Premium| Haripal Kaushik: युद्ध आणि खेळ दोन्हीकडे भारताची मान उंचावणारा सैनिक

मेजर मोहिनी गर्गे – कुलकर्णी (निवृत्त)काही युद्धकथा या रणांगणात झालेल्या दारुण पराभवाच्या असतात. मात्र, खरा सैनिक त्यामुळे न थांबता आशेचा किरण शोधत धैर्याने आपली वाटचाल सुरूच ठेवतो आणि विजय मिळवतो - कधी स्वत:वर, तर कधी परिस्थितीवर! असाच एक सच्चा सैनिक म्हणजेच कर्नल हरिपाल कौशिक. सैन्याची वर्दी आणि मैदानी खेळ यांचं नातं फार घट्ट आहे! खेळतांना पडणं, पुन्हा उठणं... संघबांधणी करणं, एकदिलाने विजयासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न करणं... हे दोन्हीकडे अगदी सारखंच! दोन्ही ठिकाणी ध्येय एकच - विश्वाच्या पटलावर भारताचा ध्वज सर्वांत उंच ठिकाणी फडकत ठेवणं! मात्र, रणांगणावर लढताना परत उठण्याची संधी मिळेलच असं नाही हा मोठा फरक! तरीही सैनिक रणांगणावर लढतो तो त्याच खेळाडू वृत्तीने. या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये कर्नल हरिपाल कौशिक यांनी बाजी मारली. त्यांचा प्रवास जेवढा हॉकीच्या चित्तथरारक सामन्यांचा, तेवढाच १९६२ च्या युद्धातल्या भीषण घटनांचा! मुख्य म्हणजे निराशेवर मात करत हा सैनिक अफाट मनोबलाच्या जोरावर ज्या पद्धतीने पुन्हा उभा राहिला, ते प्रत्येकासाठी प्रेरणादायी आहे. .हॉकीचं मैदान१९५५ सालची गोष्ट. जलंधर इथला एक महाविद्यालयीन विद्यार्थी भारतीय सैन्याच्या शिख रेजिमेन्टल सेंटरतर्फे बदली खेळाडू म्हणून हॉकी खेळतो काय आणि रेजिमेंटला विजय मिळवून देत आपल्या अद्भुत क्रीडाप्रतिभेचं प्रदर्शन करत भारताच्या निवड समितीचं लक्षं वेधून घेतो काय! सारंच अकल्पित! पुढे थेट मेलबर्न इथे होणाऱ्या ऑलिंपिक्ससाठी हरिपालची निवड करण्यात आली. त्याच दरम्यान २ शिख रेजिमेंटमध्ये नेमणूक झालेला हा तरुण भारतीय सैन्याचा एक भाग झाला. मेलबर्नमधल्या ऑलिंपिक्समध्ये सुवर्णपदक जिंकून देण्यात त्याचा मोलाचा वाटा होता. १९५९ मध्ये १ शिख रेजिमेंटमध्ये सैन्याधिकारी म्हणून तो रुजू झाला..भारत - चीन संघर्षसीमारेषेचा वाद चिघळत गेला त्या वेळी १९६२ च्या जुलै महिन्यात हरिपाल कौशिक प्रथमच आपल्या बटालियनबरोबर तवांग येथे तैनात झाले. आता हातातल्या हॉकी स्टिकची जागा रायफलने घेतली होती आणि नजर रोखलेली होती - शत्रूवर! तवांग हे ठिकाण ताब्यात घेऊन पूर्व भारतावर वर्चस्व मिळवायचं अशी चीनची योजना होती. त्यासाठी बुम या खिंडीतून जाणारा जवळचा रस्ता त्यांनी निवडला. त्यांना रोखण्यासाठी १ शिख रेजिमेंट त्याच खिंडीभोवती तैनात झाली. तोंगपेनजवळ शत्रूसैन्याला रोखणाऱ्या डेल्टा कंपनीचं नेतृत्त्व करत होते लेफ्टनंट हरिपाल कौशिक. ते अत्यंत प्रतिकुल असं रणक्षेत्र होतं. सैनिकांबरोबर ते एकरूप झाले. त्यांच्या मनाचा एक हळवा कोपरा हॉकीच्या आठवणींनी अनेकदा उजळून निघत असे. मैदानावरचे ते क्षण त्यांना सदैव बळ देत!