Premium| Maharashtra Housing Scheme 2025: सरकारच्या ७०,००० कोटींच्या योजनेत माझं घर घेणं मला शक्य होईल का..?

मुंबई: माझा पगार महिन्याला ४० हजार, बायकोचा २० हजार. महिन्याकाठी फक्त दहा ते बारा हजार रूपये बाजूला पडतात. ते साठवलेले पैसे देखील कधी कधी मोठा दवाखाना आला की जातात. माझ्या भाड्याच्या घरात सर्व सुखसोयी आहेत. फ्रीज, टीव्ही, अगदी एसी सुद्धा आहे. पण माझं घर घ्यायचं स्वप्न मला अजूनही आवाक्याबाहेरचं वाटतं. चाळीशीच्या जवळ पोहोचलेला स्वप्नील सांगत होता. आता रिटायरमेंट जवळ आली. म्हातारपणाच्या खर्चाचं नियोजन करावं का घराचं स्वप्न पूर्ण करावं.. अशा द्विधा मनस्थितीत तो अडकला आहे. खरं तर स्वप्नीलप्रमाणेच प्रत्येक मराठी माणसाचं एक स्वप्न असतं की, माझं हक्काचं घर' असावं. महागाईच्या या काळात हे स्वप्न पूर्ण करणं खरंतर कठीणच. पण त्यातूनही सरकारी योजनांचा लाभ घेत हे स्वप्न पूर्ण करणं शक्य होऊ शकतं.पण सरकारी योजना थोड्या आणि अर्ज करणारे लोकं लाखोंच्या घरात.. असा विचार करून आधीच हातपाय गाळून माघार घेण्यापेक्षा या योजना नीट समजून घेणे, त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करणे, त्यासाठी हार न मानता सातत्याने प्रयत्न करणे आणि कागदपत्र तयार ठेवणे. या गोष्टींनी तुमचं घराचं स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने तुम्ही सुरूवात करू शकता.महाराष्ट्र शासनाने 'माझे घर, माझा हक्क' या नावाने एक महत्त्वाकांक्षी धोरण हाती घेतलं आहे. या योजनेंतर्गत तब्बल ३५ लाख घरे आणि ₹ ७०,००० कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. पण केवळ सरकारी लॉटरीवर अवलंबून न राहता, या संधीचं सोनं करण्यासाठी गृहकर्ज आणि अनुदानाचं गणित कसं जुळवायचं, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. या सकाळ+ च्या विशेष लेखातून या गोष्टी समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. .२०३० पर्यंत सरकार बांधणार ३० लाख घरं मागील काही वर्षांत मुंबई आणि पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या. बिल्डर्सनेही त्यांचे लक्ष प्रीमियम घरं बांधण्यावर ठेवलं. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या घर घेऊ इच्छिणाऱ्यांचे स्वप्न मात्र मागे पडले.मात्र परवडणाऱ्या घरांसाठी आता सरकारने योजना आणल्या आहेत. त्यांतर्गत २०३० पर्यंत ३५ लाख घरे बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे बाजारात घरांचा पुरवठा वाढेल. म्हणजेच, ज्यांच्याकडे आजपर्यंत पर्याय नव्हते, त्यांना MHADA किंवा CIDCO मार्फत मोठ्या प्रमाणात घरांसाठी अर्ज करण्याची संधी मिळेल.महाराष्ट्र सरकारने २० मे २०२५ रोजी 'माझे घर, माझा अधिकार' हे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले. हे धोरण मागील (२००७ च्या) धोरणानंतर सुमारे १८ वर्षांनी आले आहे आणि याचा मुख्य उद्देश २०३० पर्यंत राज्याला झोपडपट्टीमुक्त करणे आणि प्रत्येकाला परवडणारे घर उपलब्ध करून देणे हा आहे.अर्थात, सरकारी सोडतीत नंबर लागणे हे तितकेसे सोपे नसले तरी, घरासाठी अर्ज करण्यापूर्वी खालील दोन आर्थिक बाजू तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..या वर्षी जाहीर झालेल्या या घरांच्या योजनेचे वेगळेपण काय..?सरकार म्हाडा आणि सिडको अंतर्गत दर वर्षीच घरे बांधतात. मात्र या वेळी जाहीर झालेल्या योजनेंतर्गंत महाआवास निधी देण्यात येणार आहे जो ₹ २०,००० कोटी रूपये इतका आहे.त्यामुळे या योजना अधिक चांगल्या प्रकारे राबविण्यात येतील. तसेच पुर्वी भाड्याच्या घरांसाठी विशेष अशी योजना नव्हती. मात्र यंदा नोकरी करणाऱ्या महिला, विद्यार्थी, कामगारांना भाडेतत्त्वावर घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत तसेच नंतर तीच घरे खरेदी करण्याचा पर्यायही आहे. या योजनेत नोकरदार महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी विशेष तरतूद आहे. वॉक टू वर्क या संकल्पनेंतर्गंत औद्योगिक व रोजगाराच्या केंद्रांजवळ ही घरे बांधण्यावर सरकारचा भर असणार आहे..