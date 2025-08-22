Premium| Bacchu Kadu: देशभक्ती भाषणापुरती नाही, तर प्रत्येकाच्या मनातली जबाबदारी - बच्चू कडू

बच्चू कडूपूर्वी ध्वजारोहणाला न येणारे लोक आता पहाटेच मैदानावर येतात. सर्वात मोठा बदल म्हणजे, राष्ट्रीय सण हा केवळ शाळा किंवा सरकारी कार्यालयापुरता मर्यादित न राहता, गावाचा सामूहिक उत्सव बनलाय... ‘कुठल्याही कामाची सुरुवात आपल्या स्वतःपासून करायला हवी, तरच तो संकल्प खराखुरा पूर्ण होतो.’ ही गोष्ट आमच्या मनात अगदी पक्की आहे. कारण आम्ही पाहिलंय, देशप्रेमाच्या, देशभक्तीच्या गोष्टी करणारे लोक बरेच असतात. भाषणं, घोषणा, फोटो... सगळं असतं; पण जेव्हा खरं काम करण्याची वेळ येते तेव्हा हात पुढे करणारे फारच थोडे असतात.आज देशभरात ‘घरघर तिरंगा’ मोहीम जोमात सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिला देशव्यापी रूप दिलंय, हे पाहून मला आणि माझ्या गावाला खूपच अभिमान वाटतो. कारण या मोहिमेचं बीज आपल्या छोट्याशा बेलोरा गावात रोवलं गेलं होतं, तेही अकरा वर्षांपूर्वी. तेव्हा ही कल्पना फक्त आपल्या गावापुरती होती. हळूहळू तालुका, जिल्हा, राज्य अशा पायऱ्या चढत ती देशभर पोहोचली आणि आज भारताच्या कानाकोपऱ्यात प्रत्येक घरात तिरंगा फडकतोय. .राष्ट्रीय सण, फक्त औपचारिकता नको; तर भावनेचा जल्लोष व्हावा! आपण दरवर्षी स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताकदिन साजरे करतो; पण प्रामाणिकपणे सांगायचं, तर सकाळी शाळेत जायचं, ध्वजारोहण करायचं, राष्ट्रगीत म्हणायचं आणि घरी यायचं एवढंच. तेही कधी कधी अगदी यांत्रिकपणे. यात तो उबदारपणा, ती एकतेची भावना, तो जल्लोष... काहीसा कमीच जाणवतो. आमच्या मनात विचार आला, हा दिवस खऱ्या अर्थाने गावाला, समाजाला एकत्र आणणारा असायला हवा. फक्त ध्वजारोहण नव्हे; तर पूर्ण दिवस देशभक्तीच्या रंगात न्हालेला असावा. असं ठरवून आम्ही २०१५ मध्ये आपल्या बेलोऱ्यात एक वेगळा उपक्रम सुरू केला - ‘तिरंगा माझा’... गावाचा एकत्र हृदयस्पर्शी सोहळा. त्या वेळी आपल्या गावचे सरपंच स्वप्नील भोजने, उपसरपंच लूकमान भाई, ग्रामपंचायतीचे सदस्य आणि अनेक गावकरी आमच्या सोबत उभे राहिले. त्यांना आम्ही सांगितलं, आपण प्रजासत्ताकदिनाच्या आदल्या दिवशी संध्याकाळी गावभर मिरवणूक काढूया. ढोल-ताशा, बॅंड, झांज पथक, हातात तिरंगा आणि गावातील प्रत्येक घरासमोर जाऊन ‘राष्ट्रप्रेमाची अक्षदा’ देऊया..अक्षदा म्हणजे तांदळाचे काही दाणे आणि सोबत एक संदेश, ‘उद्या सकाळी घराला कुलूप लावा आणि पूर्ण कुटुंबाने ध्वजारोहणास या. हे मानाचं बोलावणं आहे, त्याचा सन्मान करा.’ त्या वेळी लोकांच्या चेहऱ्यावर जो आनंद, डोळ्यातलं पाणी, जो अभिमान पाहिला तो अनुभव शब्दांत सांगता येणारा नाही.