Premium| Nepal's Unrest: जगभर होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुद्दे कसे जोडले गेले?

निळू दामलेतरुणांच्या आंदोलनामध्ये नेपाळमधील सरकारला पायउतार व्हावे लागले. हीच अस्वस्थता अन्य देशांमध्येही दिसत आहे. त्यामागील कारणे वेगवेगळी असली, तरीही सर्वच देशांतील जनतेमध्ये असंतोष आहे. त्यामागे आर्थिक कारणे आहेत, अन्यही समस्या असून त्यांना सांस्कृतिक रंग देण्यात येत आहे. यातून या अस्वस्थतेमध्ये आणखी भर पडत आहे.नेपाळमध्ये नऊ सप्टेंबर रोजी तरुणांनी संसदेला आग लावली, पंतप्रधान आणि अध्यक्षांच्या निवासस्थानांवर हल्ले केले. सरकार पडले. पंतप्रधान पळून गेला, लष्कराला देश ताब्यात घ्यावा लागला. या नाट्यमय घटनाक्रमाची मूळ पटकथा लंकेत लिहिली गेली. .त्या पटकथेत सुधारणा करून बंगालकथा स्वतंत्रपणे झाली, त्याच पटकथेवरून नेपाळमधला पट उभा राहिला. आपल्या शेजारीच या घटना घडत असल्याने त्याची धग आपल्याला जाणवली. त्या मानाने जगात इतरत्र घडणाऱ्या घटनांची फारशी कल्पना आपल्याला आली नाही. मात्र, सारे जग अस्वस्थ आहे. प्रत्येक देशाच्या अस्वस्थतेचे रुप वेगळे आहेत, कारणे वेगळी आहेत..दुभंगलेली अमेरिकाअमेरिकेत चार्ली किर्क या तरुणाचा खून झाला. किर्क हा देशी-गोऱ्या-ख्रिस्ती विचाराचा कडवट पुरस्कर्ता होता. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची विचारसरणी आणि विरोधकांबद्दल द्वेष पसरवत तो फिरत असे. त्याच्या प्रक्षोभक बोलण्यामुळे तणाव निर्माण होत असे. ट्रम्प यांच्या देशीवादी वर्तणुकीविरोधात अमेरिकेत तीव्र लाट आलेली आहे.अमेरिका राजकीय आणि सांस्कृतिक मुद्द्यांवर दुभंगली आहे. गट झाले आहेत, या गटांतून विस्तव जात नाही. कमालीचा द्वेष आणि कडवटपणा पसरला आहे. तणाव आहेत. अमेरिका कुठल्याही क्षणी पेट घेऊ शकते. लोकशाही मिरवणारा अमेरिका हुकूमशाही-फॅसिझमच्या रूपात जगासमोर प्रकट झाला आहे..युद्धखोर इस्राईलइस्राईल गेले दीड वर्षे गाझाला कुटत आहे, आजवर ७० हजार माणसे मारली आहेत. इस्राईल आता गाझापासून काही अंतरावरील पश्चिम किनारपट्टी विभागातील गावे उद्ध्वस्त करत निघाला आहे. तिकडे लोकांचे लक्ष जात नाहीये. उत्तरेला लेबनॉनवर इस्राईल क्षेपणास्त्र टाकत आहे. इराणवर बॉम्बफेक करत आहे, सीरियात हल्ले केले आहेत, येमेनवर बॉम्ब टाकत आहे. आता तर कतार या देशातली एक इमारत इस्राईलने उद्ध्वस्त केली आहे, का तर म्हणे त्या इमारतीत ‘हमास’चे म्होरके राहात होते. जग इस्राईलचा निषेध करत आहे, संयुक्त राष्ट्रे निषेधाचे ठराव करत आहे. इस्राईल त्या ठरावांना केराची टोपली दाखवत आहे. आज जगात बहुदा अमेरिका वगळता अन्य एकही देश इस्राईलच्या बाजूचा नाहीये. तरीही अमेरिकेच्या दादागिरीला आणि आर्थिक ताकदीला घाबरून सारे जग इस्राईलची पाशवी गुंडगिरी सहन करत आहे..