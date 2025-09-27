Premium| GST Cuts: जीएसटी सुधारणांनी सामान्य नागरिकांना खरोखरच दिलासा मिळाला आहे का?

दिनेश व्होराकेंद्र सरकारकडून जीएसटीमध्ये सुधारणा केली असून, त्यातून सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे चित्र निर्माण करण्यात येत आहे. मात्र, देशातील सामान्य नागरिकांसमोर रोजगाराचे मोठे संकट आहे, सामान्यांच्या उत्पन्नामध्ये मोठी घट झाली आहे. महागाई वाढतच आहे. तरीही सरकारकडून अर्थव्यवस्थेचे आभासी चित्र निर्माण करण्यात येत आहे, ही शोकांतिका आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेनंतर, जीएसटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आता २२ सप्टेंबरपासून जीएसटीचे नवे दर लागू झाले आहेत. प्राप्तिकर आणि जीएसटीतील सुधारणांतून सामान्य नागरिकांना अडीच ते तीन लाख रुपयांपर्यंत सवलत देण्यात आल्याचे मोदी यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना या सवलतींचा फायदा होणार असून, नागरिकांनी बचत उत्सव साजरा करावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. तसेच, या कर सुधारणांचा फायदा देशांतर्गत बाजारपेठेला होणार असल्याचा दावाही करण्यात येत आहे. वास्तवात, ही परिस्थिती अशी आहे का? सरकारने हा निर्णय आताच का घेतला, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. .सामान्यांची परिस्थिती बिकटकेंद्र सरकारने २०१७मध्ये जीएसटी लागू केला. त्यानंतर आठ वर्षांनी सरकारला त्यामध्ये सुधारणा करावी, असे वाटले. वास्तवात, जीएसटीमधून सरकारला मोठा महसूल मिळत आहे. त्यामुळे जीएसटीमध्ये सुधारणा करावी, असे सरकारला आताही वाटत नव्हते. मात्र, सुधारणांचा निर्णय आताच का घेतला? यासाठी देशातील आणि विदेशातील घटनाक्रमांमुळे सरकारला या सुधारणा करणे भाग पडले. बेरोजगारी, आर्थिक चणचण या गोष्टींमुळे सामान्य जनता त्रस्त आहे. त्यामुळे जनतेतील असंतोष कमी करण्यासाठी सुधारणांची गरज होती. त्याचबरोबर आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, ती म्हणजे सोने बँकेत गहाण टाकून कर्ज घेण्याकडे जनतेचा कल वाढत आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांमध्ये सोने गहाण ठेऊन ३० हजार कोटी रुपयांची कर्जे घेण्यात आली होती. .मात्र, या वर्षी या चार महिन्यांमध्ये हे प्रमाण ९० हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. यामध्ये सराफा व्यावसायिक किंवा खासगी वित्तीय संस्थांकडील कर्जाच्या आकडेवारीचा समावेश नाही. कार किंवा घर खरेदीसाठी कर्ज घेणे ठिक आहे. मात्र, सोने गहाण ठेऊन कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढणे निश्चितच चिंतेची बाब आहे. देशामध्ये सामान्य कुटुंबातील आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट झाल्यामुळे सोने गहाण ठेऊन कर्ज घ्यावे लागत आहेत, असे स्पष्ट संकेत यातून मिळत आहेत. रिझर्व्ह बँकेनेही या बदलत्या परिस्थितीविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. सोने गहाण ठेऊन घेण्यात आलेला कर्जाचा आकडा चार महिन्यांमध्ये ९० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. वर्षभरामध्ये हा आकडा निश्चितच अडीच-तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे. अशी परिस्थिती याआधी कधीही आली नव्हती. अपेक्षित कर्जाएवढे उत्पन्न मिळविण्यात आपण अपयशी ठरत आहोत, हीच गोष्ट यातून दिसून येत आहे. प्राप्तिकर आणि जीएसटीच्या सवलतींमधून सामान्य नागरिकांची अडीच-तीन लाख रुपयांची बचत होणार आहे, असे मोदी म्हणत आहेत. प्रत्यक्षात सामान्य नागरिकांना सोने गहाण ठेवण्याची वेळ येत आहे, यात नेमका काय फरक आहे, याचा विचार करण्याची गरज आहे. .