Premium|Greenland Crisis : सर्व काही खनिजांसाठी

सुरेंद्र पाटसकरव्हेनेझुएलाच्या पाठोपाठ अमेरिकेने आता आपला मोर्चा ग्रीनलँडकडे वळविला आहे. ग्रीनलँडच्या बर्फाखाली खनिजांचा न वापरलेला मोठा साठा आहे. अमेरिका त्यावर हक्का सांगू पाहत आहे. त्यांच्या या विचाराला विरोध वाढत आहे, त्याचबरोबर त्या भागातील तणावही वाढत आहे. जगभरातील ऊर्जानियंत्रणाच्या विचारातून ही खेळी खेळली जात आहे. आर्क्टिक भाग वेगाने बदलत आहे. तेथील बर्फाचे थर वेगाने वितळत आहेत. महत्त्वाच्या खनिजांची जगभरातील मागणी वाढत आहे आणिa लोकसंख्येची घनता कमी असलेला ग्रीनलँड भूराजकीय संघर्षाच्या केंद्रस्थानी ओढला गेला आहे. ग्रीनलँडच्या पोटामध्ये अनेक दुर्मीळ खनिजे, ग्रॅफाईट आणि हायड्रोकार्बनचा साठा आहे. अमेरिकेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे ग्रीनलँडचे सरकार आणि अमेरिका यांच्यात राजकीय संघर्ष निर्माण झाला आहे. .अमाप खनिजसंपत्तीदुर्मीळ खनिजांच्या बाबतीत सध्या चीनची मक्तेदारी आहे. ही मक्तेदारी मोडून काढायची असेल तर ग्रीनलँडच्या भूपृष्ठाखालील खनिजसाठ्याचा उपयोग होऊ शकतो, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. डेन्मार्क आणि अमेरिकेच्या संशोधकांनी ग्रीनलँडच्या बर्फाखालील तीन भागांचा अभ्यास केला आहे. त्यानुसार तेथे निओडायमियम, डिस्प्रोसियम या खनिजांचा साठा आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, पवनचक्क्या आणि लष्करी हार्डवेअर यांत स्थायी चुंबक वापरले जाते. ते चुंबक तयार करण्यासाठी या दोन्ही खनिजांचा वापर होतो. नियोडायमियम असलेले चुंबक सर्वांत शक्तिशाली समजले जाते. तर डिस्प्रोसियमचा वापर उच्च तापमानात केला जाऊ शकतो.अमेरिकेच्या ‘जिओलॉजिकल सर्व्हे’च्या माहितीनुसार ईशान्य ग्रीनलँडमध्ये ३१ अब्ज पिंपे एवढा तेलसमतुल्य हायड्रोकार्बनचा साठा असू शकतो. हा आकडा अमेरिकेकडील सिद्ध तेलसाठ्याच्या आकड्याच्या जवळचा आहे. २०२३च्या अखेरीस त्यांच्याकडील सिद्ध तेलसाठा ४६.४ अब्ज पिंपे होता. थोडक्यात सांगायचे झाले तर ज्या तेलाच्या साठ्यांतून निश्चितपणे आणि व्यवहार्य पद्धतीने तेल उत्पादन करता येते त्यांना सिद्ध तेलसाठे म्हटले जाते.दुर्मीळ खनिजेच नव्हे तर ग्रॅफाईट, झिंक, सोने आणि इतरही धातू आढळतात. ‘जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ डेन्मार्क अँड ग्रीनलँड’कडील माहितीनुसार ६० लाख टन ग्रॅफाईट तेथे आहे. बॅटरी उत्पादनासाठी ग्रॅफाईट महत्त्वाचे असते. ग्रीनलँडने १९७०च्या दशकातील कायदेशीर चौकटीच्या अंतर्गत २००९मध्ये स्वनियंत्रणाचा कायदा करून खनिजांबाबतचे अधिकार अधिक स्पष्ट केले आहेत. डेन्मार्कने १९७८मध्ये ग्रीनलँडला स्वातंत्र्य अथवा होमरूल देण्यासाठी सार्वमत घेण्यास मान्यता दिली. २००८मध्ये सार्वमत घेतल्यानंतर ७६ टक्के लोकांनी होमरूलला परवानगी दिली. यानुसार ग्रीनलँडमध्ये स्वतंत्र संसद उभारण्यास मान्यता दिली. परराष्ट्र धोरण, चलन आणि संरक्षण यांचा अपवाद सोडता इतर निर्णय घेण्याचे अधिकार ग्रीनलँडला देण्यात आले आहेत..Premium|Donald Trump: ‘ग्रीनलॅंडवर ट्रम्पांची दादागिरी, युरोप-अमेरिका संबंध ताणावर!’