Premium|Union Leadership: संघर्षातून शिकण्याची प्रेरणा: अमेरिकेतील अनुभव

वेठबिगारमुक्ती, पुनर्वसन, सिद्धपीठाचा लढा आणि अशा अनेक प्रश्नांच्या सोडवणुकीत, त्यासाठीच्या संघर्षात मी इतका गुंतून गेलो होतो, की दुसऱ्या देशात जाऊन वंचितांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीचं तंत्र अभ्यासावं, असा विचारही कधी मनात आला नाही. समोर प्रश्न आला, एखाद्यावर अन्याय दिसला, कायद्याच्या अंमलबजावणीचे तीनतेरा वाजलेले निदर्शनास आले, परमपवित्र संविधान पायदळी तुडवताना कुठे दिसलं, स्वातंत्र्यवीरांनी पाहिलेल्या स्वप्नांची राख होताना दिसली की, तेवढी ठिणगी हृदयात अग्नी प्रज्वलित करायला मला पुरेशी ठरायची..मग माझ्या हृदयातल्या खदखदणाऱ्या अग्निकुंडातला वन्ही घ्यायचा, समोरच्यांच्या मनात अग्नी चेतवायचा आणि संघटना बांधून तो प्रश्न प्रशासन, शासन, विधिमंडळ किंवा मग रस्त्यावर सोडवायचा माझ्यापरीने प्रयत्न करायचा, इतकंच मला माहीत होतं... पण मला असं धडपडताना मार्टिन ल्युथर किंग यांच्या नागरी हक्क चळवळींशी ज्यांचा जवळून संबंध आला अशा धर्माने ज्यू असलेल्या कॅथी श्रीधर यांनी पाहिलं आणि माझ्या धडपडण्याला आकार यावा, हे धडपडणं अधिक तंत्रशुद्ध व्हावं, त्याला संस्थात्मक प्रशिक्षणाची जोड मिळाली म्हणून मी अमेरिकेला यावं, असा आग्रह त्यांनी धरला. माझ्या धडपडीला नवा आयाम द्यावा, धडपडण्याच्या कक्षा विस्ताराव्यात इतकाच त्यांचा हेतू होता. त्यांच्या याच आग्रहाखातर आठ दिवस मी अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डी. सी.मधील आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेसोबत काम करीत होतो.अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर आणि काँग्रेस ऑफ इंडस्ट्रीयल ऑर्गनायझेशन या शिखर कामगार संघटनेची सदस्य असणारी सर्व्हिस एम्प्लॉइज इंटरनॅशनल युनियन (एस.ई.आय.यू.) या अमेरिकेतल्या हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या नर्सेसची ही युनियन होती. त्यांचे प्रश्न अमेरिकेतील संसदेमध्ये मांडण्यासाठी ही युनियन काम करायची. त्या ठिकाणी अनुभव घेण्यासाठी, शिकण्यासाठी ‘अॅडव्होकसी इन्स्टिट्यूट’ने माझी नेमणूक केली होती. आठ दिवसांपासून माझ्यासाठी किंवा मी ज्यांच्याकडे शिकणार होतो, त्या नॅन्सी डोनाल्डसन ज्या एस.ई.आय.यू.च्या मुख्य लॉबीस्ट होत्या, त्यांच्याकडे माझी प्लेसमेंट होती. मी आठ दिवस अगदी नित्यनेमाने न चुकता त्यांच्या कार्यालयात जाऊन बसत होतो; पण त्या माझ्याकडे बघायलाही तयार नव्हत्या, माझ्याशी संवाद तर दुरापास्तच! त्यांच्या कार्यालयामध्ये एका टेबल-खुर्चीवर बसायची माझी व्यवस्था तेवढी करून दिली गेली..त्या मला काही शिकवतील, काही काम देतील या अपेक्षेने मी ओशाळल्यागत उभा राहायचो; पण प्रत्यक्षात तसं काहीच घडत नव्हतं. एकदा मी धारिष्ट्य करून त्यांना त्याबाबत विचारलं, त्यावेळी त्यांनी मला अत्यंत कोरडेपणाने लायब्ररीत जाऊन वाचण्याचा सल्ला दिला. माझ्यासमोर प्रश्न होता, की लायब्ररीतच जाऊन वाचायचेच असेल आणि त्यातूनच ज्ञान मिळवायचं असेल, तर त्याकरिता मला अमेरिकेत यायची गरज काय होती? मी भारतातच वाचत राहिलो असतो. एकदा वाटलं, की तसं स्पष्ट बोलावं; पण मी असं काही उलटून बोलू शकत नव्हतो.