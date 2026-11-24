दिलीप घाटे - dilipghate२@gmail.comमाणसाचं श्रेष्ठत्व हे त्याच्या उच्च शिक्षणावर, अंगावरच्या ब्रँडेड कपड्यांवर किंवा राहणीमानाच्या झगमगाटावर ठरत नाही, तर ते त्याच्या आचारावर, विचारांच्या परिपक्वतेवर आणि नीतिमत्तेवर ठरतं. आयुष्यात अवाढव्य कमावण्यापेक्षा कमावलेला पैसा कसा सांभाळायचा आणि नीतीने कसा वाटायचा, हे ज्याला जमलं तो खरा ज्ञानी. गोविंदकाकांची ही कथा याच सत्याची साक्ष देते.सांगली जिल्ह्यातील मिरज हे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध शहर. याच मिरजेतील एका भव्य आणि जुन्या वाड्यात गोविंदकाकांचा जन्म झाला. वडिलांचा मोठा संसार. गोविंदकाका हे आठ भावंडांमध्ये सर्वांत धाकटे, म्हणजेच घराण्यातलं शेंडेफळ. वडील गावातले एक प्रख्यात ज्योतिषी होते. त्यांच्या अभ्यासाला आणि ज्ञानाला संपूर्ण परिसरात मान होता. ज्योतिषासोबतच घराण्याची कर्नाटकातील अथणी येथे वडिलोपार्जित शेतीही होती.घरात मुलाबाळांची रेलचेल, संस्कारांची शिदोरी आणि अभ्यासू वातावरण होतं. काकांचे एक मोठे भाऊ अत्यंत आध्यात्मिक वृत्तीचे होते. त्यांनी लहानपणापासूनच जपजाप्य आणि ईश्वरभक्तीत स्वतःला झोकून दिलं होतं. पुढे त्यांनी अध्यात्मात मोठी प्रगती करून काही अलौकिक सिद्धीही प्राप्त केल्या होत्या. अशा सात्त्विक आणि संस्कारक्षम वातावरणात काकांचं बालपण गेलं. गोविंदकाका फारसं शिकू शकले नाहीत. त्यांचं शिक्षण प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळेपुरतंच मर्यादित राहिलं; पण घरातून मिळालेले संस्कार, संयम आणि मूल्यांची शिकवण त्यांच्या मनात पक्की रुजली..Premium| Ramayana Movie : 'रामायण’ चित्रपटाची जगभर चर्चा! हजारो कोटींच्या कमाईमागचं नेमकं गणित काय?.वडिलांच्या निधनानंतर कुटुंबाची मोठी जबाबदारी आईवर आली. पतीच्या निधनामुळे आलेल्या दुःखात खचून जाण्याऐवजी आईने धीराने परिस्थिती हाताळली. कर्नाटकातील अथणीची शेती सांभाळणं सोपं नव्हतं; पण काकांच्या आईने कौशल्याने आणि जिद्दीने ती शेती पाहण्यास सुरुवात केली. मोठे भाऊ मिरजेत आईसोबत राहून वाड्याची निगा राखायचे आणि आपली साधना करायचे.वयात आल्यावर कामधंद्याची गरज निर्माण झाली. मिरजेचा लळा सोडून गोविंदकाकांनी थेट मुंबईची वाट धरली. मुंबईसारख्या अफाट शहरात, अनोळखी वातावरणात त्यांनी ‘मरीन सर्व्हे’ विभागात नोकरी मिळवली. नोकरीचं स्वरूप साधं नव्हतं. नदी आणि सागरी भागांचं सर्वेक्षण करण्याचं काम असल्यामुळे त्यांना वर्षातील तब्बल सहा-सहा महिने घरापासून आणि मुंबईपासून दूर, बाहेरगावी जावं लागे. मरीन सर्व्हेच्या या कामात प्रचंड भटकंती आणि शारीरिक श्रम होते; पण गोविंदकाकांनी कधी तक्रार केली नाही. अविवाहित असल्यामुळे घरी आल्यावरही त्यांची सर्व कामं त्यांना स्वतःलाच करावी लागत. स्वयंपाकापासून कपडे धुण्यापर्यंत, घराची साफसफाई करण्यापासून किराणा आणण्यापर्यंत सर्व कामं काका अत्यंत आनंदाने आणि स्वावलंबी वृत्तीने करायचे.