Premium| Monthly Savings with GST: नविन जीएसटी धोरणामुळे तुमचे आता दर महिन्याला हजारो रुपये वाचणार! कोणत्या वस्तूवर किती वाचणार? सविस्तर वाचा...

पुणे: भारत सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या नव्या ‘जीएसटी कर प्रणालीमुळे’ सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनावर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. पूर्वीच्या गुंतागुंतीच्या कररचनेऐवजी आता फक्त ५% आणि १८% अशा दोनच कर श्रेणी असणार आहेत. तर आलिशान आणि समाजासाठी हानिकारक वस्तूंवर ४०% डिमेरिट दर लावण्यात आला आहे.या बदलामुळे किराणा, औषधे, वैयक्तिक स्वच्छतेच्या वस्तू, शेतीसाठी लागणारी साधने, शिक्षण साहित्य यांसारख्या वस्तू खरेदी करताना तुमचे भरपूर पैसे वाचणार आहेत. बऱ्याच वस्तूंवर आता केवळ ५% कर लागणार असल्याने प्रत्येक कुटुंबाची दर महिन्याला हजारो रुपयांची बचत होऊ शकते.नेमक्या कोणत्या वस्तूंवर किती पैसे वाचणार? तुमचा महिन्याचा खर्च किती कमी होईल? सरकारने असा निर्णय घेतलाय, मग सरकारला नुकसान होणार नाही का? मग सरकारने असा निर्णय घ्यायचं कारण काय? असे प्रश्न तुम्हालाही पडलेत ना! काळजी करू नका, तुमच्या या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला ‘सकाळ प्लस’च्या या विशेष लेखात मिळणार आहेत..काय आहे नवे जीएसटी धोरणभारत सरकारने कर प्रणाली अधिक सोपी आणि सर्वसामान्यांसाठी अनुकूल करण्यासाठी ‘जीएसटी २.०’ लागू करण्याची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत आधीच्या चार कर श्रेणी (५%, १२%, १८%, २८%) रद्द करून फक्त ५% आणि १८% या दोनच श्रेणी ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच महागड्या व समाजासाठी हानिकारक वस्तूंवर ४०% ‘डिमेरिट दर’ लागू करण्यात आला आहे. हा बदल २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होत आहे.मात्र या निर्णयामुळे सरकारच्या महसुलात सुमारे ४.८ लाख कोटी रुपयांची घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या निर्णयाचा सर्वात मोठा सकारात्मक फायदा म्हणजे नागरिकांच्या खरेदी क्षमतेत वाढ होऊन बाजारपेठेला गती मिळेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, ‘जीएसटी २.०’ चा उद्देश म्हणजे सामान्य माणसाचा खर्च कमी करून कररचना अधिक सोपी, पारदर्शक आणि लोकांच्या खिशाला आराम देणारी बनवणे हा आहे..अशा प्रकारे सामान्य माणसाच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम होईलसरकारने लागू केलेल्या ‘जीएसटी २.०’ मुळे दैनंदिन जीवनातील खर्चाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आधी किराणा, दुग्धजन्य पदार्थ, स्नॅक्स, मिठाई यांसारख्या वस्तूंवर १२% किंवा १८% दराने कर लावला जायचा, सध्या हा कर केवळ ५% असणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला महिन्याला शेकडो रुपयांची बचत करता येईल. आरोग्य क्षेत्रासंदर्भातही हा बदल महत्त्वाचा ठरत आहे. औषधे, उपचाराची साधने आणि मेडिकल साहित्यावरील कर आता फक्त ०% ते ५% असेल, त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.वैयक्तिक स्वच्छतेच्या वस्तू जसे की साबण, शाम्पू, टूथपेस्ट, केसांचे तेल जे पूर्वी १८% जीएसटी दराने विकत मिळायचे, त्यावर आता फक्त ५% कर लागणार आहे. शेतीसाठी लागणारी साधने, ट्रॅक्टर, सायकल यावरही केवळ ५% कर आकारला जाणार आहे. शिक्षणासाठी लागणाऱ्या वस्तू जसे की वही, पेन्सिल, खोडरबर पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय एसी, टीव्ही, लहान कार, दुचाकी यांसारख्या वस्तूंवरील कर २८% वरून थेट १८% करण्यात आला आहे. आरोग्य व विमा क्षेत्रालाही यातून दिलासा मिळाला असून जीवनविमा व आरोग्यविमा या सेवा पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आल्या आहेत..या बदलांमुळे ग्राहकांना थेट फायदा होणार आहे. दररोजच्या वापरातील वस्तूंवरील खर्च सुमारे १०–१५% ने घटून लोकांचे हजारो रुपये वाचणार आहेत. या सर्व बदलांमुळे लोकांना घरगुती खर्च कमी झाल्याने जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये काटकसर करावी लागणार नाही. शिवाय ग्राहकांना रोजच्या गरजेच्या वस्तूंवर थेट बचत मिळाल्याने त्यांना अतिरिक्त पैसा इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर वापरता येईल. एकूणच, ‘जीएसटी २.०’ मुळे जीवनावश्यक वस्तू अधिक परवडणाऱ्या होतील आणि सामान्य कुटुंबाच्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल घडून येईल..Premium| GST Reduction Benefits: जीएसटी दरकपातीमुळे ग्राहकांपासून गुंतवणूकदारांपर्यंत सगळ्यांना दिलासा! गाडी घेणं घर बांधणं आता झालं स्वस्त .तुमचे दर महिन्याला अडीच ते पाच हजार रुपये वाचणार!जीएसटी दरकपातीमुळे कुटुंबांच्या मासिक खर्चात मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाचा खर्च करण्याची पद्धत वेगळी असल्यामुळे बचतीचे प्रमाण वेगळे असू शकते. काही कुटुंबं किराण्यावर जास्त खर्च करतात, तर काहींचा खर्च वाहन, वीज किंवा इतर गरजांवर जास्त असतो. किराणा व दैनंदिन वस्तूंवर दर महिन्याला ८ ते १० हजार रुपये खर्च करणाऱ्या कुटुंबांना २०० ते ४०० रुपयांपर्यंतची बचत मिळेल, कारण अनेक वस्तूंवर जीएसटी ५% किंवा शून्यावर आणला आहे, ज्यामुळे किंमतींमध्ये १० ते १५% घट होऊ शकते.औषधे, उपचाराचे साहित्य आणि मेडिकल उपकरणांवरील जीएसटी १२–१८% वरून ५ किंवा शून्यावर आल्याने, २ ते ३ हजार रुपये आरोग्यावर खर्च करणाऱ्या कुटुंबांचे दर महिन्याला जवळपास ३०० रुपये वाचतील. रेस्टॉरंट्समध्ये जेवण, हॉटेल्स, प्रवास किंवा विमा यांवरील करकपातही मासिक खर्चाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. एखाद्या कुटुंबाचा या सर्व गोष्टींवर खर्च होत असेल, तर अंदाजे ४० हजार रुपये मासिक खर्च करणाऱ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाची सुमारे २,५०० रुपयांपर्यंत दर महिन्याला बचत होईल. ही बचत मुख्यतः किराणा, आरोग्य, वैयक्तिक देखभाल वस्तू (कॉस्मेटिक), शिक्षण आणि प्रवास यांसारख्या खर्चांवर होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.