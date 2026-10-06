Premium|H-1B Visa : एच-१बी व्हिसावरून अमेरिकेत घमासान; भारतीय व्यावसायिकांसमोर नेमकी कोणती आव्हाने?

पूनम शर्मा - sakal.avtaran@gmail.comवॉशिंग्टनमध्ये एच-१बी व्हिसावरून घमासान सुरू आहे. हा वाद केवळ एका मुद्द्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्याने वेतन, अमेरिकी कामगार, तंत्रज्ञान, आउटसोर्सिंग, स्पर्धात्मकता आणि जगातील सर्वोत्तम गुणवत्तेला आकर्षित करण्याची अमेरिकेची क्षमता, असे व्यापक स्वरूप धारण केले आहे. भारतीय अमेरिकी नागरिकांसाठी त्यातील धोके आणि हितसंबंध विशेषत्वाने मोठे आहेत. मंजूर झालेल्या एच-१बी कामगारांपैकी सुमारे ७३ टक्के भारतीय आहेत (२०२३ ः प्यू संशोधन). त्यामुळे हा कार्यक्रम भारतीय व्यावसायिकांसाठी अमेरिकेत करिअर घडवण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग बनला आहे. सध्या एच-१बी हा अमेरिकी इमिग्रेशन (स्थलांतर) व्यवस्थेतील राजकीयदृष्ट्या सर्वात वादग्रस्त घटकांपैकी एक बनला आहे. समीक्षकांच्या युक्तिवादानुसार काही कंपन्या कामगारांचा खर्च कमी करण्यासाठी किंवा अमेरिकींना पर्याय म्हणून इतर कर्मचाऱ्यांना आणण्यासाठी एच-१बी कामगारांचा वापर करतात. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने या युक्तिवादाचेच भांडवल केले आहे. प्रशासनाने परदेशातील कामगारांसाठीच्या काही नवीन एच-१बी अर्जांवर एक लाख डाॅलरचे शुल्क लागू केले, निवडीत जास्त वेतन असलेल्या पदांना प्राधान्य दिले, कंपन्यांवर पडताळणी व अंमलबजावणीचा दबाव वाढवला आणि अर्जांचे मूल्यांकन करताना अलीकडील किंवा नियोजित कर्मचारी कपातीचा विचार करणे यंत्रणांना बंधनकारक केले. एक लाख डाॅलरचा हा नियम कायदेशीर प्रक्रियांच्या फेऱ्यात अडकलेला आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये प्रशासनाने या नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी एका वर्षासाठी मुदतवाढ दिली. ही संपूर्ण व्यवस्था सध्या एका संक्रमणावस्थेतून जात आहे. याचे परिणाम भविष्यातील एच-१बी अर्जदार आणि आधीच अमेरिकेत असलेल्या भारतीय अमेरिकी अशा दोघांनाही भाेगावे लागत आहेत..Premium|AlphaFold Protein Structure Prediction : अल्फाफोल्डची जग बदलणारी कहाणी.एच-१बी व्हिसा अमेरिकी कंपन्यांना विशेष कौशल्यपूर्ण नोकऱ्यांसाठी परदेशी कामगारांची भरती करण्याची परवानगी देतो. त्यासाठी साधारणपणे पदवीची आवश्यकता असते. या व्हिसांची वार्षिक मर्यादा ६५ हजार आहे. त्याशिवाय अमेरिकेतून उच्च पदवी घेतलेल्यांसाठी अतिरिक्त २० हजार जागा आहेत. या नियमाला काही अपवादही लागू होतात. प्यूच्या फेडरल डेटा विश्लेषणानुसार, आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या एकूण एच-१बी कामगारांपैकी जवळपास तीन चतुर्थांश कामगार भारतात जन्मलेले होते. भारतीय व्यावसायिकांसाठी, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अमेरिकेत राहता येईल की नाही, हे बऱ्याचदा एच-१बी स्थितीवर अवलंबून असते. याचा परिणाम त्यांच्या कुटुंबांवर आणि कंपन्यांच्या मनुष्यबळ नियोजनावर होतो. अमेरिकेत आधीच कार्यरत असलेल्या एच-१बी कामगारांसमोरील आव्हाने परदेशातील नवीन अर्जदारांपेक्षा वेगळी आहेत. हा फरक अधिक निर्णायक ठरत आहे.