‘अॅडव्होकसी इन्स्टिट्यूट’ संस्थेतर्फे अॅडव्होकसीचं ट्रेनिंग घेण्याकरिता माझी निवड झाली होती. आधीच मला तिथे पोहोचायला आठ दिवसांचा उशीर झाला होता आणि इथे आल्यानंतर माझे दिवस असे वाया चालले होते. ज्यांनी मला अमेरिकेत निमंत्रित केलं होतं, त्या कॅथी श्रीधर यांच्या कानांवर ही गोष्ट मी आठवड्याच्या अखेरीस घातली. मला काही शिकता आलं नाही, मला काहीही शिकवलं गेलं नाही, हे कळल्यानंतर त्या नॅन्सी डोनाल्डसनवर खूप नाराज झाल्या आणि माझी प्लेसमेंट बदलायची अन् दुसऱ्या कामगार संघटनेकडे मला शिकायला न्यायचं, अशी कल्पना त्यांनी माझ्यासमोर मांडली. अजून काही दिवस आपण वाट पाहू या, असं मी त्यांना त्यावर सुचवलं..Premium|Dairy Scheme Failure: गौतम चॅटर्जींच्या बदलीने आदिवासी दुग्धव्यवसायाला धक्का.दुसरा दिवस रविवारचा होता आणि रविवारी सर्व्हिस एम्प्लॉईज इंटरनॅशनल युनियनच्या नर्सेसच्या प्रतिनिधींचं मोठं अधिवेशन होतं. नॅन्सी डोनाल्डसन त्याच्या प्रमुख होत्या. अमेरिकेतील अनेक खासदार (काँग्रेसमन), सिनेटर्स हे त्या ठिकाणी येणार होते. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे प्रतिनिधी तिथे येणार होते आणि नर्स, आरोग्य आणि कामगारांचे प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडले जाणार होते. त्याची सर्व तयारी आठवडाभर चालू होती. ते मी पाहत होतो; परंतु मला त्या तयारीचा भाग करण्यात आलं नाही. या परिषदेवेळी स्वयंसेवकांचे निरनिराळे गट केले गेले होते. त्यांपैकी भोजन पुरविणाऱ्या गटाचा एक भाग व्हायचं मीच ठरवलं आणि प्रत्यक्ष ‘वेटर’चं काम करू लागलो. मोठमोठ्या थाळ्या उचलायच्या, त्या टेबलावर नेऊन ठेवायच्या, तिथून उचलून परत त्या जागेवर न्यायच्या, अशी कामं मी त्या दिवशी केली. माझ्या मनात हे दु:ख होतं, की जे शिकायला मी इथे आलो, जो अनुभव घ्यायला मी इथे इतक्या दूरवर आलो ते काही केल्या होत नाहीय. तिथे भारतात मी संघटित केलेले आदिवासी पुनर्वसनासाठी संघटनेवर अवलंबून असलेले मुक्त वेठबिगार आणि श्रमजीवी संघटना मी इथून काही तरी नवीन शिकून येईन आणि त्यांना वेदनादायी जिण्यातून मुक्त करीन, अशी आशा घेऊन ते सारे तिथे होते. त्या साऱ्यांचे चेहरे माझ्यासमोर तरळत होते... या साऱ्यांना मी काय देणार होतो? हातात जेवणाच्या मोठमोठाल्या थाळ्या प्रथमच घेतल्या होत्या... मनातल्या या विषण्णतेने बोजड झालेलं मन मनगटावर ठेवलेल्या त्या पाषाणाच्या वजनाच्या थाळ्यांपेक्षा अधिक जड वाटत होतं. तरीही मी ते वेटरचं कामही आनंदाने केलं. कारण मला ॲडव्होकसीचं तंत्र शिकायचं होतं आणि त्यासाठी माझी वाट्टेल ते काम करायची तयारी आहे, हे मला त्यांना कृतीतून सांगायचं होतं..