मुंबईत काही वर्षं नोकरी केल्यानंतर त्यांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर बोरीवलीतील गोराई परिसरात एक बेडरूमचा सुंदर फ्लॅट विकत घेतला. मुंबईत स्वतःचं घर असणं हे अनेकांचं स्वप्न असतं. ते स्वप्न काकांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि कष्टाने पूर्ण केलं. असं असलं, तरी काकांचं मन नेहमी मिरजेतच अडकलेलं असायचं. जेव्हा जेव्हा नोकरीतून सुट्टी मिळे, तेव्हा ते छोटी बॅग घेऊन थेट मिरजेच्या वाड्यात पोहोचायचे. आईची सेवा करणं, भावाशी गप्पा मारणं आणि जुन्या आठवणींना उजाळा देणं, यातच त्यांना खरा आनंद मिळायचा. काळाचा महिमा अगाध आहे. वेळ निघून जात होती. काकांच्या आईचंही वयोमानानुसार निधन झालं. काका मुंबईत एकटे पडले; पण त्यांनी आपला दिनक्रम सोडला नाही. काही वर्षांनंतर गोविंदकाका ‘मरीन सर्व्हे’च्या नोकरीतून सन्मानाने निवृत्त झाले.नोकरी संपल्यावर मुंबईतील फ्लॅट बंद करून ते पुन्हा आपल्या जन्मभूमीत, मिरजेला परतले. जन्मभूमीत परतल्यावर त्यांना वेगळाच आनंद मिळाला. आता त्यांच्याकडे भरपूर वेळ होता. वडिलांचा तो जुना, भव्य वाडा आणि अथणीची शेती यांची देखभाल करणं, हेच त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याचं मुख्य ध्येय बनलं; पण इथे एक मोठी समस्या उभी होती. अथणीची वडिलोपार्जित शेती वर्षानुवर्षं कोर्ट-कचेरीच्या कचाट्यात आणि वादात अडकली होती. शेतीतून उत्पन्न तर काही येत नव्हतंच; उलट खटला चालवण्यासाठी कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागत होत्या. गोविंदकाकांनी हार मानली नाही. आपल्या एका हुशार आणि समंजस पुतण्याला सोबत घेऊन त्यांनी न्यायालयातील वाद सामोपचाराने सोडवण्याचं ठरवलं..दीर्घ प्रयत्नांनंतर न्यायालयातील पायपीट संपली आणि शेतीची विक्री करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. शेती विकून जो पैसा मिळाला, त्यातून काकांच्या प्रामाणिकपणाची आणि न्यायप्रियतेची खरी परीक्षा होती. हवं असतं, तर काका तो पैसा स्वतःकडे ठेवू शकले असते किंवा त्यावरून भांडणही करू शकले असते. पण त्यांनी अत्यंत पारदर्शकपणे त्या पैशांचे आठ समान हिस्से केले, कारण ती एकूण आठ भावंडं होती! जे भाऊ आधीच निधन पावले होते, त्यांच्या वाट्याचा हिस्सा काकांनी त्यांच्या मुलांच्या, म्हणजेच आपल्या पुतण्यांच्या नावे आदरपूर्वक सुपूर्द केला. केवळ शेतीच नव्हे, तर पूर्वजांचे जे काही सोने-चांदीचे दागिने होते, त्यांचंही काकांनी सर्व वारसांमध्ये मोजून समान वाटप केलं. कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची त्यांनी पूर्ण दक्षता घेतली.