अस्वस्थ युरोपरशिया साडेतीन वर्षे युक्रेनमध्ये लढाई करत आहे. युक्रेनचे चारेक लाख सैनिक रशियाने मारले आहेत आणि खुद्द आपलेच १० लाख सैनिक मृत्यूला सादर केलेत. कोणीही रशियाला थांबवत नाही. युरोपीय देश अस्वस्थ आहेत, कारण युक्रेनच्या लढाईने आणि ट्रम्प यांनी लादलेल्या जकातीमुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्था बिघडल्या आहेत. उत्पादने खपत नाहीयेत, बेकारी वाढत आहे, पर्यावरण बिघडत आहे, महागाई फार वाढलीय, थंडीत घरे उबदार कशी ठेवायची या चिंतेने युरोपीय देशांना ग्रासले आहे. शिवाय रशियाची भीती आहेच. युक्रेनला संपवले की रशिया एकेका युरोपीय देशाचा घास गिळणार, अशी रास्त भीती युरोपीय देशांना वाटत आहे. युरोपीय देशांना कालपर्यंत अमेरिकेची संरक्षक छत्री लाभली होती. अमेरिकेचे सैनिक, शस्त्रे, तळ, युरोपमध्ये होते. ‘जीडीपी’च्या टक्काभर संरक्षणावर खर्च करून युरोपीय देश सुखात नांदत होते. ट्रम्प यांनी संरक्षणाची जबाबदारी झटकली आहे. .युरोपीय देशांना आता साडेतीन ते चार टक्के रक्कम संरक्षणावर खर्च करणे परवडत नाहीये. मुख्य म्हणजे रशियाशी लढायची युरोपीय देशांची तयारी नाही. आपली माणसं मरतील ही कल्पना युरोपला त्रास देत आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या आठवणी अजूनही युरोपात रेंगाळत आहेत. सुदान, इथियोपिया, कांगो या देशात यादवी चालली आहे. लाखो माणसे मेली आहेत, लाखो बेघर झाली, लाखो शेजारच्या देशांत स्थलांतरित झाली आहेत..रशिया युक्रेनच्या भूमीत लढाई करत असल्याने थेट रशियाला युद्धाची झळ पोचत नाही, हे खरे आहे. मेलेल्या सैनिकांच्या नातेवाइकांना नुकसान भरपाई द्यायचीय, रशियाला ती परडवत नाहीये. रशियाची अर्थव्यवस्था कोलमडलेली आहे. तेल या एकाच साधनानिशी रशिया तगून आहे. अमेरिका आणि युरोपने केलेल्या कोंडीमुळे रशियाची आयात-निर्यात मोडकळीला आली आहे. रशिया जेमतेम तगून आहे. खुद्द रशियन जनतेला युक्रेनची लढाई नकोय. पण पुतीन यांच्या दंडुकेशाहीपुढे त्यांचं चालत नाहीये. रशियन राजकीय वर्तुळात पुतीनना हटविण्याचे प्रयत्न चालू असणार. बाहेरून ते कळत नाहीये. रशिया आतून खूप अस्वस्थ आहे..चीनमध्येही धुसफूसचीन वरवर शांत दिसतो पण आत खदखद आहे. गेल्या वर्षी चीनच्या विद्यापीठांमधून १.१८ कोटी तरुण पदव्या घेऊन बाहेर पडले. त्या पैकी सुमारे १८ टक्के तरुणांना नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत. नोकऱ्या मिळालेल्या अनेकांनी आगाऊ रकमा बिल्डरकडे सुपूर्द करून घरे नोंदवली. दुर्दैवाने प्रॉपर्टी मार्केट कोसळले. बिल्डर लोकांनी पळ काढला. घरे अर्धवट राहिली. तरुणांना घरे मिळालीच नाही, मिळाली तेव्हा त्यात वीज नाही, पाणी नाही अशी अवस्था होती. घरे मिळाली पण मार्केट कोसळलेले असल्याने घरांच्या किमती कोसळल्या, तरुणांनी केलेल्या गुंतवणुकीचे मूल्य एकदम कमी झाले. शांघाय, बीजिंग इत्यादी ठिकाणी स्थिरावलेल्या तरुणांना दूरवरच्या नव्याने वसलेल्या गावात जायला लावले, तिथे ‘सोशल लाइफ’ नाही. .