Aletsch Glacier Alps : आल्प्समधील अलेट्श हिमनदी; बर्फाचा महासागर, युरोपचा जीवनदायी जलसाठा आणि हवामान बदलाची जिवंत नोंद

उमेश झिरपे - umzirpe@gmail.comहिमनदीवर चालताना प्रत्येक पाऊल विचारपूर्वक टाकावं लागतं. वरून सपाट वाटणारा पृष्ठभाग आतून अस्थिर असू शकतो. काही ठिकाणी बर्फ घट्ट असतो, तर काही ठिकाणी तो पोकळ असतो. त्यामुळे हिमनदी म्हणजे केवळ सौंदर्याचा अनुभव नसून एक गंभीर, सजगता मागणारा परिसर आहे. तिच्या बर्फात इतिहास आहे, तिच्या पाण्यात वर्तमान आहे आणि तिच्या बदलांमध्ये भविष्यातील संकेत आहेत. म्हणूनच ती खऱ्या अर्थाने जीवनदायिनी आहे.हिमालयात अनेक वर्षे घालवल्यानंतर मनात एक प्रतिमा कायमची ठसते, बर्फ म्हणजे स्थिरता नाही, तर संथ गतीने चालणारा प्रवास. वरून शांत, पांढरा आणि निश्चल दिसणारा हा बर्फ आतून सतत वाहत असतो. गंगोत्री, खुम्बू किंवा मिलम यांसारख्या हिमनद्या पाहताना आपण त्या प्रवासाचे साक्षीदार होतो. पण जेव्हा आपण हिमालयाच्या पलीकडे, युरोपच्या आल्प्स पर्वतरांगेत प्रवेश करतो, तेव्हा हिमनद्यांचं रूप वेगळ्याच भव्यतेने समोर येतं. येथे हिमनदी केवळ दऱ्यांतून वाहणारी नदी नसते... ती जणू बर्फाचा एक अथांग महासागर भासते. अलेट्श हिमनदी हा त्या अनुभवाचा सर्वोच्च बिंदू आहे..स्वित्झर्लंडच्या आल्प्स पर्वतरांगेत वसलेली अलेट्श हिमनदी ही या संपूर्ण प्रदेशातील सर्वांत मोठी हिमनदी मानली जाते. सुमारे तेवीस किलोमीटर लांबीची आणि जवळपास ऐंशी चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ व्यापणारी ही हिमनदी केवळ आकड्यांमध्ये मोठी नाही, तर तिच्या अस्तित्वातच एक भव्यता आहे. दूरवरून पाहिलं की ती एखाद्या पांढऱ्या पट्ट्यासारखी दिसते, पण जसजसं आपण तिच्याकडे जवळ जातो, तसतसं लक्षात येतं, हा पट्टा नसून एक जिवंत, श्वास घेणारा बर्फाचा महासागर आहे.अलेट्श हिमनदीचा उगम आल्प्समधील अत्यंत प्रसिद्ध आणि भव्य शिखरांच्या कुशीत होतो. जंगफ्राऊ, मोंक आणि आयगर ही शिखरं केवळ गिर्यारोहणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची नाहीत, तर या हिमनदीच्या निर्मितीची मूळ कारणं आहेत. या शिखरांवर वर्षानुवर्षे पडणारा हिमसाठा हळूहळू साचत जातो. सुरुवातीला हा हिम मऊ असतो, पण कालांतराने त्यावर दाब वाढतो आणि तो सघन बर्फात रूपांतरित होतो.या बर्फाचे थर जाड होत जातात आणि गुरुत्वाकर्षणाच्या प्रभावाने ते खाली सरकू लागतात. या प्रक्रियेत अनेक लहान हिमप्रवाह तयार होतात. हे प्रवाह वेगवेगळ्या दऱ्यांमधून खाली येतात आणि पुढे एकत्र येतात. या एकत्रीकरणातून तयार होणारा विशाल, सतत वाहणारा बर्फप्रवाह म्हणजे अलेट्श हिमनदी. त्यामुळे ही हिमनदी एका ठिकाणी निर्माण झालेली नसून संपूर्ण पर्वतरांगेच्या सामूहिक प्रक्रियेचा परिणाम आहे. अलेट्श हिमनदीचं सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण रूप म्हणजे तिचा विस्तार. वरून पाहिलं तर ती एखाद्या स्थिर समुद्रासारखी दिसते. तिच्या पृष्ठभागावर लाटा नसतात, पण तिच्या आत सतत हालचाल सुरू असते. काही ठिकाणी खोल भेगा दिसतात, ज्यांना क्रेव्हासेस म्हणतात. या भेगा कधी कधी इतक्या खोल असतात की त्यांचा तळ दिसत नाही. सूर्यप्रकाश पडला की या भेगांमध्ये निळसर प्रकाश चमकतो आणि त्या दृश्यात एक विलक्षण गूढता निर्माण होते.. नासाचा धडकी भरवणारा खुलासा; घातक सौरऊर्जेचा थेट शिरकाव मानवी जीवनासाठी किती धोकादायक?.