सकाळचा सोहळा, धर्मापेक्षा मोठा तिरंगा... दुसऱ्या दिवशी गावाचा प्रत्येक रस्ता, चौक तिरंग्याच्या रंगात न्हाऊन निघतो.शाळेच्या मैदानावर तर लोकांचा समुद्रच जमतो. लहान मुलांच्या डोळ्यात चमक, तरुणांच्या अंगात जोश आणि वयोवृद्धांच्या चेहऱ्यावर समाधान, एकच भावना सगळीकडे दिसते ‘आपण सारे भारतीय आहोत!’ .ध्वजारोहणानंतर आम्ही आणखी एक सुंदर उपक्रम करतो. गावातील मंदिर, मशीद, विहार, समाजमंदिर, वाचनालय, ग्रामपंचायत... सगळीकडे असलेले वेगवेगळ्या रंगांचे ध्वज जसेच्या तसे राहतात; पण प्रत्येक ठिकाणी राष्ट्रीय तिरंग्याला मानवंदना दिली जाते. यातून एकच संदेश जातो, धर्म, पंथ, जात काहीही असो... पण राष्ट्र एकच आहे आणि तिरंग्याचं स्थान सर्वांत वरचं आहे.ध्वजारोहण झालं, की सुरू होतो दुसरा उपक्रम, ‘आमची भाजी-तुमची भाकर’. ग्रामपंचायत भाजी बनवते आणि प्रत्येक गावकरी आपल्या घरून भाकरी आणतो. मग सगळे पटांगणावर एकत्र बसून जेवतो. कोण कोणाचा शेजारी, कोण कोणत्या धर्माचा याला काहीच महत्त्व राहत नाही. एका ताटात बसून, एकाच भाजी-भाकरीचा आस्वाद घेणं हे फक्त पोट भरणं नाही, तर हृदयांना जोडणारा पूल असतो. इथे खरी समता, बंधुता आणि आपुलकी जिवंत होते.हा उपक्रम सुरू करून आता अकरा वर्षं झाली आणि आम्ही पाहिलंय, पूर्वी ध्वजारोहणाला न येणारे लोक आता पहाटेच मैदानावर येतात. लहान मुलं अभिमानाने झेंडे घेऊन फिरतात. महिला उत्साहाने मिरवणुकीत भाग घेतात. सर्वात मोठा बदल म्हणजे, राष्ट्रीय सण हा केवळ शाळा किंवा सरकारी कार्यालयापुरता मर्यादित न राहता, गावाचा सामूहिक उत्सव बनलाय... आणि आम्हाला हवं होतं ते हेच, देशभक्ती ही केवळ भाषणापुरती न राहता, प्रत्येकाच्या मनातील जबाबदारी बनावी. .Premium| Shivneri Fort: शिवनेरी किल्ला म्हणजे पराक्रम, बलिदान आणि शौर्य यांची जिवंत साक्ष, येथेच शिवजन्माने इतिहासाचे नवे पर्व सुरू झाले.तिरंगा माझा - का पसरायला हवा? आजच्या काळात देशभक्ती म्हणजे केवळ सीमा रक्षण नाही; तर आपल्या गावात, समाजात एकतेचा धागा विणणंदेखील आहे. जर आपण छोट्या गावातून सुरुवात केली, तर मोठा बदल घडवू शकतो.आमची इच्छा आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशभरात, प्रत्येक गावात, प्रत्येक शहरात ‘तिरंगा माझा’ आणि ‘आमची भाजी, तुमची भाकर’ असे उपक्रम राबवले जावेत. कारण जेव्हा एकाच झेंड्याखाली सगळं गाव उभं राहतं तेव्हा कोणताच भेदभाव राहत नाही. तेव्हा एकच ओळख उरते, आपण भारतीय आहोत!आम्ही दरवर्षी ‘तिरंगा माझा’ उपक्रमात आवश्यक ते बदल करत आलो. याही वर्षी ‘तिरंगा माझा’ उपक्रमात मोठे बदल केले आहेत. पुन्हा भेटूया, नवीन बदलासह... आपलाच, बच्चू कडू(लेखक प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष असून माजी मंत्री आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.