सामान्यांचा चापदेशातील उद्योगाची वाढ आठ ते १२ टक्क्यांमध्ये होत होती. मात्र, कोरोनाच्या महासाथीनंतर देशातील आर्थिक परिस्थिती बदलली आहे. सामान्यांच्या उत्पन्नातील वाढ तीन ते पाच टक्क्यांपुरतीच मर्यादित झाली आहे. केंद्र सरकारकडून महागाईचे आकडे देण्यात येत आहेत. त्यामध्ये महागाईचा दर दोन ते तीन टक्क्यांपर्यंतच दाखविण्यात येत आहे. मात्र, यामध्ये महागाईची खरी परिस्थिती लपविण्यात येत आहे. आज भाज्यांचे दर १०० रुपयांच्या घरामध्ये पोहोचले आहेत. डॉक्टरांची फी वाढली आहे, औषधांचे दर गगनाला भिडले आहेत. शाळांचे शुल्क, शालेय साहित्य, विद्यार्थ्यांचे बस भाडे या गोष्टींसाठीचा खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढला आहे. मात्र, या घटकांमधील दरवाढ सरकारच्या महागाईच्या निकषांमध्ये बसत नाही. त्यामुळे, यातील वाढणारा खर्च महागाईच्या दरातून दिसून येत नाही. सरकारलाही याची निश्चितच जाणीव आहे..देशामध्ये जीएसटी लागू करून आठ वर्षे झाली आहेत. या काळामध्ये जीएसटीचे दर वाढतच आहेत. या काळामध्ये नागरिकांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे का, याचाही विचार करायला हवा. अगदी सोपे उदाहरण पाहिले, तर पूर्वी बिस्कीटचा पुडा १० रुपयांना मिळत होता, त्यात १० बिस्किटे मिळत होती. आताही हा पुडा दहा रुपयांनाच मिळत आहे, मात्र त्यातील बिस्किटांची संख्या सहा झाली आहे. याचा अर्थ आपण एखाद्या वस्तूसाठी जास्त कर देत आहोत. पूर्वी पाण्याची बाटली १० रुपये होती, ती आता २० रुपयांवर पोहोचली आहे. याचा अर्थ पाण्याच्या बाटलीवर आता दुप्पट कर देत आहोत. ही परिस्थिती असताना, आपली अर्थव्यवस्था निकोप आहे. जनतेकडे पैसे येत असल्यामुळे जीएसटीचे संकलनही वाढले आहे, असे सरकारकडून सांगितले जात आहे. मात्र, या वाढत्या दरांमुळे नागरिकांकडे येणारा पैसा येतो, तसाच जात आहे. .बेरोजगारीची कुऱ्हाडजीएसटीच्या या निर्णयामागे अन्यही अनेक कारणे आहेत. अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी भारतावर एकापाठोपाठ एक कठोर निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेने भारतावर आयात शुल्क वाढविले आहे. आतापर्यंत भारत अमेरिकेला ६० अब्ज डॉलरची निर्यात करत होतो. दर महिन्याला हे प्रमाण सात अब्ज डॉलरपर्यंत होते. मात्र, २७ ऑगस्टला आयात शुल्क लागू झाल्यानंतर ही निर्यात जवळपास शून्यावर आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औषध क्षेत्रातून काही प्रमाणात निर्यात होत आहे. अन्य क्षेत्रातील निर्यात पूर्ण थांबली आहे. त्यामुळे देशातील १० कोटी नागरिक आज रोजगारासाठी झुंजत आहेत. .