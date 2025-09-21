Premium| Google AI Goggles: गुगलचे AI गॉगल्स स्मार्टफोन्सची जागा घेणार का?

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरsaptrang@esakal.com गुगलनं अलीकडेच एक क्रांतिकारी तंत्रज्ञान सादर केलं आहे; जनरेटिव्ह एआय सक्षम गुगल गॉगल्स. हे गॉगल्स म्हणजे केवळ एक स्मार्ट डिव्हाइस नाहीये, तर ते म्हणजे एक प्रकारचे आपले ‘डिजिटल सहचर’ आहेत. हे आपल्या दैनंदिन गरजा समजून घेतात, त्यावर कृती करतात आणि आपल्याबरोबर संवाद साधतात. म्हणजेच, संगणक आता आपल्याशी बोलू शकतो, आपलं म्हणणं समजून घेऊ शकतो आणि आपल्या गरजेनुसार निर्णयही घेऊ शकतो. या तंत्रज्ञानाविषयी. .गु गल गॉगल्स हे भन्नाट तंत्रज्ञान आहे. यामध्ये असलेला कॅमेरा, त्याला जोडलेलं इंटरनेट, ऑटोमॅटिक भाषांतर करण्याचं सॉफ्टवेअर, माहिती साठवून ठेवण्यासाठी लागणारी मेमरी, एक मायक्रोप्रोसेसर अशा अनेक गोष्टी असतात. नॅचरल लॅंग्वेज प्रोसेसिंग या प्रणालीमुळे आपण त्याच्याशी आणि तो आपल्याशी मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गुजराती, तमीळ अशा कुठल्याही भाषांमध्ये संवाद साधू शकतो. टेकक्रंच या प्रतिष्ठित तंत्रज्ञानाविषयीच्या नियतकालिकानं ३१ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या एका लेखात गुगलच्या नवीन ‘एआय’ आधारित वय ओळखण्याच्या तंत्रज्ञानाचा उल्लेख केला आहे. हे तंत्रज्ञान गुगल गॉगल्समध्ये वापरण्यात येणार असून, वापरकर्त्याच्या वयाचा अंदाज घेऊन त्यानुसार त्याला योग्य माहिती आणि सेवा पुरवली जाणार आहे. (म्हणजे गुगलच्या काही इतर सेवा ज्या आपण आज मोबाईलवर वापरतो त्या आता गॉगल्समधून आपल्याला बोलता-बोलता वापरता येतील. जसं की, गुगल मला ह्या रेस्टॉरंटला चालत जाण्याचा रस्ता दाखव, मॅप्स, गुगल मला दिल्लीला जाणाऱ्या फ्लाईट्स दाखव, गुगल फ्लाईट्स किंवा गुगल मला एल निनोबद्दल माहिती सांग. गुगल सर्च, आणि गुगल मी माझ्या घराच्या चाव्या कुठे ठेवल्या होत्या.).गुगलनं मशिन लर्निंग वापरून हे तंत्रज्ञान विकसित केलं असून, गुगलमधल्या यू-ट्यूबवर आपण कुठले व्हिडिओज किती वेळा आणि केव्हा बघतो किंवा कुठल्या गोष्टी किती वेळा आणि केव्हा सर्च करतो याची माहिती गोळा करून, तिचा वापर करून वयाचा अंदाज घेतला जातो. जर वापरकर्ता १८ वर्षांखालचा असल्याचं आढळलं, तर त्याला सुरक्षित आणि योग्य सामग्रीच दाखवली जाते. म्हणजे थोडक्यात ॲडल्ट कन्टेन्ट दाखवला जात नाही.