.दुर्मीळ २५ खनिजेग्रीनलँडमध्ये २०२३मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये २५ दुर्मीळ खनिजे असल्याचे दिसून आले होते. युरोपीय समुदायाने एकूण ३४ खनिजांचा समावेश ‘क्रिटिकल रॉ मटेरिअल्स’मध्ये केला आहे. त्यापैकी २५ ग्रीनलँडमध्ये आहेत. त्यात तांबे, हिरे, सोने, ग्रॅफाईट, लोह, निकेल, टायटेनियम- व्हॅनाडियम, टंगस्टन, झिंक आणि इतर खनिजांचा समावेश आहे. नानोर्टालिक आणि दक्षिण ग्रीनलँडमध्ये सोन्याचे साठे आहेत. मनित्सोक भागात हिऱ्यांचे साठे आहेत. येथे तांबेही विपुल प्रमाणात आहे, परंतु, त्याचा शोध अद्याप घेतलेला नाही. पश्चिम ग्रीनलँडमध्ये लोहाचे, नैर्ऋत्य किनाऱ्याच्या भागात निकेलचे साठे आढळले आहेत. उत्तर भागात जस्त, नैर्ऋत्य, पूर्व आणि दक्षिणेला टायटॅनियम व व्हॅनेडियम, अमित्सोकच्या आसपास ग्रॅफाईट, मध्यपूर्व ईशान्य भागात टंगस्टनचे साठे असल्याचे दिसून आले आहेत. अजून बराच मोठा भाग आहे, तेथे शोध घेणे बाकी आहे. अमेरिकेच्या ‘जिओलॉजिकल सर्व्हे’च्या २०२५मधील अहवालानुसार दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांचा १५ लाख टनांचा साठा ग्रीनलँडकडे आहे. हा जगातील सातव्या क्रमांकाचा साठा आहे. त्याच्या आधी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल, म्यानमार, कॅनडा, चीन यांचा क्रमांक लागतो. ग्रीनलँडमधील हा साठा प्रामुख्याने क्वानेफजेल्ड आणि ट्रॅनब्रीझ येथे आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्या कार्यकाळात २०१९मध्ये अमेरिकेने सामंजस्य करार केला होता, त्यात संयुक्तपणे सर्वेक्षण करणे आणि दुर्मीळ खनिजांच्या उत्खननासाठी तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण करण्यात येईल, असे ठरविण्यात आले होते. हा करार आता कालबाह्य होण्याच्या मार्गावर आहे. बायडेन प्रशासनाच्या काळात त्याच्या नूतनीकरणाचे अयशस्वी प्रयत्न झाले.ग्रीनलँडच्या दक्षिणेकडील टोकावर नरसाक शहराजवळ क्वानेफजेल्ड आणि टॅनब्रीझ खाण साठे आहेत. क्वानेफजेल्ड येथील दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांचा साठा हा ज्ञात साठ्यांपैकी तिसऱ्या क्रमांकाचा साठा मानला जातो. तेथे १.१ कोटी टनांपेक्षा जास्त खनिजे असल्याचा अंदाज आहे. त्यात जड दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांचे प्रमाण ३ लाख ७० हजार टन आहे. व्यवहार्यता अभ्यासातून तेथे दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांची श्रेणी (१.४३ टक्के) ब्राझील (०.१५ टक्के) व टेक्सासमधील (०.३३ टक्के) प्रकल्पांपेक्षा जास्त असल्याचे, तर ऑस्ट्रेलिया (६.४० टक्के) व चीनमधील (५.