Premium| H-1B Visa fee hike: अमेरिकेत व्हिसा शुल्क वाढले; भारतीय विद्यार्थ्यांचे स्वप्न धोक्यात. पर्याय म्हणून कॅनडा-यूकेकडे वाढता ओढा

पूनम शर्माeditor@globalstratview.comअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच ‘एच-वन बी’ व्हिसाच्या शुल्कामध्ये मोठी वाढ करून ते थेट एक लाख डॉलरवर नेले. त्याचा जबर फटका अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना बसू शकतो. ‘जागतिक नेतृत्वा’चा किताब जर अमेरिकेला कायम टिकवायचा असेल तर त्यांना नव्याने समतोल साधण्याचा विचार करावा लागेल... अन्यथा भारतीय विद्यार्थ्यांच्या प्रतिभेला मुकावे लागेल. अमेरिकेला स्वप्नांचा देश म्हटले जाते. कितीतरी जण ते पूर्ण करण्यासाठी आयुष्यभर झगडत राहतात. या स्वप्ननगरीमध्ये शिक्षण घेणे किंवा नोकरी करणे हे असंख्य भारतीय तरुणांचे कैक वर्षांपासूनचे स्वप्न राहिले आहे. भारतातील बुद्धिमान तरुणांना खरा वाव कुठे मिळत असेल तर तो अमेरिकतच, हे अनेकांच्या डोक्यात अगदी पक्के बसले आहे. गेली अनेक दशके प्रचंड हुशार, कुशाग्र बुद्धिमत्तेची तरुणाई अमेरिकेतील विविध विद्यापीठे आणि कंपन्यांमध्ये आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवत आहे. अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली, बायोटेक लॅब्स आणि संशोधन केंद्रांमध्येही भारतीयांची संख्या मोठी आहे. अमेरिकेनेही इतकी वर्षे अगदी मोकळ्या मनाने त्यांचे स्वागतच केले आहे... आता मात्र अमेरिकेला जाण्याची किंवा तिथे ‘एच-वन बी’ व्हिसावर असलेल्या अनेकांची स्वप्ने अपूर्ण राहणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याला कारण आहे, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले निर्बंध. ‘मेक अमेरिका, ग्रेट अगेन’ असा नारा जरी ट्रम्प यांनी दिला असला तरी या निर्बंधांमुळे अमेरिकेचेच नुकसान होणार का, अशी चर्चा खुद्द अमेरिकेतच सुरू झाली आहे. या नव्या धोरणामुळे कदाचित नोकरीसाठी होणाऱ्या स्थलांतराचे स्वरूपही बदलले जाऊ शकते. .विशेष म्हणजे, अमेरिकेतील काही महत्त्वाच्या नेत्यांनी याबद्दल आपली मते व्यक्त केली आहेत. सिनेटर चक ग्रासले यांनी एक्सवर याबद्दलच एक पोस्ट केली आहे. त्यात ते म्हणतात, की परदेशी व्हिसाधारक विद्यार्थ्यांना काम करण्याची परवानगी देणे ‘डीएचएस’ने थांबवणे गरजेचे आहे. असे करणे म्हणजे थेट अमेरिकी कायद्याचे उल्लंघन तर आहेच; पण तो अमेरिकी कामगारांवरही अन्याय आहे. यामुळे अमेरिकेतील तांत्रिक आणि औद्योगिक गुप्तहेरगिरीचा धोका वाढू शकतो. मी याबद्दल ‘डीएचएस’चे सेक्रेटरी नोएम यांना पत्र पाठविले असून व्हिसाधारक परदेशी विद्यार्थ्यांना कामाची परवानगी देण्याचे अधिकार रद्द करण्याची विनंती केली आहे.सिनेटर टॉम कॉटन यांनीही याबद्दल एक्सवर पोस्ट केली आहे. ‘एच-वन बी व्हिसा हा अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा आणणारा आणि धोका पोहोचवणारा आहे. गेली कित्येक वर्षे त्याचा गैरवापर केला गेला आहे. यामधील कमतरता दूर करून अमेरिकी कामगारांना कामाच्या ठिकाणी प्राधान्य देण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाबरोबर काम करण्यास मी उत्सुक आहे,’ असे कॉटन यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. फ्लोरिडाचे गव्हर्नर रॉन डिसँटिस यांनी एच-वन बी व्हिसाला ‘घोटाळा’ असे म्हटले आहे. ‘कृत्रिम बुद्धिमतेमुळे लाखो व्हाईट कॉलर नोकऱ्या धोक्यात आल्या असताना यामुळे स्वस्त मजूर आणले जातात’ असे त्यांनी म्हटले आहे. डिसँटिस यांनी एच-वन बी व्हिसा कार्यक्रमाला थेट ‘घोटाळा’ म्हटल्याने त्याचीही चर्चा झाली. एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये ते म्हणतात, ‘अमेरिकी नागरिकांच्या खर्चावर स्वस्त दरात परदेशी कामगार आयात करण्यासाठी या व्हिसाचा वापर केला जात होता. हे अर्थातच कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय नाहीच; पण एआय अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे व्हाईट कॉलर जॉब्सची संख्या लक्षणरियरीत्या कमी होत असताना तर ते विशेष निराशाजनक आहे.’ .व्हाईट हाउसचे वरिष्ठ अधिकारी स्टीफन मिलर यांनीही मोठ्या कंपन्यांवर टीका केली आहे. ‘ते याला व्हिसा कार्यक्रम म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात एच-वन बी म्हणजे स्वस्त मजुरांना आणण्याची पाइपलाइन आहे’ असे त्यांनी म्हटले आहे. हा अमेरिकेतील कामगारांचा विश्वासघात आहे, असेही ते म्हणाले आहेत... या सगळ्या राजकीय वक्तव्यांमधून एकच संदेश देण्यात आला आहे - बुद्धिमत्तेसाठी असलेले जुने आणि खुले दरवाजे आता बंद होत आहेत. आता परदेशी कर्मचाऱ्यांना आणि पदवीधरांना कामावर घेणे हे कंपन्यांसाठी फक्त अतिशय महागच नाही तर ते राजकीयदृष्ट्याही विखार निर्माण करणारे आहे..कठोर अंमलबजावणीव्हिसाबाबतच्या निर्णयाचे राजकीय पडसाद तर अमेरिकत उमटत आहेतच; पण त्याची अंमलबजावणीही कडक झाली आहे. एफ-१ ओपीटी (Optional Practical Training) आणि स्टेम ओपीटीवर (Science, Technology, Engineering and Mathematics Optional Practical Training) असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आता अचानकपणे यूएससीआयएस (USCIS)च्या साईटला भेट देण्यास सांगितले आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांपासून ते अर्ज, जॉब ऑफर्सचे पत्र, पगाराचे पुरावे आणि अगदी बँक स्टेटमेंटपर्यंत कागदपत्रांच्या कडक तपासण्या केल्या जात आहेत. कडक अंमलबजावणी सुरू झाल्याचीच ही उदाहरणे आहेत. सतत कुणाच्या तरी नजरेखाली असल्याच्या भीतीमुळे कित्येकांनी दुसरीकडे नोकऱ्या शोधायला सुरुवात केली आहे.आकडेवारीचे वास्तवइंटरनॅशनल ट्रेड ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या आकडेवारीनुसार ऑगस्ट २०२५ मध्ये अमेरिकेत आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १९ टक्क्यांनी घट झाली आहे. आता ती ३.१३ लाखांवर आली आहे. ही २०२१ नंतरची सर्वात मोठी घट आहे. आशियाई विद्यार्थ्यांच्या संख्येतही २४ टक्क्यांनी घट झाली आहे. स्टेम क्षेत्रातील अमेरिकेचा पाया याच विद्यार्थ्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे ही घसरण चिंताजनक मानली जाते. सध्या ती १,९१,००० इतकी झाली आहे.अमेरिकेतील ‘एच-वन बी’ व्हिसाधारकांपैकी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त भारतीय आहेत. त्यामुळे या धोरणांचा सर्वाधिक परिणाम अर्थातच भारतीयांवर होणार आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी ही धोक्याची घंटा आहेच; पण भविष्यातील संधी काय असू शकतात, याचा विचार केला तर तीन महत्त्वाच्या गोष्टी समोर येतात...सर्वोत्तम परिस्थिती : न्यायालयीन आव्हाने व सवलतींमुळे तात्पुरता दिलासा. कर्जमाफी आणि न्यायालयीन आव्हानांमुळे ‘एच-वन बी’ व्हिसासाठीच्या एक लाख डॉलर शुल्काचा बसणारा फटका कमी होऊ शकतो; तर मोठ्या कंपन्या अजूनही उत्तम प्रतिभेला प्राधान्य देतील.