सूरतमधील १५ लाख हिरे कामगार बेरोजगार झाले आहेत. मोरबी येथील सिरेमिक टाइल्सच्या उद्योगाला फटका बसला असून, पाच लाख कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्राला खूप मोठा फटका बसला असून, साडेचार कोटी कामगार या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत. एकट्या कानपूरमध्येच चर्मोद्योगातील काही लाख नागरिक सध्या रोजगाराशिवाय आहेत. कार्पेट क्षेत्रातील एक कोटी नागरिक बेरोजगार झाले आहेत. कोळंबीची निर्यात थांबली आहे. आंध्र प्रदेशातून लाखो कुटुंबे या क्षेत्रात आहेत. त्यातून दोन कोटी नागरिकांसमोर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होण्याची आहे. एकूणच देशातील कोट्यवधी नागरिकांची दिवाळी काळी झाली आहे. अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. .बचत नाही, खर्चाचे गाजरभारत रशियाकडून कच्चे तेल आयात करत होते. त्यावर घाला घालण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे, असे चित्र सुरुवातीला रंगवण्यात आले होते. मात्र, सरकारला आता स्पष्ट कळाले आहे की देशातील जनता अडचणीत आली आहे. मात्र, ते जाहीरपणे सांगूही शकत नाही. गेल्या आठ वर्षांमध्ये जीएसटीच्या माध्यमातून सरकारने खूप लूट केली होती. सरकारला त्याचे काहीही वाटत नव्हते. आता मात्र सुधारणा केली असून, बचत उत्सव साजरे करा, असे सरकार म्हणत आहे. पण, सामान्य जनतेकडे उत्पन्नच नसेल, तर बचत उत्सव कसा साजरा करायचा, याविषयी सरकार काहीच बोलत नाही. सरकारकडून सांगितले जात आहे, की १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकरावर सवलत दिली आहे. .पण आज १२ लाखांचे उत्पन्न किती जणांचे उरले आहे, या प्रश्नावर उत्तर नाही. जीएसटीवर सवलत दिली, आता तुम्ही कार-लॅपटॉप खरेदी करा, असे सांगितले जाते. मात्र, सामान्य लोकांची एवढीच खरेदी बाकी राहिली आहे का? उत्पन्न कोठून येते याचा विचार न करता खरेदी करा, एवढेच सांगितले जात आहे. खोटा प्रोपागंडा सुरू करण्यात येत आहे. एकूणच उत्पन्न अजिबात वाढत नाही, मात्र खर्च वाढत आहे. खर्च वाढत असतानाही आपल्याला खरेदी करण्यास सांगितले जात आहे..छुपी करवसुलीयेत्या काळामध्ये खरेदी करा सांगितले जात आहे. वास्तवात ऑक्टोबर ते डिसेंबर हा सणांचा काळ आहे. भारतातच नव्हे, तर जगभरात या काळामध्ये उत्सवाचे वातावरण असते आणि सर्वांत जास्त खरेदी याच काळामध्ये होत असते. या काळामध्ये अर्थव्यवस्थेला झटका बसल्यामुळे त्यातून वाचण्यासाठी जनतेला लॉलीपॉप देण्याचा विचार सरकारने केला आहे. यातही जीएसटीचे चार स्लॅब होते, ते बदलून दोनच करण्यात आले आहे, असे सरकारने सांगितले जात आहे. पूर्वी ५, १२, १८ आणि २८ हे स्लॅब होते, ते आता केवळ ५ व १८ हे दोनच स्लॅब आहेत. १२ व २८ टक्क्यांचे स्लॅब काढल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र, २८ टक्क्यांचा स्लॅब काढून ४० टक्के केल्याचे कोणीही सांगत नाही. याशिवाय ०. १.५, २.५ आणि ३ टक्के असे स्लॅब अजूनही आहेत. .सॉफ्ट ड्रिंक आरोग्यासाठी अपायकारक असते, मात्र हे उत्पादन सरकारसाठी उपकारक ठरणारे आहे. छोट्या बाटल्यांमधून मिळणारे हे ड्रिंक कोणीही सामान्य नागरिक पिऊ शकते. मात्र, त्याचा समावेश विलासी उत्पादनांमध्ये करण्यात आला असून, त्यावरील कर ४० टक्के करण्यात आला आहे. आता आणखी एक गोष्ट आहे ती म्हणजे घरांची. घर घेणे, हे प्रत्येक सामान्य माणसाचे स्वप्न असते. मात्र, सिमेंटवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवर होता. पायाभूत क्षेत्रातील घटकांना सुलभ दर असावेत, अशी मागणी होती. हा दर पाच टक्केच असायला हवा होता. