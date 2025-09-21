प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Google AI Goggles: गुगलचे AI गॉगल्स स्मार्टफोन्सची जागा घेणार का?

Future of Personal Computing: गुगलच्या या नव्या तंत्रज्ञानामुळे पर्सनल कॉम्प्युटरचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. हे गॉगल्स आपल्याला अधिक सुरक्षित आणि माहितीपूर्ण जगात घेऊन जातील.
गुगलनं अलीकडेच एक क्रांतिकारी तंत्रज्ञान सादर केलं आहे; जनरेटिव्ह एआय सक्षम गुगल गॉगल्स. हे गॉगल्स म्हणजे केवळ एक स्मार्ट डिव्हाइस नाहीये, तर ते म्हणजे एक प्रकारचे आपले ‘डिजिटल सहचर’ आहेत.

हे आपल्या दैनंदिन गरजा समजून घेतात, त्यावर कृती करतात आणि आपल्याबरोबर संवाद साधतात. म्हणजेच, संगणक आता आपल्याशी बोलू शकतो, आपलं म्हणणं समजून घेऊ शकतो आणि आपल्या गरजेनुसार निर्णयही घेऊ शकतो. या तंत्रज्ञानाविषयी.

