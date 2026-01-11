Premium|Gold price rise : सोन्यातील गुंतवणूक अजूनही फायद्याची?

मुकुंद बी. अभ्यंकर- mbabhyankar@gmail.comभारतीयांची आणि त्यातही महिलांची सोन्याबद्दलची ओढ किती बरोबर होती हे गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या भावात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे सिद्ध झाले. देशाच्या संपत्तीचा विचार केल्यास भारतीयांच्या सोन्यावरील प्रेमामुळे अनेक वर्षांपासून कमी किमतीला आयात केलेले सोन्याचे मूल्य सध्याच्या तेजीमुळे अनेक पटीने वाढले आहे. सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराने सोन्यात गुंतवणूक करावी का व येत्या वर्षात सोन्याचे भाव चढे राहतील का, या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यासाठी सोन्याच्या भावात प्रचंड वाढ का झाली आणि तशी परिस्थिती येत्या काळात राहण्याची शक्यता किती आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. .Premimum|Rupee Record Low 90.30 : रुपयाचा नीचांक: अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा! .डॉलर कमकुवत, सोने मजबूत!विविध घटना-घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर २०२५ मध्ये अमेरिकी डॉलर कमकुवत झाला. डॉलरच्या तुलनेत युरो सुमारे ८ टक्के मजबूत झाला, तर जपानी येनमध्ये डॉलरविरुद्ध जवळपास १० टक्क्यांपर्यंत वाढ दिसून आली. ब्रिटिश पौंडही डॉलरच्या तुलनेत सुमारे सहा ते सात टक्के मजबूत झाला. या आकड्यांवरून २०२५मध्ये डॉलरची कमजोरी ही केवळ एका चलनापुरती मर्यादित न राहता, प्रमुख जागतिक चलनांच्या तुलनेत व्यापक स्वरूपाची होती, हे स्पष्ट होते. डॉलर घसरल्यावर सोन्याचे भाव वाढतात, हे डॉलर आणि सोन्याचे भाव यांच्यामधील व्यस्त प्रमाण २०२५मध्ये अधिक प्रकर्षाने दिसून आले आणि डॉलरची घसरण ही सोन्याच्या तेजीचा महत्त्वाचा घटक ठरलीसोन्याच्या भावात २०२५मध्ये झालेली वाढ समजून घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय; तसेच देशांतर्गत आकडेवारी महत्त्वाची आहे. आंतरराष्ट्रीय स्पॉट मार्केटमध्ये २४ डिसेंबर २०२५ रोजी सोन्याचा भाव प्रति औंस ४४७९ डॉलर होता, जो २६ डिसेंबर २०२४ रोजी २६३३ डॉलर होता. अर्थात, सोन्याच्या आंतरराष्ट्रीय भावात एकाच वर्षात जवळपास ७० टक्के इतकी विक्रमी वाढ नोंदवली गेली. जागतिक सोन्याच्या भावांमध्ये झालेली वाढ सोन्याच्या देशांतर्गत भावावर थेट परिणाम करते, कारण आपला देश सोनेखरेदीसाठी प्रामुख्याने आयातीवरच अवलंबून आहे. देशांतर्गत पातळीवर गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या भावात ७३ टक्के वाढ झाली असून, वर्षाच्या सुरुवातीला १० ग्रॅमसाठी ७०,००० रुपये असलेला सोन्याच्या भाव वर्षाअखेरीस सुमारे १.३१ लाख रुपये झाला होता. भारतात सोन्याचा भाव वाढण्याचे एक कारण म्हणजे सोन्याची आयात बव्हंशी डॉलरमध्येच होत असल्यामुळे डॉलरची मागणी वाढते आणि त्यामुळे रुपयाच्या तुलनेत डॉलर महाग होत जातो आणि या आयातीची रुपयातील किंमत अधिकच वाढत जाते. अर्थात, संपूर्ण वर्षभरात डॉलरच्या विनिमय दरात झालेली वाढ फक्त ७ ते ८ टक्के इतकीच मर्यादित असल्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत सोन्याच्या भावात झालेली वाढ रुपया कमकुवत झाल्यामुळे झालेली नसून, हे भाव वाढण्याची प्रमुख कारणे आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीशी निगडित आहेत..