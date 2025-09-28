Premium| US Immigration policy: संकटाला संधीची किनार...

संदीप कामतअमेरिकेच्या प्रशासनाने ‘एच१बी’ व्हिसावरची फी आधीच्या दोनेक हजारांवरून थेट एक लाख डॉलरवर नेली. दरवर्षी अमेरिकेत सुमारे ८५ हजार नवीन ‘एच१बी’ व्हिसा दिले जातात, त्यातील ७० टक्क्यांहून अधिक भारतीयांना मिळतात. म्हणजे या फीचा रोख भारताच्या दिशेने आहे, हे स्पष्ट आहे. हे संकट मोठे असले तरी आपल्या नावीन्यपूर्ण उत्पादनांच्या माध्यमातून जगावर राज्य करण्याची स्वप्ने भारताने बाळगायला हवीत. ‘ब्रेन ड्रेन’कडून ‘ब्रेन गेन’कडे जात नवा भारत घडवण्याची ही सुवर्णसंधीच ठरावी... अमेरिकन तंत्रज्ञान क्षेत्रात गेल्या आठवड्यात मोठा भूकंप आला. आधीच अमेरिकेने लागू केलेल्या आंतरराष्ट्रीय आयात शुल्क वादाने वातावरण तापलेले असतानाच ट्रम्प प्रशासनाने येथे येणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांचा व्हिसा, म्हणजे ‘एच१बी’वरची फी आधीच्या दोनेक हजारांवरून एकदम एक लाख डॉलरवर नेली. दरवर्षी सुमारे ८५ हजार नवीन ‘एच१बी’ व्हिसा दिले जातात, त्यातील ७० टक्क्यांहून अधिक भारतीयांना मिळतात. म्हणजे या फीचा रोख भारताच्या दिशेने आहे, हे स्पष्ट झाले. .या गोंधळात भर टाकली ती ट्रम्प प्रशासनाकडून आलेल्या परस्परविरोधी संदेशांनी. व्हाइट हाऊसमध्ये अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या शेजारी उभे राहून वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक यांनी ही फी आता दरवर्षी आकारली जाईल, अशी घोषणा केली. ‘दरवर्षी’ हा शब्द ऐकून टेक कंपन्यांत आणि कर्मचाऱ्यांत एकच खळबळ उडाली. नेमक्या शुक्रवारी आलेल्या या घोषणेतील ही फी लगेच रविवारी मध्यरात्रीपासून लागू होणार होती! त्या संध्याकाळी जे भारतीय कर्मचारी अमेरिकेतून काम किंवा सुट्टीच्या निमित्ताने बाहेर जाण्यासाठी विमानतळावर बोर्डिंगसाठी रांगेत उभे होते, त्यांना सुद्धा कंपन्यांकडून अचानक मेसेज आला, ‘ताबडतोब फ्लाइट रद्द करा, नाहीतर अमेरिकेत परत येताना ही फी द्यावी लागेल!’ काही ठिकाणी अगदी उड्डाणाच्या काही मिनिटे आधी विमानातच वैमानिकांनी या बातमीच्या घोषणा केल्या. काहींनी थेट फ्लाईटमध्ये इंटरनेट सुरू करून कंपन्यांचे ई-मेल वाचले, ‘शक्य असल्यास आत्ताच उतारा आणि अमेरिकेतच थांबा.’ सिलिकॉन व्हॅलीच्या सॅन फ्रान्सिस्को एअरपोर्टसह इतर काही ठिकाणी भारताकडे निघालेली विमानांना उशीर होत असल्याच्या बातम्या यायला लागल्या. सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रिया, मिम्स आणि एअपोर्टवरच्या गोंधळाचे फोटो हा सगळा नाट्यमय कल्लोळ सुरू झाला. शेवटी रविवारी रात्री व्हाइट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरीने सोशल मीडियावर स्पष्ट केले, की ही फी फक्त नवीन व्हिसा अर्जदारांसाठी आणि एकदाच (म्हणजे प्रतिवर्षी नाही) आकारली जाणार आहे. पण तोपर्यंत अमेरिकेतल्या तंत्रज्ञान उद्योगात आणि भारतीय आयटी कंपन्यांत अभूतपूर्व गोंधळ माजला होता. .