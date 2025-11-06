Premium|Himalaya Climate Change: हिमालय बदलतोय, वितळतोय! आपलं लक्ष आहे का?

उमेश झिरपे, (‘अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघा’चे अध्यक्ष ) तापमानवाढ, ऋतुचक्राचा बोजवारा, पूर, दुष्काळ, लुप्त पावणाऱ्या नद्या, आणि वाऱ्याच्या दिशांचं विस्कळीत होणं, हे सगळं फक्त आकड्यांत नाही, तर रोजच्या आयुष्यात दिसतंय. या बदलांचा खोलवर अनुभव जर कोणाला दरवर्षी येतो, तर तो गिर्यारोहकांना. पर्वतांचा चेहराच बदलतोय. हिमाचा रंग फिकट होतोय, वाऱ्याची झुळूक गरम होतेय, आणि नद्यांचा आवाजही भेदरलेला वाटतो. गंगोत्रीला मी पहिल्यांदा २५ वर्षांपूर्वी गेलो होतो. चार धामांपैकी एक असलेलं ते पवित्र स्थान, आणि त्यामागे विस्तारलेली गंगोत्री हिमनदी. आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या हिमनद्यांपैकी एक..तिचं मुख गोमुख म्हणजे जिथून ‘भागीरथी’चा उगम होतो. हाच प्रवाह पुढे ‘गंगा’ बनतो. त्या प्रवाहावर अब्जावधी जीवांचं अस्तित्व अवलंबून आहे. तेव्हा गोमुख गंगोत्रीपासून सुमारे १८-१९ किलोमीटरवर होतं. गेल्या दोन दशकांत तो ‘स्नाऊट’ मागे सरकत सरकत जवळपास दोन किलोमीटर मागे गेला आहे. हा बदल एका दिवसांत होत नाही. पण या वितळत्या हिमाच्या थरांमध्ये एक मौन आक्रोश दडलेला आहे. कारण त्या हिमाच्या वितळण्यासोबत नद्यांचं भवितव्य, शेतीचं चक्र, आणि अख्ख्या उत्तर भारताचं हवामान बदलत आहे..जीवनदायिनी हिमनद्या.‘गंगोत्री’ला जाणारा प्रत्येक गिर्यारोहक आता एका नव्या दृश्याचा साक्षीदार बनतो. जिथं एकेकाळी हिमाचे राज्य होतं, तिथं आज गवताचं आच्छादन दिसतं. २०२३ मध्ये मेरू मोहिमेदरम्यान जेव्हा आम्ही तपोवनला गेलो, तेव्हा तिथं दोन फूट उंचीचं गवत वाढलेलं पाहून थक्क झालो. उंची १४-१५ हजार फूट, आणि तिथं सुतारपक्ष्यांचे थवे, छोटे प्राणी, कीटकांची हालचाल! हे सगळं दृश्य सुंदर दिसलं, तरी मनात भीती डोकावली. हे सर्व उष्णतेचं प्रतीक आहे. तापमान वाढतंय, हिम मागे सरकतंय, परिसंस्था बदलतेय. हे हिमालयाच्या इतर भागांतही घडते आहे. दरडी कोसळण्याचं प्रमाण एवढं वाढलंय की, पर्वतावर जाणं म्हणजे आता एखाद्या जिवंत भूगर्भाच्या आत प्रवेश करणं वाटतं. आम्ही दरवर्षी बातम्यांमध्ये पाहतो लँडस्लाईड्समुळे रस्ते बंद, गावे वाहून जाणं. पण आतल्या भागात गेल्यावर या आपत्तींचा खरा चेहरा दिसतो. पर्वताचा एक मोठा भाग ढासळून खाली येतो आणि वर्षानुवर्षं उभं असलेलं दृश्य क्षणात नाहीसं होतं....