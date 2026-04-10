Premium|Hindustan Aeronautics Limited : महारत्न हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स : तेजस, प्रचंड आणि नव्या विस्तार योजनांमुळे संरक्षण व गुंतवणुकीत दीर्घकालीन संधी

भूषण ओक - bhushanoke@hotmail.com‘विकसित भारता’च्या संकल्पनेत भारताला संरक्षण क्षेत्रात बलाढ्य आणि स्वयंपूर्ण बनवणे हेही एक उद्दिष्ट आहे. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लि. ही देशातील संरक्षण क्षेत्रातील दुसरी मोठी कंपनी असून, ती विमाने, हेलिकॉप्टर, इंजिन आणि एव्हिऑनिक्स डिझाइन आणि संबंधित प्रणालींची रचना, विकास, उत्पादन, देखभाल आणि दुरुस्तीच्या व्यवसायात महत्त्वाची भूमिका बजावते. भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेत कंपनीचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.मान उत्पादनाच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीमध्ये असलेली एकात्मिक उपस्थिती हे हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. १९६४ मध्ये स्थापित या कंपनीला आता महारत्न दर्जा प्राप्त असून, हा दर्जा कंपनीची भक्कम आर्थिक कामगिरी आणि भारताच्या संरक्षण परिसंस्थेतील तिच्या महत्त्वाचे द्योतक आहे. संपूर्ण भारतात विखुरलेल्या वीस उत्पादन/दुरुस्ती विभागांद्वारे आणि नऊ संशोधन व विकास केंद्रांद्वारे कंपनी आपले कामकाज चालवते. कंपनीचे कार्य प्रामुख्याने तीन भागांमध्ये विभागलेले आहे..दुरुस्ती आणि देखभाल : हा कंपनीचा सर्वांत मोठा विभाग असून, एकूण उलाढालीत याचा वाटा ७० टक्के आहे. या विभागात विमाने, हेलिकॉप्टर आणि इंजिनांचे अपग्रेडेशन आणि विमानांच्या संपूर्ण कार्यकाळादरम्यान तांत्रिक साह्य (लाइफ-सायकल सपोर्ट) पुरविण्यात येते. यामध्ये सुखोई-३० एमकेआय, जग्वार, मिराज, हॉक आणि डोर्नियर ही परवानाकृत उत्पादित विमाने, तर तेजस, ध्रुव, प्रचंड आणि इतर प्रशिक्षण आणि मालवाहू स्वदेशी विमानांचा समावेश आहे. सुखोई विमाने आणि ध्रुव हेलिकॉप्टरच्या मोठ्या ताफ्यामुळे या विभागातून कायमस्वरूपी महसूल मिळतो. कंपनी हवाई दलाला विमानांच्या संपूर्ण कार्यकाळादरम्यान सातत्याने तांत्रिक साह्य पुरवत असते आणि हवाईदल सुस्थितीत ठेवण्याची फार महत्त्वाची कामगिरी बजावते.उत्पादन आणि रचना : या विभागाचा वाटा एकूण महसुलात २३ टक्के आहे. यामध्ये स्थिर पंखी विमाने, फिरती पंखी विमाने, इंजिने आणि अंतराळ विभागाला उपग्रहांच्या प्रक्षेपणांसाठी लागणाऱ्या संरचनात्मक जोडभागांचा समावेश आहे. स्थिर पंखी विमानांमध्ये तेजस, मालवाहू आणि प्रशिक्षक विमाने तर फिरत्या पंखी विमानांमध्ये प्रगत हलके हेलिकॉप्टर ‘ध्रुव’, हलके लढाऊ हेलिकॉप्टर ‘प्रचंड’ आणि हलके उपयुक्तता हेलिकॉप्टर यांचा समावेश आहे.डिझाइन, विकास आणि निर्यात : हे विभाग उर्वरित सात टक्के महसूल मिळवून देतात. भांडवलप्रधान असलेल्या या उद्योगात आपले तांत्रिक वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी कंपनी संशोधन आणि विकास क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करते. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये कंपनीने संशोधन आणि विकासावर २४८२ कोटी खर्च केले; ही रक्कम कंपनीच्या एकूण उलाढालीच्या जवळजवळ आठ टक्के इतकी आहे. कंपनी आपल्या निव्वळ नफ्यातील १५ टक्के रक्कम दरवर्षी विशेष संशोधन आणि विकास निधीमध्ये हस्तांतरित करते. २०२५ च्या सुरुवातीपर्यंत कंपनीकडे ११०० पेक्षा जास्त बौद्धिक संपदा अधिकार असून, त्यात ३७१ पेटंटचा समावेश आहे..भारतीय हवाई दलाची गरजभारतीय हवाई दलाला बहुक्षेत्रीय मोहिमांसाठी लढाऊ, मालवाहू, हेलिकॉप्टर आणि प्रशिक्षक विमानांची आवश्यकता असते. सध्याची हवाई दलाची मंजूर ताकद ४२ लढाऊ पथकांची (फायटर स्क्वॉड्रन्स) आहे. परंतु, प्रत्यक्षात ही संख्या फक्त २९ स्क्वॉड्रन्स आहे आणि ही कमतरता लवकरात लवकर भरून काढण्याची जबाबदारी बऱ्याच अंशी या कंपनीवर आहे.ऑर्डर बुककंपनीकडे ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ९४,००० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या ऑर्डर होत्या. डिसेंबर २०२४ पर्यंत ही रक्कम १,३०,००० कोटींच्या पुढे गेली असून, आर्थिक वर्ष २०२६ च्या अखेरीस ती २,५०,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. कंपनीची सध्याची विक्री सुमारे ३२,००० कोटी रुपये आहे.आगामी प्रमुख ऑर्डर९७ तेजस एमके१ए लढाऊ विमानेः सुमारे ६२,४०० कोटी रुपयांचा करार.तेजस एमके२ : प्रगत रचना आणि विकास कार्य प्रगतिपथावर उप-जोडण्यांचे (पंख, मुख्य सांगाडा) उत्पादन सुरू असून, २०२६ च्या सुरुवातीला विमानाचे अनावरण आणि त्यानंतर २०२६ मध्येच पहिले चाचणी उड्डाण नियोजित आहे.प्रचंड : १५६ हलकी लढाऊ हेलिकॉप्टर.सुखोई -३० एमकेआय अपग्रेड योजना.भारतीय बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर प्रकल्प..विक्रीवाढीतील अडचणी आणि आयात अवलंबित्वअ) विक्रीवाढीतील आव्हाने :पुरवठा साखळीतील अडथळे : परदेशी पुरवठादारांकडून (उदा. जीई कंपनीकडून इंजिन) सुट्या भागांच्या पुरवठ्यात होणारा विलंब हे मुख्य कारण आहे.क्षमता मर्यादा : संपूर्ण उत्पादनक्षमता वापरात आहे आणि नवी सुविधा निर्माण होण्यास वेळ लागत आहे.मनुष्यबळ टंचाई : निवृत्तींमुळे कुशल मनुष्यबळ कमतरता भासत आहे आणि खासगी क्षेत्राकडे कुशल कामगार जात असल्याने ऑर्डरच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होत आहे.महसूल : कंपनीचे विक्री नोंदविण्याचे निकष कडक आहेत. खर्च झाला असेल, तरी विलंबामुळे महसूल पुढील कालावधीत ढकलला जातो.ब) आयात अवलंबित्व (तेजस एमके१ए चे उदाहरण) :विमानांच्या एकूण खर्चात हवाई सांगाडा, इंजिन, एव्हिऑनिक्स (म्हणजे विमानात लागणारे इलेक्ट्रॉनिक्स) आणि शस्त्रे यांचा मोठा वाटा असतो. या सर्व क्षेत्रांमध्ये थोडीफार आयात असते; पण तेजस विमानांच्या बाबतीत इंजिनांसाठी कंपनी पूर्णपणे आयातीवर आणि एकाच परदेशी कंपनीवर अवलंबून आहे आणि त्यामुळे तेजस उत्पादन प्रकल्पात खूप विलंब झाला आहे. यावर दुसऱ्या इंजिनांचे पर्याय फार खर्चिक असल्याने हा प्रकल्प पेचात सापडला आहे. या विमानांच्या ऑर्डरच्या अंतर्गत विमाने प्रत्यक्ष मिळायला मुख्यतः इंजिने वेळेवर न मिळाल्याने जवळजवळ अडीच वर्षे विलंब झाला आहे.