वय कोणासाठी थांबत नाही. मिरजेत राहून वाड्याची देखभाल करताना काकांचं वय वाढू लागलं. एकटं राहणं, स्वतःचा स्वयंपाक करणं आणि वयोमानानुसार उद्भवणारे आजार सांभाळणं कठीण होऊ लागलं. गोविंदकाकांच्या निःस्वार्थी आणि प्रेमळ स्वभावामुळे सर्व पुतणे त्यांच्यावर जीवापाड प्रेम करत असत. पुण्यात राहणाऱ्या पुतण्यांनी काकांना आग्रहाने पुण्याला आपल्याकडे राहण्यासाठी बोलावलं. ‘‘काका, आता तुम्ही खूप कष्ट केले. उर्वरित आयुष्य आमच्यासोबत आरामात घालवा,’’ असा पुतण्यांचा आग्रह होता. काकांनीही पुतण्यांचं प्रेम पाहून होकार दिला. ते पुण्यात स्थायिक झाले. पुण्यातील काही वर्षं अतिशय आनंदात आणि समाधानात गेली. पुतणे, त्यांच्या पत्नी आणि नातवंडांनी काकांची सेवा करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. काकाही घरातील लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांचे मार्गदर्शक बनले. घरातील वातावरण नेहमी हसतं-खेळतं असायचं आणि मग तो दिवस आला. गोविंदकाकांचं वय झालं होतं. एके दिवशी सकाळी, कोणतीही वेदना न होता किंवा कोणालाही आजारपणाचा त्रास न देता, अत्यंत शांतपणे, योगाभ्यासातील समाधीस्थितीसारख्या अवस्थेत गोविंदकाकांनी देह ठेवला. त्यांची जीवनज्योत शांतपणे मावळली. एका सात्त्विक, निष्कलंक आणि निरपेक्ष आयुष्याचा शेवट अत्यंत शांतपणे झाला.गोविंदकाकांच्या निधनानंतर घरातील सर्व मंडळी दुःखात बुडाली होती. अंत्यसंस्कार आणि उत्तरकार्याचे विधी पार पडल्यानंतर काकांनी तयार करून ठेवलेलं इच्छापत्र समोर आलं. ते इच्छापत्र पाहून संपूर्ण कुटुंब थक्क झालं!गोविंदकाका फारसे शिकलेले नव्हते. त्यांनी कुठल्या मोठ्या बिझनेस स्कूलमधून व्यवस्थापनाची पदवी घेतली नव्हती किंवा ते कुठले फायनान्शियल ॲडव्हायझरही नव्हते; पण त्यांचं आर्थिक नियोजन इतकं अचूक, दूरदृष्टीपूर्ण आणि शिस्तबद्ध होतं, की आजच्या सुशिक्षित पिढीलाही आश्चर्य वाटावं! काकांनी आपल्या उभ्या आयुष्यात कधीही पैशांची उधळपट्टी केली नव्हती.साधी राहणी : कधीही चैन किंवा छानछोकी केली नाही. महागडे, ब्रँडेड कपडे वापरले नाहीत.संयमी खर्च : मॉलमध्ये जाऊन निष्कारण खरेदी करणं, हॉटेलमध्ये खाणं किंवा दिखावा करणं, हे काकांच्या स्वभावातच नव्हतं.काटकसर : स्वतःच्या हाताने स्वयंपाक करून आणि साधं आयुष्य जगून त्यांनी नोकरीदरम्यान मिळालेला पगार आणि निवृत्तीनंतरची पुंजी अत्यंत शिस्तबद्धपणे गुंतवली होती.काकांनी आपला पैसा प्रामुख्याने दोन सुरक्षित आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक पर्यायांमध्ये गुंतवला होता-.Premium|Study Room : जागतिक संकटातही भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड, मूडीजच्या अहवालानुसार विकासदर ७ टक्क्यांवर जाणार!.१. म्युच्युअल फंड : दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी त्यांनी म्युच्युअल फंड निवडले होते. कालांतराने त्यांच्या गुंतवणुकीचं मूल्य मोठ्या प्रमाणात वाढलं होतं.२. राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील मुदत ठेवी : सुरक्षिततेसाठी त्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये मुदत ठेवी ठेवल्या होत्या.काकांनी इच्छापत्रात अत्यंत स्पष्ट आणि पारदर्शक सूचना लिहून ठेवल्या होत्या. त्यांनी कमावलेल्या संपत्तीचं वाटप पुढीलप्रमाणे करण्यात आलं-१. म्युच्युअल फंड : एक कोटी ६० लाख रुपये, सर्व पुतणे आणि नातवंडांमध्ये समान वाटप.२. मुदत ठेवी : बँकेतील नामनिर्देशनाच्या (नॉमिनेशन) नोंदीनुसार वाटप.