Premium| GST Reduction Benefits: जीएसटी दरकपातीमुळे ग्राहकांपासून गुंतवणूकदारांपर्यंत सगळ्यांना दिलासा! गाडी घेणं घर बांधणं आता झालं स्वस्त

भारतात नुकत्याच झालेल्या जीएसटी दरकपातीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते गुंतवणूकदारांपर्यंत प्रत्येकाला दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अगदी साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किटे, चॉकलेट्ससारख्या दैनंदिन वस्तूंपासून गाड्या आणि शेतकऱ्यांसाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्री पर्यंत सगळ्या वस्तू स्वस्त आणि परवडणाऱ्या होणार आहेत. घर बांधणी आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातही खर्च कमी झाल्याने ‘हाउसिंग फॉर ऑल’सारख्या योजनांना गती मिळेल. या करकपातीचा थेट परिणाम म्हणजे ग्राहकांच्या खिशात अधिक पैसे उरणार आणि तो पैसा पुन्हा बाजारात खर्च होणार. परिणामी खरेदी, उत्पादन आणि रोजगाराच्या संधी या तिन्ही गोष्टी मोठ्या प्रमाणात वाढतील.या बदलांचा सकारात्मक परिणाम शेअर बाजारात आधीच दिसू लागला आहे. सेन्सेक्स, निफ्टी वाढले आहेत. तर ऑटो, एफएमसीजी आणि सिमेंट क्षेत्रातील शेअर्समध्ये लक्षणीय तेजी पाहायला मिळत आहे. गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला असून देशांतर्गत मागणीमुळे अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर होईल अशी अपेक्षा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या सुधारणांमुळे भारताची आर्थिक वाढ ६.५ टक्क्यांपर्यंत पोहचू शकते.म्हणजेच, ही फक्त करकपात नाही तर अर्थव्यवस्थेला नवी ऊर्जा देणारा निर्णय आहे. ग्राहकांचे जीवनमान उंचावणे, उद्योगांना चालना देणे आणि गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करणे हे सर्व या एकाच पावलाने साध्य होणार आहे. तर आता सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखात पाहूया या बदलांचे विविध क्षेत्रांवर नेमके कसे परिणाम होणार आहेत..जीएसटी सुधारणेमुळे अर्थव्यवस्थेला कशा प्रकारे चालना मिळेल?सरकारने केलेल्या जीएसटी दरकपातीचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार आहे. दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर जसे की साबण, शॅम्पू, बिस्किटे, चॉकलेट्स यांसारख्या वस्तूंवर कर कमी करण्यात आला आहे. आधी १२ ते १८ टक्के जीएसटी आकारला जात होता, तो आता ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. त्यामुळे वस्तू स्वस्त होतील आणि लोकांच्या खिशात अधिक पैसे उरतील. जास्तीचा पैसा हातात असेल तर लोक अधिक खरेदी करतात, ज्यामुळे बाजारात मागणी वाढते. ही वाढलेली मागणी उद्योगांना अधिक उत्पादन करायला प्रवृत्त करते आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. अशा प्रकारे उपभोग वाढल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत वाढ होऊ लागते.तज्ज्ञांच्या मते, या कपातीमुळे उपभोगात लाखो कोटी रुपयांची भर पडू शकते. त्याचबरोबर, सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या निर्यातीवर अमेरिकेच्या उच्च शुल्कांमुळे दबाव आहे. अशा वेळी घरगुती उपभोग वाढल्यामुळे निर्यातीतील नुकसान भरून निघू शकते. म्हणजेच, भारताची अर्थव्यवस्था बाह्य संकटांवर अवलंबून न राहता देशांतर्गत मागणीमुळे टिकून राहील. जीएसटी कपातीमुळे नुसता ग्राहकांचा फायदा होत नाही, तर थेट जीडीपी वाढीसही गती मिळते. काही महिन्यांतच जीडीपीमध्ये १ ते १.२ टक्के वाढ होऊ शकते असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे जीएसटी दरकपात ही केवळ करसुधारणा नसून, ती लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणारी आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी महत्त्वाची पायरी ठरते..गाडी घेणं आता झालं सोपं, शेतकऱ्यांनाही मिळणार दिलासा!भारतातील ऑटोमोबाईल आणि कृषी यंत्रसामग्री क्षेत्राला या जीएसटी कपातीमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. ३५० सीसीपर्यंतच्या दुचाकी गाड्या, ४ मीटरपेक्षा लहान कार यांच्यावरचा जीएसटी २८% वरून १८% करण्यात आल्याने ग्राहकांसाठी खरेदी अधिक परवडणारी झाली आहे. उदाहरणार्थ, ₹५ लाखांच्या कारची साधारण ६२,५०० रुपयांनी किंमत कमी होईल. या निर्णयामुळे पहिल्यांदाच गाडी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचा उत्साह वाढला असून बाजारात कार आणि दुचाकी विक्रीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.गुंतवणूकदारांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून M&M आणि Eicher Motors यांसारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये अनुक्रमे ६% आणि २.७% इतकी वाढ झाली आहे. जरी बाजारात सध्या छोट्या कार आणि दुचाकी निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना २५,००० ते ३०,००० कोटी रुपयांच्या महसूल घटेचा धोका असला तरी वाढलेल्या मागणीमुळे हे नुकसान भरून निघू शकते.