व्हिसाची पार्श्वभूमीव्हिसा प्रकरणाचा मागोवा घेण्यासाठी आपल्याला अनेक वर्षे मागे जावे लागेल. हा व्हिसा १९९०मध्ये अस्तित्वात आल्यापासूनच त्याला प्रचंड मागणी आहे. मुळात महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे जगभरच्या तरुणाईला वर्षानुवर्षे प्रचंड आकर्षण आहे. अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली, रॉक स्टार्स, पॉप म्युझिक आयकॉन्स, फास्ट फूड व हॉलिवूडने सगळ्यांवर मोहिनी घातली आहे. याआधी सत्तरीच्या दशकापासून भारतीय डॉक्टर आणि नंतर संशोधक, इंजिनिअर्स, बायोलॉजिस्ट येथे आले. नव्वदीच्या दशकात जगापुढे संगणक आल्यापासून गेल्या दोन दशकांत इंटरनेट, मोबाईल आणि आता ‘एआय’साठी इंजिनिअर्सची मागणी प्रचंड वाढली. दरम्यानच्या काळात अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमध्ये चढ-उतार होतेच, त्यामुळे त्यात राजकारण येणे स्वाभाविकच होते. वैश्विकीकरणामध्ये अमेरिकेतील कारखान्यांमधील कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि डेट्रॉईटची कार इंडस्ट्री बंद पडली. ‘आयटी’मध्ये या शतकाच्या सुरुवातीला ‘वायटूके’ आणि डॉटकॉम-बर्स्टमुळे नोकऱ्या गेल्या आणि नंतर २००८मध्ये सबप्राइम गैरव्यहारामुळे जागतिक मंदी आली. अमेरिकेत बेरोजगारी वाढताच इमिग्रेशन आणि ‘एच१बी’ व्हिसा सतत अमेरिकन राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरत गेला. त्यातच गेल्या दहा वर्षांत मेक्सिको आणि दक्षिण अमेरिकेतल्या इतर अनेक गरीब देशांतून लाखो निर्वासित बेकायदेशीर स्थलांतर करून येथे यायला सुरुवात झाली. ‘प्यू रिसर्च’ या संस्थेच्या माहितीनुसार अमेरिकेत एक कोटीपेक्षाही जास्त नागरिक बेकायदेशीररित्या स्थलांतरित झाले आहेत. शिवाय काही कायदेशीरपणे आलेले लोक व्हिसा संपल्यावरही परत जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. शाहरुख खानच्या ‘डंकी’ चित्रपटात दाखविल्याप्रमाणे दरवर्षी हजारो लोक जिवावर उदार होऊन अमेरिकेत घुसखोरी करतात. .बायडेन यांच्या काळात हे लोंढे शिगेला पोहोचले आणि त्याच वेळी अमेरिकेत अनेक ठिकाणी गुन्हे वाढले. त्यामुळे कायद्याने येथे राहून कर भरणाऱ्या वैध नागरिकांवर हा प्रचंड बोजा आणि धोका असल्याचा प्रचार ट्रम्प यांच्या पक्षाने केला. ‘बॉर्डर नसेल तर देशही नाही,’ या ट्रम्प यांच्या घोषणेला त्यांच्या पक्षात अनेक ठिकाणी प्रतिसाद मिळायला लागला. दुसरीकडे, मोठ्या कंपन्या पैसे वाचवण्यासाठी या व्हिसाचा वापर परदेशी स्वस्त कर्मचाऱ्यांना येथे आणण्यासाठी करतात