षा जास्त घटल्या आहेत. युक्रेनवर रशियाच्या आक्रमणानंतर जेव्हा तेलाचा दर प्रति बॅरल $100च्या पुढे गेला होता. तो आता मोठ्या प्रमाणात घसरलाय. अर्थात त्यामुळे तेल बाजारपेठा ‘अनिश्चिततेचा धोका’ओळखण्याचं मापक राहिलेल्या नाहीत.पूर्वी तेलाचे भाव वाढले म्हणजे बाजारात महागाई वाढत असे. आता हीच गोष्ट सोन्याच्या बाबतीत झाली आहे..Premium|Gold Buying Guide: दिवाळीत सोनं घ्यायचं असेल तर कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाल?.सोनं आणि तेल दोन्ही जोखमीचे मापकआजची स्थिती काही असेल पण थोडं इतिहासात डोकावलं तर संकटकाळी सोनं आणि तेल या दोन्हींच्या किंमतींमध्ये परस्परसंबंध दिसून येतो. अर्थात दोन्ही एकाचवेळी भडकतात असं नव्हे. कधी उशीराने तर कधी अगदी उलट दिशेने त्यांच्या किंमती फिरतात.उदाहरणच सांगायचं झालं तर १९९० मध्ये इराकने कुवैतवर हल्ला केला तेव्हा सोन्याच्या किंमती जवळपास स्थिर राहिल्या, पण तेलाचे भाव मात्र झपाट्याने वाढले.तसंच, २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटात सोनं तुलनेने स्थिर राहिलं, पण तेलाच्या किंमती कोसळल्या. तर २०१४–२०१६ या काळात अमेरिकेतील शेल ऑईल उत्पादनामुळे पुरवठ्याचा साठा वाढला आणि तेलाचे दर कोसळले, तर सोनं स्थिरच राहिलं..सोन्यातील गुंतवणूक म्हणजे सुरक्षासर्वसाधारणत: कोणत्याही देशाचा, धर्माचा इतिहास काढून पाहिला तर सोन्याचा उल्लेख आढळतोच. इतकंच नव्हे तर सोनं हा श्रीमंतीचा निकष अगदी पूर्वीपासूनच मानला गेलेला आहे. हेच आजही कायम आहे. सोनं हे सुरक्षित गुंतवणूक साधन (safe-haven asset) मानलं जातं. महागाई, युद्ध, महामारी किंवा भू-राजकीय अस्थिरता असताना सोन्याचे दर वाढतातच. पण तेलाच्या किंमती मात्र मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून असतात — अर्थव्यवस्था मंदावल्यास इंधनाची मागणी घटते आणि तेलाचे दर कमी होतात.म्हणून सोनं आणि तेल दोन्हीही जोखमीचे निर्देशक आहेत — सोनं आर्थिक अस्वस्थतेला प्रतिसाद देतं, तर तेल आर्थिक वाढीच्या मंदीला..Premium|Gold Loan: गोल्ड लोनचं काळ सत्य: लोकांचे दागिने हळूहळू कसे गायब होत आहेत? .सोनं-तेल गुणोत्तरात विक्रमी झेपसोनं-तेल गुणोत्तर (Gold-Oil Ratio) म्हणजे प्रति औंस सोन्याच्या किंमतीचा प्रति बॅरल तेलाच्या किंमतीशी असलेला गुणोत्तर. जेव्हा जागतिक अनिश्चितता वाढते आणि आर्थिक वाढ धोक्यात येते, तेव्हा सोनं वाढतं आणि तेल घटतं — परिणामी हे गुणोत्तर वाढतं.कोविड काळात हेच घडलं — जागतिक टाळेबंदीमुळे तेलाची मागणी कोसळली आणि अनिश्चिततेमुळे सोन्याची मागणी वाढली, त्यामुळे हे गुणोत्तर ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचले.सध्या हे गुणोत्तर सुमारे ६८ आहे, म्हणजेच बाजार एक औंस सोन्याला ६८ बॅरल तेलाइतकी किंमत देत आहे. जून २०२२ मध्ये हेच गुणोत्तर केवळ १५.९ होते. तेव्हापासून सोन्याच्या किंमती दुप्पट झाल्या आणि तेलाच्या किंमती अर्ध्या झाल्या — म्हणजे जेमतेम २-३ वर्षांत या गुणोत्तरात चौपटीपेक्षा जास्त वाढ झालेली दिसतेय..सोनं आणि तेलाच्या गुणोत्तरातला फरक आणि त्यातील वाढ जागतिक अस्थिरतेचे आणि मंदावलेल्या आर्थिक वाढीच्या भीतीचं निदर्शक आहे..तेलाच्या किंमतीत घसरण कशामुळे?२०१५ ते २०२४ दरम्यान तेलाच्या पुरवठ्यातील ९०% वाढ अमेरिकेतील शेल ऑईल उत्पादनातून झाली, तर मागणीतील ६०% वाढ चीनमुळे झाली (आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था – IEA).पण आता चित्र बदलले आहे. चीन आता मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रीक वाहनांकडे वळल्याने ते तेलावर फारसे अवलंबून नाहीत. दुसरीकडे अमेरिकेतील शेल गुंतवणूकही मंदावली आहे. म्हणून भविष्यातील मागणी-पुरवठा समीकरण पूर्णपणे वेगळं असेल..Premium| Gold Reserves: वाढती भू-राजकीय अस्थिरता आणि डॉलरच्या चढ-उतारात सोनेच का महत्त्वाचे ठरत आहे?.जागतिक तेलमागणी नवीन उर्जास्रोतांमुळे आणि मंद आर्थिक वाढीमुळे स्थिर राहील किंवा त्यात घट होईल, अशी शक्यता आहे. विकसनशील देशांत वाढ होईल पण अमेरिका व युरोपमध्ये २०३० पूर्वीच ही मागणी झपाट्याने खाली येईल, असा अंदाज व्यक्त होतोय. २०२७ नंतर जागतिक GDP वाढही तेलमागणीस तितकीशी चालना देणार नाही, कारण पर्यायी इंधनांचा वापर वाढेल..सोनं खरेदी करणारा गुंतवणूकदार म्हणजे प्रत्यक्षात भीतीत गुंतवणूक करणारा माणूस — ‘going long on fear’वॉरेन बफे.‘काळं सोनं’१९७०च्या दशकात तेलाला “काळं सोनं” म्हटलं जायचं कारण ते आर्थिक प्रगतीचं प्रमुख इंधन होतं. आज मात्र तेलाचं महत्त्व कमी झालंय. एकूण ऊर्जा मागणीत तेलाचा वाटा ४६% वरून आता ३०% च्या खाली आला आहे.दुसरीकडे, सोनं हे गुंतवणुकीसाठी पसंतीचं साधन बनलं आहे. महागाई, युद्ध, आणि चलन अवमूल्यन अशा सगळ्याच आपत्तींमध्ये संरक्षणासाठी सोन्यात गुंतवणूक आजही अगदी योग्य मानली जाते. .म्हणूनच एप्रिल २०२५ नंतर आर्थिक अनिश्चिततेचे निर्देशांक किंचित कमी झाले असले, तरी सोन्याच्या किंमती वाढता वाढता वाढेच आहेत.हा कल सर्व पातळ्यांवर दिसतो — किरकोळ गुंतवणूकदार सोन्याचे ETF खरेदी करत आहेत, केंद्रीय बँका सोनं साठवत आहेत, आणि वित्तसंस्था आपल्या ग्राहकांना सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देत आहेत. त्यातच अलीकडील अमेरिका-चीन व्यापार तणावाने सोन्याची मागणी आणखी वाढवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.