डॉलरआधारित गुंतवणूकसामान्यतः अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात कपात झाल्यावर बाँडवरील परतावा कमी होतो आणि सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी पहिला पर्याय असणारे सोने अधिक आकर्षक बनते. व्याजदरकपात अनेकदा आर्थिक मंदी, वाढती अनिश्चितता किंवा महागाईच्या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर केली जाते. अशा काळात गुंतवणूकदार सुरक्षित आश्रय म्हणून सोन्याकडे वळतात. व्याजदरकपातीमुळे डॉलरमधील गुंतवणूक कमी आकर्षक बनल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील डॉलरची मागणी कमी होते आणि डॉलर कमकुवत होतो. सोने आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरमध्येच विकले जात असल्यामुळे डॉलर कमकुवत झाल्यास इतर चलनधारकांसाठी सोने स्वस्त पडते. यामुळे युरोप, आशिया आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधून सोन्याची मागणी वाढते आणि भाव वाढायला सुरवात होते. म्हणजेच, फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरकपात, त्यातून डॉलरचे घटते मूल्य, त्यातून सुरक्षित गुंतवणुकीची वाढती मागणी आणि पर्यायाने सोन्याच्या भावात तेजी अशी साखळी प्रक्रिया चालू होते. या साखळीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे भाव वाढतात. गेल्या वर्षी अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरकपातीचा मार्ग स्वीकारला. महागाई काहीशी नियंत्रणात येत असताना आणि आर्थिक वाढीचा वेग मंदावण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने ‘फेड’ने टप्प्याटप्प्याने व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. या कपातीचा उद्देश कर्ज स्वस्त करणे, गुंतवणूक आणि उपभोगाला चालना देणे; तसेच आर्थिक मंदीचा धोका टाळणे हा होता. ‘फेड’ने २०२५ मध्ये टप्प्याटप्प्याने अशी एकूण ०.७५ टक्का व्याजदरकपात केली. सोन्याचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव वाढण्याचे ते एक महत्त्वाचे कारण ठरले..‘डी-डॉलरायझेशन’ला चालनाजागतिक अर्थव्यवस्थेत डी-डॉलरायझेशनच्या प्रक्रियेला वेग येताना दिसत असून, ‘ब्रिक्स’ देश नॉन-डॉलर व्यापाराकडे ठामपणे वाटचाल करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा व्यवहार आणि भांडवली देवाण-घेवाणीत डॉलरऐवजी स्थानिक चलनांचा वापर वाढत असल्याने डॉलरचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील विनिमयाचे चलन म्हणून असणारे स्थान कमी व्हायला लागले आहे. चीनने डॉलरवर अवलंबित्व कमी करणारी स्वतंत्र आर्थिक पायाभूत रचना उभारली असून, ‘ब्रिक्स’ देशांमधील सुमारे ५० टक्के अंतर्गत व्यापार आता स्थानिक चलनांतून होत आहे. रशियाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, चीनसोबतच्या सुमारे ९० टक्के व्यापार व्यवहारांमध्ये रुबल आणि युआनचा वापर केला जातो. डी-डॉलरायझेशनच्या प्रक्रियेचा थेट परिणाम अमेरिकी डॉलरच्या मागणीवर होताना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि ऊर्जा व्यवहारांमध्ये डॉलरऐवजी स्थानिक चलनांचा वापर वाढल्याने जागतिक स्तरावर डॉलरची गरज कमी होत आहे. परिणामी, डॉलरच्या दीर्घकालीन मागणीवर दबाव निर्माण होत असून, त्याचे प्रतिबिंब चलन बाजारात डॉलरचे विनिमय मूल्य घटण्यामध्ये पडलेले दिसून येत आहे. मात्र, डॉलरला आव्हान देण्याचे आतापर्यंतच्या सर्व प्रयत्नांचा अमेरिकेने लष्करी हस्तक्षेप करून बीमोड केला आहे. व्हेनेझुएलाचे उदाहरण याबाबतीत अगदी अलीकडचे आहे. सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रदेशांमध्ये, विशेषतः ऊर्जा-समृद्ध पश्चिम आशियाई देश, महत्त्वाचे सागरी व्यापार मार्ग आणि चोक-पॉइंट्स यामध्ये अमेरिका आपला लष्करी प्रभाव कमी होऊ देणार नाही. तेल व इतर कमोडिटी व्यवहार डॉलरमध्येच होण्यास आतापर्यंत मिळालेले भक्कम पाठबळ काही प्रमाणात टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न अमेरिकेकडून होतच राहणार..Premium|Gold Investment : सोनं विकू नका, कामाला लावा! दागिने न मोडता पैसे मिळवण्याचे ५ 'स्मार्ट' मार्ग.