मध्यम परिस्थिती : भरपूर शुल्क, नियम व राजकीय दबाव कायम राहिल्याने प्राथमिक स्तरावरील नोकऱ्यांचे प्रायोजकत्व कमी होईल. ओपीटीला ‘एच-वन बी’मध्ये रूपांतरित करणे कठीण होत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा कल कॅनडा व यूकेकडे वाढेल.सगळ्यात वाईट परिस्थिती : ओपीटी/स्टेम ओपीटी कमी केला जाईल. साईट व्हिजिट्सही अंगवळणी पडतील आणि ‘एच-वन बी’ फक्त वरिष्ठ व उच्च पगाराच्या पदांपुरता मर्यादित राहील. भारतातील महत्त्वाकांक्षी तरुणाईसाठी अमेरिका हे पूर्वीसारखे ठिकाण राहणार नाही. .Premium| US Immigration policy: संकटाला संधीची किनार...\n\n.एक उदाहरण पाहूया... आयआयटी दिल्लीमधील एका संगणकशास्त्राच्या पदवीधर तरुणाला त्याच्या पदव्युत्तर शिक्षणासाठी अमेरिकेतील सर्वोत्तम दहा विद्यापीठांत प्रवेश मिळाला. ओपीटीचा वापर करून मग त्याचे रूपांतर ‘एच-वन बी’मध्ये करायचे असे त्याने ठरवले होते; पण नवीन धोरणानुसार त्याला अचानक भरपूर कागदपत्रांची तपासणी, जास्त शुल्क आणि काम करण्याची मान्यता गमवाण्याची भीती आहे. त्यामुळे त्याने एकाच वेळेस कॅनडातील विद्यापीठांमध्येही अर्ज करण्यास सुरुवात केली. कॅनडामधील पदव्युत्तर वर्क परमिट जास्त निश्चित असल्यामुळे त्याने हा निर्णय घेतला; पण त्याचवेळेस धोरणामुळे अमेरिकेने शैक्षणिक शुल्क देणारा एक विद्यार्थी आणि त्याचबरोबर भविष्यातील एक संशोधकही गमावला.दुसरे उदाहरण पाहूया... एक भारतीय महिला डेटा शास्त्रज्ञ ‘एच-वन बी’ व्हिसावर आहे. अर्ज शुल्कांमध्ये वाढ झाल्याने तिच्या नियोक्त्याने कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना स्पॉन्सर करण्यासाठी पुनर्विचार सुरू केला आहे. आता एक तर लवकरात लवकर जास्त पगार मिळवणे किंवा कॅनडाकडे स्थलांतरित होणे, असे पर्याय तिच्याकडे आहेत. कॅनडात तिला तिच्या कौशल्यामुळे कायमस्वरूपी संधी मिळू शकते, असे वाटते; पण या अनिश्चिततेमुळे अमेरिकन कंपन्या मध्यम स्तरावरील अनेक बुद्धिमान तरुण कर्मचारी गमावत आहेत, असे दिसते..कॅनडा-यूकेचे आकर्षणकॅनडामध्ये तीन वर्षांपर्यंतचा पदव्युत्तर वर्क परमिट व थेट स्थायिक होण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. यूकेमध्ये कुशल कामगार व्हिसामार्फत दीर्घकालीन करिअर व स्थायिक होण्याची संधी आहे. दोन्ही देशांत विद्यार्थ्यांना सध्याच्या परिस्थितीत सगळ्यात जास्त हवी असलेली गोष्ट मिळते, ती म्हणजे निश्चितता. अमेरिका अडथळे उभे करत असताना कॅनडा आणि यूके अर्थात ब्रिटन अशा विद्यार्थ्यांचे स्वागत करत आहेत. त्यात अमेरिकेचेच नुकसान आहे. ‘स्वस्त परदेशी मजुरांमुळे अमेरिकन नोकऱ्या जात आहेत’ असे म्हणणारे राजकारणी प्रत्यक्षात पुढील गुगल, टेस्ला किंवा बायोटेक इनोव्हेटर्सनाच अमेरिकेबाहेर ढकलत आहेत, हे त्यांच्या लक्षात येत नसावे. कॅनडा-यूकेमध्ये अर्जांची संख्या वाढत आहे; तर अमेरिकन विद्यापीठांना विद्यार्थ्यांची कमतरता जाणवत आहे. त्यातून कदाचित कधीही भरून न निघणारे नुकसान होऊ शकते.एआयचे कारणकृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे नोकऱ्या कमी होतील म्हणून राजकीय नेते परदेशी विद्यार्थ्यांना थांबवण्याची भूमिका घेत आहेत; पण तज्ज्ञांच्या मते एआयमुळे नवीन संधी निर्माण होतील. कृत्रिम बुद्धिमतेच्या जागतिक स्पर्धेत टिकून राहायचे असेल तर अमेरिकेला जागतिक प्रतिभेचीच गरज आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात संशोधन, विकसन आणि प्रगतीसाठी जागतिक प्रतिभा लागणारच. उलट या पाइपलाइनमध्ये राहण्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टींना जे देश सध्या नकार देत नाहीयेत ते कदाचित या क्षेत्रात नवे नेतृत्व म्हणून पुढे येऊ शकतात..Premium| US Visa Restrictions: ट्रम्प प्रशासनाने वाढवलेल्या व्हिसा शुल्कामुळे अमेरिकेचेच नुकसान?.