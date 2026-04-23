Premium|Millets Snacks : कर्नाटकातल्या सरकारी कार्यालयात आता चहा बिस्किट नाही मिलेट्सचे पदार्थ.! महाराष्ट्राला हे कधी सुचणार.? जाणून घेऊया मिलेट्सविषयी संशोधन काय सांगतंय..?

पुणे – कर्नाटक सरकारने नुकतीच एक मार्गदर्शक प्रणाली जाहीर केली आहे. त्यानुसार आता कर्नाटकातील सरकारी कार्यालयातील कार्यक्रम, मिटिंग्ज आणि सरकारी कॅन्टीनमध्ये मिलेट्स पासून बनवलेले पदार्थ दिले जावेत. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरीही भारतात महाराष्ट्र या उत्पादनात आघाडीवर असूनही महाराष्ट्रात अशा मार्गदर्शक सूचना का जारी केल्या जात नाहीत असा प्रश्न निर्माण होतो आहे. मिलेट्स ज्याला आपण मराठीत भरडधान्य असं म्हणतो ते खाण्याचे फायदे हे जागतिक संशोधनातून अनेकदा समोर आलेले आहेत. भारत या भरडधान्याचा प्रमुख आणि सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. मात्र तरिही भारतीय स्नॅक्समध्ये अजूनही परदेशी पदार्थच जास्त आढळतात आणि त्यांनाच जास्त मागणी असल्याचे दिसते आहे.पण ही भरधान्य शरिरासाठी कशी उपयुक्त आहेत, ही खाल्याने काय फायदे होतात, कोणते आजार टाळता येतात, वजन नियंत्रणात राहण्यात ही धान्य कशी उपयुक्त आहेत आणि या धान्यांवरील संशोधनं नेमकं काय सांगतात हे सगळं या लेखाच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. .भरडधान्य म्हणजे काय..?भरडधान्य म्हणजे गहू आणि तांदूळ वगळता आपण ज्याचे थेट पीठ करून खाऊ शकतो असे ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरई, राळा यांसारखी धान्य. अग्रोवनच्या लेखात लेखिका निलिमा जोरवर सांगतात की, निसर्गशेतीसाठी उत्तम पीक असलेले, कमी पाण्याची आवश्यकता असणारे मिलेट ही निसर्गस्नेही पिके आहेत. ही सर्व धान्ये कमी ते जास्त पावसाच्या प्रदेशात, हलक्या ते कमी प्रतीच्या जमिनीत येतात. मिलेट हे वापरात असलेल्या गहू, तांदूळ या नियमित धान्यासाठी एक चविष्ट आणि पौष्टिक पर्याय आहे. भात आणि गहू ही धान्य पिके आपल्याला अन्नसुरक्षा देतात. परंतु मिलेट हे धान्य देशाला अन्नसुरक्षेबरोबरच पोषणसुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा, शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेची सुरक्षा, जनावरांच्या चाऱ्याची सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन आणि संवर्धनाची सुरक्षा पुरवते.भरडधान्यात आतापर्यंत कोणत्या धान्यांचा समावेश झालेला आहे..?भरडधान्यांमध्ये ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), वरई, राळा, कोदो, कुटकी, सावा, कुट्टू आणि राजगिरा यांसारख्या धान्यांचा समावेश होतो. .भरडधान्याविषयी संशोधन काय सांगते..?Frontiers in Nutrition आणि ICRISAT ने २०२४-२५ मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार मिलेट्सचा 'ग्लायसेमिक इंडेक्स' (GI) हा तांदूळ आणि गव्हाच्या तुलनेत ३० टक्क्यांनी कमी असतो. संशोधनात असे दिसून आले आहे की, सलग ६ महिने मिलेट्सचे सेवन केल्यास टाईप-२ मधुमेह असलेल्या रुग्णांच्या HbA1c पातळीत १२ ते १५ टक्के घट होऊ शकते.International Journal of Agriculture and Nutrition (2025) नुसार बायोफोर्टिफाइड बाजरीच्या (Pearl Millet) जातींमध्ये लोह व झिंकचे प्रमाण जास्त असून, फाइटेट व टॅनिन कमी असलेल्या प्रकारांमध्ये लोहाचे शोषण अधिक होते.