असे चित्र लॉरा लूमर यांच्यासारख्या काही कट्टरपंथी ट्रम्प समर्थकांनी उभे केले. त्यामुळे ट्रम्प यांची पहिल्या निवडणुकीपासूनची लाल रंगाची ‘ट्रकर्स हॅट’ हा अपघात नाही. पहिल्या पर्वात त्यांनी ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ या स्वदेशीच्या घोषणेअंतर्गत अनेक निर्बंध आणले होते. दुसऱ्या पर्वात ट्रम्प यांनी लवकरच येणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर व्हिसा फी वाढवून मतदारांना दिलेले वचन पाळत असल्याचे दाखवून दिले आहे. .अमेरिकन तंत्रज्ञान क्षेत्रावर परिणामया फीमुळे अमेरिकन सरकारच्या खजिन्यात अतिरिक्त अब्जावधी डॉलर जमा होतील आणि खरेच उच्च प्रतीचे टॅलेंट येथे येईल, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला. प्रत्यक्षात ही फी कंपन्यांच्या खर्चात वाढ करून तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या वाढीला खीळ घालेल, असाही धोका आहे. या नव्या फी वाढीचा तातडीचा परिणाम मोठ्या टेक कंपन्यांवर आणि स्टार्टअप्सवर होणार आहे. गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, ॲमेझॉन यांसारख्या कंपन्यांकडे लाखो ‘एच१बी’ कर्मचारी आहेत. एका कर्मचाऱ्याच्या व्हिसावर लाखो रुपये अतिरिक्त खर्च येणार, म्हणजे कंपन्यांवर शेकडो कोटी डॉलर्सचा भार. स्टार्टअप्ससाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. त्यांच्याकडे निधी मर्यादित असल्याने व्हिसा फीचा खर्च वाढल्यास त्यांना परदेशी टॅलेंट आणणे अशक्य होईल. अमेरिकेत पुरेसे तज्ज्ञ नसल्यामुळेच आम्हाला हे करावे लागते, असे या कंपन्या ओरडून सांगत आहेत. पण ट्रम्प यांच्या समर्थकांचा सूर भूमिपुत्रवादाचा आहे. अमेरिकन नागरिकांच्या दृष्टीने विचार केल्यास, गेल्या दोन वर्षांत ‘एआय’च्या नावाखाली झालेल्या नोकरकपातीमुळे नवीन पदवीधरांना नोकऱ्या मिळणे दुरापास्त झाले आहे. कंपन्यांची नोकरभरतीची गुंतवणूक आटली आहे. या सगळ्यांमुळे ‘नोकरी-घर-कार-कुटुंब-आनंद’ यांनी नटलेले पारंपरिक ‘अमेरिकन ड्रीम’ आता लयाला जाणार, अशी भावना तयार होत आहे. ‘इतर देश आपला फायदा घेत आहेत,’ या ट्रम्प यांच्या युक्तिवादाचा उद्रेक मतदारांमध्ये दिसतो आहे. .दुसरीकडे, अमेरिका आणि चीन यांची ‘एआय’सारख्या क्षेत्रात सर्वांत आधी मुसंडी मारायची चढाओढ सुरू आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान कंपन्यांना नवीन लोकांना प्रशिक्षित करायलाही वेळ नाही, इतकी स्पर्धा तीव्र आहे. शिवाय टेक स्टार्टअप्समधील वातावरण रात्रंदिवस काम करून आपण जिंकायचेच, अशी इच्छा बाळगणाऱ्यांसाठीच असते. त्यामुळे ऑलिंपिक स्पर्धेप्रमाणेच येथेही तरुणांना जास्त वाव आहे. दरवर्षी अमेरिकेत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांत ७ ते ८ लाख पदवीधर तयार होत असले, तरीही या अटीतटीच्या तंत्र क्षेत्रात काही मोजकेच विद्यार्थी जातात. त्यामुळे अनेक अहवालांप्रमाणे अशा नोकऱ्यांमध्ये दरवर्षी ७५ हजारांहूनही अधिक पदे रिक्त राहतात. ही पदे भरण्यासाठी ‘एच१बी’ व्हिसा सुरू ठेवला नाही, तर येत्या दशकात लाखो पदे रिक्त राहतील व अमेरिका मागे पडेल हा धोका आहे.