हवामानबदलाचा थेट परिणामआत्ता काही महिन्यांपूर्वी गंगोत्रीच्या अलीकडच्या धराली गावात जे घडलं, ते तर भीषण होतं. उंचावर असलेला ‘ग्लेशियल लेक’ फुटला. क्षणभरात सगळं गाव माती, दगड, बर्फ आणि पाण्याच्या लोंढ्यात वाहून गेलं. दोनशेहून अधिक जीव गेले. नद्या आता केवळ जीवनदायी राहिलेल्या नाहीत. त्या रौद्र झालेल्या आहेत. आणि हा सगळं मानवनिर्मित हवामानबदलाचा थेट परिणाम आहे. ‘ग्लेशियल लेक’ म्हणजे उंचावर तयार झालेलं पाण्याचा साठा... वितळलेल्या हिमाचा. पण तापमान एवढ्या झपाट्याने वाढतंय की हे तलाव त्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त भरतात, आणि मग एका क्षणी फुटतात. जगभरात अशा हजारो तलावांना ‘GLOF zones’ म्हणून चिन्हांकित करण्यात आलं आहे. हिमालयात हे धोके वाढत आहेत. याचा गिर्यारोहणावरही परिणाम होत आहे. बेस कॅम्पपर्यंत जाणंही धोकादायक झालं आहे. .शतकाच्या अखेरीस ८० टक्के हिमनद्या नष्ट.मेरू मोहिमेदरम्यान ‘कीर्तीबमक ग्लेशियर’पर्यंत पोहोचताना आम्ही पाहिलं. त्या प्रवासात पडझडी, खडकांचे फॉल्स, आणि वितळत्या हिमामुळे झालेलं असमतल भूभाग. पर्वतावरच्या अंतिम चढाईपेक्षा जास्त धोका ‘बेसकॅम्प’पर्यंत पोहोचण्यात होता. हा अनुभव मन हेलावून टाकणारा होता.पूर्वी गिर्यारोहणासाठी निश्चित सिझन असायचे. मे-जून, किंवा सप्टेंबर-ऑक्टोबर. आता हवामानचं गणित विस्कटलं आहे. कधीही हिमवृष्टी, कधीही मुसळधार पाऊस. २०२४ मध्ये पहिल्यांदाच मान्सूनचे वारे दोन हजार मीटरपेक्षा वर गेले. हिमालयावर आता पावसाचे ढग दिसू लागले आहेत. उंचावर पाऊस म्हणजे हिमाऐवजी पाणी, आणि पाण्यामुळे पडझड. हे चक्र वाढत चाललं आहे..हिमालय भूगर्भशास्त्राच्या दृष्टीने अजून तरुण पर्वत आहे, त्याची रचना ठिसूळ आहे. वाढती वृक्षतोड, रस्त्यांची खोदकामं, पर्यटनाचा ताण, मोठमोठे जलविद्युत प्रकल्प आणि बरेच काही, या सगळ्याचा परिणाम त्याच्या स्थैर्यावर होतो. विकासाला विरोध नाही, मात्र त्याचा अतिरेक अनिष्टच. पन्नास वर्षांपूर्वी जेव्हा या गोष्टी मर्यादित होत्या तेव्हाचा हिमालय आणि आजचा यांत बदललेलं कमालीचं चित्र, हेच सांगते. हेच सुरू राहिलं, तर पुढच्या काही दशकांत विविध ‘बेस कॅम्प’पर्यंत जाणंही अशक्य होईल का, ही भीती सतावते. हिमालय फक्त एक पर्वतरांग नाही, तो भारताचा रक्षक आहे. थंड वाऱ्यांचा थांबा, ऋतुचक्राचा नियंता, आणि जीवनदायी नद्यांचे उगमस्थान. गंगा, यमुना, सिंधू, ब्रह्मपुत्रा या सगळ्यांचं उगमस्थान हिमालयच. तोच जर ढासळला, तर भारताचं हवामान, शेती, आणि संपूर्ण जीवनसाखळी कोलमडेल. म्हणून हिमालयाचं रक्षण हे आपलं कर्तव्य आहे. .Premium| Himalayas Plastic Waste: हिमालयात उभा राहतोय प्लास्टिकचा डोंगर! निसर्गसौंदर्य धोक्यात, जबाबदार कोण?.