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. आठ वर्षे २८ टक्के कर आकारल्यानंतर आता सिमेंटवरील जीएसटी १८ टक्के करण्यात आला आहे. .यामुळे सिमेंटचे दर कमी होतील, असे वाटणेही भ्रमनिरास करणारे ठरू शकते. सिमेंटच्या उत्पादनातील महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे कोळसा. कोळशावरील जीएसटी पाच टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांनी वाढवत १८ टक्के करण्यात आला आहे. सिमेंट क्षेत्रासाठी हा मोठा धक्का असून, सिमेंटचे दर आता कमी कसे होणार, याविषयी कोणीही बदलू शकत नाही. याविषयी कोणताही मंत्री किंवा अधिकारी बोलत नाही..सरकारला झळ नाहीचस्वदेशीचा नारा देताना, देशात गुंतवणूक करा, उत्पादन घ्या, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत आहेत. मात्र, आज भारतामध्ये कोणी गुंतवणूक करत नाही. असंघटित क्षेत्र त्रस्त झाले आहे. देशामध्ये उद्योग उभा करणे, हा गुन्हा ठरत आहे. कायदा-सुव्यवस्थेच्या यंत्रणा केवळ दोष काढण्यासाठीच आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होतो. उद्योग काढण्याचा विचार करणाऱ्यांकडे प्राप्तिकर किंवा जीएसटीचे अधिकारी येतात आणि गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक देतात, ही खरी परिस्थिती आहे. जीएसटीतून सुधारणांतून नेमका जनतेला किती फायदा झाला, हा विचार केला, तर या निर्णयातील गोलमाल दिसून येईल. एका अधिकाऱ्याच्या मते सरकारचे ४८ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. .Premium| India's Foreign Policy: बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताच्या अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेसमोर कोणते आव्हान?.जीएसटीचे वार्षिक संकलन २३.६० लाख कोटी रुपयांचे असताना, त्यातील ४८ हजार कोटी रुपये ही अतिशय छोटी रक्कम आहे. मासिक चार हजार कोटी रुपयांची तूट सरकारला असेल. एका अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे, की जीएसटीतील बदल ही वित्तीय सुधारणा नाही, तर स्ट्रक्चरल सुधारणा आहे. त्यामुळे सरकारचे यात नुकसान नाही. यातूनच या घोषणेमागील वास्तव कळून येते. ऑक्टोबरमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांचे आकडे डिसेंबरमध्ये समोर येतील. त्यावेळी लक्षात येईल की, सरकारच्या कर संकलनामध्ये काहीही फरक पडलेला नाही. त्यामुळे सरकारने सामान्य नागरिकाच्या खिशामध्ये काय टाकले, याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. सरकारच्या महसुलामध्ये काही प्रमाणात तूट येईल, तोही काही महिन्यांमध्ये सुधारणा होईल, असाही विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे..Premium|Study Room : ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणातील नैतिक प्रश्न आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध.सरकार काहीतरी करत आहे, हे जनतेला दाखवावे लागते ना, असे सरकारी अधिकारी सांगत आहे. आम्हाला नुकसान नको आहे. मासिक दोन लाख कोटी रुपयांचे महसूल येत आहे. राज्य सरकारांनाही नुकसान नको आहे. मग, जनतेची बचत होत आहे, असे सांगितले जात आहे. मग, ही बचत कोठून होत आहे? सर्व जण जनतेला मूर्ख बनविण्यामध्ये मश्गूल आहे. नव्या सुधारणांमध्ये काहीही होत नाही. तरीही आम्ही तुमचे भले करत आहोत, असे सरकारकडून सांगितले जात आहे, हीच आपली शोकांतिका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 