तर Frontiers in Nutrition मधील A Natural Low Phytic Acid Finger Millet Accession Significantly Improves Iron Bioavailability in Indian Women या संशोधनानुसार कमी फाइटिक अॅसिड असलेल्या नाचणीच्या जातींमध्ये लोहाचे शोषण ३ पट जास्त होते. भारतीय महिलांवर केलेल्या अभ्यासात fractional iron absorption १.३ टक्क्यांवरू ३.७ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे दिसून आले.नाचणी, बाजरी आणि फॉक्सटेल मिलेट्स हे पोषणदृष्ट्या समृद्ध असून, biofortification व optimized processing (जसे की sprouting, fermentation) यामुळे लोह व झिंकचे शोषण लक्षणीयरीत्या वाढते.ही झाली गेल्या एक दोन वर्षातली संशोधनं. पण याआधी झालेल्या संशोधनातून भरडधान्याविषयीचे अनेक फायदे समोर आले आहेत. एग्रोवनमधील लेखात कृषी विषयातील अभ्यासक प्रीतम भुतडा, डॉ. एल. एन. जावळे, डॉ. जी. एम. कोटे म्हणातात की, आहारात भरडधान्यांचा वापर करत असल्यास पोटात आम्ल म्हणजेच ॲसिड तयार होत नाही. उलट ते प्रोबायोटिकसारखे काम करते. त्यात भरपूर फायटोकेमिकल्स आहेत. त्यात ग्लुटेन नसल्यामुळे त्यामुळे होणाऱ्या विविध ॲलर्जीपासून बचाव होतो. भरडधान्ये नियमित खाण्यात असल्यास रक्तातील शर्करा (triglycerides, C- reactive Protein) कमी होत जाते. परिणामी, हृदयरोगाची शक्यता कमी होते. भरडधान्यामध्ये प्रथिने १२ टक्के, चरबी (फॅट) २ ते ५ टक्के, कर्बोदके ६५ ते ७५ टक्के, तर १५ ते २० ग्रॅम तंतुमय पदार्थ असतात. याशिवाय त्यात अँटिऑक्सिडंट, क्षार व जीवनसत्त्वेसुद्धा मुबलक आहेत. म्हणून भरडधान्ये पचायला हलकी आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तर ही फारच उत्तम ठरतात. त्यामुळे ती रोजच्या आहारातही वापरायला हरकत नाही. .जगात भरडधान्याला किती महत्त्व..?गेल्या काही वर्षात जगात भरडधान्याला अतिशय महत्त्व प्राप्त झालं आहे. या धान्यांचे महत्त्व पटल्याने जागतिक पातळीवर याला मोठी मागणी आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी साल २०२३ हे 'आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष' संयुक्त राष्ट्रांनी साजरे केले. या दरम्यान भरडधान्यांबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात आली. ही धान्य खाण्याचं आणि याची पिकं घेण्याचं महत्त्व लोकांना पटवून देण्यात आलं.भरडधान्याचं उत्पादन जगात कुठे आणि किती होतं..?अमेरिकन सरकारी आकडेवारीनुसार २०२५ -२०२६ च्या हंगामात भरडधान्याचे उत्पादन देशात २९.६८ कोटी किलो झाले असून भारत हा भरडधान्य उत्पादनातला सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे आपचे राघव चड्ढा यांनी राज्यसभेत कोणती माहिती दिली..?.भारतात भरडधान्याचं उत्पादन सर्वाधिक कुठे?भारत सरकारच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार २०२४-२५ हंगामात भारताने एकूण १८०.१५ लाख टन भरडधान्य उत्पादन केले. यामध्ये सर्वाधिक उत्पादन राजस्थानमध्ये झाले असून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक हे पुढील प्रमुख राज्ये आहेत. यामध्ये राजस्थानात सर्वाधिक बाजरीचे उत्पादन होते. महाराष्ट्रात ज्वारी आणि बाजरीचे उत्पादन होते. कर्नाटकात नाचणी, मध्यप्रदेशात कोदो आणि कुटकी, उत्तरप्रदेशात बाजरी तसेच तेलंगणा, तामिळनाडू आणि छत्तीसगड या राज्यातही या धान्यांची उत्पादनं घेतली जातात.भरडधान्यापासून कोणकोणते पदार्थ बनवले जातात..?भारतात भरडधान्यापासून सर्वाधिक बनवला जाणारा पदार्थ म्हणजे भाकरी. ज्वारी, बाजरी आणि नाचणीची भाकरी हे आजही भारतातील ग्रामीण भागातील घरात रोज बनवला जाणारा पदार्थ आहे. याशिवाय यापासून सध्या अनेक नवे पदार्थ जसे उपमा, ढोकळा, इडली, डोसा, लाडू, हलवा, आंबिल, बिस्किटे, चिप्स, नुडल्स असे बरेच पदार्थ बनवले जातात. 