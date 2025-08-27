Premium| Indian GST Reform: भारत सरकारच्या नव्या जीएसटी कर धोरणामुळे आता या गोष्टी स्वस्त होणार!

भारतातील करप्रणाली नेहमीच गुंतागुंतीची आणि सामान्य नागरिकांसाठी अवघड समजली जायची. उत्पादन शुल्क, सेवा कर, व्हॅट, केंद्रीय विक्री कर, मनोरंजन कर अशा असंख्य करांच्या जंजाळामुळे एकाच वस्तूवर अनेक वेळा कर आकारला जाई आणि शेवटी त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडत असे. या गोंधळाला थांबवण्यासाठी १ जुलै २०१७ रोजी संपूर्ण देशात वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटी लागू करण्यात आला.जीएसटीमुळे ‘टॅक्स-ऑन-टॅक्स’ टाळला गेला, कररचना सोपी व पारदर्शक झाली आणि ग्राहकांना किंमत स्पष्टपणे समजू लागली. गेल्या काही वर्षांत मात्र जीएसटी दरांबाबत अनेक बदल झाले आहेत. आता सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेत जीएसटी २.० ची घोषणा केली आहे. यात १२% आणि २८% स्लॅब रद्द करून फक्त ५% आणि १८% दर ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे, तर काही लक्झरी व हानिकारक वस्तूंवर ४०% कर आकारण्याचा विचार सुरू आहे.या निर्णयामुळे दैनंदिन वस्तू आणि घरगुती उपकरणे स्वस्त होणार असली तरी राज्यांचा महसूल घटण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये तसेच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष उभा राहिला आहे. नेमकं जीएसटी का आणलं, त्यातले स्लॅब कोणते, नव्या बदलांचा हेतू काय आणि या सर्व सुधारणा लोकांवर व अर्थव्यवस्थेवर कशा प्रकारे परिणाम करतील याची सविस्तर माहिती सकाळ प्लसच्या या लेखात पाहूया..जीएसटी कर प्रणाली उदयास का आली?भारतातील करप्रणाली पूर्वी खूप गुंतागुंतीची होती. केंद्र आणि राज्ये स्वतंत्रपणे वेगवेगळे कर लावायची. जसे की उत्पादन शुल्क, सेवा कर, मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), केंद्रीय विक्री कर, मनोरंजन कर, प्रवेश कर इत्यादी. या करांमुळे वस्तू व सेवांवर वारंवार कर आकारला जायचा आणि ‘टॅक्स-ऑन-टॅक्स’ म्हणजेच दुप्पट कराचा बोजा नागरिकांवर येत असे.या गोंधळातून मार्ग काढण्यासाठी १ जुलै २०१७ पासून संपूर्ण देशात जीएसटी कर व्यवस्था लागू करण्यात आली. जीएसटी हा वस्तू आणि सेवांवर लावला जाणारा एकसमान कर असून, तो उत्पादनापासून ग्राहकापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर लागू होतो. या व्यवस्थेत आधी भरलेला कर पुढील टप्प्यावरून वजा करता येतो, त्यामुळे अंतिम ग्राहकाला फक्त शेवटच्या किंमतावर कर द्यावा लागतो. हा कर खरेदीदार जिथे वस्तू वापरतो तिथे आकारला जातो, म्हणजेच हा ‘डेस्टिनेशन-बेस्ड टॅक्स’ आहे. यामुळे करप्रणाली अधिक पारदर्शक व सोपी झाली. थोडक्यात, जीएसटी म्हणजे एकच कर, जो दुप्पट-तिप्पट कर टाळतो, ग्राहकाला न्याय देतो आणि सरकारला थेट महसूल मिळवून देतो..जीएसटी स्लॅबचे वेगवेगळे प्रकार कोणते?भारतामध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर वस्तू आणि सेवांवर चार मुख्य कर दर ठेवले गेले, त्यात ५%, १२%, १८% आणि २८% यांचा समावेश आहे.• ५% दरात जीवनावश्यक वस्तू जसे चहा, साखर, साधे कपडे आदी ठेवले गेले, ज्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला दिलासा मिळावा आणि महागाई नियंत्रणात रहावी असा हेतू होता.• १२% दरात मध्यम श्रेणीच्या वस्तू जसे प्रोसेस्ड फूड किंवा आयुर्वेदिक उत्पादने अशा प्रकारच्या वस्तू ठेवण्यात आल्या.• १८% हा सर्वसाधारण दर असून बहुतांश वस्तू व सेवा याच श्रेणीत येतात, जसे नॉन-एसी रेस्टॉरंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वस्त कपडे, चप्पल-बूट, आयटी सेवा, वित्तीय व विमा सेवा, दूरसंचार सेवा इत्यादी. सरकारच्या महसुलासाठी हा दर महत्त्वाचा ठरतो.• २८% हा सर्वाधिक दर असून तो लक्झरी कार, तंबाखू, महाग हॉटेल्ससारख्या वस्तूंवर लावला जातो. यामागे उद्देश असा की व्यसनांना आळा बसावा आणि श्रीमंत वर्गाने करात अधिक योगदान द्यावे..सरकारने १२% आणि २८% हा स्लॅब हटवण्याचा निर्णय का घेतला आहे?