मध्यवर्ती बँकांची धोरणेआंतरराष्ट्रीय व्यापाराला आधार मिळावा यासाठी प्रत्येक देशाची मध्यवर्ती बँक प्रमुख देशांचे परकी चलन आणि त्यावर आधारित सिक्युरिटीज आणि काही प्रमाणात सोन्याचा राखीव साठा नेहमीच ठेवते. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील वाढती अनिश्चितता आणि युद्धांचा विचार करून मागील दोन-तीन वर्षांपासून अनेक मध्यवर्ती बँकांनी डॉलराधारित सिक्युरिटीजमधील गुंतवणूक कमी करत आणली आणि राखीव साठा वाढवताना सोन्याचा वाटा अधिक ठेवला आहे. याच्या जोडीला मध्यवर्ती बँकांनी डॉलरच्या घसरणीला एक धोरणात्मक संधी मानली. त्यांनी डॉलरमधील नव्याने खरेदी केलेल्या साठ्याचे प्रमाण कमी केले आणि राखीव साठा सोन्याकडे वळवला. डॉलर कमकुवत झाल्यामुळे सोन्याची खरेदी, त्यामुळे सोन्याच्या भावात वाढ, त्यातून सोन्यावरच्या विश्वासात वाढ आणि त्यामुळे पुन्हा डॉलरच्या राखीव साठ्यातील प्रमाणात घट अशी साखळीच तयार झाली! २०२५ मध्ये या साखळीचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून आला. मध्यवर्ती बँकांनी सोन्याचा साठा वाढवला, आंतरराष्ट्रीय किमती चढ्या राहिल्या आणि या भाववाढीचा परिणाम म्हणून राखीव साठ्यात सोन्याचा मूल्याधारित वाटा आपोआप वाढत गेला. परिणामी, सोन्यामधील पुढील साठवणुकीलाही चालना मिळाली. मध्यवर्ती बँकांची ही साठवणूक सोन्याच्या तेजीमागील एक महत्त्वाचा, पण फारसा गाजावाजा न झालेला घटक होता. थोडक्यात, गेल्या वर्षीच्या तिसऱ्या तिमाहीत जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी २२० टन सोने खरेदी केले, जे २०२४ च्या तिसऱ्या तिमाहीच्या सुमारे १९९.५ टनांपेक्षा जवळपास १० टक्क्यांनी जास्त आहे, डॉलरचे जागतिक राखीव चलन म्हणूनचे वर्चस्व हळूहळू कमी होण्याची चिन्हेही दिसत आहेत.गुंतवणूकदारांकडून मागणीमध्यवर्ती बँकांच्या जोडीने सोन्यात आलेल्या तेजीमुळे खासगी गुंतवणूकदारांनीसुद्धा सोन्याची आक्रमक खरेदी करण्यास सुरवात केली. ‘ईटीएफ’ गुंतवणूकदारांनी एका तिमाहीत तब्बल २२२ टन सोने खरेदी केले, जी गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वांत मोठी तिमाही खरेदी ठरली. मात्र, सोन्याचे भाव खूपच वाढल्यामुळे दागिन्यांच्या मागणीत घट होऊन टनांच्या हिशेबातील अशी खरेदी १९ टक्क्यांनी घसरून ३७१ टनांवर आली. तरीही भाव वाढल्यामुळे दागिन्यांवरील खर्चाचे मूल्य १३ टक्क्यांनी वाढून ४१ अब्ज डॉलरवर पोहोचले, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे..सोन्याचे भाव या वर्षी कसे?बहुतेक विश्लेषकांच्या मते, सोन्याची तेजी २०२६ मध्येही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या भावात वाढ झाली. स्पॉट सोन्याचा भाव जवळपास दोन टक्क्यांनी वाढून प्रति औंस ४३९७.६६ डॉलर झाला होता. डी-डॉलरायझेशनची प्रक्रिया, मध्यवर्ती बँकांकडून सुरू असलेली सततची सोन्याची खरेदी आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे सोन्याची सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून मागणी टिकून राहू शकते आणि भाव चढे राहू शकतात. अर्थात, ज्या वेगाने गेल्या वर्षी भाववाढ झाली तितका वाढीचा वेग बहुतेक राहणार नाही; कारण ज्यामुळे गेल्या वर्षी भाव वाढले, त्या घटकांचा बराचसा परिणाम अगोदरच सध्याच्या भावपातळीमध्ये प्रतिबिंबित झालेला आहे. या घटकांकडे लक्ष ठेवून त्याप्रमाणे येणाऱ्या काळात गुंतवणुकीचे नियोजन केल्यास फायद्याचे ठरेल.(लेखक सीए व अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत.). 