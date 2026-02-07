Premium|Governor controversy : राज्यपाल-सरकार संघर्षाचा पेचप्रसंग

विधिमंडळाच्या अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होते. मात्र, दक्षिणेतील कर्नाटक, तमिळनाडू आणि केरळ या तिन्ही राज्यांमध्ये राज्यपालांच्या या अभिभाषणावरून वाद झाले. या तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपविरोधी पक्षांचे सरकार असून, राज्यपालांनी अभिभाषणातील मुद्द्यांमध्ये बदल केल्यावरून किंवा काही भाग वगळल्यावरून हा वाद सुरू झाला आहे.वाद कर्नाटकी- मल्लिकार्जुन मुगळीकर्नाटक हे केंद्रातील सत्तेच्या विरोधात कौल देण्याची परंपरा असलेले राज्य आहे. त्यामुळे येथे राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात तणाव निर्माण होणे नवे नाही. मात्र, २२ जानेवारी रोजी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात अभिभाषण करण्यास नकार देत सभागृहातून बाहेर पडण्याचा घेतलेला निर्णय घेतल्यामुळे कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार व राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष आणखी टोकदार झाला आहे. गुरुवारी विधानसभेत घडलेल्या नाट्यमय घटनांनी केवळ राजकीय वातावरण तापवले नाही, तर राज्यपालांची भूमिका, त्यांचे अधिकार आणि घटनात्मक संकेत यांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. राज्यपाल सभागृहातून बाहेर पडताना काँग्रेस आमदारांनी केलेला विरोध आणि त्यावेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार बी. के. हरीप्रसाद यांचा सदरा फाटल्याची घटना यामुळेही संघर्षाची धार अधिक तीव्र होऊ शकते..Permium|Delhi air pollution : दिल्लीतील प्रदूषणावरून 'आप' आणि भाजपमध्ये आरोपांची धुळवड.हमी योजनांची साखरपेरणी करून कर्नाटकात सत्तेत आलेला काँग्रेस व राज्यपाल यांच्यातील संघर्षाची ही घटना अचानक घडलेली नाही. याआधी कन्नडसक्तीच्या विधेयकावर राज्यपालांनी आक्षेप घेत तो परत पाठवला होता. त्या वेळी सत्ताधारी काँग्रेसने भाषिक अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करत राज्यपालांवर ‘कर्नाटकविरोधी भूमिका’ घेतल्याचा आरोप केला होता. आता केंद्र सरकारने ‘मनरेगा योजने’चे नाव बदलल्याच्या निषेधार्थ बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात राज्यपालांनी अभिभाषण न करण्याचा निर्णय घेतल्याने हा वाद अधिकच वाढला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय किंवा औपचारिक राहिलेला नसून तो थेट राजकीय आणि घटनात्मक स्वरूपाचा बनला आहे.कर्नाटक सध्या काँग्रेस सत्तेत असून, काँग्रेससाठी हे राज्य अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस सत्ता टिकवण्यासाठी सज्ज आहे. दुसरीकडे भाजपकडून काँग्रेस सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते. या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांची भूमिका काँग्रेसकडून केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर झालेली कार्यवाही म्हणून पाहिली जात आहे. अशा स्थिती भाजपला एकीकडे काँग्रेस सरकारवर दबाव टाकण्याची संधी आहे; पण दुसरीकडे राज्यपाल पदाचा राजकीय वापर होत असल्याचा आरोप बळावल्यास त्याचे राष्ट्रीय पातळीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतात हेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागेल. विशेषतः बिगरभाजपशासित राज्ये या मुद्द्यावर एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या वादातून काँग्रेसलाही राजकीय फायदा करून घेण्याची संधी आहे. राज्याच्या स्वायत्ततेवर गदा, केंद्राचा हस्तक्षेप आणि राज्यपालांचा कथित पक्षपातीपणा हे मुद्दे उचलून धरत काँग्रेस जनमत आपल्याकडे वळवू शकते. कर्नाटकातील भाषिक आणि प्रादेशिक अस्मिता पुन्हा एकदा चर्चेत येऊ शकते. पण सभागृहातील नाट्यमय प्रकार किंवा वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोप हे जनतेमध्ये चुकीचा संदेश देऊ शकतात याचा विचारही काँग्रेसला करावा लागेल. घटनात्मक प्रश्नांना राजकीय लाभासाठी टोकाचे वळण देणे धोकादायक ठरू शकते. कर्नाटकातील हा वाद केवळ राज्यापुरता मर्यादित राहण्याची शक्यता कमी आहे..