३. बोरीवली येथील एक बेडरूमचा फ्लॅट : मुंबईतील बोरीवली येथे राहणाऱ्या एका पुतण्याला आणि नातवाला हा फ्लॅट देण्यात आला.येथे गोविंदकाकांच्या हुशारीची आणि न्यायबुद्धीची एक विशेष गोष्ट दिसून येते. त्यांनी इच्छापत्रात स्पष्ट लिहिलं होतं, की ज्या पुतण्याला आणि नातवाला बोरीवलीतील फ्लॅट दिला जात आहे, त्यांना एक कोटी ६० लाख रुपयांच्या म्युच्युअल फंडातील वाटपातून कोणताही हिस्सा मिळणार नाही. किती अचूक आणि समतोल विचार! एकाला फ्लॅट मिळाला, तर उर्वरित रकमेत त्याचा हिस्सा रद्द करून इतरांना समान न्याय दिला गेला. त्यामुळे मृत्यूनंतरही कुटुंबात किंवा भावंडांमध्ये पैशांवरून वाद किंवा कटुता निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेतली गेली. सर्व प्रक्रिया कायदेशीररीत्या आणि शांततेत पार पडल्या. म्युच्युअल फंडातील एक कोटी ६० लाख रुपये आणि मुदत ठेवींमधील रक्कम सर्व वारसांना व्यवस्थित मिळाली..गोविंदकाका आज आपल्यात नाहीत; पण त्यांचं आयुष्य हा प्रत्येकासाठी एक मोठा वस्तुपाठ आहे. आजच्या काळात लोक लाखो रुपये कमावतात; पण क्रेडिट कार्ड, ईएमआय, दिखावा आणि मॉल संस्कृतीत अडकून कर्जाच्या खाईत ढकलले जातात. उच्चशिक्षित असूनही अनेकांना निवृत्तीनंतरच्या पैशांचं किंवा संपत्तीच्या वाटपाचं योग्य नियोजन करता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर गोविंदकाकांचं जीवन आपल्याला चार महत्त्वाच्या गोष्टी शिकवतं-१. काटकसर आणि साधेपणा : आयुष्य जगण्यासाठी गरजा मर्यादित ठेवल्या, तर कमी पगारातही मोठी पुंजी उभारता येते. दिखाव्यापेक्षा सुरक्षित भविष्य महत्त्वाचं!२. दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन : औपचारिक शिक्षण कमी असलं, तरी योग्य ठिकाणी पैसे गुंतवण्याचं ज्ञान काकांनी प्रत्यक्ष अनुभवातून मिळवलं होतं. म्युच्युअल फंड आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील ठेवींच्या माध्यमातून त्यांनी गुंतवणुकीत शिस्त राखली. चक्रवाढीची ताकद त्यांनी ओळखली होती.३. निष्कलंक प्रामाणिकपणा आणि न्याय : वडिलोपार्जित शेती असो किंवा स्वतःची कमाई, काकांनी कधीही स्वार्थ ठेवला नाही. आठ हिस्स्यांपासून ते पुतण्यांपर्यंत सर्वांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला.४. इच्छापत्राचं महत्त्व : आपल्या पश्चात कुटुंबात कोणतेही वाद निर्माण होऊ नयेत, यासाठी जिवंतपणीच कायदेशीर इच्छापत्र करून ठेवणं ही अत्यंत जबाबदार कृती आहे.गोविंदकाकांनी कोणतीही मोठी भाषणं दिली नाहीत किंवा कुठलं पुस्तक लिहिलं नाही; पण त्यांनी जगलेल्या साध्या, संयमी आणि शिस्तबद्ध आयुष्यातून संपूर्ण कुटुंबाला श्रीमंतीसोबतच संस्कारांचा अनमोल वारसा दिला. गोविंदकाकांसारखी माणसं ही समाजाची खरी संपत्ती असतात. ते खरोखरच संयमाचा आणि आर्थिक नियोजनाचा आदर्श होते! गोविंदकाकांच्या वारसांसाठी तर ही दिवाळीच ठरली!(लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत. ९९२३०५६६४६).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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