Premium|Government Bonds in India : सरकारी कर्जरोख्यांत गुंतवणूक कशी करावी सुरक्षिततेसोबत मिळवा नियमित उत्पन्न

जयंत काकतकर - kakatkars@yahoo.comशेअर बाजारातील चढ-उतार आणि बदलत्या आर्थिक परिस्थितीमुळे गुंतवणूकदारांसमोर सुरक्षिततेसोबत नियमित उत्पन्न देणाऱ्या पर्यायांचा शोध घेण्याचे आव्हान असते. अशा वेळी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून जारी केलेले कर्जरोखे हा सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी तुलनेने सुरक्षित आणि नियमित व्याज उत्पन्न देणारा पर्याय ठरू शकतो. सरकारी कर्जरोख्यांचे प्रकार, त्यांची वैशिष्ट्ये, खरेदी-विक्रीची पद्धत आणि वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना उपलब्ध असलेल्या सुविधांची माहिती घेऊया.प्रत्येक व्यक्तीला गुंतवणूक करताना दोन प्रमुख बाबींचे आकर्षण अथवा महत्त्व असते. एक म्हणजे गुंतवणुकीवरील परतावा अन्य कोणत्याही मार्गापेक्षा अधिक मिळावा, अशी अपेक्षा; आणि दुसरी म्हणजे केलेली गुंतवणूक सुरक्षित राहावी, अशी अपेक्षा. सरकारी कर्जरोख्यांमधील गुंतवणूक या दोन्ही अपेक्षांची पूर्तता करणारा पर्याय ठरू शकते. अर्थात, अशा गुंतवणुकीमध्येही ठरावीक कालावधीसाठी बाजारभावाची जोखीम असू शकते. परंतु, मुदतपूर्तीपर्यंत कर्जरोखा धारण केल्यास मूळ मुद्दल परत मिळते. त्याचबरोबर बँकांप्रमाणेच अपेक्षित विशिष्ट दराने व्याजाचे उत्पन्नही मिळत राहते. अशा अर्थाने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी काहीसा अल्पपरिचित असलेला सरकारी कर्जरोख्यांमधील गुंतवणुकीचा पर्याय निश्चितच विचार करण्यासारखा आहे..Premium|Gen Z Women : जेन झी मुलींची पैशाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलतेय; आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा प्रवास.सरकारी कर्जरोखे म्हणजे काय?सरकारी कर्जरोखे म्हणजे काय आणि ते नक्की कोठून खरेदी करता येतात? किती वर्षांसाठी गुंतवणूक करावी लागते? आवश्यकता भासल्यास मुदतपूर्व पैसे मिळू शकतात का? असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला पडतात. सरकारी कर्जरोखे हे बाजारात सहज खरेदी-विक्री करता येणारे साधन आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या निधी व्यवस्थापनासाठी रिझर्व्ह बँकेमार्फत ते बाजारात आणले जाते. हे साधन इलेक्ट्रॉनिक म्हणजेच डिजिटल स्वरूपात दिले जाते. त्याचा शब्दशः अर्थ म्हणजे सरकारने घेतलेल्या कर्जापोटी दिलेली पावती. त्यामुळे त्याला अत्यंत सुरक्षित गुंतवणूक साधन मानले जाते.‘ट्रेझरी बिल’ व ‘बॉँड’अल्पमुदतीचे सरकारी कर्जरोखे ‘ट्रेझरी बिल’ म्हणून ओळखले जातात आणि त्यांची मुदत एक वर्षापेक्षा कमी असते. दीर्घमुदतीचे सरकारी कर्जरोखे ‘बॉँड’ म्हणून ओळखले जातात आणि त्यांची मुदत एक वर्षापेक्षा अधिक असते. भारतामध्ये केंद्र सरकार ‘ट्रेझरी बिल’ आणि ‘बॉँड’ या दोन्ही प्रकारचे कर्जरोखे विक्रीसाठी काढते, तर राज्य सरकारे केवळ बॉँड म्हणजेच दीर्घमुदतीचे कर्जरोखे विक्रीसाठी काढतात. राज्य सरकारांना अल्पमुदतीसाठी ‘ट्रेझरी बिल’ विक्रीसाठी काढता येत नाहीत. राज्य सरकारी कर्जरोख्यांची विक्री केंद्र सरकारच्या हमीनुसार निश्चित केली जाते, त्यामुळे हे कर्जरोखेही तुलनेने सुरक्षित मानले जातात. सरकारी कर्जरोख्यातील गुंतवणूक बुडण्याची भीती अत्यल्प असते. त्यामुळे अशा गुंतवणुकीला ‘शून्य जोखीम’ किंवा ‘जोखमीरहित’ गुंतवणुकीचे साधन असेही संबोधले जाते.