दुसऱ्या दिवशी सोमवारी नॅन्सी डोनाल्डसन यांनी मला बोलावून घेतलं. मी त्यांच्यासमोर भीत भीत उभा राहिलो. मनात भय हे होतं, की त्या माझा अपमान करून मला बाहेर घालवतील; पण त्यांनी प्रथमच मला बसायला सांगितलं. माझं कौतुक करून त्या म्हणाल्या, ''काल तुला मी काम करताना पाहिलं. मला खूप बरं वाटलं. तू खूप चांगल्या प्रकारे काम करत होतास. मला एक सांग, तू आठ दिवस उशिरा का आलास?'' त्यावर मी लगेच उत्तरलो. कारण मी याच प्रश्नाची वाट पाहत होतो, जेणेकरून आमच्यातली अबोल्याची कोंडी फुटेल. ''हा प्रश्न तुम्ही मला आठ दिवसांपूर्वी विचारला असता तर किती बरं झालं असतं. अमेरिकेत येण्याची माझी इच्छा नव्हती. कॅथी श्रीधर यांनी मला पासपोर्ट काढायला सांगितलं. त्यांनी मला सांगितलं, की 'तुला अमेरिकेत यायचं आहे.' त्यावर माझी पहिली प्रतिक्रिया होती, की 'मला अमेरिकेत जायचं नाही. कारण मला इंग्रजी बोलता येत नाही.' त्यावर त्या मला म्हणाल्या, 'तुला जितकं इंग्रजी येतं तितकं अमेरिकेत संवादाकरिता पुरेसं आहे. तेवढ्या इंग्रजीवर तू अमेरिकेत येऊ शकतोस.' 'मी कशासाठी अमेरिकेत जायचं?' याबाबत त्यावेळेस मी साशंक होतो; पण अॅडव्होकसीचे प्रशिक्षण मी घ्यावं, अशी कॅथी श्रीधर यांची इच्छा त्यांनी तेव्हा बोलून दाखवली. त्यावर मी त्यांना म्हणालो, 'मी अॅडव्होकेट नाही. मी वकिली केलेली नाही.' 'अॅडव्होकसीचा अॅडव्होकेट किंवा वकील असण्याशी काही संबंध नाही. तू जे काम करतोस, लोकांना संघटित करतोस, त्यांच्या बातम्या वर्तमानपत्रात देण्याचा खटाटोप करतोस, विधानसभेत त्यांचे प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी प्रश्न तयार करून आमदारांना देतोस, गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतोस, संघर्ष करतोस, गरज पडेल तेव्हा न्यायालयाचाही आधार घेतोस, तुरुंगात जातोस हे जे तू सर्व काही वंचितांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी करतोस यालाच 'अॅडव्होकसी' म्हणतात'... कॅथी यांनी हे समजावेपर्यंत मला माहीत नव्हतं, की मी जे काही करतोय ते अॅडव्होकसीचंच काम होतं आणि आम्ही जे काम आमच्या स्तरावर आमच्या कुवतीनुसार व्यक्तिगतरीत्या करतोय, ते संस्थात्मक पातळीवर कसं करावं? अधिक व्यापक स्तरावर कसं करावं? याचं प्रशिक्षण घेण्यासाठी त्यांनी मला अमेरिकेत आमंत्रित केलं होतं. माझ्यावर वेगवेगळी आंदोलनं करण्याचे तसेच वेठबिगारमुक्तीच्या संघर्षात वेगवेगळे गुन्हे दाखल झालेले होते, त्यामुळे पासपोर्ट काढण्याचा, परदेशात जाण्याचा विचारच मी केला नव्हता. कॅथी यांनी सांगितल्यानंतर मी पासपोर्ट काढण्याचा प्रयत्न केला. माझ्यावर आंदोलनं आणि संघर्षामुळे दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमुळे मला परदेशी यायला न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. मला न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागली. न्यायालयाची परवानगी मिळाल्यानंतर मला पासपोर्ट मिळाला, त्यामुळे अमेरिकेत यायला मला एक आठवडा उशीर झाला.’’ हे सारं नॅन्सी डोनाल्डसन यांना समजावून सांगताना माझ्यावर असलेल्या गुन्ह्यांची माहितीही मी त्यांना दिली आणि माझा पासपोर्ट मी त्यांना दाखवला, त्या क्षणी मात्र त्यांचा माझ्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलून गेला..