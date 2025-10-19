Premium| Agnibaan rocket: 'अग्निबाण' हे प्रभावी भारतीय अस्त्र आज दुर्लक्षित का आहे आणि त्याचे स्वरूप काय होते?

गिरिजा दुधाटdayadconsultancies@gmail.comमाणसाने अग्नीचा शोध लावला आणि मानवी उत्क्रांतीमध्ये दोन टप्प्यांवर आमूलाग्र बदल घडून आले. पहिल्यांदा जेव्हा माणूस भटके जीवन सोडून शेतीमधून स्थिर होऊ पाहत होता आणि दुसऱ्यांदा जेव्हा माणसाने अग्नीचा वापर शस्त्रांमध्ये करायला सुरुवात केली त्या वेळी. बारूदाचा (दारूगोळा) शोध लागल्यावर शस्त्रास्त्रांमधल्या अग्नीच्या वापराला अधिक विघातक आयाम प्राप्त झाले. बारूद आणि अग्नी यांची जोडगोळी तोफा, बंदूक, लहान-मोठी क्षेपणास्त्रे अशा अस्त्रांमधून रणांगणातून जिभल्या चाटत फिरू लागली. बारूद आणि अग्नी यांच्या संतुलित वापरातून मध्ययुगीन भारतात वापरलं जाणारं एक प्रभावी अस्त्र म्हणजे ‘अग्निबाण’!.विविध नावेअग्निबाण हे मध्ययुगीन भारतात बाण, हुक्का-इ-आतश, बाण-इ-हवाई, तक्हश अशा विविध नावांनी ओळखले जात. तेराव्या-चौदाव्या शतकातल्या आकाशभैरवकल्प, शुक्रनीती अशा ग्रंथांमधून त्या नंतरच्या काळात कौतुकचिंतामणिसारख्या ग्रंथांमधून या बाणांच्या रचनांचे संदर्भ सापडतात. त्याच सुमारास चीनमध्ये ‘हुओ-चांग’ अर्थात ‘आगीचे भाले’ म्हणून प्रचलित झालेली अग्निबाणाच्या रचनेशी साधर्म्य दाखवणारी अस्त्रेसुद्धा विकसित झालेली दिसून येतात. अग्निबाणाची रचना आणि वापर यांच्यात भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि युद्धतंत्र यांचे अनोखे मिश्रण आढळून येते.रचनामध्ययुगीन भारतातले अग्निबाण हे अगदी साधे असायचे. इतके की, त्याचे एखादा भाग समोर आणून ठेवला, तर तो युद्धात वापरायच्या एखाद्या अस्त्राचा आहे हे ओळखूसुद्धा येणार नाही! अग्निबाण दोनच भागांचे बनलेले असायचे - एक असायची लंबगोलाकार लोखंडी, पोकळ नळी ज्याला ‘पुंगा’ किंवा ‘पवंगा’ म्हटले जायचे. ही नळी तळाच्या बाजूने बंद असायची आणि टोकाला एक लहान छिद्र असलेले झाकण बसवले जायचे ज्याला ‘पुलक’ म्हटले जायचे. .या नळीच्या एका बाजूला एक तीन ते चार फुटांची बांबूची लांब काठी जोडली जायची ज्याला ‘छरी’ किंवा ‘चोब छरी’ म्हटले जायचे. अग्निबाणातल्या या नळीमध्ये बारूद भरली जायची आणि झाकणामधल्या छिद्रावर ठिणगीसाठी एक लहान वात बसवली जायची. अगदी साधी रचना असणाऱ्या अग्निबाणाची एकूण लांबी साधारण तीन ते चार फूट आणि वजन चार ते पाच किलोच्या दरम्यान असायचे.बाणदारअग्निबाणाची रचना साधी असली, तरी तो प्रक्षेपित करणं, चालवणं हे अतिशय कौशल्याचं काम होतं. हे काम करणारे सैन्यातले सैनिक असायचे ‘बाणकरी’ किंवा ‘बाणदार’. अग्निबाण प्रक्षेपित करण्याच्या मध्ययुगात दोन पद्धती होत्या. पहिल्या पद्धतीत बाण अपेक्षित कोनातून प्रक्षेपित करण्यासाठी लहानमोठ्या आकाराच्या धातूच्या तिवई बनवल्या जायच्या. त्यावर बाणाची नळी ठेवून वात पेटवली जायची. .ठिणगीमुळे आणि स्फोटामुळे बाण प्रक्षेपित व्हायचा आणि त्याला जोडलेल्या लांब काठीने बाणाला योग्य दिशा आणि संतुलन मिळून तो अपेक्षित ठिकाणी जाऊन आदळायचा. दुसऱ्या पद्धतीमध्येही साधारण असेच तंत्र वापरले जायचे, मात्र ती जरा आत्मघातकी होती. त्यात अग्निबाण प्रक्षेपित करणारा बाणकरी बाण जमिनीवर ठेवून विशिष्ट कोनात उचलून, तो तसाच हातात धरून वात पेटवायचा आणि बाण हातातूनच प्रक्षेपित व्हायचा (फक्त उडायचा, लक्ष्यावर जावून आदळायचा)! बाणकऱ्याचा अंदाज चुकला किंवा बाण चुकून फुटला, तर गाठ थेट मृत्यूशीच! मध्ययुगातल्या युद्धांमध्ये अग्निबाण हत्तीच्या पाठीवरून, उंटाच्या पाठीवरून सुद्धा चालवले जायचे. .