ग्रामीण भागासाठीही हा निर्णय मोठा दिलासा ठरला आहे. ट्रॅक्टर आणि कृषी यंत्रांवरील जीएसटी १२% वरून ५% करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना यंत्रसामग्री अधिक स्वस्तात उपलब्ध होत आहे. Escorts Kubota, VST Tillers आणि M&M सारख्या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये १० - १४% वाढ झाली आहे. या नव्या धोरणामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत यंत्रसामग्रीची मागणी झपाट्याने वाढेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची उत्पादनक्षमता वाढेल, रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थैर्य मजबूत होईल..Premium| PM SVANidhi Scheme: तुमच्या उद्योगासाठी तुम्हाला मिळेल ५० हजारांचे विनातारण कर्ज, ५० लाख लोकांना मिळणार लाभ!.घरबांधणी व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणारसिमेंटवरील जीएसटीचा दर २८% वरून १८% करण्यात आल्याने घरबांधणी, रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या खर्चात थेट घट होणार आहे. बांधकामामध्ये कच्चा मालावरच ३० – ४५% खर्च होत असतो. आता कच्चा मालच स्वस्त होणार असल्याने घरबांधणीचा खर्च ३ – ५% पर्यंत कमी होऊ शकतो. याचा थेट फायदा गृहकर्ज घेतलेल्या कुटुंबांना होईल.या बदलांमुळे सामान्य माणसाला 'हाउसिंग फॉर ऑल' सारख्या सरकारी योजनांमध्ये घर घेणे अधिक परवडणारे ठरणार आहे. बांधकाम कंपन्यांसाठी कच्चा माल स्वस्त झाल्याने प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे सोपे होईल, त्यामुळे त्यांचा नफा वाढू शकतो आणि या व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळू शकते.ही करकपात सिमेंट उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनवू शकते. रोजगाराच्या दृष्टीने पाहता, बांधकाम खर्चात झालेल्या कपातीमुळे नवीन प्रकल्पांना गती मिळेल आणि त्यामुळे कंत्राटदार, कामगार, वाहतूक आणि इतर संबंधित उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या संधी वाढतील. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांमध्ये या बदलामुळे बांधकाम क्षेत्रात चैतन्य येईल. शेअर बाजारातही या घडामोडींचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.करकपातीच्या घोषणेनंतर अंबुजा सिमेंट आणि एसीसी यांच्या शेअरमध्ये जवळपास ४% वाढ झाली आहे, तर अल्ट्राटेक आणि श्रीसिमेंट सारख्या कंपन्यांच्या शेअरमध्येही चढउतार दिसले. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे आणि या क्षेत्राकडे गुंतवणुकीसाठी अधिक आकर्षक संधी म्हणून पाहिले जात आहे. त्यामुळे ही करसवलत घरबांधणी स्वस्त करण्याबरोबरच उद्योग, रोजगार आणि गुंतवणूकदारांसाठी दीर्घकालीन फायदे निर्माण करून देणारी ठरू शकतो..Premium| India's GST 2.0: 'जीएसटी-दोन'मुळे तुमच्या दैनंदिन वस्तूंच्या किमती कमी होतील का?.सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर या निर्णयामुळे काय परिणाम होईलजीएसटीतील या नव्या बदलामुळे साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किटे, नूडल्स, चॉकलेट्स आणि अशा इतर दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील जीएसटी १८% किंवा १२% वरून थेट ५% केला आहे. या बदलामुळे या वस्तू १० – १५% स्वस्त होतील. याचा सर्वाधिक फायदा गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना होईल, कारण त्यांच्या मासिक बजेटमध्ये या वस्तूंवरचा खर्च मोठा असतो. उदाहरणार्थ, एका मध्यमवर्गीय कुटुंबाला दर महिन्याला सुमारे ₹५०० ते ₹१००० इतकी बचत होऊ शकते, जी रक्कम ते इतर गरजा भागवण्यासाठी किंवा बचतीसाठी वापरू शकतात.हिंदुस्तान युनिलिव्हर, नेस्ले, गोदरेज इंडस्ट्रीज यांसारख्या प्रमुख एफएमसीजी कंपन्यांच्या विक्रीत वाढ झाल्याने त्यांच्या नफ्यातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. शेअर बाजारातही या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होऊन निफ्टी FMCG सेक्टरमध्ये वाढ दिसून येईल..जीएसटीतील बदल देशाची जीडीपी वाढवणार!जीएसटी दरकपातीच्या घोषणेनंतर भारतीय शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये जवळपास १ टक्क्यांनी वाढ झाली असून या वाढीमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास आणखी दृढ झाला आहे. ऑटोमोबाईल, एफएमसीजी आणि सिमेंटसारख्या क्षेत्रांत मागणी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल करण्याचा हा निर्णय धोरणात्मक उपाययोजनांशी जोडलेला आहे. व्याजदरातील कपात, करसवलती आणि महागाईत झालेली घट या सर्व घटकांमुळे अर्थव्यवस्थेला एकत्रितपणे बळ मिळत आहे.सणासुदीच्या काळात ग्राहकांचा खर्च आधीच वाढतो, त्यात करकपातीमुळे मिळणारे लाभ जोडले गेल्यास खरेदीचा उत्साह आणखी वाढणार आहे. या बदलांचा थेट परिणाम म्हणून येत्या काही महिन्यांत खरेदी, गुंतवणूक आणि उत्पादन या सर्वच क्षेत्रांत सकारात्मक बदल घडून येतील. ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीचा वेग ६.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो अशी आशा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 