हिमनदीवर चालताना प्रत्येक पाऊल विचारपूर्वक टाकावं लागतं. वरून सपाट वाटणारा पृष्ठभाग आतून अस्थिर असू शकतो. काही ठिकाणी बर्फ घट्ट असतो, तर काही ठिकाणी तो पोकळ असतो. त्यामुळे हिमनदी म्हणजे केवळ सौंदर्याचा अनुभव नसून एक गंभीर, सजगता मागणारा परिसर आहे.अलेट्श हिमनदीचा प्रवाह अत्यंत संथ आहे. काही ठिकाणी ती वर्षाला काही मीटरने पुढे सरकते. हा वेग क्षुल्लक वाटू शकतो, पण हजारो वर्षांच्या कालावधीत याच संथ प्रवाहाने संपूर्ण भूगोल बदलून टाकला आहे. हिमनदी ज्या मार्गाने जाते, त्या मार्गातील खडक ती झिजवत जाते. परिणामी यू आकाराच्या रुंद आणि खोल दऱ्या तयार होतात. आल्प्समधील अनेक दऱ्या या हिमनद्यांच्या घर्षणातून निर्माण झालेल्या आहेत.या हिमनदीच्या पृष्ठभागावर दिसणारे काळसर पट्टे म्हणजे मोराइन. हिमनदी पर्वतांमधून खडक, माती आणि अवशेष सोबत घेऊन येते. हे अवशेष तिच्या पृष्ठभागावर साचतात. त्यामुळे हिमनदी पूर्णपणे पांढरी दिसत नाही, तर करड्या आणि तपकिरी छटांनी भरलेली दिसते. हेच तिच्या प्रवासाचे ठसे असतात. अलेट्श हिमनदीचा युरोपच्या जलव्यवस्थेशी अत्यंत जवळचा संबंध आहे. या हिमनदीतून वितळणारं पाणी पुढे जाऊन रोन नदीला पोषण देतं. ही नदी स्वित्झर्लंडमधून वाहत फ्रान्समध्ये प्रवेश करते आणि शेवटी भूमध्य समुद्राला मिळते. म्हणजेच आल्प्समधील या हिमनदीचा प्रभाव हजारो किलोमीटर दूरपर्यंत पोहोचतो..हिमनदी म्हणजे नैसर्गिक जलसाठा. हिवाळ्यात ती बर्फाच्या स्वरूपात पाणी साठवते आणि उन्हाळ्यात हळूहळू वितळत ते पाणी सोडते. त्यामुळे नद्यांचा प्रवाह संतुलित राहतो. अलेट्श हिमनदीही याच प्रकारे युरोपमधील अनेक प्रदेशांसाठी जीवनदायिनी ठरते. पण या हिमनदीच्या बाबतीत एक गंभीर बदलही दिसून येतो. गेल्या काही दशकांत अलेट्श हिमनदीने मोठ्या प्रमाणावर मागे सरकण्याचा अनुभव घेतला आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या तुलनेत तिचा अग्रभाग अनेक किलोमीटरने मागे गेला आहे. तापमानवाढ आणि हवामान बदल हे यामागील प्रमुख कारण मानले जाते.हिमनदीचा आकार कमी होत असताना तिच्या पृष्ठभागावरही बदल दिसू लागतात. काही ठिकाणी बर्फ पातळ झाला आहे, तर काही भागात नवीन हिमनदी तलाव तयार होत आहेत. हे तलाव आकर्षक दिसतात, पण ते हिमनदीच्या अस्थिरतेचे संकेत देतात.अलेट्श हिमनदीचा परिसर जैवविविधतेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. उंची बदलत गेली की वनस्पतींचे प्रकार बदलतात. खाली हिरवीगार कुरणं, मध्यम उंचीवर गवताळ प्रदेश आणि वर बर्फाच्छादित भाग. या सर्व स्तरांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची परिसंस्था दिसते. हिमनदीमधून येणाऱ्या पाण्यावर या परिसंस्था अवलंबून असतात..मानवी अनुभवाच्या दृष्टीने पाहिलं तर अलेट्श हिमनदी हा एक अनोखा संगम आहे, साहस आणि सुलभता यांचा. हिमालयाच्या तुलनेत येथे पोहोचणे सोपे आहे. केबल कार, ट्रेकिंग मार्ग आणि निरीक्षण बिंदूंमुळे पर्यटकांना हिमनदी जवळून पाहता येते. पण या सोयीसोबत पर्यावरणीय जबाबदारीही येते. स्वित्झर्लंडने अलेट्श हिमनदी 