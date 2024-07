प्रीमियम आर्टिकल

फ्री डेटा विसरा, आता पैसे मोजा! टेलिकॉम कंपन्यांच्या दरवाढीमुळे तुमचं महिन्याचं बजेट कितीने वाढणार?

Data Plans To Get Expensive in India:जगभरात सगळ्यात स्वस्त डेटा विकणाऱ्या भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात आता बदल घडतोय. आता आपल्याकडचे डेटा प्लॅन्ससु्द्धा महागले आहेत. काय आहेत नवे दर? डेटा महागाईचं कारण काय?जाणून घेऊया...