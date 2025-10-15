Premium| Overseas Employment Opportunities: विकसित देशांच्या कामगार धोरणांचा भारतीयांना फटका?

डॉ. अनिल पडोशी गेल्या कांही वर्षांमध्ये सर्वार्थाने विकसित, श्रीमंत अशा जी-७ या समूहातील अनेक देशांनी परदेशी कामगारांना आपल्या देशामध्ये येण्यावर बंधने घातली आहेत. याचे साधे कारण असे की, जगातील गरीब देशातून येणारे कुशल कामगार कंपन्यांना स्वस्त पडतात, त्यामुळे आम्हाला रोजगार मिळत नाही, अशी वैफल्याची भावना त्या त्या देशांतील स्थानिक तरुणांमध्ये निर्माण झाली आहे.डो नाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या २१ सप्टेंबरपासून अमेरिकेमध्ये रोजगार मिळविण्यासाठी परदेशी कामगारांना बंधनकारक असलेल्या ‘एच-१ बी’ या व्हिसाचे शुल्क एक लाख डॉलर (साधारणत: ८८ लाख रु.) इतके वाढविले. भारतात उच्चशिक्षण घेऊन अमेरिकेमध्ये नोकरीसाठी (शक्य तर कायमच्या वास्तव्यासाठी) जाऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय महत्त्वाकांक्षी तरुणांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. .याचे कारण आता अमेरिकेला जाणे सर्व जणांना परवडणार नाही, हे स्पष्ट आहे. आपले स्वप्न विरणार की काय अशी भीती तरुणवर्गात असल्यास नवल नाही. हा निर्णय झाल्यापासून आपल्या माध्यमांमध्ये त्यांवर सविस्तर विचारमंथन होत आहे. या निर्णयाचे भारतावर काय परिणाम होतील, अमेरिकेवर काय परिणाम होतील, या समस्येला तोंड देण्यासाठी भारताने काय करावे? यासंबंधी तज्ञ मंडळी सल्ले देत आहे. परंतु, तसे पाहतां परदेशी कुशल कामगारांना आपल्या देशांत येण्यामध्ये बंधने घालणारा अमेरिका हा एकटाच देश नाही.गेल्या कांही वर्षांमध्ये सर्वार्थाने विकसित,श्रीमंत अशा जी-७ या समुहातील अनेक देशांनी परदेशी कामगारांना आपल्या देशामध्ये येण्यांवर बंधने घातली आहेत. याचे साधे कारण असे की, जगातील गरीब देशातून येणारे कुशल कामगार कंपन्यांना स्वस्त पडतात, त्यामुळे आम्हांला रोजगार मिळत नाही, अशी वैफल्याची भावना त्या त्या देशांतील स्थानिक तरुणांमध्ये निर्माण झाली आहे. या भावनेचा आदर करून, तेथील सरकारांनी परदेशी कामगारांना येणे अवघड केले आहे. याचाही परिणाम भारतीय महत्त्वाकांक्षी तरूणांवर होणे शक्य आहे..इतर देशांतील प्रतिबंधअमेरिकेशिवाय इतर देशांनीही परदेशी कुशल कामगारांच्या आयातीवर बंधने घालून, अशा आयात कामगारांची संख्या कमी करण्यासाठी उपाय योजले आहेत. हेतू हाच की त्यायोगे आपल्या स्थानिक कामगारांचे रोजगार कोणी हिसकावून घेऊ नये. (१) ब्रिटनमध्ये आयात होणाऱ्या परदेशी कामगारांचे कमीत कमी वेतन ३८ हजार ७०० पौंडावरून वाढवून ४१ हजार ७०० पौंड इतके ठरविण्यात आले आहे. म्हणजेच ज्याचे वेतन ४१ हजार ७००पेक्षा कमी असेल त्यांना ब्रिटनमध्ये नोकरीसाठी येता येणार नाही. आयात कमी होऊन स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळावा हा हेतू स्पष्ट आहे. याशिवाय निवडक अशा थोड्याच परदेशी कामगारांना व्हिसा दिला जाईल. (२) ब्रिटनप्रमाणेच स्वीडनमध्येसुद्धा त्या देशांत नोकरी मिळविण्यासाठी कमीतकमी वेतन २९ हजार ६८० क्रोनर (२९६८ डॉलर) असलेच पाहिजे. म्हणजेच इतर देशांतील स्वस्त कामगारांना स्वीडनमध्ये येण्यास बंदी (३) कॅनडामध्ये सरकारी निर्णय आहे की, २०२५ मध्ये परदेशी कामगारांची संख्या १० टक्के ते १६ टक्के कमी करणे. .म्हणजेच स्थानिकांना नोकऱ्या मिळणे सोपे होईल. एकप्रकारे अमेरिकन एच-१ बी व्हिसाचाच हा कॅनडियन अवतार म्हणता येईल. (४) ऑस्ट्रेलियामध्ये सुद्धा परदेशी कामगार आणि विद्यार्थी यांना मिळणाऱ्या व्हिसाचे प्रमाण २०२४ मध्येच ३४ टक्क्यांनी कमी करून परदेशी कामगारांची आयात ५० टक्के कमी करण्याची योजना आहे. (५)अमेरिकेने एच-१ बीच्या शुल्कामध्ये जबरदस्त वाढ करून परदेशी कामगारांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. एकूणच विकसित श्रीमंत अशा ‘जी-७’ समुहातील विविध देशांनी त्यांच्या आर्थिक अडचणींमुळे परदेशी कुशल परंतु, स्वस्त मिळणाऱ्या कामगारांना प्रवेश बंद / कमी केला आहे..