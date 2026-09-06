Premium|Himalayan Landslide : भविष्य नेपाळचे...आणि हिमालयाचेही!

उमेश झिरपे हिमालयाकडे पाहताना आपल्याला सर्वप्रथम जाणवते ती त्याची भव्यता. आकाशाला स्पर्श करणारी शिखरे, त्यांच्या कुशीत विसावलेल्या हिमनद्या, खोल दऱ्यांमधून धावणाऱ्या नद्या आणि हजारो वर्षांच्या भूगर्भीय इतिहासाचे साक्षीदार असलेले पर्वत. हिमालय म्हणजे स्थैर्याची प्रतिमाच, अशी आपली कल्पना असते. माणसाच्या एका आयुष्याच्या तुलनेत हिमालयाचा काळ इतका विशाल आहे की त्याच्याकडे पाहताना ‘बदल’ हा शब्दही क्षुल्लक वाटावा. पण गेल्या काही वर्षांत हिमालयाबद्दलची ही कल्पना बदलत आहे. पर्वत आजही तितकेच भव्य आहेत; मात्र त्यांच्यातील बदल अधिक वेगाने आणि स्पष्ट दिसू लागले आहेत. हिमनद्या मागे सरकत आहेत, पावसाचे स्वरूप बदलत आहे, पर्वतांचे उतार अस्थिर होत आहेत आणि नद्या अधिक अनिश्चित होत आहेत. हिमालयाच्या अंतर्भागात आणि पृष्ठभागावर बदलांची एक प्रक्रिया सतत सुरू आहे. आजचा हिमालय समजून घेण्यासाठी कदाचित आपल्याला त्याच्याकडे केवळ निसर्गाच्या सौंदर्याच्या दृष्टीने नव्हे, तर एका बदलत्या आणि अत्यंत संवेदनशील परिसंस्थेच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे.२६ ऑगस्ट रोजी नेपाळ-तिबेट सीमावर्ती भागात घडलेल्या भीषण आपत्तीने याच वास्तवाकडे पुन्हा एकदा जगाचे लक्ष वेधले. सुरुवातीला ही घटना भूकंपामुळे घडली असावी, अशी शक्यता व्यक्त झाली. मात्र पुढील उपग्रह प्रतिमा आणि वैज्ञानिक विश्लेषणातून या घटनेचे चित्र अधिक स्पष्ट होत गेले. उंच पर्वतीय भागात, सुमारे ५,२०० मीटर उंचीवर, हिमनदीचा मोठा भाग आणि त्याखालील खडकांचा काही भाग तुटून खाली कोसळला, असे प्राथमिक विश्लेषणातून दिसते. हा केवळ बर्फाचा तुकडा तुटण्याचा प्रसंग नव्हता. प्रचंड प्रमाणातील बर्फ, खडक आणि इतर अवशेष वेगाने खालील दरीत कोसळले आणि त्यातून एक हिम-पाषाण कडा कोसळण्याची घटना घडली. या प्रचंड प्रपातामुळे निर्माण झालेली ऊर्जा इतकी मोठी होती की सुरुवातीला नोंदवलेला भूकंपाचा संदेश पर्वत कोसळण्याचाच परिणाम असू शकतो, असे अमेरिकेच्या भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्थेच्या विश्लेषणाने स्पष्ट केले. .Aletsch Glacier Alps : आल्प्समधील अलेट्श हिमनदी; बर्फाचा महासागर, युरोपचा जीवनदायी जलसाठा आणि हवामान बदलाची जिवंत नोंद.विनाशकारी लोंढा धावलापर्वताचा एक भाग कोसळला आणि घटना तिथेच थांबली नाही. ही आपत्ती एका साखळीप्रमाणे पुढे सरकली. हिम आणि खडकांचा प्रचंड ढिगारा दरीत आला, नदीच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण झाले आणि त्यानंतर पाणी, बर्फ, गाळ व खडकांचा एक विनाशकारी लोंढा खालील भागांकडे धावला. काही ठिकाणी नदीची पातळी अत्यंत कमी वेळात अनेक मीटरने वाढल्याचे समोर आले. उपग्रह प्रतिमांमध्ये एका पर्वतीय उतारावरील बदल आणि त्यानंतर खालील नदीखोऱ्यात झालेली विध्वंसक रूपांतरे स्पष्ट दिसत आहेत. ही घटना हिमालयातील संकटांचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची आहे. कारण अनेकदा आपण आपत्तीला एका स्वतंत्र घटनेच्या रूपात पाहतो; भूस्खलन झाले, पूर आला किंवा हिमनदी फुटली. प्रत्यक्षात मात्र हिमालयात अशा अनेक नैसर्गिक प्रक्रिया एकमेकांशी जोडलेल्या असतात. एका उंच उतारावरील अस्थिरता काही मिनिटांत नदीखोऱ्यातील शेकडो किलोमीटरच्या प्रदेशाला प्रभावित करू शकते. पर्वतावर घडलेली घटना केवळ पर्वतावर राहत नाही; ती नदीच्या प्रवाहासोबत खाली येते आणि तिच्या मार्गात येणाऱ्या प्रत्येक मानवी वस्तीला आपल्या कवेत घेते.