वादाची परंपरा - अजयकुमार कर्नाटक आणि तमिळनाडूप्रमाणेच केरळमध्येही राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये वादाचे नाते निर्माण झाले आहे. सध्याचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर आणि त्याआधीचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांच्या कार्यकाळामध्ये डाव्या आघाडीच्या सरकारमध्ये अनेक वेळा वाद झाला आहे. तमिळनाडूमध्ये एन. रवी यांनी सभात्याग केला, त्याच दिवशी केरळमध्येही राजेंद्र आर्लेकर यांच्या अभिभाषणाने वादाला सुरुवात झाली. आर्लेकर यांनी भाषण केल्यानंतर, आर्लेकर यांनी भाषणातील काही भाग वगळला असून, स्वतःचे काही मुद्दे समाविष्ट केले, असा आरोप मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी केला. या अभिभाषणामध्ये केंद्रातील भाजप सरकारच्या वित्तीय धोरणांवर टीका करण्यात आली होती. तसेच, काही विधेयकांवरही भाष्य करण्यात आले होते. केंद्राच्या धोरणांमुळे केरळच्या आर्थिक स्थितीवर ताण आला असून, वित्तीय संघराज्य पद्धती विस्कळित झाल्याचे म्हटले होते. मात्र, आर्लेकर यांनी या ओळी वगळल्याचे विजयन यांनी म्हटले आहे. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या भाषणामध्ये राज्यपाल बदल करू शकत नाहीत, असे विधानसभेचे अध्यक्ष ए. एन. शमीर यांनीही म्हटले आहे. केरळच्या लोकभवनाने राज्यपालांचे समर्थन करीत निवेदन जारी केले आहे. अर्धसत्यांचा उल्लेख असणारे दावे वगळण्याची सूचना राज्यपालांनी केली होती आणि राज्य सरकारने ती मान्य केली होती, असा उल्लेख केला आहे. तसेच, या भाषणामध्ये काही दुरूस्ती करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. आर्लेकर यांच्या कार्यकाळातील हा पहिला वाद नाही. याआधी त्यांनी ऑगस्ट २०२५मध्ये सर्व विद्यापीठ व महाविद्यालयांना विभाजन विभिषिका स्मृती दिन साजरा करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यावरूनही मोठा वाद झाला. तसेच, राज्यभवनामध्ये भारतमातेची प्रतिमा लावण्यावरूनही खटका उडाला होता. राज्यपालांनी या प्रतिमेचे पूजन केले होते, तर राज्यघटनेतील हे प्रतीक नाही, अशी केरळ सरकारचा आक्षेप होता. आर्लेकर यांच्या काळामध्ये कुलगुरूंच्या नियुक्तीवरून वाद झाला होता आणि हा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. विद्यापीठाच्या नियुक्तीमध्ये पक्षातील एक-दोन नेत्यांचे पुनर्वसन करण्याचा उद्देश असतो, अशी भूमिका राज्यपालांनी घेतली होती. तसेच, नियुक्त्या, कंत्राटी व्यवहार आणि अन्य करार पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमार्फत करून पक्षासाठी निधी गोळा करण्याचा उद्देश असतो, असे त्यांचे म्हणणे होते. .आर्लेकर यांच्याआधी राज्यपाल असणाऱ्या आरिफ महंमद खान यांच्या कार्यकाळातही अनेक वाद झाले होते. केरळ विद्यापीठात नियुक्त केलेल्या १५ सिनेट सदस्यांची नियुक्ती राज्यपालांनी आपल्या अधिकारातून रद्द केली होती. तर, आरिफ महंमद खान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कार्यक्रम राबवत असल्याचा आरोप डाव्या आघाडीच्या सरकारने केला होता. त्यावरून डाव्या पक्षांनी राज्यभरात निदर्शने केली होती. त्यावरूनही आरिफ महंमद खान यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून हा वाद आणखी वाढला होता. मुख्यमंत्री पी. विजयन गुंड असून, अनेक हत्यांमध्ये त्यांचा सहभाग असल्याच आरोप त्यांनी केला होता. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडून याआधीही अनेक वेळा राज्यपालांशी उघड संघर्ष केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 