९६ टक्के) प्रकल्पांपेक्षा कमी आहे. टॅनब्रीझ येथील साठा विकासाच्या टप्प्यात नाहीये. मात्र तेथे २ कोटी ८२ लाख टन खनिजे असल्याचा अंदाज आहे.सामान्यतः दुर्मीळ पृथ्वी खनिजे ही युरेनियमसह स्थित असतात. युरेनियम खाणसाठ्यांमधून किरणोत्सर्गी कचरा निर्माण होतो. टॅनब्रीझमध्ये मात्र दुर्मीळ पृथ्वी खनिजे ही टँटलम, निओबियम आणि झिरकोनियम यांच्यासह स्थित आहेत. क्वानेफजेल्ड येथील २ लाख ७० हजार टनांचा खनिजांचा साठा युरेनियमसह स्थित आहे. इनुइट अटाकाटिगिट पक्षाने २०२१मध्ये संसदीय निवडणुका जिंकल्या आणि त्यांनी तातडीने युरेनियमसह असलेल्या खनिजांच्या उत्खननावर बंदी घातली. युरेनियमच्या उत्खननावरील बंदी पहिल्यांदा १९५०च्या दशकात घालण्यात आली होती, ती २०१३मध्ये हटविण्यात आली आणि आता पुन्हा २०२१मध्ये घालण्यात आली. स्थानिकांच्या तीव्र विरोधामुळेच ही बंदी घालण्यात आली आहे..चीनचेही प्रयत्नआर्क्टिक प्रदेशात प्रभाव वाढविण्यासाठी चीननेही प्रयत्न केले होते. चीनने २०१८मध्ये आपले आर्क्टिक धोरण सुरू केले. त्याला ध्रुवीय सिल्क रोड म्हणूनही ओळखले जाते. त्यावेळी चीनने स्वतःला `निअर आर्क्टिक स्टेट` असे म्हणवून घेतले होते. त्यांची ही नीती अद्यापतरी यशस्वी झालेली नाही. कारण या भागात मोठ्या प्रकल्पांना सुरक्षेच्या कारणास्तव परवानगीच नाही. परंतु, क्वानेफजेल्ड येथील खाणीमध्ये चीनमधील शेंगे रिसोर्सेस ही कंपनी भागीदार आहे. तेथून काढलेल्या खनिजांवर प्रक्रिया व विपणनासाठी त्यांनी सामंजस्य करार केला आहे. ग्रीनलँडमधील विमानतळांमध्ये, उपग्रहांच्या नियंत्रण केंद्रात आणि एका नौदल तळात गुंतवणुकीचे प्रयत्नही चीनने केले. परंतु अमेरिका आणि डेन्मार्कच्या भागधारकांनी त्यांच्या आकांक्षांना वेसण घातली आहे.हवामानबदलाचा धोकाग्रीनलँडमधील वाढलेल्या प्रकल्पांमुळे हवामानबदलाचा धोका वाढला आहे, त्यामुळे हे प्रकल्प सुरू ठेवणे खरंतर खडतर होत आहे. अल्बानियाच्या आकाराएवढा ग्रीनलँडमधील बर्फ १९९५पासून वितळला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत ज्या भागात कधीही पोचणे शक्य नव्हते, तेथे पोहोचणे शक्य झाले, परंतु, बर्फ वितळल्यामुळे समुद्राच्या पाण्याची पातळीही वाढली आहे आणि तेथील पर्यावरणीय परिसंस्थाही विस्कळित झाली आहे.ग्रीनलँडचे भौगोलिक स्थानआर्क्टिक सर्कलमध्ये असलेले ग्रीनलँड हे जगातील सर्वांत मोठे बेट आहे आणि ते भौगोलिकदृष्ट्या उत्तर अमेरिकेचा भाग आहे. याचा सुमारे ८० टक्के भाग हा हिमनद्यांनी व्यापलेला आहे. त्यामुळे बहुतेक लोक किनारपट्टीच्या भागात राहतात. राजधानी नुउक हा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला भाग आहे, तेथे ग्रीनलँडच्या एकूण ५६ हजार लोकसंख्येपैकी एक-तृतियांश लोकसंख्या आहे. देशाचे क्षेत्रफळ २१ लाख ६६ हजार ८६ चौरस किलोमीटर आहे.