याच ठिकाणी आजच्या हिमालयाबद्दलचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो. आपण अजूनही हिमालयाला स्वतंत्र पर्वत, स्वतंत्र दऱ्या आणि स्वतंत्र नद्या यांचा समूह म्हणून पाहतो का? की त्याला एका परस्परांशी जोडलेल्या जिवंत परिसंस्थेच्या रूपात समजून घेण्याची वेळ आली आहे? कारण हिमालयातील एखादी हिमनदी केवळ उंचावर साठलेला बर्फाचा साठा नाही. ती खालील नद्यांशी जोडलेली आहे. नदीच्या काठावर राहणाऱ्या गावांशी जोडलेली आहे. त्या गावांच्या शेतीशी, पिण्याच्या पाण्याशी, रस्त्यांशी आणि अर्थव्यवस्थेशी जोडलेली आहे. एका उतारावरील खडकाची स्थिरता आणि शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या एखाद्या गावाची सुरक्षितता यांच्यातही संबंध असू शकतो. हिमालयाचा विचार तुकड्यांमध्ये करता येत नाही; त्याला संपूर्णतेतच समजून घ्यावे लागेल.आजच्या नेपाळसमोरील आव्हान म्हणून केवळ नुकत्याच घडलेल्या आपत्तीकडे पाहणे पुरेसे नाही. हिमालय बदलत असताना त्याच्या कुशीत राहणाऱ्या समाजांनी स्वतःला कसे बदलायचे? विकास आणि सुरक्षितता यांचा समतोल कसा साधायचा? दुर्गम भागांपर्यंत रस्ते पोहोचवताना पर्वताच्या भूगर्भीय मर्यादा कशा समजून घ्यायच्या? नद्यांच्या काठावर वाढणाऱ्या वस्त्या आणि उद्योगांचे संरक्षण कसे करायचे?आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, एखाद्या नैसर्गिक घटनेची पूर्णपणे अचूक भविष्यवाणी शक्य नसली, तरी तिच्या संभाव्य परिणामांपासून समाजाला अधिक सज्ज कसे ठेवायचे?.Premium|Study Room : जीवन देणारी ब्रह्मपुत्रा आसामसाठी दरवर्षी संकट का ठरते? हवामान बदलामुळे वाढतेय पुराची चिंता.भविष्यातील धोक्यांची चिंताआपल्याला आता आपत्तींकडे पाहण्याची भाषाच बदलावी लागेल. पूर्वी एखादी घटना ‘असामान्य’ म्हणून पाहिली जात असेल, तर आजच्या बदलत्या परिस्थितीत काही प्रकारचे धोके अधिक वारंवार किंवा अधिक तीव्र होऊ शकतात, याची तयारी करावी लागेल. त्यासाठी केवळ आपत्ती घडल्यानंतर बचावकार्य करणारी यंत्रणा पुरेशी नाही. पर्वतांचे निरीक्षण, हिमनद्यांमधील बदलांचा अभ्यास, नदीपातळीचे सतत मोजमाप, संभाव्य भूस्खलन क्षेत्रांची नोंद आणि दुर्गम समुदायांपर्यंत वेळेत पोहोचणारी पूर्वसूचना यंत्रणा या सगळ्याला अधिक महत्त्व प्राप्त होते. उपग्रह तंत्रज्ञानामुळे आज पर्वताच्या अत्यंत दुर्गम भागात झालेल्या बदलांचाही मागोवा घेणे शक्य झाले आहे. नुकत्याच घडलेल्या घटनेतही सॅटेलाइट इमेजिंगने सुरुवातीच्या तर्कांपेक्षा वेगळे चित्र समोर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. पण घटना घडल्यानंतर तिचे कारण शोधणे आणि घटना घडण्यापूर्वी धोका ओळखणे, यांच्यात मोठा फरक आहे. आज हिमालयासमोरची खरी गरज ही दुसऱ्या क्षमतेची आहे.