प्रकार व वापरऐन-इ-अकबरी या मुघल बादशहा अकाबराच्या काळात लिहिल्या गेलेल्या ग्रंथामध्ये तत्कालीन अग्निबाणाचे ‘चंद्रबाण’ आणि ‘कहक बाण’ असे दोन प्रकार नमूद केलेले आहेत. मध्ययुगातल्या युद्धांमध्ये अग्निबाणांचा वापर प्रामुख्याने युद्धांमध्ये मोठे आवाज करून घोडदळ आणि हत्तीदळामध्ये गोंधळ उडवून देण्यासाठी, विखुरलेल्या सैन्याला इशारा देण्यासाठी, दारूगोळा, गंधक यांचे साठे उडवून देण्यासाठी, किल्ल्यांची दारे उडवून देण्यासाठी, तसेच एकाच वेळी जास्त संख्येने मारा करून शत्रूपक्षामध्ये जीवितहानी करण्यासाठी अशा वेगवेगळ्या कारणांसाठी केला जायचा. ऐतिहासिक शब्दकोशामध्ये २४ अग्निबाणांच्या जुडग्याला पेशवेकाळात ‘कैची’ आणि अग्निबाणांच्या रिकाम्या नळकांड्याला ‘चोथवे’ म्हणत अशीही नोंद केलेली आहे.समकालीन संदर्भऐन-इ-अकबरी या ग्रंथामध्ये अग्निबाणाचे काढलेले चित्र हे बाणांच्या अगदी सुरुवातीच्या चित्रित पुराव्यांमधील मानले जाते. अग्निबाणाचा वापर मध्ययुगात मराठा, मुघल सैन्यात लक्षणीय प्रमाणात केला जात होता. १५६३ ला विजयनगरच्या मुघलांविरुद्ध झालेल्या तालीकोटच्या लढाईमध्ये, १६५८ साली औरंगजेब आणि दारा शुकोह यांच्यातील लढाईत, १७६३ ला देवगिरी किल्ल्यावर झालेल्या मराठा-मुघल लढाईमध्ये, १७६३ च्या राक्षसभुवनला झालेल्या मराठा-निजाम युद्धामध्ये अशा अनेक युद्धांमध्ये अग्निबाणांचा वापर झाल्याचे अनेक उल्लेख समकालीन संदर्भांमध्ये आढळतात..जागतिक दखलअग्निबाण भारतीय युद्धांमध्ये मुख्य अस्त्र म्हणून कधीही वापरले जात नव्हते. या अस्त्राची जागतिक पातळीवर विशेषत: पाश्चिमात्य जगात दखल घेतली गेली, ती इसवी सन १७८० ते १७९९ या काळात श्रीरंगपट्टणमध्ये झालेल्या तीन अँग्लो-मैसूर युद्धांमध्ये! श्रीरंगपट्टणच्या टिपू सुलतानाने या युद्धांमध्ये इंग्रज सैन्याविरुद्ध अग्निबाणांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला. टिपू सुलतानाने अग्निबाणाची निर्मिती केली का? तर नाही! अग्निबाण त्याहून आधी कित्येक शतके वापरात होते. टिपू सुलतानाच्या राज्यात त्यांच्या स्वरूपात काही महत्त्वाचे बदल केले गेले आणि युद्धांमध्ये अतिशय प्रभावी आणि नियोजनबद्ध वापर केला. १० सप्टेंबर १७८० ला झालेल्या दुसऱ्या अँग्लो-मैसूर युद्धात टिपू सुलतानाच्या सैन्यातील बाणकऱ्यांनी अग्निबाणांचा प्रभावी वापर करत इंग्रजांचे दारूगोळ्याचे सगळे साठे नष्ट केले आणि युद्धामध्ये विजय मिळवला तर, ५ एप्रिल ते ४ मे १७९९ या दरम्यान श्रीरंगपट्टण येथे झालेल्या चौथ्या अँग्लो-मैसूर युद्धात टिपू सुलतानाकडून झालेल्या अग्निबाणांच्या भडिमाराने कर्नल वेल्सलीच्या सैन्याची अनेकदा दाणादाण उडाली. या युद्धापर्यंत टिपू सुलतानाच्या सैन्यातील बाणकऱ्यांची संख्या पाच हजारच्या घरात पोहोचली होती.इंग्लंडमधील प्रयोगभारतीय अग्निबाणांनी भारतातल्या नाही पण इंग्लंडमधल्या 'रॉकेटरी'चा पाया मात्र नक्कीच रचला गेला. टिपू सुलतानाने अग्निबाणांच्या वापराने इंग्रजांचे या अस्त्राबद्दलचे कुतूहल वाढले. टिपू सुलतानाच्या पराभवानंतर इंग्रजांनी युद्धांमध्ये निकामी झालेले तसेच दक्षिणेतील अनेक कारखान्यांमधले तयार अग्निबाण जप्त करून इंग्लंडला पाठवले. यातून १८०१ मध्ये इंग्लंडच्या राज शस्त्रागारामध्ये 'मिलिटरी रॉकेट रिसर्च अँड डेव 