या पार्श्वभूमीवर चीननेही आपला ‘के’ व्हिसा जाहीर केला आहे. या आधीच युकेसह युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांमध्ये भारतीय इंजिनिअर्स आणि संशोधकांना मागणी आहे. तंत्रज्ञान जगातली सर्वोच्च संधी म्हणून विद्यार्थ्यांना आणि विशेषतः इंजिनिअर, डॉक्टर्स आणि इतर संशोधकांना अमेरिकेचे जबरदस्त आकर्षण आहे आणि त्याचा येथील कंपन्यांना फायदा होतो, हे एलॉन मस्क यांच्यासह अनेक उद्योजकांनी जाहीरपणे मान्य केले आहे. ट्रम्प यांच्यापासून वेगळे होऊन पक्ष काढल्याच्या पार्श्वभूमीवर सध्यातरी या फी वाढीवर मस्क यांनी मौन बाळगले असले, तरी यापूर्वी हा व्हिसा पूर्णपणे रद्द करण्याच्या ट्रम्पसमर्थकांच्या मागणीला त्यांनी जोरदार विरोध केला होता. ‘माझी स्वतःची सुरुवात याच व्हिसाने झाली होती,’ असे म्हणत डिसेंबर २०२४मध्ये एका सोशल मीडिया ट्रोलला उत्तर देताना या विषयावर ‘आय कॅन गो टू वॉर ऑन धिस इश्यू’ अशी धमकी दिली होती. पण त्याचबरोबर या व्हिसामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे मान्य करून धारकांसाठी असलेल्या किमान पगारात मोठी वाढ करणे आणि गैरप्रकार होऊ नये म्हणून वार्षिक फी वाढवणे यासारख्या सुधारणांचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला होता. त्यामुळे हा व्हिसा पूर्ण रद्द न करता नुसती फी वाढवली ही तडजोड त्यांना मान्य असावी असा अंदाज आहे. .भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी धक्काफी जाहीर झाल्यानंतरच्या सोमवारी भारतीय आयटी कंपन्यांचे शेअर्स घसरले. विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल यांसारख्या कंपन्या अमेरिकेत प्रचंड प्रमाणात भारतीय अभियंते पाठवतात. आधीच डॉलर-रुपया विनिमय दर, स्थानिक वेतन नियम आणि अमेरिकी सरकारच्या दबावाखाली असलेल्या अशा कंपन्यांची फीमुळे मागणी, उत्पन्न आणि नफा कमी होईल अशी भीती वाढली. शिवाय अशा आउटसोर्सिंग कंपन्यांवर या व्हिसाच्या त्रुटींचा स्पर्धात्मक फायदा मिळवण्यासाठी गैरफायदा घेतला गेल्याचा आरोप अमेरिकेत होतो. या कंपन्यांनी अमेरिकेत कार्यालये स्थापली तरी जाणूनबुजून स्थानिक दर्जापेक्षा खूपच कमी वेतनावर भारतीय लोक आणणे, अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या जागी दुसऱ्याला प्रशिक्षित करण्यास भाग पडणे, असे आरोप त्यांच्यावर आहेत. या सगळ्याचा अनेक अमेरिकन मतदारांना राग आहे.