नेपाळसारख्या देशासाठी हे आव्हान अधिक गुंतागुंतीचे आहे. कारण हिमालय त्याची ओळखही आहे आणि त्याचे आव्हानही. पर्यटन, गिर्यारोहण, जलविद्युत प्रकल्प, नद्या आणि पर्वतीय शेती यांपैकी अनेक गोष्टी नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि जीवनाच्या केंद्रस्थानी आहेत. पण याच भूगोलामुळे देश अत्यंत संवेदनशीलही बनतो. एका बाजूला विकासाची गरज आहे आणि दुसऱ्या बाजूला निसर्गाच्या मर्यादा आहेत. पर्वतांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना रस्ते, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि रोजगार नको असे कोणीही म्हणू शकत नाही. प्रश्न विकास करायचा की नाही, हा नाही. प्रश्न असा आहे की हिमालयाचा स्वभाव समजून घेऊन विकासाचा मार्ग निवडता येईल का?या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना बाहेरच्या जगाचीही जबाबदारी आहे. कारण नेपाळचे हिमालयाशी असलेले नाते हे केवळ नेपाळपुरते मर्यादित नाही. भारतासह संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या जलव्यवस्थेवर आणि हवामानावर हिमालयाचा प्रभाव आहे. नद्या सीमारेषा पाहून वाहत नाहीत. पर्वताच्या एका बाजूला झालेल्या बदलाचा परिणाम दुसऱ्या देशात जाणवू शकतो. म्हणून हिमालयाच्या अभ्यासासाठी, आपत्ती पूर्वतयारीसाठी आणि वैज्ञानिक माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी सीमापार सहकार्य ही केवळ राजनैतिक कल्पना नसून भविष्यातील गरज आहे.भारत आणि नेपाळचे संबंध या संदर्भात अधिक मानवी पातळीवरही महत्त्वाचे आहेत. दोन देशांच्या सीमारेषेपलीकडे अनेक सांस्कृतिक, धार्मिक आणि सामाजिक धागे आहेत. हिमालयाने दोन्ही समाजांना जोडले आहे. भारतीयांसाठी नेपाळ केवळ पर्यटनस्थळाची ओळख नाही. हजारो गिर्यारोहक आणि ट्रेकर्ससाठी नेपाळच्या पर्वतरांगा स्वप्नांची भूमी आहे. एव्हरेस्ट बेस कॅम्पकडे जाणाऱ्या वाटांपासून ‘अन्नपूर्णा’च्या पायवाटांपर्यंत, मनास्लूच्या दऱ्यांपासून लांगटांगच्या प्रदेशापर्यंत अनेक भारतीयांनी नेपाळचा हिमालय जवळून अनुभवला आहे.या प्रवासात आपण स्थानिक लोकांवर अवलंबून असतो. त्यांच्या गावात राहतो, त्यांच्या घरातील अन्न खातो, त्यांच्या मार्गदर्शकांसोबत चालतो. पोर्टर्स आपल्या पाठीवरचे ओझे वाहतात, स्थानिक चालक आपल्याला धोकादायक रस्त्यांवरून सुरक्षितपणे घेऊन जातात आणि पर्वतांमध्ये अडचण आली तर याच स्थानिक समुदायांची मदत सर्वप्रथम आपल्या कामी येते. एखाद्या हिमालयीन प्रवासाचा अनुभव हा केवळ पर्वताचा नसतो; तो त्या पर्वतांमध्ये राहणाऱ्या माणसांचाही असतो. म्हणूनच जेव्हा त्याच माणसांचे जग एखाद्या आपत्तीने उद्ध्वस्त होते, तेव्हा त्याकडे दूरच्या देशातील एका बातमीसारखे पाहणे कदाचित पुरेसे नाही.नुकत्याच घडलेल्या आपत्तीतही सर्वांत मोठे आव्हान बचावकार्यापलीकडे आहे. आपत्तीच्या पहिल्या काही दिवसांत प्रशासनाचे लक्ष मृतांची संख्या, बेपत्ता लोक आणि बचाव मोहिमांकडे असते. काही आठवड्यांनी खरा प्रश्न सुरू होतो; पुढे काय? ज्यांचे घर गेले ते कुठे राहणार? ज्यांचा व्यवसाय नदीच्या पाण्यात वाहून गेला त्यांनी पुन्हा सुरुवात कशी करायची? ज्या गावाचा रस्ता तुटला आहे, तिथे आवश्यक वस्तू कशा पोहोचणार? आणि एका आपत्तीने आधीच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या कुटुंबांना आणखी किती वर्षे मागे ढकलले असेल?