रणक्षेत्राची हाक२० ऑक्टोबर रोजी प्रत्यक्ष युद्ध सुरू झालं. अनेक बातम्या हरिपाल यांच्या कानावर येत होत्या. जवळच्या छावण्यांवर झालेल्या चिनी आक्रमणात शेकडो भारतीय सैनिक धारातीर्थी पडले. याच काळात ब्रिगेडियर जे.पी. दळवी युद्धकैदी म्हणून पकडले गेले. नमका चु येथे झालेली लढाई फारच निर्णायक होती. तिथूनच विजयश्रीची शक्यता जणू धूसर होत गेली. पुढे आसाम रायफल्स आणि इतर वीर सैनिकांनी तोंगपेनला पराक्रमाची शर्थ केली. अत्यंत साहसी सुभेदार जोगिंदर सिंह प्राणपणाने लढले. कित्येकांना त्यांनी कंठस्नान घातलं. त्यांना जखमी अवस्थेत पकडण्यात आलं आणि कोणतेही उपचार न मिळाल्याने जखमांमध्ये गँगरिन होऊन ते त्यातच मरण पावले. खांद्याला खांदा लावून लढलेला हा ‘परमवीर’ सहकारी गेला! आता शत्रूसमोर होती - तोंगपेन खिंडीतली डेल्टा कंपनी! मिळेल त्या साधनांचा काटेकोरपणे वापर करत कंपनीचं नेतृत्व करणारे कौशिक अफाट धैर्याने लढत होते. त्यांनी केलेल्या प्रतिहल्यात शत्रूची चांगलीच हानी झाली. .दुर्दैवी माघारयुद्धनीतीतील त्रुटी आणि अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या घोडचुका यामुळे फार मोठी किंमत १९६२ च्या युद्धात भारतीय सैन्याला चुकवावी लागली. अपुरं शस्त्रसामर्थ्य आणि दारुगोळा, रसद व उपकरणांची कमतरता अशी ही यादी वाढत जाणारी आहे. शत्रूचं बळ आणि एकूण सगळी परिस्थिती बघता भारतीय सैन्याने माघार घ्यावी असा निर्णय घेण्यात आला. आदेशासार भारतीय सैन्य सेला या ठिकाणी पाचारण करण्यात आलं. या प्रक्रियेमध्ये तोंगपेन या खिंडीच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी डेल्टा कंपनीवर होती. हा निर्णय पचवण्यासाठी अत्यंत जड होताच, याशिवाय अतिशय क्लिष्ट अशा भौगोलिक संरचनेचं हे क्षेत्र होतं. तिथे शस्त्रास्त्रे, उपकरणं, विशेषतः तोफा हलवून सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवणं खूप कठीण होतं. हा निर्णय सांगून आपल्या जवानांचं मनोधैर्य उंच ठेवणं हे मोठंच आव्हान होतं. समोरून येणारे आक्रमक हल्ले, तोफगोळ्यांचा वर्षाव या सगळ्यांमध्येही सर्व घडामोडी अत्यंत यशस्वी रीतीने कौशिक यांनी पार पाडल्या. अत्यंत जोखमीच्या आणि क्लिष्ट अशा या कामगिरीसाठी लेफ्टनंट हरिपाल कौशिक यांना ‘वीरचक्र’ जाहीर करण्यात आलं! अभूतपूर्व धैर्य, विचारांचा समतोल या सगळ्या गुणांसाठी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला. अत्यंत प्रतिकुल परिस्थितीत उत्कृष्ट नेतृत्त्वाचं उदाहरण त्यांनी प्रस्थापित केलं. .लढाईनंतरची लढाईसेला हे ठिकाण एका अभेद्य किल्ल्याप्रमाणे शत्रूच्या आक्रमणापासून आपल्या सैन्याला सुरक्षित ठेवेल असं वाटलं होतं, पण तसं झालं नाही. आपलं सैन्य गंभीररीत्या जखमी झालं, कित्येक सैनिक धारातीर्थी पडले. १ शिख रेजिमेंटचे कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टनंट कर्नल बी.