विद्यार्थ्यांवर परिणामसध्या अमेरिकेत हजारो भारतीय विद्यार्थी ‘एफ-१’ व्हिसावर शिकत आहेत. त्यांना पदवीनंतर तीन वर्षांपर्यंत येथे ट्रेनिंग किंवा अप्रेन्टिस जॉब करता येतात. मात्र नंतर त्यांचेही ‘एच-१बी’ व्हिसा मिळवून पूर्णवेळ नोकरी करण्याचे स्वप्न असते. आता फी वाढल्यामुळे कंपन्या हा व्हिसा करतील की नाही, अशी रास्त काळजी वाढली आहे. याचा थेट परिणाम भविष्यात अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांवरही होईल. आधीच अमेरिकन उच्च शिक्षणाचा प्रचंड खर्च आहे, अनेक भारतीय आई-वडील कर्ज काढून पाल्यांना अमेरिकेत पाठवतात. आता शिक्षणानंतर नोकरीच्या संधी कमी झाल्याने अमेरिकन विद्यापीठांची आकर्षण घटणार, हे नक्की. यातून काहीतरी तोडगा निघेल, अशी सर्वांनाच अपेक्षा आहे. सध्या ‘ओ १’ व्हिसाची मागणी वाढेल असा अंदाज आहे. तो व्हिसा सुपरस्पेशल टॅलेंटसाठी दिला जातो आणि त्याची फी कमी आहे, पण तो मिळवणे अत्यंत अवघड आहे. अमेरिकन कंपन्यांना उच्चशिक्षित अभियंत्यांची गरज आहे, हेही तितकेच खरे. मात्र दरम्यानच्या काळात इतर देशांची विद्यापीठे याचा फायदा मिळवू शकतील. अमेरिकेत उच्चशिक्षण महाग झाल्यास युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया याठिकाणी भारतीय विद्यार्थ्यांचा कल वाढेल. हे रोखायचे असल्यास भारताला आपल्या देशातच गुणवत्तापूर्ण संशोधन आणि त्यासाठी लागणारे रिसोर्सेस द्यावे लागतील. याबाबतीत ‘एआय’ संशोधनासाठी लागणारे महागडे एनवीडिया सर्व्हर विकत घेऊन ती विद्यापीठे आणि स्टार्टअप्सना स्वस्तात उपलब्ध करून देणे हे भारत सरकारचे चांगले पाऊल म्हणता येईल. .भारतासाठी संधीया सर्व गोंधळात भारतासाठीही नक्कीच अनेक संधी आहेत. व्हिसा फी वाढवून अमेरिकन सरकार अल्पकालीन राजकीय लाभ मिळवू शकेल, पण त्याचा दीर्घकालीन फटका अमेरिकन इनोव्हेशन, तंत्रज्ञानातील स्पर्धात्मकता आणि जागतिक बाजारपेठेला बसू शकतो. भारतीय कंपन्यांसाठी ही वेळ कठीण आहे, पण त्याच वेळी भारतासाठी नव्या संधीही खुल्या होत आहे. अनेक वर्षांचा ‘ब्रेन ड्रेन’ आता ‘ब्रेन गेन’ होईल अशी पावले भारताला उचलावी लागतील. हे सगळे होण्याआधीच अनेक जागतिक कंपन्यांनी भारतात ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) उघडली होती, ज्यामध्ये अमेरिकन कंपन्या आपले प्रोजेक्ट्स टीम्समध्ये विभागून देतात. याचे प्रमुख कारण म्हणजे भारतात इंजिनिअरिंग टॅलेंट आहेच, पण योगायोगाने दोन्ही देशांमध्ये साधारण १२ तासांचा फरक असल्याने या ग्लोबल कंपन्यांच्या टीम्सचे प्रोजेक्ट्स २४ तास कार्यरत ठेवू शकतात. त्यातले अनेक टीम मेंबर्स अमेरिकेत ‘एच१बी’ व्हिसावर ‘ऑनसाइट’ असतात. आता व्हिसाचा खर्च वाचवण्यासाठी अशा कंपन्या भारतातच अधिकाधिक कामे हलवण्याची शक्यता आहे. बंगळूर, हैदराबाद, पुणे, गुडगाव अशा मोठे ‘जीसीसी’ हब्स असलेल्या ठिकाणी पुढच्या वर्षात नवीन भरती वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र ज्या अमेरिकन कंपन्यांना भौगोलिकदृष्ट्या जवळ (निअर शोअरिंग) टॅलेन्ट हवे आहे ते कॅनडा किंवा आयर्लंडसारख्या ठिकाणी कार्यालये उघडू शकतात. असे झाल्यास भारत सरकारला त्यांना आपल्याकडे कसे वळवता येईल, याचा विचार करावा लागेल.