इसवी सनापूर्वी साधारण २५००मध्ये पहिले इनुइट लोक ग्रीनलँडमध्ये स्थायिक झाले. नॉर्स संशोधक दहाव्या शतकात ग्रीनलँडमध्ये आले, त्यांनी वसाहती स्थापन केल्या. ग्रीनलँडला डेन्मार्कने १८१४ पर्यंत आपली वसाहत बनविले होते. दोन शतकांहून अधिक काळ डॅनिश नियंत्रणाखाली राहिल्यानंतर १९७९मध्ये तो स्वयंशासित झाला. डेन्मार्कच्या दोन स्वायत्त प्रदेशांपैकी तो एक आहे. दुसरा स्वायत्त प्रदेश फॅरो बेटे हा आहे. नैसर्गिक संसाधने आणि बहुतांश अंतर्गत बाबींवर २००९मध्ये ग्रीनलँडने स्वायत्तता मिळविली. मात्र परराष्ट्र धोरण, संरक्षण आणि आर्थिक बाबींचे नियंत्रण अजूनही डेन्मार्ककडून केले जाते.दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान १९४१मध्ये अमेरिकी सैन्याला ग्रीनलँडचे रक्षण करण्याची परवानगी देण्याचे डेन्मार्क आणि अमेरिकेने मान्य केले. जर्मन पाणबुड्यांचा सामना करण्यासाठी व सागरी मार्गाच्या सुरक्षेसाठी ग्रीनलँडचे धोरणात्मक स्थान महत्त्वाचे होते. नंतर शीतयुद्धाच्या काळातही अमेरिकेने सैन्य तेथे ठेवले. सोव्हिएत महासंघाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांनी या प्रदेशाचा वापर केला..एक नवी सुरक्षा सीमाआर्क्टिक प्रदेशात आठ देशांचा समावेश आहे. अमेरिका, कॅनडा, आइसलँड, डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलंड व रशिया हे ते देश आहेत. दुसऱ्या महायुद्धात ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेने हवाई व नौदल तळ स्थापन केले. सोव्हिएत महासंघाच्या संभाव्य आक्रमणापासून संरक्षण करण्यासाठी प्रमुख पाश्चात्य चौक्या म्हणून हे तळ काम करत राहिले. ग्रीनलँडच्या वायव्येला अमेरिकेचा पिटुफिक लष्करी तळ आहे. तो आधी थुले हवाईतळ म्हणून ओळखला जात होता. क्षेपणास्त्रांचा इशारा व संरक्षण आणि अवकाश देखरेख मोहिमा, उपग्रह नियंत्रण यंत्रणा यासाठीच्या सुविधा तेथे विकसित केल्या आहेत. आर्क्टिक प्रदेशातील रशियाच्या कारवायांना तोंड देण्यासाठी या तळाची निर्मिती करण्यात आली. डेन्मार्क बरोबरील १९५१मधील करारानुसार अमेरिकेला ‘नाटो’च्या चौकटीत संरक्षणाचा भाग म्हणून ग्रीनलँडमध्ये लष्करी सुविधा स्थापन करण्याची आणि देखभालीची परवानगी देण्यात आली आहे.नव्या सागरी मार्गाचा विचारआर्क्टिकमधील बर्फ वितळत असताना या भागातून नवे जहाजमार्ग तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नॉर्थवेस्ट पॅसेज ही कॅनडाच्या आर्क्टिक द्वीपसमूहातून जाणारी सागरी मार्गांची मालिका आहे. ही मालिका प्रशांत महासागराला अटलांटिक महासागराशी जोते. अत्यंत थंड हवामान व समुद्रातील हिमनगांचे स्थलांतर यामुळे हा मार्ग सध्या दरवर्षी कमी वेळच वाहतुकीची उपलब्ध होतो. जागतिक तापमानवाढीमुळे लवकरच उन्हाळ्यातही हा मार्ग वापरता येईल, अशी शक्यता शास्त्रज्ञांना वाटते. पनामा कालव्याला पर्यायी मार्ग म्हणूनही कॅनडा याकडे पाहत आहे. या मार्गामुळे सात हजार किलोमीटर अंतर कमी होण्याचा दावा करण्यात आला आहे.