माझा एक आठवडा आधीच वाया गेला होता, तो भरून कसा काढता येईल यासाठी आता नॅन्सी डोनाल्डसन जोमाने कामाला लागल्या. त्या पेशाने वकील होत्या आणि अमेरिकेतल्या सर्व्हिस एम्लॉईज इंटरनॅशनल युनियनच्या चिफ लॉबीस्ट होत्या. त्यानंतर अक्षरश: एखाद्या जीवलग मित्रासारखी त्या माझी काळजी घेऊ लागल्या... त्यांनी मला एकदा त्यांच्या घरी त्यांच्या आई-वडिलांसोबत जेवायला बोलावलं होतं. त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या घरीच माझ्याकरिता येशूसमोर प्रार्थना केली. त्या दिवशी मी प्रथमच बीफ खाल्लं आणि वाइन प्यायलो... नॅन्सी डोनाल्डसन यांच्याकडे पेजर होता. पेजरही प्रथम मी तिथेच पाहिला. ‘टू पेज’ म्हणजे ‘बोलावणे.’ त्यातूनच पेजर आल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यावेळी अमेरिकेतही मोबाईल आले नव्हते, पेजर वापरात होते. तेव्हा पेजरविषयी मला प्रचंड कुतूहल वाटलं होतं...सकाळी कार्यालयात आल्यानंतर दिवसभराची कामाची पद्धत कशी असावी? हे मी नॅन्सी डोनाल्डसन यांच्याकडून शिकलो. नियोजन कसं करावं? आपण सिनेटरना, काँग्रेसमनना भेटण्यासाठी कसं जावं? हेही त्यांच्याकडून मी शिकलो. एकेका सिनेटरला भेटायला एक एक दिवस मी त्यांच्यासोबत वाट पाहण्यात घालवला. नॅन्सी डोनाल्डसन यांचा अमेरिकन काँग्रेसमध्ये आणि सिनेटमध्ये दांडगा संपर्क अन् विश्वासार्हता होती. कॅपिटल हिलमधील काँग्रेसमन आणि सिनेटर त्यांना नावाने ओळखायचे. कॅपिटल हिल हे अमेरिकन लोकशाहीचं प्रतीक समजलं जातं. समाजातल्या प्रश्नांना सोडवण्यासाठी या सर्व स्तरांवर कशा पद्धतीने काम करायचं? हे मला त्यांच्याकडून शिकायचं होतं. अमेरिकन राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या थॉमस जेफरसन यांचा अमेरिकन काँग्रेसच्या समोरच्या गार्डनमध्ये भव्य पुतळा आहे. त्या गार्डनमधल्या रेस्टॉरन्टमध्ये जाऊन त्या माझ्याकरिता ‘ब्राऊन बॅग लंच’ घेऊन यायच्या. माझा अॅडव्होकसी शिकण्याला एकदाचा प्रारंभ झाला. नॅन्सी सुरुवातीस मला शिकवायला अजिबात तयार नव्हत्या; पण त्यांना जेव्हा वेठबिगारांसाठी मी करत असलेले काम, माझी आंदोलनं आणि संघर्ष समजला त्यावेळी त्यांचा दृष्टिकोनच इतका बदलून गेला, की त्यानंतर पुढच्या दीड महिन्यामध्ये त्यांनी मला काहीही कमी पडू दिलं नाही... भरभरून प्रशिक्षण दिलं....अमेरिकेमध्ये काम करणारे, मॉलमध्ये काम करणारे, रस्त्यावर सफाई करणारे, इमारतींमध्ये सफाई करणारे यांच्या निरनिराळ्या संघटना या एस.ई.आय.यू.शी संबंधित होत्या. त्या संघटनांमध्ये संघटक कशा प्रकारे काम करतात? कशा प्रकारे लोकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करतात? हे पाहण्याची मला संधी मिळू लागली. अमेरिकेमधल्या शेतमजुरांच्या वर्गाचा मी अभ्यास सुरू केला. अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येच्या दोन टक्के शेतमजुरांची संख्या प्रत्यक्ष कागदावर असली, तरी बेकायदा शेतमजुरी करणाऱ्यांची प्रत्यक्षात संख्या जास्त होती. त्यामुळे अमेरिकेतील कोणतेही कायदे त्यांना लागू होत नाहीत, कारण ते असंघटित आहेत. त्यांना संघटित करण्याचा प्रयत्न सिझर चावेझ हे कॅलिफोर्नियात करत होते. सिनेटर रॉबर्ट केनेडी यांनी त्यांना 'जिवंत संत' अशी उपाधी दिली होती. त्या शेतमजुरांच्या नेत्याला भेटण्याची माझी अनावर इच्छा होती. मी कॅथी