याशिवाय अमेरिकन कंपन्यांमधील ज्या कर्मचाऱ्यांचा व्हिसा वाढवून मिळणार नाही, असे भारतीय इंजिनिअर भारतात परततील की ते कॅनडा, युरोप किंवा सिंगापूरसारख्या ठिकाणी नवीन संधींच्या शोधात जातील. कारण अनेक भारतीयांना पाश्चिमात्य देशांमधील स्वच्छता, शिस्तबद्ध वाहतूक, प्रदूषणमुक्त जीवनमान आणि भ्रष्टाचार-विरहित जीवनशैलीची सवय होते. याबाबत भारतातल्या ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्स’च्या धर्तीवर काय करता येईल, हे पाहण्याची संधी आहे. जर्मनीचे भारतातले राजदूत फिलिप ॲकरमन यांनी तर सोशल मीडियावरून भारतीय इंजिनिअर्सना जर्मनीमध्ये येण्याचे थेट आमंत्रण दिले. ‘आम्ही असे रात्रीतून नियम बदलत नाही,’ असा टोलाही त्यांनी अमेरिकेचे नाव न घेता लगावला आहे. अर्थात, हे झाले मोठ्या कंपन्यांबाबत. स्टार्टअप्सचे प्रश्न वेगळे आहेत. त्यांना सगळ्यांची व्हिसा फी भरणे किंवा थेट भारतात सेंटर सुरू करणे परवडणार नाही. .अमेरिकेत टॅलेंट मिळण्यात अडचणी आल्यास त्यांचे भारतीय स्टार्टअप्ससोबत कोलॅबोरेशन वाढू शकते. हीसुद्धा भारतात नोकऱ्या वाढण्याची संधी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आता भारतीय कंपन्यांनी हे संकट ओळखून दुसऱ्या कंपन्यांची कामे घेण्यापेक्षा किंवा इंजिनिअर पुरवण्यापेक्षा आपले स्वतःचे काही नवे संशोधन किंवा उत्पादने बनवायचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. सध्या ‘एआय’मुळे आलेला भूकंप तंत्रज्ञान जगताची उलथापालथ करून जी पुनर्रचना करतो आहे, त्यात आपला ठसा उमटवण्याची भारताला मोठी संधी आहे. भारताची डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील युपीआय, आधार, ओएनडीसी यांसारखी यशस्वी पायाभूत व्यवस्था जागतिक पातळीवर लक्ष वेधून घेत आहे. त्यावर आपल्या नावीन्यपूर्ण उत्पादनांमधून जगावर राज्य करण्याची स्वप्ने भारताने बाळगायला हवीत. मग अमेरिकन आणि इतर कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त होतीलच, शिवाय आपणही महासत्ता म्हणून तोडीसतोड बनू शकतो. प्रत्येक संकटाचे ढग संधींची सोनेरी किनार घेऊन येतात. पोखरणच्या अणुचाचणीनंतर आलेल्या बंधनांतून भारताची आत्मनिर्भर यात्रा सुरू झाली ती थेट मंगळावर पोहोचली! आता या संकटातून पुढचे आकाश गाठायचे आहे...(लेखक कॅलिफोर्नियामध्ये टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात गेली दोन दशके कार्यरत आहेत. Twitter : @sankam ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.