आपत्ती व्यवस्थापनाच्या भाषेत याला बाधितांना सावरणे आणि त्यांचे पुनर्वसन म्हणतात. पण प्रत्यक्षात ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसते. ही माणसांच्या आयुष्याची पुनर्बांधणी असते. एखाद्या घराच्या भिंती पुन्हा उभ्या करता येतात; पण त्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबाच्या मनातील असुरक्षितता नाहीशी करण्यासाठी वेळ लागतो. म्हणूनच आपत्तीनंतरची मदत ही केवळ तातडीच्या अन्नधान्यापुरती मर्यादित असू शकत नाही. दीर्घकालीन पुनर्बांधणीसाठीही समाजाला आधाराची गरज असते..एका देशाला सावरताना...आजचा हिमालय आपल्यासमोर दोन वेगवेगळे प्रश्न ठेवत आहे. पहिला प्रश्न भविष्याचा आहे. बदलत्या हवामानात आणि वाढत्या मानवी हस्तक्षेपात हिमालयासोबत अधिक संवेदनशीलतेने कसे जगायचे? दुसरा प्रश्न वर्तमानाचा आहे. ज्यांच्यावर आज संकट कोसळले आहे, त्यांना उद्या पुन्हा उभे राहण्यासाठी आपण काय करू शकतो? पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी विज्ञान, धोरण, संशोधन आणि दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे. दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र अधिक मानवी आहे. संकटात असलेल्या माणसाला साथ देणे. कितीही आधुनिक तंत्रज्ञान असले, कितीही मोठे बांधकाम असले किंवा कितीही प्रगत व्यवस्था असली, तरी पर्वताची शक्ती आपल्याला एका क्षणात आपल्या मर्यादांची जाणीव करून देऊ शकते. पण त्याच हिमालयाने माणसाला एक वेगळी शक्तीही शिकवली आहे; एकमेकांसाठी उभे राहण्याची.आज नेपाळ पुन्हा एकदा कठीण काळातून जात आहे. अनेक ठिकाणी बचावकार्य सुरू आहे. काही कुटुंबे आपल्या माणसांचा शोध घेत आहेत. काही जणांनी घर गमावले आहे. काहींचे उद्याचे आयुष्य अजूनही अनिश्चित आहे. या परिस्थितीत नेपाळ पुन्हा उभा राहील, याबद्दल शंका नाही. कारण संकटानंतर पुन्हा सुरुवात करण्याची ताकद त्या समाजाने वारंवार दाखवून दिली आहे. पण प्रत्येक वेळी त्यांना एकट्याने उभे राहावे लागले, तर त्या जिद्दीची किंमत किती मोठी असेल? कदाचित म्हणूनच आज नेपाळकडे पाहण्याची आपली दृष्टी बदलण्याची गरज आहे. हा केवळ एका देशात घडलेला पूर नाही. ही बदलत्या हिमालयाचा एक इशारा आहे. ही पर्वतीय समाजांच्या असुरक्षिततेची आठवण आहे आणि ही आपल्याला जोडणाऱ्या नात्यांचीही कसोटी आहे.आज हिमालय अस्थिर होत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. उद्याचा हिमालय कसा असेल, हा प्रश्न विज्ञान आणि काळ यांच्या हाती आहे. पण आज संकटात असलेल्या नेपाळच्या उद्याबद्दल आपण मात्र पूर्णपणे असहाय्य नाही. एखादा देश पुन्हा उभा राहतो तेव्हा केवळ इमारती उभ्या राहत नाहीत. त्याच्यासोबत माणसांचा आत्मविश्वास उभा राहतो. तुटलेले रस्ते जोडले जातात, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे तुटलेले आयुष्य पुन्हा मार्ग शोधते. अशा वेळी मदतीचा हात हा केवळ आर्थिक व्यवहार राहत नाही; तो एका समाजाला दिलेला विश्वास असतो. नेपाळ पुन्हा उभा राहील. त्याचे पर्वत त्याच ठिकाणी उभे राहतील, नद्या पुन्हा आपला मार्ग शोधतील आणि पर्वतीय गावांमध्ये पुन्हा जीवन सुरू होईल. प्रश्न एवढाच आहे की त्या नव्या सुरुवातीच्या प्रवासात आपण त्यांच्यासोबत किती दूर चालणार आहोत...(लेखक गिर्यारोहक आणि गिरिप्रेमी संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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