‘ट्रेझरी बिल’ची वैशिष्ट्ये‘ट्रेझरी बिल’ हे देशांतर्गत नाणे बाजारातील एक साधन असून, केंद्र सरकारसाठी अल्पमुदतीच्या म्हणजेच एक वर्षाच्या आतील कालावधीसाठी विक्रीस काढले जाते. सध्या ते प्रामुख्याने ९१ दिवस, १८२ दिवस आणि ३६४ दिवस या कालावधींसाठी विक्रीस काढले जातात. काही वेळा ७ दिवस, १४ दिवस आणि २८ दिवसांच्या कालावधीसाठीही ते विक्रीस काढले जाऊ शकतात. ‘ट्रेझरी बिल’ शून्य टक्के व्याजदराने म्हणजेच बिनव्याजी जारी केले जातात. मात्र, ते सवलतीच्या दरात म्हणजेच दर्शनी मूल्यापेक्षा कमी किमतीत विकले जातात. मुदतपूर्तीच्या वेळी पूर्ण दर्शनी मूल्य परत मिळते. उदा. एक लाख रुपये दर्शनी मूल्याचे ‘ट्रेझरी बिल’ सवलतीच्या दराने ९८ हजार रुपयांना विकले जाते आणि मुदतपूर्तीनंतर पूर्ण एक लाख रुपये परत मिळतात. अशा प्रकारे गुंतवणूकदाराला दोन्ही रकमेतील फरक म्हणजेच २००० रुपये उत्पन्न मिळते. थोडक्यात, ९८,००० रुपये ९१ दिवसांसाठी गुंतवल्यानंतर २००० रुपये उत्पन्न मिळाल्यास, सुमारे ५.१० टक्के दराने परतावा मिळाला, असे म्हणता येईल. ‘ट्रेझरी बिल’ २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी ९१ दिवसांसाठी म्हणजेच २४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुदत संपणारे खरेदी केले असल्यास, मधल्या कालावधीत म्हणजे २५ ऑगस्ट २०२२ ते २४ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीतही आवश्यकतेनुसार त्याची विक्री करता येते. त्यावेळी बाजारभावानुसार ९८,००० रुपयांऐवजी ९९,००० रुपये अथवा त्यापेक्षा कमी-अधिक रक्कम मिळू शकते. त्यामुळे गरजेनुसार रोख रक्कम उपलब्ध करून घेता येते..Premium|India Global Power : जागतिक संघर्षांत भारताची भूमिका किती प्रभावी ठरते?.केंद्र सरकारी कर्जरोखेकेंद्र सरकारी कर्जरोखे ठराविक मुदतीसाठी म्हणजेच दोन वर्षे ते ५० वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी बाजारात आणले जातात. त्यावर विशिष्ट दराने व्याज दिले जाते. त्याचे ठराविक आणि तरल व्याज असे दोन प्रकार असतात. व्याजाची रक्कम दर सहा महिन्यांनी मूळ मुद्दलावर दिली जाते. रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारच्या वतीने सरकारी कर्जरोख्यांचे अद्ययावत अभिलेख ठेवणे, वेळेवर व्याजाची रक्कम अदा करणे; तसेच मुदतपूर्तीनंतर मुद्दल गुंतवणूकदाराला परत करणे, ही सर्व कामे सार्वजनिक कर्ज विभागाच्या अंतर्गत पूर्ण करते.आपण नक्की कोणते कर्जरोखे खरेदी करावेत, हे समजण्यासाठी त्याचे नाव कसे तयार होते, ते पाहू या. विशिष्ट कालावधीत बाजारात सर्वाधिक व्यवहार होणारे कर्जरोखे म्हणजे ६.५४ टक्के ‘जीएस २०३२’ हे होते. त्याचे नाव कसे तयार झाले ते पाहूया.व्याजदर : ६.