लग्न जमत नाहीयेत. चीनच्या लोकसंख्येत स्त्री-पुरुषांचं प्रमाण तिरपागडं झालंय. पुरुष अधिक, स्त्रिया कमी. त्यात आणखी एक भानगड अशी की तरुण स्त्रिया लग्न नको म्हणतात. मुलं वाढवणे परवडत नाही. येऊन जाऊन शारीरीक मौज हवी असते, ती तर लग्नाबाहेरही मिळू शकते.अनेक मागण्या असतात, तक्रारी असतात. बोलता येत नाही. सरकारबद्दल तक्रार करायचे म्हटले, तर पेपर छापायला तयार नाहीत, टीव्हीच्या बातम्यांतही जागा मिळणार नाही. माध्यमे सरकारच्या ताब्यात. सभा, मोर्चा, निदर्शने, संघटना. अशक्यच. समाजावर शी जिनपिंग यांची व्यक्तिगत आणि अध्यक्षीय पोलादी ताकदीची पकड आहे. सरकारने चीनभर ८० कोटींपेक्षा जास्त कॅमेरे बसवले आहेत. .बहुतेक सर्व जनता स्कॅन झाली आहे. कुठेही एक छबी दिसली की संगणक त्या माणसाची पूर्ण कुंडली सांगतो. अजून माणसाच्या शरीरात चीप सोडलेली नाही एवढेच. ती चीप सोडली की माणूस काय विचार करतोय, करू इच्छितोय इत्यादी सरकारला कळणार. जिनपिंग यांचे विचार आणि आज्ञाही चीप माणसाच्या मेंदूत रोवणार. चीप अजून शरीरात पोचली नसली तरी माणसांवर पाळत ठेवण्याचे तंत्र चीनमध्ये माओ झेडाँग यांच्या काळापासून चालत आले आहे. प्रत्येक माणसाला त्याच्या शेजाऱ्यावर पाळत ठेवण्यास सांगण्यात येते. शेजारी काय करतो, कुठं जातो, तो वैतागला आहे काय, बंड वगैरे करायच्या विचारात आहे काय इत्यादी गोष्टी माणसाने सरकारला कळवायच्या..सरकारला माणसांची खबरबात कळत असते. तरीही गेल्या वर्षी सुमारे सातशे वेळा लोकांनी संघटित विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. असंतोष व्यक्त करण्याच्या दोन वाटा उरतात. स्वयंपाकघरातील सुरीने कोणावर तरी हल्ला करणं किंवा कार भर गर्दीत घुसवणे. अशा अवस्थेतच तियानमेन कसे घडले याचं नवल वाटते. आजही तरुण पर्यायी सोशल मीडियात त्यांची मते व्यक्त करत असतात.एक खरं. नेपाळमध्ये जे झालं तसं काही चीनमध्ये शक्य दिसत नाही..अस्वस्थतेची कारणं?जगभर महागाई ही मोठी समस्या आहे. जगात नाना प्रकारच्या अर्थव्यवस्था आहेत. युरोपमध्ये कल्याणकारी व्यवस्था आहे. सरकार भरपूर कर घेते, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी गोष्टी मोफत देते. तरीही लोकांना पैसे पुरत नाहीत. कारण वीज, पाणी, घरभाडी इत्यादी गोष्टी महाग झाल्या आहेत. रशियात किंवा चीनमध्ये पूर्ण नियंत्रित अर्थव्यवस्था आहे. तिथेही महागाई आहे. श्रीमंत अमेरिकेत विषमता आहे, बहुसंख्य जनता त्रस्त आहे, बहुसंख्य नागरिक दारिद्र्यरेषेच्या जेमतेम वर आहेत. सरकार नाना रूपात पैसा गोळा करतात, त्या पैशाचे करतात काय? पुढारी पैसे हडप करतात, ही एक सार्वत्रिक तक्रार आहे. बरेच पैसे लढाईवर खर्च होतात. बराच पैसा समाजात एक टक्का असलेल्या धनिकांच्या खिशात जातो, तो समाजापर्यंत पोचत नाही अशीही सार्वत्रिक तक्रार आहे..