हे गॉगल्स म्हणजे एक प्रकारचा ‘एआय पॉवर्ड’ स्मार्ट चष्माच आहे. यामध्ये जनरेटिव्ह ‘एआय’ वापरून वापरकर्त्याशी संवाद साधला जातो. उदाहरणार्थ, आपण एखाद्या ऐतिहासिक स्थळावर फिरत असताना केवळ त्याच्याकडे बघून हे गॉगल्स आपल्याला त्या ठिकाणचा इतिहास, त्याची वैशिष्ट्यं अशा अनेक बाबींविषयी सविस्तर माहिती सांगू शकतात आणि तुमच्या प्रश्नांची उत्तरंही देऊ शकतात. .उदाहरणार्थ, मी मुंबईच्या ताजमहाल हॉटेलकडे या गुगल गॉगल्समधून पाहिलं तर ते हॉटेल केव्हा बांधलं गेलं, त्यावर अतिरेक्यांचा हल्ला कसा झाला, त्यामध्ये कसाब कसा पकडला गेला, त्यानंतर त्या हॉटेलची डागडुजी कशी आणि केव्हा केली गेली, त्यात किती रूम्स आहेत, त्यासाठी किती पैसे द्यावे लागतील. त्यात किती रेस्टॉरंट्स आहेत अशी सगळी माहिती तो सांगू शकतो. आणि ताजमहाल हॉटेलच काय, असं तो अनेक ऐतिहासिक वास्तू आणि इतर गोष्टींविषयीही करू शकतो..भाषेचा प्रश्न संपला!कित्येक वेळेला आपण एखाद्याला भेटतो तेव्हा आपल्याला त्याचा चेहरा ओळखीचा वाटतो, पण तो नक्की कोण आहे हे आपण विसरलेलो असतो. त्यावेळी गुगल गॉगल्स आपण त्याला केव्हा भेटलो होतो याची मेमरीत साठवलेली माहिती वापरून त्याचं नाव आणि त्याला आपण केव्हा भेटलो होतो, त्यावेळी आपण काय बोललो होतो हे सगळंच आपल्याला हळूच कानात सांगतात. त्यामुळे आपण त्याला भेटताच, ‘‘हॅलो प्रकाश, आपण अमुक अमुक ठिकाणी भेटलो होतो हे आठवतंय. तू कसा आहेस,’’ असं विचारून ऑकवर्ड परिस्थिती टाळू शकतो आणि संवाद पुढे नेऊ शकतो. याची गंमत म्हणजे आम्ही दोघं वेगवेगळ्या भाषा बोलत असलो तरी गुगल गॉगल्स आपल्याला ते जाणवूही देत नाहीत. .म्हणजे मी प्रकाशशी मराठीतून बोलतो तेव्हा गुगल गॉगल्स मराठीतून कानडीमध्ये तत्काळ भाषांतर करून प्रकाशला सांगतात आणि जेव्हा प्रकाश माझ्याशी कानडीत बोलतो तेव्हा त्याचं मराठीत भाषांतर करून मला ते मराठीत ऐकू येतं! यामुळे पूर्वी फ्रान्स, जपान, चीन अशा अनेक देशांमध्ये जाताना भाषेचा जो काही प्रश्न येत असे तो आता पूर्णपणे नष्ट होईल. एवढंच काय, गुगल गॉगल्समध्ये लावलेल्या कॅमेऱ्यामुळे आपल्या चेहऱ्यावरून आपला मूड ओळखून त्यानुसार ते आपल्याला ऐकण्यासाठी आपल्या आवडीनुसार संगीतही सुचवू शकतात आणि प्रत्यक्ष इंटरनेटवरून सुरूही करू शकतात. .हे सगळं होऊ शकतं याचं कारण आपल्या आवडीनिवडी त्याला आपण सतत केव्हा कुठलं संगीत ऐकतो याचं निरीक्षण केल्यामुळे माहीत असतात. यामुळे आपला अनुभव अधिक वैयक्तिक आणि समृद्ध होतो. या तंत्रज्ञानामुळे पर्सनल कॉम्प्युटरचा चेहरामोहराच बदलणार आहे. एआय आता आपल्या सवयी, गरजा आणि आवडीनिवडी समजून घेऊन त्यानुसार आपल्याला सेवा पुरवेल. उदाहरणार्थ, जर आपण नियमितपणे मराठी बातम्या वाचत असलो, तर हे गॉगल्स आपल्याला सकाळच्या ताज्या घडामोडी थेट तुमच्या डोळ्यांसमोर इंटरनेटच्या मदतीनं दाखवू शकतात. यामुळे संगणक अधिकच वैयक्तिक होईल आणि वापरकर्ता अनुभव अधिक सुसंगत आणि समाधानकारक होईल..Premium| Vishwas Patil: साहित्य संमेलनाचे बदललेले स्वरूप आणि मराठी साहित्याची सद्यस्थिती काय?.विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्तसुरक्षिततेच्या दृष्टीनंही हे गॉगल्स महत्त्वाचे ठरतील. अल्पवयीन वापरकर्त्यांसाठी योग्य गोष्टीच दाखवल्या जातील. त्यामुळे मानसिक आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम कमी होतील. शिक्षणाच्या क्षेत्रातही हे गॉगल्स क्रांती घडवू शकतात. विद्यार्थी गुगल गॉगल्स वापरून थेट त्यांच्या डोळ्यांसमोर विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं टेक्स्ट, ऑडिओ किंवा व्हिडिओ या फॉरमॅट्समध्ये वाचू, ऐकू किंवा पाहू शकतील, व्हिज्युअल गाइड्स मिळवू शकतील आणि शिकण्याची प्रक्रिया अधिक जिवंत आणि प्रभावी होईल. ऑफिसमध्ये किंवा ऑफिसबाहेर असलो तरी हे गॉगल्स आपल्याला आलेले ईमेल्स वाचून दाखवू शकतात आणि आपण त्यांना तोंडी उत्तरं दिली की ती टाईप करून हे गॉगल्स त्यांची उत्तरं ईमेलद्वारे पाठवूही शकतात. हे गॉगल्स आपण ठरवलेल्या मीटिंग्सचे रिमाइंडर देऊ शकतात आणि अगदी आपल्या बोलण्यावरून नोट्सही तयार करू शकतात. यामुळे आपलं कामकाज अधिक स्मार्ट आणि कार्यक्षम होईल. .Premium| Trump Immigration Policy : 24 तासात अमेरिकेत परत या, बड्या कंपन्यांनी H1 B visa धारकांना असा ईमेल का पाठवलाय?.एकंदरीत, हे गॉगल्स आपल्या डिजिटल आयुष्यात एक सहचर किंवा सेक्रेटरी म्हणून काम करतील. ते कायम आपल्याबरोबर असतील, आपल्यासाठी विचार करतील आणि आपल्या गरजेनुसार कृती करतील. गुगलच्या या नव्या प्रयोगामुळे ‘एआय’ आता केवळ संगणकात मर्यादित न राहता, आपल्या दैनंदिन आयुष्यात एक सहचर म्हणून प्रवेश करत आहे. हे गॉगल्स म्हणजे एका नवीन युगाची सुरुवात आहे; जिथे संगणक हे केवळ टायपिंग किंवा टचवर आधारित न राहता, संवादात्मक आणि अनुभवात्मक होणार आहेत. शेवटी, गुगलच्या जनरेटिव्ह एआय सक्षम गॉगल्समुळे पर्सनल कॉम्प्युटर्सचा चेहरामोहराच आमूलाग्र बदलणार आहे. काहींच्या मते, उद्याच्या जगात असे गॉगल्स हे स्मार्टफोन्स आणि लॅपटॉप्स यांची जागा घेतील आणि त्यांना कालबाह्य करतील. हे गॉगल्स आपल्याला अधिक स्मार्ट, सुरक्षित आणि माहितीपूर्ण जगात घेऊन जाणार आहेत. आता गुगल गॉगल्सचे हे संगणक आपल्याबरोबर ‘बोलणार’ आहेत आणि हे खरंच क्रांतिकारक आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.