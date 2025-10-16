Premium|Social media for kids: जगाचा 'नो-एंट्री' बोर्ड! मुलांसाठी सोशल मीडियाचे नियम का बदलत आहेत?

तुम्हीही सतत स्क्रोल करत असाल तर, थांबा! सोशल मीडियाचा 'चस्का' आजकाल लहान मुलांनाही लागला आहे. अलीकडे, सोशल मिडिया हे लहान मुलांमध्ये खूपच लोकप्रिय झाले आहे. पण या वापरामुळे त्यांच्यावर वाईट परिणाम होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर, अनेक देशांनी आता कठोर नियम आणायला सुरुवात केली आहे. पण आता जगातील सरकारांनी या 'डिजिटल व्हायरस'ला आळा घालण्यासाठी कंबर कसली आहे. न्यूयॉर्कच्या गल्ल्यांपासून ते भारताच्या मंत्रालयांपर्यंत, सगळीकडे १८ वर्षांखालील मुलांसाठी नियम कठोर होत आहेत. पण हे अचानक का घडतंय? चला पाहूया, हे नियम काय आहेत, आणि का राबवले जात आहेत ते, आजच्या 'सकाळ प्लस'च्या या लेखातून... .सोशल मीडिया का बनलाय 'खलनायक'? कारण...काही दिवसांपूर्वी आलेल्या एका बातमीने सोशल मीडिया कंपन्यांना हादरवून सोडलं. २०२४ च्या उत्तरार्धात, कोर्टात सादर केलेल्या कागदपत्रांतून असं दिसलं की, TikTok सारखे मोठे प्लॅटफॉर्म जाणूनबुजून तरुणांना त्यांच्या अॅपचे 'व्यसन' लावण्याचा प्रयत्न करत होते!मानसिक आरोग्यावर हल्ला: अनेक अभ्यासांतून सिद्ध झालंय की, सोशल मीडियाचा अतिवापर मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी धोकादायक आहे.सायबरबुलिंग आणि फसव्या जाहिराती: कोवळ्या वयातली मुलं ऑनलाईन गुंडगिरी, चुकीचा कंटेट आणि जाहिरातींच्या जाळ्यात सहज अडकतात.गोपनीयता धोक्यात: लहान मुलांचा डेटा कसा वापरला जातो, यावरही मोठा प्रश्न आहे.देशोदेशीचे 'डिजिटल गार्ड्स': कोण काय करतंय?संपूर्ण जगात यावर मोठी मोहीम सुरू आहे! .अमेरिका (न्यूयॉर्क) मध्ये 'SAFE for Kids Act' लागू. पालकांच्या परवानगीशिवाय १८ वर्षांखालील मुलांना अल्गोरिदम-आधारित म्हणजेच Addictive फीड दाखवण्यास बंदी. आता 'आपण काय पाहावं' हे अॅप नव्हे, तर पालकांनी ठरवायचं!ऑस्ट्रेलियात १६ वर्षांखालील मुलांना Facebook, Instagram, TikTok, Reddit सारखे मोठे प्लॅटफॉर्म वापरण्यास बंदी! हा नियम १० डिसेंबर २०२५ पासून 'नो-एंट्री' बोर्ड लावणार आहे.फ्रान्समध्ये १५ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास बंदीचा प्रस्ताव. तसेच, १५ ते १८ वयोगटासाठी रात्री १० ते सकाळी ८ पर्यंत 'डिजिटल कर्फ्यू' सुचवला आहे. म्हणजे रात्रीचा 'स्क्रोलिंग टाइम' संपला!दक्षिण कोरिया आणि नॉर्वेच्या शाळांमध्ये मोबाईल आणि सोशल मीडिया वापरावर कठोर मर्यादा. स्क्रीन टाइमबाबत आरोग्य संस्था मार्गदर्शन करणार. शिक्षण आणि आरोग्याला प्राधान्य! .आपला भारत काय म्हणतोय?भारतात सुद्धा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायदा, २०२३ या अंतर्गत महत्त्वाचे बदल सुचवले गेले आहेत.१८ वर्षांखालील मुलांना 'Verify' करा!सोशल मीडिया अकाउंट उघडण्यासाठी पालकांचीही परवानगी लागेल.ही परवानगी ओळखपत्र, DigiLocker किंवा इतर डिजिटल साधनांनी तपासावी लागेल.अर्थात हे नियम अजून रुजू झालेले नाहीत; सरकार सध्या जनतेकडून आलेला यावरचे अभिप्राय तपासत आहे. .Premium|Online Gaming Ban : ऑनलाइन गेमिंगचाच ‘गेम’.'नियम हवे की नको?' यावर मतभेदया नियमांमुळे दोन गट पडले आहेत:एक म्हणजे समर्थक, जे या निर्णयाच्या बाजूने आहेत आणि दुसरा गट म्हणजे टीकाकार ज्यांना हा निर्णय खूपच कठोर वाटतोय. त्यांच्या मते यामुळे मुलांच्या डिजिटल स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतील आणि कंपन्यांना जास्त पॉवर मिळेल.दक्षिण कोरियामध्ये तर, तरुणांच्या संघटनांनी या नियमांना 'Cinderella Law' म्हणून विरोध केला आहे. (हा कायदा पूर्वी रात्रीच्या वेळी ऑनलाईन गेम्सवर बंदी आणायचा.) भारतातही, पालकांची ओळख 'डिजिटली' तपासणं किती सोपं किंवा गोपनीय असेल, यावर प्रश्नचिन्ह आहे.शेवटी, जगभरात चाललेली ही धडपड मुलांच्या भवितव्यासाठी आहे. सोशल मीडियाचा वापर पूर्णपणे थांबवता येणार नाही, पण तो सुरक्षित आणि जबाबदार कसा होईल, यावर सरकारांचा जोर आहे. आता सरकार आणि कंपन्या या दोन्ही गोष्टींचा 'गोल्डन बॅलन्स' कसा साधतात ते पाहावं लागेल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.