५४ टक्के (द.सा.द.शे.) मुद्दल रकमेवर दिला जातो, कर्जरोखे काढणारी संस्था : केंद्र सरकार, प्रदान केल्याची तारीख : १७ जानेवारी २०२२, मुदत : १० वर्षे, मुदत संपण्याचा तारीख : १७ जानेवारी २०३२, व्याज मिळण्याची तारीख : दर सहा महिन्यांनी १७ जुलै आणि १७ जानेवारी, किमान रक्कम : १०,००० रुपये आणि त्या पटीत.हे ६.५४ टक्के दराचे ‘जीएस २०३२’ कर्जरोखे हे बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या रोख्यांपैकी एक आहेत. अशा प्रकारचे सुमारे २५०० पेक्षा अधिक रोखे बाजारात उपलब्ध आहेत. आपल्याला गरजेनुसार त्यांची निवड करता येते.राज्य सरकारी कर्जरोखेराज्य सरकारी कर्जरोखे साधारणपणे तीन ते वीस वर्षांच्या ठराविक मुदतीसाठी बाजारात आणले जातात. त्यावर विशिष्ट आणि ठराविक दराने व्याज दिले जाते. व्याजाची रक्कम दर सहा महिन्यांनी मूळ मुद्दलावर दिली जाते. रिझर्व्ह बँक राज्य सरकारांच्या वतीने कर्जरोख्यांचे अद्ययावत अभिलेख ठेवणे, वेळेवर व्याजाची रक्कम अदा करणे; तसेच मुदतपूर्तीनंतर मुद्दल गुंतवणूकदाराला परत करणे, ही कामे सार्वजनिक कर्ज विभागाच्या अंतर्गत पूर्ण करते. विशिष्ट काळात बाजारात सर्वाधिक व्यवहार होणारे राज्य सरकारी कर्जरोखे म्हणजे ७.७२ टक्के ‘जीजेएसडीएल २०३२’ हे आहेत. त्याचे नाव कसे तयार झाले ते पाहू या.व्याजदर : ७.७२ टक्के (द.सा.द.शे.) मुद्दल रकमेवर दिला जातो, कर्जरोखे काढणारी संस्था : गुजरात राज्य सरकार, सुरू केल्याची तारीख : ३ ऑगस्ट २०२२, मुदत : १० वर्षे, मुदत संपण्याची तारीख : ३ ऑगस्ट २०३२, व्याज मिळण्याची तारीख : दर सहा महिन्यांनी ३ ऑगस्ट आणि ३ फेब्रुवारी, किमान रक्कम : १०,००० रुपये आणि त्या पटीत.अशाच प्रकारे सर्व राज्य सरकारांचे कर्जरोखे बाजारात उपलब्ध असतात. उदा. एमएच एसडीएल २०३२, जीए एसडीएल २०३२, यूपी एसडीएल २०३२, केएल एसडीएल २०३२ आदी. अनुक्रमे महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश आणि केरळ या राज्यांचे हे कर्जरोखे आहेत.‘रिटेल डायरेक्ट’ योजनावैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी रिझर्व्ह बँकेने २०२१ पासून ‘रिटेल डायरेक्ट’ योजना नावाचे ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीला सहजपणे खाते उघडता येते. त्याची कार्यपद्धती रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तेथे ‘रिटेल डायरेक्ट’ पर्याय निवडल्यानंतर संपूर्ण माहिती लेखी; तसेच ध्वनिचित्रफितीच्या स्वरूपातही सविस्तर देण्यात आली आहे. त्यानुसार खाते उघडल्यानंतर त्यावरून व्यवहार करणे अत्यंत सोपे आहे. आपण सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या लिलावामध्ये सहभाग घेऊन शेअर बाजारातील ‘आयपीओ’प्रमाणे प्रत्यक्ष खरेदी करू शकतो. त्याचप्रमाणे, त्याच पोर्टलवर ‘एनडीएस-ओएम’ नावाचे व्यासपीठ उपलब्ध आहे. तेथे स्वतंत्र दुय्यम बाजारात खरेदी-विक्री करण्यासाठी खाते उघडून, लिलावातून खरेदी केलेले अथवा दुय्यम बाजारातून खरेदी केलेले कर्जरोखे विकता येतात. सरकारद्वारे रिझर्व्ह बँकेमार्फत प्रत्येक आठवड्यात सरकारी कर्जरोख्यांच्या विक्रीसाठी ठरावीक रकमेचे लिलाव जाहीर केले जातात. त्याचप्रमाणे गुंतवणूकदारांसाठी दुय्यम बाजारातही सोमवार ते शुक्रवार सकाळी नऊ ते संध्याकाळी पाच या वेळेत व्यवहार करता येतात. त्यामध्ये सहभागी होऊन कर्जरोख्यांची खरेदी-विक्री करता येते..