हिमनद्यांचं वितळणं म्हणजे मानवजातीचं भविष्य वितळणं. ‘सेसा’सारख्या संस्था, तसेच हिमालयी पर्यावरण संस्थांद्वारे या बदलांचा अभ्यास चालू आहे. पण त्याचबरोबर गिर्यारोहक, स्थानिक जनता, संशोधक, सरकार सगळ्यांनी मिळून हिमालयाच्या रक्षणासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. सध्या सरकारने यादृष्टीने उचललेली पावले तोकडी आहेत. प्रयत्न चालू आहेत, मात्र पल्ला खूप मोठा आहे. सध्या काही समाजसेवी संस्था हिमालय संवर्धनाची विविध कामे करीत आहेत, त्यांना सरकारने बळ द्यावे. हिम वितळतोय, नद्यांचा आकार बदलतोय, पर्वताचे तुकडे ढासळतात. हे सगळं निसर्गाचं मौन नाही, हा त्याचा आक्रोश आहे. आपण वेळेत जागं व्हायला हवं. हिमालय म्हणजे फक्त एक पर्वत नव्हे, तर आपल्या राष्ट्राचं हृदय आहे. ते थंड राहिलं पाहिजे, अन्यथा उष्णतेच्या लाटेत अनर्थ ओढवेल..बदलते पर्यावरण१. गेल्या १०० वर्षांत हिमालयातील सरासरी तापमान १.५° सेल्सिअसने वाढले आहे. जागतिक सरासरीपेक्षा दुप्पट वेगाने. २. गंगोत्री, पिंडारी, आणि सतोपंथ यांसारख्या हिमनद्या दरवर्षी १० ते ३० मीटरने मागे सरकत आहेत. याचा थेट परिणाम नद्या आणि पाणीसाठ्यावर होतो. ३ ‘थर्ड पोल’: हिमालयात जगातील १४ टक्के ताजं पाणी साठलेलं आहे. त्यामुळे त्याला ‘थर्ड पोल’ म्हणतात. पण २०५० पर्यंत या बर्फसाठ्याचा एक तृतीयांश भाग वितळू शकतो. ४. हवामानातील अनिश्चितता: पूर्वी एप्रिल-मे महिन्यात होणारा स्थिर हिमवर्षाव आता मार्च किंवा जूनमध्ये अनियमित स्वरूपात होत आहे. यामुळे चढाईचे हंगाम बिघडले आहेत. ५. एव्हरेस्टवरील प्लॅस्टिक संकट: दर वर्षी एव्हरेस्टवरून तीन टनांहून अधिक प्लॅस्टिक आणि मानवी कचरा खाली आणला जातो. काही भागात वितळणाऱ्या बर्फातून जुने ऑक्सिजन सिलिंडर आणि कपडे बाहेर येतात. .Premium| Climate Change: हवामान बदलाचा भारतीय शेती आणि शेतकऱ्यांवर कसा परिणाम होत आहे?.६. गावांचे स्थलांतर: उत्तराखंड व नेपाळमध्ये गेल्या दशकात ४० हून अधिक गावं भूस्खलन आणि पाण्याअभावी स्थलांतरित झाली आहेत.७. जैवविविधता धोक्यात: तापमानवाढीमुळे रेड पांडा, हिमचित्ता, आणि ब्लू पॉप्पी सारख्या प्रजातींचं अस्तित्व संकटात आहे..८. मानवी हस्तक्षेप: पर्वतांवरील पर्यटन, रस्ते बांधकाम आणि धरणप्रकल्पांमुळे दरवर्षी हजारो टन माती आणि झाडं नष्ट होतात.९. स्थानिक संघर्ष: शेर्पा, भोटिया आणि इतर पर्वतीय समाजांना आता पाणी, शेती आणि उपजीविकेच्या नव्या संकटांचा सामना करावा लागतो आहे.१०. आशेची किरणे: गिर्यारोहक आणि पर्यावरणप्रेमी संस्था आता प्रत्येक मोहिमेनंतर स्वच्छता अभियान राबवतात, आणि ‘Leave No Trace’ हे तत्वज्ञान पाळतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 