एक लाख डाॅलरचा नवीन नियम अमेरिकेच्या बाहेर असलेल्या विशिष्ट एच-१बी कामगारांनाच लागू होतो. प्रशासनाच्या २०२५ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांत स्पष्ट करण्यात आले होते, की यापूर्वी जारी केलेले एच-१बी व्हिसा आणि सामान्य नूतनीकरणावर या नवीन शुल्काचा प्रभाव पडणार नाही. सध्याच्या अधिकृत घोषणेत डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीला अमेरिकेबाहेरील विशेष कौशल्याच्या कामगारांच्या विनाशुल्क अर्जांवर निर्णय देण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या नवीन निर्बंधांचा अप्रत्यक्ष परिणाम सध्या काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर होऊ शकतो. कंपन्या व्हिसा प्रायोजित करण्यास हात आखडता घेऊ शकतात. कर्मचाऱ्यांना नोकरी बदलणे कठीण होऊ शकते आणि विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षणासाठी येण्याबाबत फेरविचार करू शकतात. त्याशिवाय काही कामे अमेरिकेबाहेरून करून घेणे अधिक फायद्याचे आहे, अशा निर्णयाप्रत कंपन्या येऊ शकतात.एच-१बी पाइपलाइन ही केवळ परदेशातून येणारी नाही. सध्याच्या चर्चेत एका अत्यंत महत्त्वाच्या तथ्याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. नवीन एच-१बी रोजगाराचा एक मोठा वाटा अशा व्यक्तींचा असतो ज्या आधीच अमेरिकेत राहत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये १,४१,२०५ प्राथमिक एच-१बी अर्ज मंजूर करण्यात आले हाेते. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक याचिका आधीच अमेरिकेत असलेल्या लोकांसाठी होत्या. त्यामध्ये बहुतांश माजी विद्यार्थी होते. त्यामुळे अमेरिकी विद्यापीठांसाठी एच-१बी धोरण हा आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाशी जोडलेला एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जर परदेशी विद्यार्थ्यांना पदवीनंतर कामाच्या कमी संधी दिसत असतील, तर अमेरिकी विद्यापीठे आणि उद्योग चांगल्या गुणवत्तेपासून वंचित राहू शकतात..एक लाख डाॅलरचा प्रश्नप्रशासनाचा सर्वात मोठा आणि नाट्यमय बदल म्हणजे एक लाख डाॅलर शुल्काची सक्ती. प्रशासनाचे म्हणणे आहे, की या धोरणामुळे या कार्यक्रमाच्या संरचनेत आमूलाग्र बदल घडून आला आहे. व्हाइट हाउसच्या अहवालानुसार, या धोरण बदलांनंतर मोठ्या आयटी स्टाफिंग कंपन्यांच्या एच-१बी नोंदणीमध्ये ९२ टक्के घट झाली आहे. तसेच उच्च वेतन आणि उच्च पदवीधारकांच्या निवडीत वाढ झाली आहे. ही आकडेवारी प्रशासनाने सादर केलेला डेटा म्हणून पाहिली पाहिजे. धोरणाचा अंतिम आर्थिक परिणाम सिद्ध करणारे हे कोणतेही स्वतंत्र निष्कर्ष नाहीत. मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या एक लाख डाॅलरचे हे शुल्क सहज सहन करू शकतात; परंतु लहान व्यवसायांसाठी आणि संशोधन संस्थांसाठी हा एक मोठा भार आहे. कंपन्यांसमोर एच-१बी कामगार आणि अमेरिकी कामगार यांच्यातील निवड हा खरा प्रश्न असेल का? काही प्रकरणांत तसे असू शकते. इतर प्रकरणांत ही निवड एखाद्या व्यक्तीला अमेरिकेत नोकरी देणे, त्याच व्यक्तीला भारतात किंवा इतर देशांत कामावर ठेवणे अथवा ते पद रिक्त ठेवणे यात असू शकते. अमेरिकी नोकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आखलेल्या धोरणामुळे कंपन्या आपली कामे परदेशात हलवण्यास प्रवृत्त होऊ शकतात. ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, अमेरिकेतील बदलत्या इमिग्रेशन वातावरणामुळे एच-१बीचा मोठा वापर करणाऱ्या प्रमुख कंपन्या भारतात आपले कामकाज मोठ्या प्रमाणात वाढवत आहेत. हा कल संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला नवा आकार देईल का, हेही अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.