एन. मेहतासुद्धा या हल्ल्यात मारले गेले. उरलेलं भारतीय सैन्य अस्तित्वासाठी संघर्ष करत होतं. जीव वाचवण्यासाठी केविलवाणी धडपड करत जखमी पाय पुढे निघाले... दिशाहीन चालणं! अंगावरच्या कपड्यांच्या चिंध्या झालेल्या होत्या. मिळेल त्या जमिनीच्या तुकड्यावर झोपायचं, झाडाची पानं खाऊन जगायचं आणि पुढे अखंड चालत रहायचं! पाण्याच्या एकेका थेंबासाठी संघर्ष सुरू होता. उलट्या आणि जुलाब यांनी थैमान घातलं होतं. दिवसेंदिवस पायात ओले मोजे असल्याने पावलांना गंभीर जखमा झाल्या होत्या. जंतूयुक्त जखमा सांभाळत वेदनादायी शरीर जिवंत ठेवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये कित्येक जण तग धरू शकले नाहीत. अंगात लढण्याचं सामर्थ्य असतानाही असा वेदनादायी मृत्यू स्वीकारणं एक सैनिकासाठी किती कठीण असावं! अनेक जण बेपत्ता झाले... घरच्यांच्या डोळ्यांत दीर्घ प्रतीक्षा कायमची सोडून! .निराशेच्या गर्तेतहरिपाल कौशिक १४ - १५ सैनिकांबरोबर सुरक्षित घरी परतले. त्यांच्यावर लष्करी इस्पितळात उपचार करण्यात आले. दोन महिन्यांच्या सुटीनंतर ते युनिटमध्ये रुजू झाले खरे परंतु, युद्धातून घ्यावी लागलेली दुर्दैवी माघार, गमावलेले साथीदार आणि त्यातून आलेली निराशा त्यांची पाठ सोडेना! सैनिकांच्या मनावर जो प्रचंड मोठा आघात झाला, तो सहजासहजी भरून येणारा नव्हता. यामुळे हरिपाल यांची प्रकृती पूर्ववत झाली नाही. वाढतं वजन आणि आरोग्याच्या इतर समस्यांनी त्यांना ग्रासलं. .पुन्हा शंखनादलेफ्टनंट कर्नल करनेलसिंह सिद्धू हे १ शिख बटालियनचे नवे कमांडिंग ऑफिसर म्हणून रुजू झाले. त्यांनी जवानांचं मनोधैर्य पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक प्रयत्न सुरू केले. त्यांनी हरीपाल कौशिक यांना पुन्हा हॉकीशी जोडू पाहिलं. हे सोपं नव्हतं. त्यासाठी कौशिक यांचा आहार, व्यायाम यासह अनेक योजना करण्यात आल्या. कर्नल सिद्धू यांच्या प्रोत्साहनामुळे कौशिक यांनी पुन्हा एकदा हॉकीच्या मैदानावर पाऊल ठेवलं. ते पुन्हा खेळू लागले. त्यांचं संपूर्ण युनिट कुटुंब होऊन त्यांच्या पाठीशी उभं राहिलं. अशा प्रकारचं बंधुत्व हे सैन्यदलांचं फार मोठं वैशिष्ट्य आहे. बघता बघता कौशिक यांनी खेळावर पकड घेतली.टीका करणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर देत अंतिम १८ खेळाडूंमध्ये हरिपाल यांनी बाजी मारली! १९६४ साली टोकियो येथे झालेल्या ऑलिंपिकमध्ये अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत चित्तथरारक सामन्यात खेळ खेळून सुवर्णपदक मिळवत भारताने इतिहास रचला! पुढे उपकर्णधार म्हणून जबाबदारी सांभाळत १९६६ मध्ये जकार्तात झालेल्या आशियाई खेळांमध्ये सुवर्णपदक मिळवून देण्यातही हरिपाल यांचा मोलाचा वाटा होता. अनेक वर्षांनी १९९८ मध्ये त्यांना अर्जुन पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. अहोरात्र आपलं कर्तव्य बजावणाऱ्या आणि बरोबरीने क्रीडा क्षेत्रातही भारताचा ध्वज उंच फडकवत ठेवणाऱ्या भारतीय सैनिकांना मानवंदना! 