आर्थिक विचारसरणी कालबाह्यआर्थिक विचारसरण्या कालबाह्य झाल्या आहेत; विचारवंतांकडे कोणतीही विचारसरणी किंवा फॉर्म्युला नाहीये. कुठं विद्यापीठांमधे विचारवंत लपले असतील तर माहीत नाही, पण राज्यकर्ते आणि विचार यांच्यात कोणताही कनेक्ट नाहीये एवढे मात्र खरे. मोजके धनिक, त्यांना मदत करणारे टेक्नॉलॉजीवाले आणि त्यांच्या तालावर नाचणारे पुढारी मिळून स्वतःचे खिसे भरतात, तीच आर्थिक विचारसरणी. पर्यावरणाचा नाश होतोय, सरकार काही करत नाहीत अशी तक्रार जगभर आहे. पूर येताहेत, उन्हाळ्याच्या तडाख्यात हजारो माणसं मरतात. नद्या आणि तलाव आटले आहेत. माझी गल्ली कोरडी आहे आणि पलीकडच्या गल्लीत ढगफुटी झालीय, अशा घटना घडू लागल्यात. वादळे होताहेत. हवेच्या प्रदूषणाने लोकांची हृदय काम करेनाशी झालीत, अनंत रोग शरीरात घर करून बसलेत..लोक म्हणतात काही तरी करा. काय करा? औद्योगिक उत्पादन थांबवा? वाहनं वापरणे बंद करा? प्लास्टिक वापरू नका? जनावरे आणि शेती हे हवेत कार्बन वाढवणारे महत्त्वाचे घटक आहेत. मग? जनावरे नाहिशी करायची? शेती बंद करायची? मग जगायचं कसं?जे उपाय योजायचेत ते साऱ्या जगाने एक समयावच्छेदेकरून पार पाडायचे आहेत. जगात एकी नसल्याने ते जमत नाही. श्रीमंत देश पर्यावरण शुद्ध करण्याचे सर्व उपाय धुडकावून लावतात. प्रत्येक देशातही विभागणी आहे. फार कार्बन हवेत सोडण्याच्या राहणीला चटावलेले समाजातले लोक स्वतःमध्ये बदल करायला तयार नाहीत, समाजाची सत्ता त्यांच्या हाती असते..समस्यांना सांस्कृतिक रंगप्रत्येक देशातल्या एकेका मोठ्या समूहाला वाटते आहे की जगातील सारं दुःख बाहेरून आलेल्या लोकांमुळे आहे. उपरे लोक पर्यावरण खराब करतात, गर्दी करतात, स्थानिकांचा रोजगार चोरतात, महागाई वाढवतात असे या लोकांचं मत झाले आहे. बाहेरचे ही संज्ञा सांस्कृतिक होत चाललीय. आशियाई, अरब, काळे, मुसलमान अशा अनेक सांस्कृतिक छटा या बाहेरच्या या संज्ञेला येत चालल्या आहेत. इंग्लंडमधील लोक तर शेजारच्या युरोपीय लोकांनाही बाहेरचे समजतात.विचित्र, विसंगतींनी भरलेली स्थिती आहे. पर्यावरण, रोजगार, महागाई, विषमता या विषयांवर लोक विभागले आहेत, पण सांस्कृतिक मुद्द्यावर मात्र त्यांच्यात एक विचित्र एकी होताना दिसतेय..