वेतन आणि कर्मचारी कपातीवर भरप्रशासनाचा १८ सप्टेंबरचा कार्यकारी आदेश केवळ एक लाख डाॅलरच्या शुल्कापुरता मर्यादित नाही. त्यामध्ये एजन्सींना कर्मचाऱ्यांच्या कपातीचा विचार करणे आणि जास्त पगार असलेल्या, विशेष कौशल्यपूर्ण एच-१बी भूमिकांना प्राधान्य देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नवीन वेटेड लॉटरी आणि वेतन सुधारणा हे एक मोठे धोरणात्मक बदल आहेत. त्यात वेतन, कामाचे विशेष कौशल्य आणि अमेरिकी कामगारांवर होणाऱ्या परिणामांवर भर दिला गेला आहे.गैरवापराची खरी समस्याएच-१बी कार्यक्रमातील फसवणूक, वेतनातील लाचखोरी आणि कामगारांना कमी पगार देणे यांसारखे गैरप्रकार पुराव्यांसह सिद्ध झालेले आहेत. कामगार विभागाचा ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’ या गैरप्रकारांची चौकशी करतो आणि दोषी नियोक्त्यांवर दंड आकारू शकतो किंवा त्यांच्यावर बंदी घालू शकतो. अशा गैरप्रकारांमुळे अमेरिकी आणि परदेशी या दोन्ही कामगारांचे नुकसान होते. कारण काही कंपन्या अमेरिकन वेतनापेक्षा कमी मोबदला देतात आणि व्हिसासाठी नोकरीवर अवलंबून असलेल्या एच-१बी धारकांचे शोषण करतात. पण, एच-१बीचा भाग असलेले सर्वच घटक दोषी नाहीत. या कार्यक्रमात विविध प्रकारच्या कंपन्या आणि व्यावसायिक समाविष्ट आहेत. त्या सर्वांना एकाच तराजूत तोलल्यास धोरणकर्त्यांना ज्या मूळ समस्या सोडवायच्या आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष होऊ शकते.अमेरिकी नागरिक भारतीय वंशाच्या लोकांना जबाबदार न धरताही एच-१बीवर टीका करू शकतात. ही व्यवस्था कंपन्यासाठी खूप अनुकूल आहे किंवा अमेरिकी कामगारांचे संरक्षण करण्यास अपुरी आहे, असा युक्तिवाद ते करू शकतात. भारतीय अमेरिकी म्हणजेच एच-१बी कामगार, असे समीकरण नाही. त्यातील अनेक जण अमेरिकेत जन्मलेले अमेरिकी नागरिक आहेत. इतर अनेक जण कुटुंबाच्या मदतीने किंवा एच-१बीशी संबंध नसलेल्या रोजगाराच्या श्रेणींतून स्थलांतरित झालेले आहेत. खुद्द काही एच-१बी कामगारांनी पुढे जाऊन कायमस्वरूपी नागरिकत्वही मिळवले आहे. व्हिसावरील एका धोरणात्मक वादामुळे संपूर्ण वांशिक समुदायावर शिक्का मारता कामा नये. आधीच कायदेशीररीत्या अमेरिकेत काम करत असलेल्यांसाठी इमिग्रेशन व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि अंदाज बांधता येण्याजोगी व्हावी, यासाठी भारतीय-अमेरिकी धाेरणकर्ते प्रयत्न करत आहेत. लोकप्रतिनिधी सुहास सुब्रमण्यम आणि राजा कृष्णमूर्ती हे एका विधेयकाचे नेतृत्व करत आहेत. ‘डोमेस्टिक व्हिसा रिन्युअल मॉडर्नायझेशन ॲक्ट’ हे ते धाेरण. याद्वारे एच-१बी आणि इतर श्रेणींमधील व्हिसाधारकांना नूतनीकरणासाठी परदेशी प्रवास न करता अमेरिकेतूनच व्हिसा नूतनीकरण करण्याची परवानगी दिली जावी, असा प्रस्ताव आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे, की यामुळे वाणिज्य दूतावासांवरील ताण कमी होईल, कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबांवरील अडचणी टळतील आणि लोकांना देश सोडून बाहेर जाण्यास भाग न पाडता योग्य ती पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. हा प्रयत्न चर्चेतील एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर भर देतो. कायदेशीररीत्या कार्यरत असलेल्या कामगारांना टिकवून ठेवणे आणि नवीन येणाऱ्यांवर निर्बंध घालणे या दोन पूर्णपणे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत..Premium|Indian Textile Industry : सूत उद्योगाचे आर्थिक ताणेबाणे.