प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेणे शक्यतुम्ही जर कमी उत्पन्न गटात (LIG) किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकात (EWS) असाल, तर केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) - क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम (CLSS) तुमच्यासाठी 'गेम चेंजर' ठरू शकते.अनेक जण या सरकारी अनुदानाच्या फायद्याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र, ही सबसिडी तुम्हाला गृहकर्जावरील लाखो रुपयांची बचत देते.तुमचा उत्पन्न गटPMAY चा नेमका फायदाEWS/LIG (वार्षिक उत्पन्न ₹ ६ लाखांपर्यंत)तुम्हाला ₹ ६ लाखांपर्यंतच्या कर्जावर ६.५% दराने व्याज अनुदान मिळते.तुमची बचतया अनुदानामुळे तुम्हाला थेट ₹ २.६७ लाख मिळतात, जे तुमच्या कर्जाच्या मूळ रकमेतून वजा होतात..Export to Sheets याचा अर्थ काय?समजा तुम्ही ₹ २० लाखांचे कर्ज घेतले, तरी PMAY मुळे त्यातील ₹ २.६७ लाख रुपये त्वरित कमी होतात. त्यामुळे तुमच्या कर्जाची रक्कम आता ₹ १७.३३ लाख होते. तुम्हाला कमी रकमेवर व्याज भरावे लागते. या बचतीमुळे तुमचा मासिक हप्ता (EMI) कमी होतो, ज्यामुळे तुमच्या मासिक अर्थसंकल्पावरचा ताण हलका होतो..गृहकर्जाचे नियोजन करताना CIBIL स्कोर अत्यंत महत्त्वाचासरकारी सोडतीत नाव लागल्यानंतर तुम्हाला 'डाऊन पेमेंट' भरून उर्वरित रकमेसाठी गृहकर्ज घ्यावे लागते.१) उत्तम CIBIL स्कोर राखणे : सरकारी योजनेत घर मिळत असले तरी, बँक तुम्हाला कर्ज देण्यापूर्वी तुमचा सिबिल (CIBIL) स्कोर तपासते. स्कोर ७५० च्या वर असल्यास तुम्हाला कमी व्याजदरात कर्ज मिळण्याची शक्यता वाढते.२) डाऊन पेमेंटची तयारी : सोडत लागल्यावर पैसे भरण्यासाठी फार कमी वेळ मिळतो. त्यामुळे आवश्यक १०% ते २०% डाऊन पेमेंट आणि मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्कासाठी लागणारी रक्कम आधीच बचत करून ठेवा.३) EMI चा ताळमेळ : गृहकर्जाचा मासिक हप्ता (EMI) तुमच्या एकूण मासिक उत्पन्नाच्या ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा. जर तो जास्त असेल, तर तुमचे दैनंदिन आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे किती कर्ज घ्यायचे याचा निर्णय घेताना भविष्यातील महागाई आणि खर्च यांचा विचार करा..GST Cut: नवीन जीएसटीमुळे सरकारला ४८००० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार? जाणून घ्या तज्ञांचे मत....फक्त सरकारी अधिकृत संकेतस्थळच वापराया योजनेची घोषणा झाल्यावर अनेक ब्रोकर आणि एजंट तुम्हाला लवकर घर मिळवून देण्याची खोटी आश्वासने देतील. लक्षात ठेवा, सरकारी योजनांची सोडत संगणकीय प्रणालीद्वारे अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने काढली जाते.तुम्ही काय करायला हवं..?· MHADA किंवा CIDCO च्या अधिकृत वेबसाइट्स आणि पोर्टल्सवर लक्ष ठेवा.· कोणत्याही मध्यस्थाला अनावश्यक पैसे देऊ नका.· योजनेच्या अटी, पात्रता आणि उत्पन्नाच्या मर्यादा वारंवार तपासा..Premium| GST Cuts: जीएसटी सुधारणांनी सामान्य नागरिकांना खरोखरच दिलासा मिळाला आहे का?.खूपदा सरकारी योजना या आपल्याला फार्स वाटतात. त्यातून काही हाती लागणार नाही अशीच मानसिकता अनेकांची झालेली असते. पण अशी अनेक जोडपी आहेत, ज्यांनी याकडे गांभीर्याने पाहिलं आणि त्याचा व्यवस्थित अभ्यास केला त्यांचं घराचं स्वप्न पूर्ण झालं. म्हाडा अंतर्गत घर मिळालेला उमेश म्हणाला. मी म्हाडासाठी दोन ते तीन वेळा अर्ज केला आणि तिसऱ्या वेळी मला घऱ लागलं. माझ्यासाठी ही कागदांची जमवाजमव सुरुवातीला खूप कटकटीची वाटली होती पण जेव्हा मी सर्व कागदपत्र सादर केली आणि मला घर लागलं त्यावेळी मला आत्मविश्वास मिळाला. शेवटपर्यंत चिकटीने यामध्ये प्रयत्न करत राहणे गरजेचे आहे. मला वयाच्या तिसाव्या वर्षी घर लागलं. आज मी ३७ वर्षांचा असून माझे निम्मे कर्ज देखील फिटले आहे. 