परताव्याचे गणितसरकारी कर्जरोख्यांमधील गुंतवणुकीसाठी किमान १० हजार रुपये आणि त्या पटीत कितीही रक्कम गुंतवता येते. बँकांमधील ठेवींना केवळ पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण असते. सरकारी कर्जरोखे मात्र अत्यंत सुरक्षित मानले जातात. त्यामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी रकमेचे बंधन नाही. सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला केवळ व्याजापोटी उत्पन्न अपेक्षित असेल, तर व्याजाच्या उत्पन्नावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींना कर्जरोख्यांमधील गुंतवणूक उपयुक्त ठरू शकते. त्यांना व्याजाबरोबरच मुद्दलातील वाढीचीही संधी मिळू शकते. उदा. सध्या दहा वर्षांच्या सरकारी कर्जरोख्यांवर सुमारे सात टक्के इतके व्याज मिळते. म्हणजेच आपण लिलावामध्ये कर्जरोखे खरेदी केल्यास, मुद्दल रकमेवर दर सहामाही पद्धतीने सात टक्के व्याज मुदतपूर्तीपर्यंत मिळत राहते. या दहा वर्षांच्या कालावधीत व्याजदरांमध्ये चढ-उतार निश्चितच होत असतात. व्याजदरांमध्ये एक टक्का घट झाल्यास नव्या गुंतवणुकीसाठी सहा टक्के व्याजदर होईल. त्याच वेळी आपण आधी गुंतवलेल्या सात टक्के व्याजदराच्या कर्जरोख्यांचा बाजारातील भाव वाढण्याची शक्यता असते. म्हणजेच सात टक्के दराने मिळणारे निश्चित व्याज आणि मुद्दलातील बाजारमूल्याची वाढ यामुळे आपला एकत्रित परतावा वाढू शकतो. मात्र, येथे व्याजदरात वाढ झाल्यास, म्हणजे सात टक्क्यांऐवजी नव्या गुंतवणुकीसाठी व्याजदर आठ टक्के झाल्यास, आपल्याला सात टक्के निश्चित व्याज मिळत राहील; परंतु मूळ मुद्दलाच्या बाजारमूल्यात घट झालेली आढळू शकते. अशा वेळी आपण विक्री न केल्यास प्रत्यक्ष तोटा होत नाही; तसेच मुदतपूर्तीच्या वेळी मूळ मुद्दल पूर्णपणे परत मिळते.सरकारी कर्जरोख्यांच्या बाजारातील व्यवहारांसाठी कोणत्याही मध्यस्थाची अथवा दलालाची आवश्यकता नाही. तसेच व्यवहारांवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क अथवा आकार लागत नाहीत, हे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. खरेदी करताना आपल्या बँक खात्यातून रक्कम वर्ग करणे आणि विक्रीनंतर आपल्या बँक खात्यात रक्कम परस्पर जमा होणे, तसेच कर्जरोखे खात्यात जमा होणे व विक्रीनंतर कमी होणे, ही प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून सहज आणि सुरक्षितपणे होते. सर्वांत सुरक्षित; तसेच एक वेगळा आणि उत्तम गुंतवणूक पर्याय म्हणून सरकारी कर्जरोख्यांचा विचार जरूर करावा.(लेखक ज्येष्ठ बँकिंगतज्ज्ञ असून, ‘सरकारी कर्जरोखे : गुंतवणुकीचा एक उत्तम पर्याय’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत. ९८६०७९६४४१).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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