अमेरिकेचे विस्ताराचे मनसुबेअमेरिकेत असलेल्या मिसिसीपी राज्याचा मोठा भाग १८०३मध्ये फ्रेंचांच्या ताब्यात होता. तेव्हा नेपोलियन बोनापार्ट फ्रान्सचा राजा होता. त्याने लढलेल्या युद्धामुळे राज्याची तिजोरी रिकामी झाली होती. त्यामुळे त्याने मिसिसिपीचा मोठा भाग अमेरिकेला विकला. फ्लोरिडा १८१९मध्ये अमेरिकेने स्पेनकडून ५० लाख डॉलरला विकत घेतला, तर अलास्का रशियाकडून १८६७मध्ये ७२ लाख डॉलरला विकत घेतला. अलास्का रशियापासून दूर अंतरावर होता, त्यावर नियंत्रण ठेवणे रशियाच्या झारला अवघड जात होते, म्हणून त्याने व्यावहारिक विचार करून अलास्का विकला. ग्रीनलँड विकत घेण्याचे प्रयत्न अमेरिकेने यापूर्वी अनेकदा केले आहेत. आताही युरोपीय देशांनी ग्रीनलँड प्रश्नी खोडा घातला तर सर्व युरोपीय मालावर दहा टक्के आयात शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. एक फेब्रुवारीपासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ग्रीनलँडच्या खरेदीचा हा प्रयत्न पूर्णत्वास न गेल्यास जूनपासून हे शुल्क २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची धमकीही अमेरिकेने दिली आहे. येत्या ४ जुलै २०२६ रोजी अमेरिका त्यांच्या स्वातंत्र्याचा २५०वा वर्धापन दिन साजरा करणार आहे, तोपर्यंत ग्रीनलँडवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न ट्रम्प निश्चितपणे करतील. तसे झाले तर विस्तारवादी शक्तींना पुन्हा बळ मिळेल व जागतिक स्थैर्याला बाधा निर्माण होईल..अमेरिकेचे प्रस्ताव१८६७ ग्रीनलँड आणि आइसलँड खरेदी करण्याचा विचार अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्र्यांनी मांडला. डेन्मार्कने मात्र त्यात रस दाखविला नाही.१९१० अमेरिकेच्या ताब्यातील फिलिपिन्सचे काही भाग डेन्मार्कला देण्याच्या बदल्यात अमेरिकेने ग्रीनलँड ताब्यात घेणे आणि जर्मनीकडील उत्तर श्लेस्विग भाग डेन्मार्कला परत करणे, असा जमिनींच्या देवाण-घेवाणीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.१९४६ अमेरिकेने गुप्तपणे डेन्मार्कला ग्रीनलँडच्या बदल्यात दहा कोटी डॉलरचे सोने देऊ केले. अध्यक्ष हॅरी ट्रूमन यांच्या काळात ही लष्करी गरज मानली गेली होती.१९५५ अमेरिकेच्या तिन्ही सैन्यदलांच्या प्रमुखांनी लष्करी मोहिमांसाठी ग्रीनलँड खरेदी करण्याचा प्रयत्न करण्याची शिफास केली. परंतु, अधिकृतपणे तसा प्रयत्न झाला नाही.२०१९ डेन्मार्ककडून ग्रीनलँड खरेदी करण्याची कल्पना अमेरिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मांडली. डेन्मार्कचे अमेरिकेच्या सुरक्षिततेसाठी ग्रीनलँडवर मालकी हक्क असणे ही आवश्यकता आहे, असे मत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केले. रिपब्लिकन काँग्रेसमन अर्ल बडी कार्टर यांनी सभागृहात एक विधेयक मांडले, त्याद्वारे ग्रीनलँडच्या खरेदीसाठी किंवा त्यावर ताबा मिळविण्यासाठी डेन्मार्क सरकारशी वाटाघाटी करण्याचे अधिकार अध्यक्ष ट्रम्प यांना देण्यात आले. 