भारत सरकारने जीएसटीची रचना अधिक सोपी करण्यासाठी १२% आणि २८% हे दोन स्लॅब हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याऐवजी फक्त ५% आणि १८% असे दोन मुख्य दर ठेवले जातील, तर काही लक्झरी आणि समाजासाठी अपायकारक वस्तूंवर ४०% स्वतंत्र दर लागू केला जाईल.या निर्णयामागील प्रमुख कारण म्हणजे कररचनेतील गुंतागुंत कमी करणे, व्यापाऱ्यांना वर्गीकरणातील अडचणींमधून मुक्त करणे आणि करप्रणाली अधिक पारदर्शक बनवणे. यामुळे सामान्य ग्राहकांनाही मोठा फायदा होईल कारण १२% स्लॅबमधील जवळपास सर्व वस्तू ५% मध्ये जातील आणि २८% स्लॅबमधील बहुतेक वस्तू १८% मध्ये आल्याने त्यांची किंमत कमी होईल. त्यामुळे दैनंदिन वापराच्या वस्तू आणि घरगुती उपकरणे स्वस्त होतील. यामुळे महागाईवर नियंत्रण येईल आणि लोकांची खरेदीशक्ती वाढेल..जीएसटी दरांमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया कशी असेल?भारतात जीएसटी दरांमध्ये बदल करण्याची जबाबदारी जीएसटी कौन्सिलकडे आहे. ही एक संविधानिक संस्था असून तिचे अध्यक्ष केंद्रीय वित्तमंत्री असतात, तर राज्यांचे वित्तमंत्री आणि केंद्राचे महसूल सचिव सदस्य असतात.जर कोणत्याही वस्तू किंवा सेवांच्या जीएसटी दरात बदल करायचा असेल, तर केंद्र सरकार, राज्य किंवा व्यापाऱ्यांचा गट प्रस्ताव मांडतो. हा प्रस्ताव कौन्सिलच्या बैठकीत येतो आणि तिथे केंद्र व राज्यांचे प्रतिनिधी चर्चा करतात. जर सर्वानुमते निर्णय झाला नाही, तर मतदान घेतले जाते.• मतदानातील केंद्र सरकारचा वाटा — ३३.३३%• मतदानातील सर्व राज्यांचा मिळून वाटा — ६६.६६%प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी किमान ७५% मते मिळणे आवश्यक असते. म्हणजे केंद्राचे मत आणि बहुतांश राज्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. केंद्राच्या मता विरूध्द जरी सगळी राज्ये एकत्र आली तरी हा निर्णय होवू शकत नाही. मंजुरी मिळाल्यानंतर सरकार अधिसूचना काढते आणि निर्णय अंमलात येतो..या नव्या कर प्रणालीला काही राज्ये विरोध का करत आहेत?जीएसटी लागू करताना राज्यांचा महसूल कमी होऊ नये म्हणून केंद्राने ‘जीएसटी कॉम्पेन्सेशन सेस’ नावाचा कर लावला. हा पैसा ‘जीएसटी कॉम्पेन्सेशन फंड’ मध्ये जमा होऊन राज्यांना दिला जात असे.२०१५-१६ या आर्थिक वर्षात राज्यांना जेवढा महसूल मिळाला होता, त्यात दरवर्षी १४% वाढ होईल असे गृहीत धरण्यात आले होते. जर महसूल कमी प्रमाणात जमा कोविडनंतरच्या मंदीमुळे कर कमी प्रमाणात जमा झाला. त्यामुळे राज्यांना अपेक्षित निधी मिळणे आवश्यक होते, परंतु काही राज्यांचा दावा आहे की त्यांना अजूनही मोठी रक्कम केंद्राकडून मिळालेली नाही. पंजाबसह अनेक राज्यांनी पुढेही ही भरपाई योजना सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की जीएसटीमुळे राज्यांचा महसूल केंद्रावर अवलंबून झाला आहे आणि भरपाई बंद झाल्यास त्यांचा विकास अडखळेल..कर दरांमध्ये बदल झाल्यास परिणाम १) सुलभ कर रचनेचा नागरिकांना फायदा होईल२) दैनंदिन वस्तू स्वस्त होतील३) वस्तूंची वाहतूक जलद व स्वस्त होईल४) महागड्या वस्तूंवर कर कपात होईल५) काही काळासाठी बाजारपेठेत मंदी येऊ शकते६) उद्योगांना फायदा होईल७) सरकारी महसूल कमी होईल, पण अर्थव्यवस्था वेगाने वाढेल८) करातील पारदर्शकता वाढेल. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचा दृष्टिकोनजीएसटी २.० अंतर्गत नवीन कर स्लॅब लागू करण्याबाबत केंद्र आणि राज्यांमध्ये तणाव आहे. काही राज्यांना महसुलात मोठी घट होण्याची भीती वाटत असल्याने त्यांनी केंद्राकडून भरपाईची मागणी केली आहे. पंजाबने तब्बल ६०,००० कोटींचा दावा केला आहे, तर कर्नाटकने १५,००० कोटी रुपयांचा अंदाज व्यक्त केला आहे.सत्ताधारी पक्षाच्या दृष्टीने करकपात ही लोकांना त्वरित दिलासा देणारी आणि राजकीय पाठबळ वाढवणारी ठरू शकते. परंतु विरोधी राज्यांच्या मते या सुधारणांचा उद्देश आर्थिक नसून राजकीय आहे. त्यांना वाटते की सणासुदीच्या काळात दिलेल्या सवलतींच्या आड निव्वळ राजकीय हेतू आहेत. तसेच या सुधारणांमुळे केंद्राकडे अवलंबित्व वाढेल आणि संघराज्यीय तत्त्वावर ताण येईल.जीएसटी परिषदेत निर्णय बहुमताने होत असल्याने भाजप शासित राज्यांची संख्या जास्त असल्याने सुधारणांना मंजुरी मिळणे सोपे आहे. तरीही तज्ज्ञांचे मत आहे की विरोधकांना सहभागी करून घेणे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. 