इमिग्रेशन विलंबाविरुद्ध पाऊलसुब्रमण्यम आणि कृष्णमूर्ती यांचे प्रयत्न केवळ व्हिसा नूतनीकरणापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. जून २०२६ मध्ये दाेघांनी सुरक्षा पडताळणीमुळे प्रक्रियेला होणाऱ्या विलंबाबाबत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला आणि इशारा दिला, की अशा अनिश्चित विलंबांमुळे कामाचा अनुशेष वाढतो आणि लोकांचे आयुष्य विस्कळीत होते. कडक अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी शक्य आहेत, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. ज्यांना आधीच देशात प्रवेश दिला गेला आहे, त्यांच्या आयुष्यात अनावश्यक अडचणी निर्माण न करता हे साध्य करता येऊ शकते, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.भारतविरोधी वक्तव्यांना प्रत्युत्तरसुब्रमण्यम आणि कृष्णमूर्ती हे दोन्ही खासदार दक्षिण आशियाई नागरिकांवरील भेदभावाच्या व्यापक चर्चेतही सहभागी झाले आहेत. सप्टेंबर २०२६ मध्ये त्यांच्यासह भारतीय-अमेरिकी खासदारांच्या एका गटाने दक्षिण आशियाई अमेरिकी नागरिकांवरील वाढता द्वेष आणि भेदभावावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रीय गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले होते. या चर्चेत ‘स्टॉप एएपीआय हेट’चा सहभाग होता आणि त्यात अशा गुन्ह्यांचे प्रतिबंध, अहवाल नोंदवणे आणि त्यावर उपाययोजना यावर भर देण्यात आला. यापूर्वी त्यांनी भारतीय आणि चिनी वंशाच्या लोकांना लक्ष्य करणाऱ्या वर्णद्वेषी विधानांचा निषेध करणारा एक ठरावही मांडला होता. या कृतींवरून स्पष्ट होते, की एच-१बीचा वाद आता केवळ इमिग्रेशन धोरणापुरता उरलेला नाही. हा वाद मोठ्या समुदायावर परिणाम करणारा आहे.कंपन्यांसमोरील आव्हानेअमेरिकी कंपन्यांसमोर या नव्या वातावरणामुळे परस्परविरोधी दबाव निर्माण झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय गुणवत्तेची भरती करताना आता त्यांना वाढीव खर्च आणि कठोर तपासणीला सामोरे जावे लागत आहे. एक लाख डाॅलरच्या एच-१बी शुल्कामुळे कंपन्या अमेरिकी नागरिकांची भरती करू शकतात, आधीच उपस्थित असलेल्या स्थलांतरितांना प्रायोजित करू शकतात, स्वयंचलित प्रणालीचा (ऑटोमेशन) अवलंब करू शकतात, पदे रिक्त ठेवू शकतात किंवा काम परदेशात हलवू शकतात. हा धोरणकर्त्यांसाठी एक मोठा चिंतेचा विषय आहे. जर अमेरिकेत एखाद्या अभियंत्याला नोकरीवर ठेवणे प्रचंड महाग झाले; पण त्याच अभियंत्याला भारतात नोकरीवर ठेवण्यासाठी फारसा वाढीव खर्च येत नसेल, तर बहुराष्ट्रीय कंपन्या ते काम इतरत्र कुठे करता येईल, याबाबत विचार करण्यास बाध्य हाेतील..आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा प्रश्नदीर्घकालीन परिणामांचा विचार केल्यास याचा सर्वाधिक फटका आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना बसू शकतो. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये नवीन रोजगारासाठीच्या ७१ टक्क्यांहून अधिक एच-१बी अर्ज हे माजी विद्यार्थी व्हिसाधारकांसाठी होते. अनेक दशकांपासून अमेरिकेला अशा आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा फायदा झाला आहे. ते अमेरिकी विद्यापीठांत शिकतात आणि तेथील मनुष्यबळाचा भाग होतात. जर विद्यार्थ्यांना असे वाटले, की अमेरिकी पदवी मिळवल्याने अमेरिकेत रोजगाराचा कोणताही निश्चित मार्ग उरत नाही, तर कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया किंवा इतर देशांमधील विद्यापीठांची ते निवड करू शकतात. त्याचा फटका अमेरिकी विद्यापीठे आणि उद्योग या दोघांनाही बसून अमेरिका विशेष मनुष्यबळ पुरवठा करणारी मूळ टॅलेंट पाइपलाइनच गमावून बसण्याची शक्यता आहे.