श्रीधर यांना माझी इच्छा बोलून दाखवली, त्यावेळी त्यांनी माझ्या या विचाराला फारसं प्रोत्साहन दिलं नाही. त्या मला म्हणाल्या की, 'तू हा विचार सोडून दे. त्याचं कारण आपण वॉशिंग्टनमध्ये म्हणजे अमेरिकेच्या एका टोकाला आहोत आणि सिझर चावेझ हे कॅलिफोर्नियामध्ये आहेत, जे अमेरिकेचं दुसरं टोक आहे. त्या ठिकाणी जाणं खर्चिकही आहे आणि दुसरं म्हणजे सिझर चावेझ यांना भेटण्याची वेळही आपल्याला मिळणार नाही. ते कुणाला सहसा भेटत नाहीत.' हे ऐकल्यावर मी हिरमुसलो. कॅथी श्रीधर यांची एक जीवलग मैत्रीण ज्या भारताच्या राज्यसभेच्या सदस्या होत्या आणि अहमदाबाद येथील 'सेवा' या संस्थेच्या संस्थापिका होत्या, त्या इला भट यांनाही सिझर चावेझ यांना भेटण्याची इच्छा होती आणि त्यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले होते. त्यासाठी त्यांना कॅथी श्रीधर यांनीही मदतही केली, तरीही सिझर चावेझ यांची भेट होऊ शकली नव्हती, हे त्यांनी मला अनुभवादाखल पटवून दिलं होतं. मी सिझर चावेझ यांना भेटण्याचा विचारही करू नये याकरिता त्यांनी सर्वतोपरीने मला समजावलं; पण तो विचार माझ्या डोक्यातून काही केल्या जातच नव्हता. नॅन्सी डोनाल्डसन यांना मी माझी इच्छा बोलून दाखवली आणि मी त्यांना हेही सांगितलं, की त्यांची भेट मिळणं अवघड आहे, असं मला कळलं. याच्याआधी भारतातील काही प्रतिष्ठित व्यक्तींनी त्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला होता; पण तो यशस्वी झाला नव्हता, हेही मी त्यांना सांगितले. त्यांना मी इला भट यांचा अनुभवही सांगितला. कॅथी श्रीधर यांनी मला सिझर चावेझ यांची भेट शक्य होणार नाही. तेथे जाता येणार नाही, शिवाय तेथे जाणे खर्चिक आहे आदी बाबी सांगितल्या. या साऱ्याची कल्पना मी नॅन्सी यांना दिली. हे सारं ऐकल्यावर का माहीत नाही; पण नॅन्सी यांना हा त्यांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न वाटला असावा आणि त्यांनी मला सांगितलं, ''सिझर चावेझ यांच्याशी भेट घडवून देण्याची आणि प्रवासाच्या खर्चाची जबाबदारी माझी. त्याची तू काळजी करू नकोस.' मला तो अनपेक्षित सुखद धक्का होता आणि खरोखर अवघ्या चार दिवसांत त्यांनी माझी सिझर चावेझ यांच्याशी भेट निश्चित केली..अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर आणि काँग्रेस ऑफ इंडस्ट्रीयल ऑर्गनायझेशन या संघटनांनी माझा कॅलिफोर्नियात जाण्या-येण्याचा खर्च करायचं ठरवलं अन् कॅलिफोर्नियाच्या लॉस एंजेलिसमधून करोल मनोग हे ए.एल.एफ.चे उपाध्यक्ष माझ्यासोबत 'स्पेशल एस्कॉर्ट' म्हणून दिले. पुढे लॉस एंजेलिस ते बेकर्स फिल्ड येथे विशेष चार्टर्ड फ्लाइटने मला ते घेऊन गेले आणि मी सिझर चावेझ यांच्या घरी पोहोचलो. तिथे तीन दिवसांच्या मुक्कामात मी बरंच काही शिकलो. या निमित्ताने चळवळीचं एक विशाल जग माझ्यासमोर प्रस्तुत करणाऱ्या नॅन्सी डोनाल्डसन यांनी भारतातल्या महाराष्ट्रातील वसईसारख्या छोट्याशा भागातले वंचितांचे प्रश्न सोडवणाऱ्या मला, जागतिक अनुभवविश्वाचं भलंमोठं दालन माझ्यासमोर उघडून दिलं होतं... जगाच्या दृष्टीने इवल्याशा ठिपक्यावर मी उभा होतो आणि माझ्यापरीने संघटना बांधत वं 