विस्तार योजनाकंपनीने पुढील पाच वर्षांत १४,००० ते १५,००० कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाची योजना आखली आहे.हलकी लढाऊ विमाने- तेजस : बंगळुरू आणि नाशिकमध्ये तीन समर्पित प्रॉडक्शन लाइन तयार केल्या आहेत. २०२६ पर्यंत २४ तेजस एमके१ए विमानांचे उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट आहे.हेलिकॉप्टर : तुमकूर आणि बेंगळुरू येथे नवे हँगर आणि जिग्स उभारले आहेत. सध्याची ३०-३५ प्रतिवर्ष क्षमता वाढवून ती ४५ पर्यंत नेली जाणार आहे.इंजिन : कोरापुट विभागाचे आधुनिकीकरण करून दरवर्षी ५०-६० इंजिने (उदा. सुखोई-३०चे एएल-३१ एफपी) तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे.स्थानिक निर्यात : डॉर्नियर आणि एसजे-१०० यांच्या जोडणीसाठी नाशिक आणि कानपूर विभागाचा वापर केला जाणार आहे..जोखीमहिंदुस्थान एरोनॉटिक्स कंपनीला तिच्या संरक्षण उत्पादन कार्यांशी संबंधित अनेक प्रमुख व्यावसायिक धोक्यांचा सामना करावा लागतो.अंमलबजावणीतील विलंब : तेजस एमके-१ए विमानासारख्या प्रकल्पांच्या वितरणातील विलंबामुळे महसुलात घट होते आणि खर्चात वाढ होते. करारात कठोर कालमर्यादा आणि विलंबासाठी दंड असल्याने ही समस्या अधिकच गंभीर होते. इंजिनांसाठी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक या परदेशी कंपनीवर पूर्णतः अवलंबून असल्याने ही जोखीम फार मोठी आहे. या प्रकल्पाला आधीच अडीच-तीन वर्षे विलंब झाला आहे आणि इंजिने मिळेपर्यंत अंमलबजावणीची काहीच खात्री देता येत नाही.खर्चाचा दबाव : कंपोझिट आणि एव्हियोनिक्ससह कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि वाढीव खर्चामुळे नफ्याचे प्रमाण कमी होते. हे अलीकडील दोन तिमाहीत कार्यचालन मार्जिन्समध्ये २४ टक्क्यांपर्यंत झालेल्या घसरणीत दिसून येते.सरकारवरील अवलंबित्व : कंपनी ऑर्डरसाठी सरकारी अर्थसंकल्पातील संरक्षणावरच्या तरतुदींवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. सध्या भरपूर तरतूद होत असली, तरी कंपनीकडून विमाने मिळायला विलंब झाला, तर सरकार विमाने आयात करू शकते आणि ही कंपनीच्या व्यवसायासाठी मोठी जोखीम आहे. तेजस प्रकल्पात विलंब झाल्याने सरकार ११४ राफेल विमाने आयात करायच्या तयारीत आहे.आर्थिक आकडेवारी :(३० मार्च २०२६ चा ‘बीएसई’वरील बंद भाव : रु. ३४८७)तब्बल २,३३,२१५ कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या या कंपनीचे वार्षिक उत्पन्न २०२५ मध्ये ३०,९८१ कोटी रुपयांचे होते आणि त्यात कंपनीने ८३६४ कोटी रुपयांचा नफा कमावला. कंपनीच्या कार्यचालन मार्जिन गेल्या दोन वर्षांमध्ये ३० टक्क्यांवर गेल्या आहेत आणि २०२५ मध्ये निव्वळ नफा मार्जिन तब्बल २७ टक्के होते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये उत्पन्न आणि निव्वळ नफा आठ टक्के आणि २४ टक्के इतके चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. तीन वर्षांचे आकडे मात्र कमी आहेत. आरओसीई आणि आरओई अनुक्रमे ३३.९ आणि २६.१ म्हणजे उत्तम आहेत. कंपनीचा लाभांश परतावा किमतीच्या १.