२०२६ मधील प्रस्तावित बदलांमुळे नोकरी गमावणाऱ्या एच-१बी कामगारांसाठी असलेली ६० दिवसांची सवलत संपुष्टात येऊ शकते. त्यामुळे नोकरी गमावण्याची समस्या अधिक गंभीर बनेल. कंपन्या तसेच दीर्घकाळ काम करणाऱ्या; पण कायमस्वरूपी रहिवासी नसलेल्या कामगारांची लवचिकताच कमी होईल.आर्थिक समस्या अधिक गुंतागुंतीचीएच-१बी वरील चर्चा नेहमी परदेशी कामगार अमेरिकी लोकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेत आहेत की नाही यावरच केंद्रित असते; परंतु संशोधन यापेक्षा एक अधिक गुंतागुंतीचे चित्र स्पष्ट करते. एच-१बी कामगार विशिष्ट नोकऱ्यांच्या बाजारावर परिणाम करू शकतात; परंतु त्याच वेळी ते नावीन्यता आणि उत्पादकतेला मोठी चालना देतात, असे संशाेधनातून दिसून येते. त्याचा प्रभाव नोकरीचे स्वरूप, कौशल्य पातळी, कंपन्या आणि स्थानिक बाजारातील परिस्थितीनुसार बदलू शकतो. त्यामुळे सर्वांसाठी एकच नियम लागू करणे कठीण ठरते. एच-१बी धारकांत एआय संशोधक आणि डॉक्टरांपासून ते अगदी प्राथमिक स्तरावरील आयटी कंत्राटदारांपर्यंत सर्वांचा समावेश आहे. प्रश्न केवळ एच-१बी चांगला की वाईट, हा नसून, नियम विविध कुशल कामगारांमध्ये पुरेसा फरक करतात का आणि योग्य वेतन सुनिश्चित करतात का, हा आहे. नियम कुशल स्थलांतराच्या विविध रूपांमध्ये पुरेशी तफावत करतात की नाही आणि कंपन्यांकडे बाजारभावाप्रमाणे वेतन देण्यास तसेच अमेरिकी कामगारांत गुंतवणूक करण्यास पुरेशी कारणे आहेत की नाही, हा खरा मुद्दा आहे.एच-१बी धोरणाचे भविष्य गुंतागुंतीचे आहे. ट्रम्प प्रशासन अधिक कडक अंमलबजावणी आणि अमेरिकी कामगारांच्या संरक्षणावर भर देत आहे; तर अतिरेकी निर्बंधांमुळे अमेरिकेच्या स्पर्धात्मकतेला फटका बसू शकतो, असा इशारा तंत्रज्ञान कंपन्या देत आहेत. भारतीय-अमेरिकी खासदारांना कायदेशीर कामगारांसाठी सत्यता पडताळणी कायम ठेवून लालफितीचा कारभार आणि नोकरशाही कमी करायची आहे. नियमांची अंमलबजावणी आणि कार्यक्षम प्रक्रिया या दोन्हींच्या गरजेवर सर्वांचे एकमत आहे; मात्र निर्बंधांमुळे अमेरिकेत खरोखरच नोकऱ्या निर्माण होत आहेत की कंपन्यांना परदेशात जाण्यास भाग पाडले जात आहे, हाच मुख्य वाद आहे.व्यवस्था महत्त्वाच्या वळणावरअमेरिकेची एच-१बी व्यवस्था एका महत्त्वपूर्ण वळणावर येऊन ठेपली आहे. ही चर्चा केवळ अमेरिकी किंवा परदेशी कामगार यातील निवडीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही; तर ती गैरप्रकार रोखणे, न्याय्य वागणूक देणे आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला गती देणाऱ्या कुशल व्यावसायिकांना पाठबळ देणे याविषयी आहे. धोरणातील बदलांमुळे हा कार्यक्रम अधिक निवडक होऊ शकतो, नोकऱ्या परदेशात जाण्याचा धोका वाढू शकतो आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या निर्णयांवर तसेच भारतीय-अमेरिकी समुदायावर याचा परिणाम हाेऊ शकतो. सध्याचा मुख्य प्रश्न हा आहे, की अशी कोणती एच-१बी प्रणाली असू शकेल जी कामगारांचे संरक्षण, जागतिक गुणवत्ता आणि आर्थिक वाढ या तिन्ही घटकांमध्ये सर्वोत्तम संतुलन राखू शकेल?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ 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