भारतीय विद्यार्थ्यांनी काय केले पाहिजे?अमेरिकेची स्वप्ने पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आता आलेल्या आकस्मिक परिस्थितीचा विचार करूनच नियोजन करणे आवश्यक आहे. अमेरिकेसोबत कॅनडा व यूकेसाठीही अर्ज करणे गरजेचे आहे. उच्च पगार व मागणी तसेच चांगल्या प्रायोजकत्वाची संधी असलेल्या क्षेत्रांची निवड करायला हवी. सर्व कागदपत्रे काटेकोरपणे तयार ठेवणे गरजेचे आहे. फक्त अमेरिकेच्याच नाही; तर जागतिक स्तरावरील नोकरीच्या दृष्टीने प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी कौशल्य विकास करण्याची गरज आहे.आधीच पाइपलाइनमध्ये असलेल्या भारतीय व्यावसायिकांनीही काही गोष्टींचा विकास केला पाहिजे. उच्च पगार आणि वैशिष्ट्ये किंवा नेतृत्वाकडे वळणे गरजेचे आहे. उत्तर अमेरिका किंवा युरोपमध्ये असलेल्या जागतिक नियोक्त्यांकडे जाणे क्रमप्राप्त आहे. विमा म्हणून कॅनडा किंवा यूकेमध्ये कायमस्वरूपी निवास पर्यायांचा सक्रियपणे पाठपुरावा करावा. .अर्थात ‘एच-वन बी’वरील सर्वच टीका ही चुकीची नाही, हेही येथे लक्षात घेतले पाहिजे. काही बड्या आणि मोठ्या प्रमाणावर आऊटसोर्स करणाऱ्या कंपन्यांनी याचा भरपूर गैरवापर केला आहे. हजारो कर्मचाऱ्यांची भरती करणे, प्रचलित असलेल्या पगारापेक्षा कमी पगार देणे किंवा वैशिष्ट्यपूर्ण जागांसाठी व्हिसाचा वापर न करता त्या जागी स्वस्तातील स्थानिक कर्मचाऱ्यांची भरती करणे अशा अनेक प्रकारे याचा गैरवापर केला जातो. काही ठिकाणी तर अमेरिकन कामगारांना त्यांच्या ‘एच-वन बी’ बदली व्हिसाधारकांना प्रशिक्षण देण्यासही सांगण्यात आले होते, असे समोर आले आहे. कामगार मंत्रालयाकडून आलेल्या अहवालांमध्ये तसेच प्रतिष्ठित खटल्यांमधून अशा घटनांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. अर्थातच अशा प्रकारांमुळे अमेरिकन कामगारांमध्ये असंतोष वाढतो आहे. विशिष्ट कौशल्ये असलेल्या कामगारांची भरती करायची की कमी गुणवत्ता असलेले स्थानिक कामगार भरायचे हे ठरवणे महत्त्वाचे आहे. स्थानिक कामगारांना विस्थापित करण्याऐवजी त्यांना पूरक ठरतील, अशी कौशल्ये असणाऱ्यांना आऊटसोर्स करणे गरजेचे आहे.सर्व प्रकारातून काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात येतात. अमेरिकेतील स्पर्धात्मक व्यासपीठ हे बुद्धिमत्तेसाठी कायमच खुले राहिले आहे. हे खुले धोरणच खरे तर अमेरिकेची ताकद होती, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही; पण आता मात्र ‘एच-वन बी’ला ‘घोटाळा’ ठरवत, विद्यार्थ्यांना घाबरवून नवे नियम आणून हे खुले द्वार बंद केले जात आहे. अर्थात जगभरातील प्रतिभावान विद्यार्थी थांबणार नाहीत. उलट ते यूके किंवा कॅनडासारख्या देशांकडे वळतील. अमेरिकेला मात्र प्रतिभावान लोकांना गमावण्याची चूक महागात पडू शकते. ‘जागतिक नेतृत्व’ हा किताब जर अमेरिकेला कायम टिकवायचा असेल तर त्यांना नव्याने समतोल साधण्याचा विचार करावा लागेल. नाही तर ‘ब्रेन ड्रेन’ ही आभासी किंवा अमूर्त भीती नसेल तर ते आकडेवारीच्या स्वरूपात दिसणारे प्रत्यक्ष वास्तव असेल.(लेखिका वाॅशिंग्टन डीसी स्थित ‘ग्लोबल स्टार्ट व्ह्यू’च्या संपादक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.