२ टक्के आहे. ताळेबंद १,२३,१४५ कोटी रुपयांचा असून, त्यात ९०६२ कोटी रुपयांची स्थिर संपत्ती आहे. रोख आवक उत्तम आहे; पण मुख्य ग्राहक सरकार असल्याने खेळत्या भांडवलाची गरज जास्त आहे. कंपनीला सरकारकडून दीर्घ मुदतीच्या प्रकल्पांसाठी मोठी रक्कम वेळोवेळी मिळते; पण विक्री आणि करभरणा मात्र काम पूर्ण झाल्यावर खात्यावर नोंदवले जातात. कंपनीच्या ताळेबंदाचे आकडे या दृष्टीने बघायला हवेत. कंपनीजवळ ४६,२३८ कोटी रुपये म्हणजे ताळेबंदाच्या ३८ टक्के रोख आणि गुंतवणुकीत आहेत. कंपनी कर्जमुक्त आहे. एकंदरीत कंपनीचे आर्थिक आकडे मजबूत आहेत.हा शेअर सध्या २६.२ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे, जे पाच वर्षांच्या २२ या गुणोत्तरापेक्षा जास्त आहे. मात्र, हे गुणोत्तर दोन वर्षांपूर्वी ४८ पर्यंत पोचले होते. पीईजी १.४५ म्हणजे थोडा जास्त आहे. ईव्हीईबीटा गुणोत्तर १४.२ म्हणजे वाजवी आणि पिट्रोस्की स्कोअर ७ म्हणजे उत्तम आहे. व्यवसायवाढीच्या दृष्टीने बघता मूल्यांकन थोडे जास्त आहे; पण या कंपनीचा व्यवसाय जवळजवळ एकाधिकाराचा आहे आणि कंपनीला स्पर्धा नाही, त्यामुळे बाजार या कंपनीला नेहमीच जास्त मूल्यांकन देत आला आहे..निष्कर्ष काय?कंपनी सध्या मोठ्या बदलांच्या उंबरठ्यावर आहे. इंजिन पुरवठ्यासारख्या बाह्य कारणांमुळे काही प्रकल्पांना (उदा. तेजस एमके१ए) विलंब होत असला, तरी कंपनीचे २.५ लाख कोटी रुपयांचे ऑर्डर बुक आणि नवी विस्तार योजना भविष्यात मोठी झेप घेण्यास सज्ज आहे. कंपनीचा व्यवसायविस्तार योजनेप्रमाणे झाला तर कंपनीच्या विक्री आणि नफ्यात उत्तम वाढ बघायला मिळेल. सध्याचे मूल्यांकन जास्त असले तरी कंपनीच्या व्यवसायाचे मक्तेदारी स्वरूप आणि हवाईदलाची प्रचंड मागणी लक्षात घेता यापेक्षा कमी मूल्यांकनात ही कंपनी भविष्यात मिळेल असे वाटत नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचा गुंतवणुकीसाठी जरूर अभ्यास करावा.(डिस्क्लेमर : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.)भविष्यातील महत्त्वाचे टप्पेतेजस एमके१ए : संरचनात्मकदृष्ट्या पाच ते दहा विमाने तयार आहेत. परंतु, इंजिनच्या कमतरतेमुळे विलंब होऊन त्यांची पहिली तुकडी आता २०२६ मध्ये अपेक्षित आहे.तेजस एमके२ : पहिला नमुना (प्रोटोटाइप) २०२६ च्या उत्तरार्धात किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला तयार करणे नियोजित आहे. प्रत्यक्ष उत्पादन २०२८-२९ मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे.प्रचंड हेलिकॉप्टर : १५६ हेलिकॉप्टरची मोठी ऑर्डर प्रक्रियेत असून, त्याचे वितरण २०२७ पासून सुरू करण्याचे नियोजन आहे.उत्पादनक्षमता : २०२७ पर्यंत वर्षाला ५० हून अधिक मोठी विमाने/हेलिकॉप्टर तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.कर्मचारीवाढ : कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी या वर्षी पाच हजारांहून अधिक इंजिनिअरची नियुक्ती करण्याचे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून एकूण कर्मचारी संख्या ३५ हजारांपर्यंत पोहोचेल.स्वदेशीकरण : तेजस एमके२ मध्ये ८२-९० टक्के स्वदेशीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये एफ ४१४ इंजिनाच्या परवाना आधारित उत्पादनाचा समावेश असेल.(लेखक शेअर बाजाराचे अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९७१२९६०७३५) Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.