श्रीमंत देशांच्यावरील उपाययोजनांमुळे भारतातील तरूणांवर अनिष्ट परिणाम अधिक होणे शक्य आहे. ते कसे, हे समजून घेण्यासाठी कामगारांच्या जागतिक एकूण निर्यातीमधील भारताचा वाटा समजावून घेऊ. भारतात दरवर्षी साधारण १५ लाख इंजिनिअर तयार होतात. (त्यापैकी आय.आय.टी.मधून २५ हजार तयार होतात.) भारतात रोजगाराची कमतरता असल्यामुळे आणि इतर कांही वैयक्तिक कारणामुळे भारतीय तरूण इंजिनिअरांची परदेशी जायची इच्छा असते. जगाला कुशल कामगारांचा पुरवठा करण्यामध्ये भारताचा वाटा बराच मोठा आहे. (चीनमध्ये सुद्धा साधारण एवढेच इंजिनिअर तयार होतात. परंतु, जगाला इंजिनिअरांचा पुरवठा करण्यामध्ये चीनचा वाटा भारतापेक्षा कमी आहे.) उदाहरणार्थ २०२४ मध्ये एच-१ बी साठी अर्जापैकी भारतातून दोन लाख ८३ हजार अर्ज आले होते. (एकूण अर्जांच्या ७१ टक्के) त्याचप्रमाणे अमेरिकेने २०२४ मध्ये दिलेल्या एकूण ८४ हजार एच-१ बी पैकी भारताचा वाटा साठ टक्के (म्हणजे ५१ हजार) होता. .Premium|EPFO 3.0: पीएफमधून पैसे काढण्यासाठीच्या नव्या नियमांवर तज्ज्ञ का नाराज?.(चीन साधारण १२ टक्के - १०,००० ते १२,०००) असे असल्यामुळे श्रीमंत राष्ट्रांत अमेरिका, ब्रिटन, युरोपियन युनियन, ऑस्ट्रेलिया इ. विविध देशांमध्ये भारतीय कुशल कामगारांचे प्रमाण सर्वसाधारणपणे २० ते २५ टक्के आहे. परदेशी कामगारांमध्ये सर्वांत जास्त ! अशी स्थिती असल्याने त्या त्या देशातून प्रवेश बंद / कमी झाल्यास त्याचा सर्वांत मोठा फटका भारतीय कामगारांना बसतो. नोकऱ्या जातात.प्रत्यक्ष परिणामउपलब्ध आंकडेवारीप्रमाणे गेल्या दोन तीन वर्षांमध्ये परदेशातून भारतीयांना मिळणाऱ्या ‘वर्क परमीट’ (नोकरीचा परवाना) मध्ये घट होत आहे. उदाहरणार्थ २०२२ ते २०२४ या काळात वर्क परमीटमध्ये झालेली घट खालीलप्रमाणे होती.इतर देशांवरही याचा परिणाम झालेला असणारच.परंतु, विविध देशांमध्ये भारतीय कुशल कामगारांची एकूण संख्या मोठी असल्यामुळे आपल्याला तो परिणाम अधिक गंभीरपणे जाणवतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे कोविडनंतर पाश्चात्य देशांमध्ये मंदावलेला आर्थिक विकास, रोजगारांची कमतरता, जर्मनी फ्रान्स इ. देशांवर वाढत असलेले निर्वासितांचे ओझे आणि त्यामुळे त्या-त्या देशांच्या एकूण आर्थिक धोरणावर वाढत असलेला उजव्या आर्थिक धोरणांचा प्रभाव! जगभर वाढत असलेल्या उजव्या राजकीय प्रवृत्तींची आपल्या देशांत चर्चा होते. पण तो आजचा विषय नाही. .Premium|H1b visa:‘जेन झी’चा प्रश्न, परदेशात शिकायचं की भारतातच भविष्य घडवायचं?.एकूण परिस्थिती आपल्यासाठी अवघड असली तरी एक आशेचा किरण उगवला आहे. अमेरिकेने एच-१ बी कडक केल्यानंतर थोड्याच दिवसांनी जर्मनीने जाहीर केले आहे की, कुशल कामगारांचे तेथे स्वागत आहे. सध्याच्या त्या देशाच्या अवघड परिस्थितीमध्ये त्यांना कुशल (आणि तरीही स्वस्त) अशा कामगारांची गरज आहे. तेव्हा आपल्या होतकरू तरुणांनी तेथे प्रयत्न करण्यास हरकत नाही. भाषेची अडचण येते. परंतु, तेथे आधीच गेलेल्या कित्येकांनी ही अडचण यशस्वीरीत्या पार केली आहे. असे असले तरी कुशल आणि गुणवंत अशा भारतीय तरुणांना रोजगारांसाठी दोलायमान आणि अनिश्चित अशा आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर अवलंबून ठेवण्यापेक्षा त्यांना (हवा असल्यास) देशांमध्येच रोजगार मिळू शकेल, असे उपाय आवश्यक आहेत. तज्ज्ञांनी सूचना केल्या आहेतच. भविष्यात काय होते ते पाहायचे.लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक व गोवा राज्य आर्थिक नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.