अमेरिकेपाठोपाठ ब्रिटनमध्ये आता ‘इंग्लिश प्रथम’ अशी चळवळ आकार घेऊ पाहात आहे. एकेकाळी सूर्य न मावळणाऱ्या साम्राज्याने अनेक वळणे घेत जगातली नाना धर्माची, वर्णांची, संस्कृतींची माणसं सामावून घेतली. ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान, गृहमंत्री, अर्थमंत्री, लंडनचा मेयर इत्यादी पदांवर एकाच वेळी मूळ भारतीय असलेली माणसे दिसली. त्याच इंग्लंडमध्ये आता चौथ्या शतकातील सेंट जेम्सचा झेंडा मिरवला जात आहे. २१व्या शतकातील युनियन जॅक हा अधिकृत झेंडा दूर सारून चौथ्या शतकातील झेंडा मिरवला जातोय. चौथ्या शतकातल्यांनीच ब्रिटनमध्ये राहावे, त्यानंतर आलेल्यांनी जावे असं काही लोकांना वाटू लागले आहे..समाज विस्कटला आहे. जगण्याचे मुख्य मुद्दे काय असावेत आणि समाज कसा चालावा यावर लोकांचं एकमत होत नाहीये. चिरफाळलेल्या लोकमताचा फायदा काही राजकीय शक्ती घेत आहेत, अस्वस्थतेचा उपयोग करून सत्ता हस्तगत करत आहेत. अस्वस्थता हेच सत्तेचे बळ असल्यानं समाज स्वस्थ करण्यात सत्तांना रस नाहीये. अधिकाधिक अस्वस्थता, अधिकाधिक अराजक याकडे समाज नेण्याच्या खटपटीत समाजातले काही गट आहेत. लोकांनाच यातून वाट काढावी लागेल..एकविसाव्या शतकातील अस्वस्थतेच्या निदर्शक दोन घटना.२००१मध्येअल-कायदाच्या ओसामा बिन लादेनने न्यूयॉर्कवर हल्ला केला. मुद्दा होता संस्कृती. पश्चिमी संस्कृती विरुद्ध ओसामाला अभिप्रेत असलेली इस्लामी संस्कृती.अमेरिका, इजिप्त. दोघांनाही या घटनेची पूर्वकल्पना नव्हती..Premium|America first: अमेरिकेच्या आयात धोरणामुळे जगात उलथापालथ; ट्रम्पच्या धोरणांचा जागतिक परिणाम.२०११मध्येकैरोच्या तहरीर चौकात लाखो तरुण गोळा झाले. निःशस्त्र होते. मुद्दा सेक्युलर होता. जीवनावश्यक वस्तू योग्य परवडतील, अशा किमतीत उपलब्ध होणे. सरकारने सर्व शस्त्रशक्ती पणाला लावली. उपयोग झाला नाही. सरकार पडले.साऱ्या जगातली जनता असमाधानी आहे. सर्व ठिकाणी जनता सरकारांवर, राज्यकर्त्यांवर नाराज आहे. लोकशाही असलेल्या देशात लोकांची नाराजी दिसते. नेपाळ आणि बांगलादेशात लोक रस्त्यावर उतरले. सरकारे पाडली. राज्यकर्त्यांना पळवून लावले..Premium| Bachchu Kadu: आमच्या लग्नात बँड बाजा नव्हता; पण तीनशे दिव्यांगांसाठी सायकली होत्या!.फ्रान्समधील सध्याची परिस्थिती पाहा. एक पंतप्रधान दोन महिने काम करू शकला, त्यानंतर आलेला पंतप्रधान नऊ महिने काम करू शकला. आता नवा पंतप्रधान आलाय पण तो किती दिवस काम करू शकेल ते सांगता येत नाही.ब्रिटनमध्ये सहा वर्षांत चार सरकारे गेली, सध्याचे सरकार एका वर्षापासून आहे, पण डळमळत आहे. एका मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला, कारण त्या मंत्रीबाईने कर भरला नव्हता. सध्याच्या स्टार्मर सरकारला पार्लमेंटमध्ये सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 